KVAC 2026 All-Conference and All-Academic Class A and B Boys and Girls Soccer Teams
The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2026 All-Conference and All-Academic Class A and Class B Boys and Girls Soccer Teams on Sunday, November 8th. Congratulations to all!
Boys
|First Team
|Oliver Gorchoff
|Brunswick
|Liam Rapoza
|Brunswick
|Connor Middleton
|Camden Hills
|Soren Johnson
|Camden Hills
|Mudasir Hassan
|Edward Little
|Khalid Mohamed
|Edward Little
|Abdirauf Hersi
|Lewiston
|Nathan Dmandja
|Lewiston
|Owen Parsons
|Messalonskee
|Luc Walker
|Mt. Blue
|Oliver Cormier
|Mt. Blue
|Second Team
|Dom Caso
|Bangor
|Simon Harriman
|Brewer
|Asher Foushee
|Brunswick
|Joelson Malongo
|Brunswick
|Brendan Quinn
|Brunswick
|Brodie Archer
|Camden Hills
|Christian Mazina
|Edward Little
|Leif Isenhower
|Hampden
|Jimmy Morgan
|Lewiston
|Steve Sambwila
|Lewiston
|Nathan Kirk
|Messalonskee
|Co-Player of the Year:
Oliver Gorchoff and Liam Rapoza, Brunswick
|Coach of the Year:
|Abdibaari Hersi
|Edward Little
|League Champion:
|Lewiston
KVAC Class A Boys Soccer All Academic
|First Name
|Last Name
|Class
|Sport
|High School
|Sullivan
|Parizo
|A
|Boys Soccer
|Bangor High School
|Wesley
|Thai
|A
|Boys Soccer
|Bangor High School
|Jack
|Robertson
|A
|Boys Soccer
|Brewer High School
|Simon
|Harriman
|A
|Boys Soccer
|Brewer High School
|Cody
|Hews
|A
|Boys Soccer
|Brewer High School
|Cosmo
|Masterson
|A
|Boys Soccer
|Brewer High School
|James
|Evans
|A
|Boys Soccer
|Brewer High School
|BabaTunde
|Odeleye
|A
|Boys Soccer
|Brewer High School
|Chase
|Barnhorst
|A
|Boys Soccer
|Brunswick High School
|Duncan
|Brown
|A
|Boys Soccer
|Brunswick High School
|Asher
|Foushee
|A
|Boys Soccer
|Brunswick High School
|Oscar
|Gartside
|A
|Boys Soccer
|Brunswick High School
|Casimir
|Kosinski
|A
|Boys Soccer
|Brunswick High School
|Brendan
|Quinn
|A
|Boys Soccer
|Brunswick High School
|Liam
|Rapoza
|A
|Boys Soccer
|Brunswick High School
|Lyle
|Sokoloff
|A
|Boys Soccer
|Brunswick High School
|Oscar
|Barnes
|A
|Boys Soccer
|Camden Hills
|Noah
|Bendtson
|A
|Boys Soccer
|Camden Hills
|Mason
|Contakos
|A
|Boys Soccer
|Camden Hills
|Carver
|Heyniger
|A
|Boys Soccer
|Camden Hills
|Connor
|Middleton
|A
|Boys Soccer
|Camden Hills
|Cooper
|Blair
|A
|Boys Soccer
|Edward Little
|Mostafa
|Al Saleh
|A
|Boys Soccer
|Edward Little
|Cade
|Downer
|A
|Boys Soccer
|Hampden Academy
|Lucas
|Fachiol
|A
|Boys Soccer
|Hampden Academy
|Leif
|Isenhour
|A
|Boys Soccer
|Hampden Academy
|Dillan
|Savage
|A
|Boys Soccer
|Hampden Academy
|Amilton
|Dominique
|A
|Boys Soccer
|Lewiston
|Jack
|Haber
|A
|Boys Soccer
