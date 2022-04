2021-22 PVC Indoor Track and Field All-Conference Teams

The Penobscot Valley Athletic Conference released their 2021-22 All Conference Indoor Track and Field Teams on Sunday, March 28th. Congratulations to all!

Small Schools

GIRLS - 1ST TEAM

55 m Dash: Cassidy Hanson, Central 7.77.

Cassidy Hanson, Central 7.77. 200m Dash: Cassidy Hanson, Central 28.61

Cassidy Hanson, Central 28.61 400m Dash: Ada Fisher, Sumner 1:05.44

Ada Fisher, Sumner 1:05.44 800m Run: Eleanor Tyne, Orono 2:27.84

Eleanor Tyne, Orono 2:27.84 1 Mile Run: Thea Crowley, GSA 5:20.09

Thea Crowley, GSA 5:20.09 2 Mile Run: Thea Crowley, GSA 11:20.16

Thea Crowley, GSA 11:20.16 55m Hurdles: Ada Fisher, Sumner 9:57

Ada Fisher, Sumner 9:57 High Jump: Kathleen Stephens, GSA 04-08

Kathleen Stephens, GSA 04-08 Pole Vault: Julia Viani, Central 06-06

Julia Viani, Central 06-06 Long Jump: Natasha Monreal, Bucksport 16-04.50

Natasha Monreal, Bucksport 16-04.50 Triple Shot: Natasha Monreal, Bucksport 31-08.50

Natasha Monreal, Bucksport 31-08.50 Shot Put: Alyssa Maguire, Bucksport 32-00.25

Alyssa Maguire, Bucksport 32-00.25 4x200m Relay: Bucksport - Natasha Monreal, Angelina Cotoni, Alyx Frazell, Johanna Stiles 1:56.26

Bucksport - Natasha Monreal, Angelina Cotoni, Alyx Frazell, Johanna Stiles 1:56.26 4x800m Relay: Orono - Megan Brewer, Abby Batchelder, Mariah Sharrow, Siobhan Farrell 12:43.34.

GIRLS - 2ND TEAM

55m Dash: Angelina Cotini, Bucksport 7.87

Angelina Cotini, Bucksport 7.87 200m Dash: Johanna Stiles, Bucksport 28.62

Johanna Stiles, Bucksport 28.62 400m Dash: Kathleen Stephens, GSA 1:06.83

Kathleen Stephens, GSA 1:06.83 800m Run: Thea Crowley, GSA 2:33.11

Thea Crowley, GSA 2:33.11 1 Mile Run: Eleanor Tyne, Orono 5:24.34

Eleanor Tyne, Orono 5:24.34 2 Mile Run: Eleanor Tyne, Orono 12:06.70

Eleanor Tyne, Orono 12:06.70 55m Hurdles: Angelina Cotini, Bucksport 9.73

Angelina Cotini, Bucksport 9.73 High Jump: Emily Champney-Brown, Central 04-06. Alyx Frazell, Bucksport 04-06.

Emily Champney-Brown, Central 04-06. Alyx Frazell, Bucksport 04-06. Pole Vault: Emily Champney-Brown, Central 6-00

Emily Champney-Brown, Central 6-00 Long Jump: Cassidy Hanson, Central 15-01.75

Cassidy Hanson, Central 15-01.75 Triple Jump: Abby Batchelder, Orono 29-06.75

Abby Batchelder, Orono 29-06.75 Shot Put: Maranda Pert, GSA 30-02.50

Maranda Pert, GSA 30-02.50 4x200m Relay: Central - Skyelyn Contreras, Julia Viani, Alexis Wesley, Cassidy Hanson 1:56.62.

Central - Skyelyn Contreras, Julia Viani, Alexis Wesley, Cassidy Hanson 1:56.62. 4x800m Relay: Central - Skyelyn Contreas, Julia Viani, Annie Bickerstaff, Alexis Wesley 13:11.27.

BOYS 1ST TEAM

55m Dash: Hugh Jack, Bucksport 6.89

Hugh Jack, Bucksport 6.89 200m Dash: Owen Conner-Self, Orono 25.1

Owen Conner-Self, Orono 25.1 400m Dash: Kaleb Colson, Sumner 54.52

Kaleb Colson, Sumner 54.52 800m Run: Kaleb Colson, Sumner 2:04.49.

