The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2026 All-Conference and All-Academic Golf Teams on Sunday, November 8th. Congratulations to all!
Class A Golf
|Greyson
|Dooley
|Messalonskee
|Jacoby
|Harvey
|Bangor
|Liam
|Greenlaw
|Brewer
|Ryan
|Irish
|Camden Hills
|Ari
|Brown
|Skowhegan
|Ben
|Poulin
|Skowhegan
|Parker
|Bouchard
|Brewer
|Caleb
|Greenleaf
|Mt. Ararat
|Sawyer
|Poland
|Oxford Hills
|Freddy
|Stewart
|Brewer
|Tyler
|Dorr
|Camden Hills
|Logan
|Gasper
|Mt. Ararat
|Owen
|Reynolds-Harvey
Hampden Academy
|Trent
|Bell
|Messalonskee
|Larkin
|Mott
|Camden Hills
|Brady
|McLaughlin
|Mt. Ararat
|Nate
|Caron
|Bangor
|Evan
|Hayes
|Messalonskee
|Lila
|Dailey
|Camden Hills
|Finnley
|Collins
|Brewer
|Natalee
|Freeman
|Brewer
|Riley
|Pulkkinen
|Oxford Hills
|Charlotte
|Tardiff
Hampden Academy
|Paige
|Jordan
Hampden Academy
|Lydia
|Adamo
Hampden Academy
KVAC Class A Golf All Academic
|First Name
|Last Name
|Class
|Sport
|High School
|Parker
|Bouchard
|A
|Golf
|Brewer High School
|Jordan
|Tolman
|A
|Golf
|Brewer High School
|Lila
|Dailey
|A
|Golf
|Camden Hills
|Thomas
|Hollins
|A
|Golf
|Camden Hills
|Connor
|Harris
|A
|Golf
|Camden Hills
|Jack
|Caron
|A
|Golf
|Edward Little
|Ryan
|Manson
|A
|Golf
|Edward Little
|Cameron
|Veilleux
|A
|Golf
|Edward Little
|Lydia
|Adamo
|A
|Golf
|Hampden Academy
|Lillian
|Connors
|A
|Golf
|Hampden Academy
|Jase
|Deans
|A
|Golf
|Hampden Academy
|Collin
|Duplissis
|A
|Golf
|Hampden Academy
|Owen
|Reynolds-Harvey
|A
|Golf
|Hampden Academy
|Charlotte
|Tardif
|A
|Golf
|Hampden Academy
|Coleman
|Mercier
|A
|Golf
|Lewiston
|Gavin
|Easler
|A
|Golf
|Messalonskee High School
|Evan
|Hayes
|A
|Golf
|Messalonskee High School
|Gavin
|Jackson
|A
|Golf
|Messalonskee High School
|Logan
|Gasper
|A
|Golf
|Mt. Ararat HS
|Noah
|Pulsifer
|A
|Golf
|Mt. Ararat HS
|Mya
|Atwood
|A
|Golf
|Skowhegan High School
|Ari
|Brown
|A
|Golf
|Skowhegan High School
|Tessa
|Libby
|A
|Golf
|Skowhegan High School
|Carter
|Nadeau
|A
|Golf
|Skowhegan High School
|KVAC Class B All Conference Golf
|Colin
|Mitchell
Lincoln Academy
|Caden
|Chretien
|Nokomis
|Brody
|Day
Lincoln Academy
|Jack
|Flaherty
|Wtvl/Winslow
|Rocco
|Fabbricatore
|Cony
|Caden
|Hickey
|Gardiner
|Lane
|Chapman
|Lawrence
|Joe
|Wilcox
|Medomak
|Andreas
|Eraklis
Lincoln Academy
|PLAYER OF THE YEAR-
|Colin
|Mitchell
Lincoln Academy
|James
|Brisson
|Leavitt
|COACH OF THE YEAR-
|Ben
|Steinkamp
|Wtvl/Winslow
|Todd
|Brackett
Lincoln Academy
KVAC Class B Golf All Academic
|First Name
|Last Name
|Class
|Sport
|High School
|Colby
|Bernosky
|B
|Golf
|Belfast Area High School
|Rocco
|Fabbricatore
|B
|Golf
|Cony High School
|Liam
|Chamberlin
|B
|Golf
|Cony High School
|Reid
|Jackson
|B
|Golf
|Erskine Academy
|Jacoby
|Mort
|B
|Golf
|Erskine Academy
|Carter
|Ulmer
|B
|Golf
|Erskine Academy
|Connor
|Tibbetts
|B
|Golf
|Gardiner
|Eben
|Whalen
|B
|Golf
|Gardiner
|Jack
|Pelletier
|B
|Golf
|Lawrence High School
|Jaxson
|Booker
|B
|Golf
|Leavitt Area HS
|Trent
|Sibley
|B
|Golf
|Leavitt Area HS
|Kollin
|Donlin
|B
|Golf
|Medomak Valley
|Landon
|Morrison
|B
|Golf
|Medomak Valley
|Kyle
|Kennedy
|B
|Golf
|Nokomis
|Eli
|Cullen
|B
|Golf
|Waterville High School
|Jameson
|Delile
|B
|Golf
|Winslow High School
|Madison
|Bennett
|C
|Golf
|Mount View