|Messalonskee High School
|Nathan
|Kirk
|A
|Boys Soccer
|Messalonskee High School
|Nicholas
|Korbet
|A
|Boys Soccer
|Messalonskee High School
|Rowan
|Tibbetts
|A
|Boys Soccer
|Messalonskee High School
|Joshua
|Kelley-Cohen
|A
|Boys Soccer
|Mt. Ararat HS
|Jack
|Martin
|A
|Boys Soccer
|Mt. Ararat HS
|Gavin
|Wallace
|A
|Boys Soccer
|Mt. Ararat HS
|Solomon
|Wood
|A
|Boys Soccer
|Mt. Ararat HS
|Ian
|Curran
|A
|Boys Soccer
|Mt. Ararat HS
|Jacob
|Kessler
|A
|Boys Soccer
|Mt. Ararat HS
|Elliott
|Merrill
|A
|Boys Soccer
|Mt. Ararat HS
|Landon
|Morse
|A
|Boys Soccer
|Mt. Blue
|Josiah
|Goding
|A
|Boys Soccer
|Mt. Blue
|Stephen
|Davis
|A
|Boys Soccer
|Mt. Blue
|Anders
|Sheldon
|A
|Boys Soccer
|Mt. Blue
|Oliver
|Cormier
|A
|Boys Soccer
|Mt. Blue
|Luc
|Walker
|A
|Boys Soccer
|Mt. Blue
|Class B Boys Soccer All Conference
|KVAC All-Conference
|SOUTH
|First Team
|Name
|SCHOOL
|Lucas Novicka
|Oceanside
|Nicholas Tripp
|Oceanside
|George Siegel
|Lincoln Academy
|Peter Norian
|Lincoln Academy
|Cato Eich
|Morse
|Thomas McKenzie
|Morse
|Liam Doughty
|Medomak Valley
|PJ Gove
|Gardiner
|Tyler Mates
|Leavitt
|William Adamson
|Erskine Academy
|Joe Knapp
|Cony
|Player of the Year
|Lucas Novicka, Oceanside
|Coach of the Year
Jeff Burroughs, Lincoln Academy
|Conference Champion
|Lincoln Academy
|NORTH
|First Team
|Name
|SCHOOL
|Drew Grant
|Nokomis
|Phin Van Deventer
|Nokomis
|Renton O'Toole
|Winslow
|Carter Calvo
|Winslow
|Conner Noyes
|Skowhegan
|Jahkobe Soll
|Skowhegan
|Kaden Bradeen
|Mt. View
|Kayson Higgins
|Mt. View
|Korvyn Veilleux
|Lawrence
|Sebastian Sprague
|Belfast
|Cooper Allen
|MCI
|Player of the Year
|Drew Grant, Nokomis
|Coach of the Year
|Mike Rowe, Skowhegan
|Conference Champion
|Lincoln Academy
KVAC Class B Boys Soccer All Academic
|First Name
|Last Name
|Class
|Sport
|High School
|Theo
|Fowler
|B
|Boys Soccer
|Belfast Area High School
|Sebastian
|Sprague
|B
|Boys Soccer
|Belfast Area High School
|Chase
|Thomas
|B
|Boys Soccer
|Belfast Area High School
|Ian
|Lucas
|B
|Boys Soccer
|Belfast Area High School
|Conner
|Wood
|B
|Boys Soccer
|Belfast Area High School
|Joe
|Knapp
|B
|Boys Soccer
|Cony High School
|Connor
|Stonier
|B
|Boys Soccer
|Cony High School
|Will
|Adamson
|B
|Boys Soccer
|Erskine Academy
|Connor
|Crommett
|B
|Boys Soccer
|Erskine Academy
|Cody
|Grondin
|B
|Boys Soccer
|Erskine Academy
|Gabe
|Studholme
|B
|Boys Soccer
|Erskine Academy
|Braeden
|Temple
|B
|Boys Soccer
|Erskine Academy
|Remington
|Lamoreau
|B
|Boys Soccer
|Gardiner
|David
|Quigley
|B
|Boys Soccer
|Lawrence High School
|Callum
|Goldsmith
|B
|Boys Soccer
|Lawrence High School
|Jacob
|Benner
|B