Kaleb Colson, Sumner 2:04.49. 1 Mile Run: Kaleb Colson, Sumner 4:44.10

Kaleb Colson, Sumner 4:44.10 2 Mile Run: William Hileman, Bucksport 06-04

William Hileman, Bucksport 06-04 55m Hurdles: Owen Conner-Self, Orono 8.7

Owen Conner-Self, Orono 8.7 High Jump: Nathan Paulauskas, Bucksport 06-04

Nathan Paulauskas, Bucksport 06-04 Pole Vault: Alex Maheu, Orono 11-00. Owen Conner-Self, Orono 11-00

Alex Maheu, Orono 11-00. Owen Conner-Self, Orono 11-00 Long Jump: Colin Simpson, Bucksport 20-04.50

Colin Simpson, Bucksport 20-04.50 Triple Jump: Colin Simpson, Bucksport 40-06.00

Colin Simpson, Bucksport 40-06.00 Shot Put: Noah Parker, Orono 39-01.50

Noah Parker, Orono 39-01.50 4x200m Relay: Orono - Andrew Melanson, Alex Maheu, Brady Maheu, Owen Conner-Self 1:41.88

Orono - Andrew Melanson, Alex Maheu, Brady Maheu, Owen Conner-Self 1:41.88 4x800m Relay: Bucksport - Jacob Brezovsky, Michael Johnson, Gage Bruns, William Hileman 9:35.71.

BOYS 2ND TEAM

55m Dash: Owen Conner-Self, Orono 7.11

Owen Conner-Self, Orono 7.11 200m Dash: Hugh Jack, Bucksport 25.16

Hugh Jack, Bucksport 25.16 400m Dash: Caleb Willett 56.95

Caleb Willett 56.95 800m Run: William Hileman, Bucksport 2:09.63

William Hileman, Bucksport 2:09.63 1 Mile Run: William Hileman, Bucksport 4:45.00

William Hileman, Bucksport 4:45.00 2 Mile Run: Kaleb Colson, Sumner 11:00.01

Kaleb Colson, Sumner 11:00.01 55m Hurdles: Kai Brown, Bucksport 9.25

Kai Brown, Bucksport 9.25 High Jump: Jacob Reed, Foxcroft 5-10

Jacob Reed, Foxcroft 5-10 Pole Vault: Andrew Lyman, Central 10-06

Andrew Lyman, Central 10-06 Long Jump: Nathan Paulauskas, Bucksport 19-10.75

Nathan Paulauskas, Bucksport 19-10.75 Triple Jump: Jacob Reed, Foxcroft 37-04.00

Jacob Reed, Foxcroft 37-04.00 Shot Put: William Bissonnette, Bucksport 36-10.50

William Bissonnette, Bucksport 36-10.50 4x200m Relay: Bucksport - Kai Brown, Ayden Maguire, Nathan Paulauskas, Hugh Jack 1:42.44

Bucksport - Kai Brown, Ayden Maguire, Nathan Paulauskas, Hugh Jack 1:42.44 4x800m Relay: Central - Kevin Howard, Andrew Lyman, Dominic Turmel, Kenna Bean 9:41.34.

LARGE SCHOOLS - ALL CONFERENCE

GIRLS 1ST TEAM

55m Dash: Anna Connors, Bangor 7.24

Anna Connors, Bangor 7.24 200m Dash: Anna Connors, Bangor 25.23

Anna Connors, Bangor 25.23 400m Dash: Anna Connors, Bangor 58.27

Anna Connors, Bangor 58.27 800m Run: Megan Randall, Bangor 2:20.61

Megan Randall, Bangor 2:20.61 1 Mile Run: Megan Randall, Bangor 5:10.53

Megan Randall, Bangor 5:10.53 2 Mile Run: Megan Randall, Bangor 11:03.12

Megan Randall, Bangor 11:03.12 55m Hurdles: Grace Willey, Old Town 9.07

Grace Willey, Old Town 9.07 High Jump: Tori Watkins, Ellsworth 5-00

Tori Watkins, Ellsworth 5-00 Pole Vault: Anika Noack, Bangor 9-00. Ainsley Reed, Brewer 9-00

Anika Noack, Bangor 9-00. Ainsley Reed, Brewer 9-00 Long Jump: Devin Horr, Brewer 16-05.00

Devin Horr, Brewer 16-05.00 Triple Jump: Lauren Vanidestine, Brewer 32-11.00

Lauren Vanidestine, Brewer 32-11.00 Shot Put: Camden Lavoie, Bangor 37-03.00

Camden Lavoie, Bangor 37-03.00 4x200m Relay: Bangor - Evelyn Humbert, Madeline Thai, Callie Tennett, Anna Connors 1:52.09

Bangor - Evelyn Humbert, Madeline Thai, Callie Tennett, Anna Connors 1:52.09 4x800m Relay: Bangor - Sophia Mazzarelli, Alivia Mitchell, Alison St. Peter, Jenna Elkadi 11:03.95.

