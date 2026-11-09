KVAC 2026 All-Conference and All-Academic Golf Teams

KVAC 2026 All-Conference and All-Academic Golf Teams

Photo by Robert Ruggiero on Unsplash

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2026 All-Conference and All-Academic Golf Teams on Sunday, November 8th. Congratulations to all!

 Class A Golf
GreysonDooleyMessalonskee
JacobyHarveyBangor
LiamGreenlawBrewer
RyanIrishCamden Hills
AriBrownSkowhegan
BenPoulinSkowhegan
ParkerBouchardBrewer
CalebGreenleafMt. Ararat
SawyerPolandOxford Hills
FreddyStewartBrewer
TylerDorrCamden Hills
LoganGasperMt. Ararat
OwenReynolds-Harvey
Hampden Academy
TrentBellMessalonskee
LarkinMottCamden Hills
BradyMcLaughlinMt. Ararat
NateCaronBangor
EvanHayesMessalonskee
LilaDaileyCamden Hills
FinnleyCollinsBrewer
NataleeFreemanBrewer
RileyPulkkinenOxford Hills
CharlotteTardiff
Hampden Academy
PaigeJordan
Hampden Academy
LydiaAdamo
Hampden Academy
KVAC Class A Golf All Academic
    
First NameLast NameClassSportHigh School
ParkerBouchardAGolfBrewer High School
JordanTolmanAGolfBrewer High School
LilaDaileyAGolfCamden Hills
ThomasHollinsAGolfCamden Hills
ConnorHarrisAGolfCamden Hills
JackCaronAGolfEdward Little
RyanMansonAGolfEdward Little
CameronVeilleuxAGolfEdward Little
LydiaAdamoAGolfHampden Academy
LillianConnorsAGolfHampden Academy
JaseDeansAGolfHampden Academy
CollinDuplissisAGolfHampden Academy
OwenReynolds-HarveyAGolfHampden Academy
CharlotteTardifAGolfHampden Academy
ColemanMercierAGolfLewiston
GavinEaslerAGolfMessalonskee High School
EvanHayesAGolfMessalonskee High School
GavinJacksonAGolfMessalonskee High School
LoganGasperAGolfMt. Ararat HS
NoahPulsiferAGolfMt. Ararat HS
MyaAtwoodAGolfSkowhegan High School
AriBrownAGolfSkowhegan High School
TessaLibbyAGolfSkowhegan High School
CarterNadeauAGolfSkowhegan High School
KVAC Class B All Conference Golf
ColinMitchell
Lincoln Academy
CadenChretienNokomis
BrodyDay
Lincoln Academy
JackFlahertyWtvl/Winslow
RoccoFabbricatoreCony
CadenHickeyGardiner
LaneChapmanLawrence
JoeWilcoxMedomak
AndreasEraklis
Lincoln Academy
PLAYER OF THE YEAR-
ColinMitchell
Lincoln Academy
JamesBrissonLeavitt
COACH OF THE YEAR-
BenSteinkampWtvl/Winslow
ToddBrackett
Lincoln Academy
KVAC Class B Golf All Academic
    
First NameLast NameClassSportHigh School
ColbyBernoskyBGolfBelfast Area High School
RoccoFabbricatoreBGolfCony High School
LiamChamberlinBGolfCony High School
ReidJacksonBGolfErskine Academy
JacobyMortBGolfErskine Academy
CarterUlmerBGolfErskine Academy
ConnorTibbettsBGolfGardiner
EbenWhalenBGolfGardiner
JackPelletierBGolfLawrence High School
JaxsonBookerBGolfLeavitt Area HS
TrentSibleyBGolfLeavitt Area HS
KollinDonlinBGolfMedomak Valley
LandonMorrisonBGolfMedomak Valley
KyleKennedyBGolfNokomis
EliCullenBGolfWaterville High School
JamesonDelileBGolfWinslow High School
MadisonBennettCGolfMount View

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Categories: High School Sports

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