|Boys Soccer
|Lawrence High School
|Chandler
|Firmage
|B
|Boys Soccer
|Lawrence High School
|Jacob
|Gibbs
|B
|Boys Soccer
|Leavitt Area HS
|Luke
|Horn
|B
|Boys Soccer
|Leavitt Area HS
|Ryder
|Sawyer-Brown
|B
|Boys Soccer
|Leavitt Area HS
|Angelo
|Toscano
|B
|Boys Soccer
|Leavitt Area HS
|Koleman
|Chesebro
|B
|Boys Soccer
|Lincoln Academy
|Joseph
|Crooker
|B
|Boys Soccer
|Lincoln Academy
|James
|Hanley
|B
|Boys Soccer
|Lincoln Academy
|George
|Siegel
|B
|Boys Soccer
|Lincoln Academy
|Ian
|Ardry
|C
|Boys Soccer
|Maine Central Institute
|Blake
|Kennedy
|C
|Boys Soccer
|Maine Central Institute
|Liam
|Kim
|C
|Boys Soccer
|Maine Central Institute
|Robert
|Anderson
|B
|Boys Soccer
|Medomak Valley
|Isaiah
|Feltis
|B
|Boys Soccer
|Medomak Valley
|Riley
|Johnson
|B
|Boys Soccer
|Medomak Valley
|Abel
|Grassi
|C
|Boys Soccer
|Mount View
|Kadeen
|Bradeen
|C
|Boys Soccer
|Mount View
|Richard
|Pillsbury
|C
|Boys Soccer
|Mount View
|Xzavier
|Nickerson
|C
|Boys Soccer
|Mount View
|Ellah
|Grauer
|C
|Boys Soccer- Mng
|Mount View
|Zen
|Taylor
|B
|Boys Soccer
|Nokomis
|Andrew
|Grant
|B
|Boys Soccer
|Nokomis
|Calder
|Reimers
|B
|Boys Soccer
|Nokomis
|Zachary
|Furrow
|B
|Boys Soccer
|Nokomis
|Nicholas
|Tripp
|B
|Boys Soccer
|Oceanside High School
|Lucas
|Novicka
|B
|Boys Soccer
|Oceanside High School
|Grady
|Geretz
|B
|Boys Soccer
|Oceanside High School
|Brik
|Bailey
|B
|Boys Soccer
|Skowhegan High School
|Kameron
|Madore
|B
|Boys Soccer
|Skowhegan High School
|Finn
|McCabe
|B
|Boys Soccer
|Skowhegan High School
|Conner
|Noyes
|B
|Boys Soccer
|Skowhegan High School
|Johnathan
|Robbins
|B
|Boys Soccer
|Skowhegan High School
|Michael
|Paules
|B
|Boys Soccer
|Waterville High School
|Renton
|O'Toole
|C
|Boys Soccer
|Winslow High School
|Caden
|Giroux
|C
|Boys Soccer
|Winslow High School
|Carter
|Calvo
|C
|Boys Soccer
|Winslow High School
|KVAC Class A Girls Soccer All Conference
|First Team
|JoJo Clukey
|Bangor
|Darcy Tardif
|Brewer
|Rylee Bailey
|Brewer
|Emma Michaud
|Brunswick
|Molly Williams
|Camden Hills
|Liv Domareki
|Camden Hills
|Eve Domareki
|Camden Hills
|Maia Andrews
|Camden Hills
|Hannah Hunt
|Mt. Ararat
|Mackenna Trockman
|Mt. Ararat
|Kari Savage
|Mt. Blue
|Chloe Drake
|Mt. Blue
|Second Team
|Quinn Andrews
|Bangor
|Kyelin Atherley
|Bangor
|Lacey Dinsmore
|Brunswick
|Nathalie Nelson
|Camden Hills
|Avelynn Bowie
|Edward Little
|Jasmine Thompson
|Edward Little
|Kelsey Ball
|Hampden
|Chloe Croteau
|Lewiston
|Piper Croteau
|Lewiston
|Izabelle O'Banyel
|Mt. Ararat
|Katherine Therriault
|Mt. Ararat
|Lillian Clark
|Brewer
|Player of the Year:
|Molly Williams
|Camden Hills