GIRLS 2ND TEAM:

55m Dash: Callie Tennet, Bangor 7.71

Callie Tennet, Bangor 7.71 200m Dash: Lauren Vanidestine, Brewer 27.47

Lauren Vanidestine, Brewer 27.47 400m Dash: Sherry Foster, John Bapst 1:03.83

Sherry Foster, John Bapst 1:03.83 800m Run: Amelia VanDongen, MDI 2:23.17

Amelia VanDongen, MDI 2:23.17 1 Mile Run: Kayla Graffam, Brewer 5:28.77

Kayla Graffam, Brewer 5:28.77 2 Mile Run: Sadie Harrow, Bangor 12:08.82

Sadie Harrow, Bangor 12:08.82 55m Hurdles: Paige Sawyer, Ellsworth 9.16

Paige Sawyer, Ellsworth 9.16 High Jump: Grace Willey, Old Town 4-10

Grace Willey, Old Town 4-10 Pole Vault: Delaney Sweeney, MDI 8-00

Delaney Sweeney, MDI 8-00 Long Jump: Grace Willey, Old Town 16-00

Grace Willey, Old Town 16-00 Triple Jump: Sydney Pine, Brewer 32-09.25

Sydney Pine, Brewer 32-09.25 Shot Put: Karessa Anderson, Brewer 34-02.75

Karessa Anderson, Brewer 34-02.75 4x200m Relay: Brewer - Devin Horr, Sydney Pine, Gloria Hoskins, Lauren Vanidestine 1:54.51

Brewer - Devin Horr, Sydney Pine, Gloria Hoskins, Lauren Vanidestine 1:54.51 4x800m Relay: John Bapst - Audra Brooks, Lucretzia Andres, Amber Stokes, Sherry Foster 11:16.99.

BOYS 1ST TEAM:

55m Dash: Gage Jones, Bangor 6.69

Gage Jones, Bangor 6.69 200m Dash: Miles Burr, MDI 23.22.

Miles Burr, MDI 23.22. 400m Dash: Abbott Valentine, Hampden 53.18

Abbott Valentine, Hampden 53.18 800m Run: Charlie Collins, Hampden 2:00.71

Charlie Collins, Hampden 2:00.71 1 Mile Run: Abbott Valentine, Hampden 4:26.53

Abbott Valentine, Hampden 4:26.53 2 Mile Run: Abbott Valentine, Hampden 9:40.28

Abbott Valentine, Hampden 9:40.28 55m Hurdles: James Cote, Old Town 8.57

James Cote, Old Town 8.57 High Jump: Corbin Flewelling, Old Town 06-03

Corbin Flewelling, Old Town 06-03 Pole Vault: Josh Salley, Brewer 9-00; Pablo Garcia, Brewer 9-00; Liam Cormier, Brewer 9-00; Daniel Freudig, MDI 9-00; Evan Chambers, Brewer 9-00

Josh Salley, Brewer 9-00; Pablo Garcia, Brewer 9-00; Liam Cormier, Brewer 9-00; Daniel Freudig, MDI 9-00; Evan Chambers, Brewer 9-00 Long Jump: Corbin Flewelling, Old Town 21-05.00

Corbin Flewelling, Old Town 21-05.00 Triple Jump: Corbin Flewelling, Old Town 42-10.25

Corbin Flewelling, Old Town 42-10.25 Shot Put: Dylan Greenlaw, Brewer 46-03.25

Dylan Greenlaw, Brewer 46-03.25 4x200m Relay: John Bapst - Benjamin Mock, Dalton, Plummer, Gilman Taylor, Hunter Clukey 1:38.20

John Bapst - Benjamin Mock, Dalton, Plummer, Gilman Taylor, Hunter Clukey 1:38.20 4x800m Relay: Hampden - Charlie Collins, Harrison Shain, Brody Simons, Abbott Valentine 8:27.94.

BOYS 2ND TEAM: