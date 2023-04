2022-23 KVAC All-Conference and All-Academic Boys Hockey Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2022-23 All-Conference and All-Academic Boy's Hockey Teams. Congratulations to All!

1st Team

Forwards

AJ Wolverton - Brunswick

Nick Marro - Brunswick

Grady Vanidestine - Brewer

Owen McManus

Defense

Jed Gilpatrick - Brewer

Aiden Aselton - Camden Hills

Goalie

Aaron Donovan - Hampden Academy

2nd Team

Forwards

Owen Kirk - Messalonskee

Bryce Crowell - Messalonskee

Will Durkee - Messalonskee

Defense

Luke Gladu - Leavitt

Brady LaForge - Brunswick

Goalie

Luke Patterson - Brunswicka

Player of the Year - AJ Wolverton - Brunswick

Co-Coaches of the Year - Mike Misner - Brunswick and Dennis Martin - Messalonskee

KVAC All-Academic Hockey Team

Bangor High School - Nicholas Biberstein and Matthew McLean

Brewer - Chase McKenney

Brunswick - Alex Arnold, Iain Clendening, Kaelin Gerwig, Brady LaForge, Luke Patterson, Sid Pols, Zach Stern-Hayes, AJ Wolverton

Camden Hills - Aiden Aselton, Zanni Sabatini, Lucas Wyman

Cony - Isaiah Bezanson

Edward Little - Caleb Albert, Campbell Cassidy, Gage Ducharme, Gavin Levesque, Tate Morse

Gardiner - Casey Paul

Hampden Academy - Nikolas Bates, Lucas Cousins, Adrian Webb

Lewiston - Benjamin Cloutier, Adrien Theriault

Messalonskee - Bryce Crowell, Andrew Salvadori

Mt. Ararat - Sam Young

Oxford Hills - Logan Campbell, Caleb Evans

Waterville - Cobe LeClair

Winslow - Tyler Dow, Jared Newgard