|Coach of the Year:
|Kevin Albert
|Lewiston
|League Champion:
|Camden Hills
KVAC Class A Girls Soccer All Academic
|First Name
|Last Name
|Class
|Sport
|High School
|Lilliana
|Wilcox
|A
|Girls Soccer
|Bangor High School
|Gabrielle
|Spreng
|A
|Girls Soccer
|Bangor High School
|Kyelin
|Atherley
|A
|Girls Soccer
|Bangor High School
|Gabrielle
|Gordon
|A
|Girls Soccer
|Bangor High School
|Lucy
|O'Connell
|A
|Girls Soccer
|Bangor High School
|Olivia
|Huang
|A
|Girls Soccer
|Bangor High School
|Josephine
|Clukey
|A
|Girls Soccer
|Bangor High School
|Connemara
|Geaghan
|A
|Girls Soccer
|Brewer High School
|Stella
|Damon
|A
|Girls Soccer
|Brewer High School
|Darcy
|Tardif
|A
|Girls Soccer
|Brewer High School
|Brayleigh
|Judkins
|A
|Girls Soccer
|Brewer High School
|Addison
|Pelkey
|A
|Girls Soccer
|Brewer High School
|Lacey
|Dinsmore
|A
|Girls Soccer
|Brunswick High School
|Madison
|Neault
|A
|Girls Soccer
|Brunswick High School
|May
|Wickwire
|A
|Girls Soccer
|Brunswick High School
|Maeve
|MacDonald
|A
|Girls Soccer
|Brunswick High School
|Meg
|Kivus
|A
|Girls Soccer
|Camden Hills
|Thea
|Laukka
|A
|Girls Soccer
|Camden Hills
|Evie
|Marshall
|A
|Girls Soccer
|Edward Little
|Evelyn
|McGuigan
|A
|Girls Soccer
|Edward Little
|Avelynn
|Bowie
|A
|Girls Soccer
|Edward Little
|Hope
|Fontaine
|A
|Girls Soccer
|Edward Little
|Hailey
|Labrecque
|A
|Girls Soccer
|Edward Little
|Hannah
|Labbe
|A
|Girls Soccer
|Edward Little
|Kylie
|Dulac
|A
|Girls Soccer
|Edward Little
|Jenna
|Shea
|A
|Girls Soccer
|Edward Little
|Sophie
|Winchester
|A
|Girls Soccer
|Hampden Academy
|Ridley
|Bourgoin
|A
|Girls Soccer
|Lewiston
|Isabella
|Caldeira
|A
|Girls Soccer
|Lewiston
|Chloe
|Junkins
|A
|Girls Soccer
|Lewiston
|Chloe
|Croteau
|A
|Girls Soccer
|Lewiston
|Piper
|Croteau
|A
|Girls Soccer
|Lewiston
|Marissa
|Veilleux
|A
|Girls Soccer
|Lewiston
|Olivia
|Tapley
|A
|Girls Soccer
|Lewiston
|Mackenzie
|Bryant
|A
|Girls Soccer
|Lewiston
|Nora
|Kalback
|A
|Girls Soccer
|Messalonskee High School
|Lydia
|Parent
|A
|Girls Soccer
|Messalonskee High School
|Emma
|Phair
|A
|Girls Soccer
|Messalonskee High School
|Elsie
|Spear
|A
|Girls Soccer
|Messalonskee High School
|Riley
|Stewart
|A
|Girls Soccer
|Messalonskee High School
|Leah
|Van Tuinen
|A
|Girls Soccer
|Messalonskee High School
|Morgandy
|Crawford
|A
|Girls Soccer
|Mt. Ararat HS
|Addison
|Allen
|A
|Girls Soccer
|Mt. Ararat HS
|Katherine
|Therriault
|A
|Girls Soccer
|Mt. Ararat HS
|Abigail
|Dorr
|A
|Girls Soccer
|Mt. Blue
|Gracelyn
|Noles
|A
|Girls Soccer
|Mt. Blue
|Jessa
|Rackliff
|A
|Girls Soccer
|Mt. Blue
|Emma
|Embleton
|A
|Girls Soccer
|Mt. Blue
|Karintyn
|Savage
|A
|Girls Soccer
|Mt. Blue
Class B Girls Soccer KVAC All-Conference
|KVAC All-Conference
|SOUTH
|First Team
|Name
|SCHOOL
|Molly Takatsu
|Gardiner
|Zoey Epperson
|Gardiner
|Grace Townsend
|Medomak Valley
|Summer Staples
|Medomak Valley
|Charli Ware
|Morse
|Hannah Keller
|Morse
|Lyla Tolman
|Oceanside
|Rowan Coffin
|Lincoln Academy
|Maxine Spencer
|Erskine Academy
|Reese Bilodeau
|Leavitt
|Kya Douin
|Cony
|Player of the Year
Rowan Coffin, Lincoln Academy
|Coach of the Year
|Jessica Prince, Gardiner
|Conference Champion
|Gardiner
|NORTH
|First Team
|Name
|SCHOOL
|Lydia Herrick
|Skowhegan
|Allee Goodrich
|Skowhegan
|Davanee Kimball
|Winslow
|Mirra Meak
|Winslow
|Carly Aitken
|Mt. View
|Idella Brugger
|Mt. View
|Riley Souzer
|Lawrence
|Stella McCarthy
|Belfast
|Mallory Smith
|Nokomis
|Mackenzie Dean
|MCI
|Caroline Cothran
|Waterville
|Player of the Year
|Stella McCarthy, Belfast
|Coach of the Year
|Mike Herrick, Skowhegan
|Conference Champion
|Gardiner
KVAC Class B Girls Soccer All Academic
|First Name
|Last Name
|Class
|Sport
|High School
|Vienna
|Ting
|B
|Girls Soccer
|Belfast Area High School
|Piper
|Leone
|B
|Girls Soccer
|Belfast Area High School
|Paisley
|Hayslip
|B
|Girls Soccer
|Belfast Area High School
|Zady
|Paige
|B
|Girls Soccer
|Belfast Area High School
|Stella
|McCarthy
|B
|Girls Soccer
|Belfast Area High School
|Lily
|Martinelli
|B
|Girls Soccer
|Belfast Area High School
|Siena
|Sommer
|B
|Girls Soccer
|Belfast Area High School
|Charlotte
|Gearhart
|B
|Girls Soccer
|Cony High School
|Kelsie
|Huard
|B
|Girls Soccer
|Cony High School
|Linnea
|Bassett
|B
|Girls Soccer
|Erskine Academy
|Kelsie
|Dunn
|B
|Girls Soccer
|Erskine Academy
|Jilian
|Desjardins
|B
|Girls Soccer
|Erskine Academy
|Olivia
|Childs
|B
|Girls Soccer
|Erskine Academy
|Delaney
|Brown
|B
|Girls Soccer
|Erskine Academy
|Danica
|Ferris
|B
|Girls Soccer
|Erskine Academy
|Eryn
|Young
|B
|Girls Soccer
|Erskine Academy
|Isabella
|Boudreau
|B
|Girls Soccer
|Gardiner
|Alexis
|Dyer
|B
|Girls Soccer
|Gardiner
|Cheyenne
|Goodman
|B
|Girls Soccer
|Gardiner
|Sarah
|Mansir
|B
|Girls Soccer
|Gardiner
|Lilah
|Serber
|B
|Girls Soccer
|Gardiner
|London
|Wilkie
|B
|Girls Soccer
|Lawrence High School
|Addison
|Lea
|B
|Girls Soccer
|Lawrence High School
|Alexandria
|Young
|B
|Girls Soccer
|Lawrence High School
|Eris
|Cloutier
|B
|Girls Soccer
|Leavitt Area HS
|Acadia
|Cloutier
|B
|Girls Soccer
|Leavitt Area HS
|Reese
|Daigle
|B
|Girls Soccer
|Leavitt Area HS
|Addison
|Dubois
|B
|Girls Soccer
|Leavitt Area HS
|Olivia
|Parlin
|B
|Girls Soccer
|Leavitt Area HS
|Jillian
|York
|B
|Girls Soccer
|Leavitt Area HS
|Charlotte
|Abello
|B
|Girls Soccer
|Lincoln Academy
|Flannery
|Brady
|B
|Girls Soccer
|Lincoln Academy
|Lee Anne
|Lord
|B
|Girls Soccer
|Lincoln Academy
|Kylee
|Parlin
|B
|Girls Soccer
|Lincoln Academy
|Lily
|Pinkham
|B
|Girls Soccer
|Lincoln Academy
|Caitlyn
|Hamilton
|C
|Girls Soccer
|Maine Central Institute
|Abby
|Kemp
|C
|Girls Soccer
|Maine Central Institute
|Bridgette
|Rancourt
|C
|Girls Soccer
|Maine Central Institute
|Grace
|Townsend
|B
|Girls Soccer
|Medomak Valley
|Summer
|Staples
|B
|Girls Soccer
|Medomak Valley
|Jennika
|Schumann
|B
|Girls Soccer
|Medomak Valley
|Rachel
|Barbour
|B
|Girls Soccer
|Medomak Valley
|Lilly
|Hills
|B
|Girls Soccer
|Medomak Valley
|Grace
|Havener
|B
|Girls Soccer
|Medomak Valley
|Addie
|Miller
|B
|Girls Soccer
|Medomak Valley
|Evelyn
|Petrak
|C
|Girls Soccer
|Mount View
|Devin
|Cartier
|C
|Girls Soccer
|Mount View
|Carly
|Aitken
|C
|Girls Soccer
|Mount View
|Mallory
|Smith
|B
|Girls Soccer
|Nokomis
|Hallie
|Coots
|B
|Girls Soccer
|Nokomis
|Ava
|McGinnis
|B
|Girls Soccer
|Nokomis
|Brookelin
|Dorman
|B
|Girls Soccer
|Nokomis
|Grace
|Mackie
|B
|Girls Soccer
|Oceanside High School
|Abby
|Stackpole
|B
|Girls Soccer
|Oceanside High School
|Myah
|Young
|B
|Girls Soccer
|Oceanside High School
|Lyla
|Tolman
|B
|Girls Soccer
|Oceanside High School
|Marlena
|Gorman
|B
|Girls Soccer
|Oceanside High School
|Melany
|Caiza
|B
|Girls Soccer
|Oceanside High School
|Addie
|Bubier
|B
|Girls Soccer
|Skowhegan High School
|Madilyn
|Flannery
|B
|Girls Soccer
|Skowhegan High School
|Alanna
|Frati
|B
|Girls Soccer
|Skowhegan High School
|Grace
|Ireland
|B
|Girls Soccer
|Skowhegan High School
|McKaela
|McLaughlin
|B
|Girls Soccer
|Skowhegan High School
|Morgan
|Tupper
|B
|Girls Soccer
|Skowhegan High School
|Abby
|Voter
|B
|Girls Soccer
|Skowhegan High School
|Hailey
|Snipe
|B
|Girls Soccer
|Waterville High School
|Eilah
|Dillaway
|B
|Girls Soccer
|Waterville High School
|Elaina
|Rioux
|C
|Girls Soccer
|Winslow High School
|Kelty
|Pooler
|C
|Girls Soccer
|Winslow High School
|Isabella
|Loubier
|C
|Girls Soccer
|Winslow High School
|Mirra
|Meak
|C
|Girls Soccer
|Winslow High School
2027 Maine Savings Amphitheater Summer Concert Lineup (So Far)
Each year, Waterfront Concerts delivers an amazing lineup for the summer concert season at the Maine Savings Amphitheater, drawing fans from all over to Bangor’s waterfront. Keep scrolling to see the full list of artists scheduled to perform in the Queen City of the East in 2027. We’ll keep this list up-to-date as more announcements roll in, so be sure to check back often!