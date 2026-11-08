KVAC 2026 All-Conference and All-Academic Class A and B Boys and Girls Soccer Teams

KVAC 2026 All-Conference and All-Academic Class A and B Boys and Girls Soccer Teams

Photo by Zainu Color on Unsplash

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their 2026 All-Conference and All-Academic Class A and Class B Boys and Girls Soccer Teams on Sunday, November 8th. Congratulations to all!

Boys

First Team    
Oliver GorchoffBrunswick
Liam RapozaBrunswick
Connor MiddletonCamden Hills
Soren JohnsonCamden Hills
Mudasir HassanEdward Little
Khalid MohamedEdward Little
Abdirauf HersiLewiston
Nathan DmandjaLewiston
Owen ParsonsMessalonskee
Luc WalkerMt. Blue
Oliver CormierMt. Blue   
Second Team
Dom CasoBangor
Simon HarrimanBrewer
Asher FousheeBrunswick
Joelson MalongoBrunswick
Brendan QuinnBrunswick
Brodie ArcherCamden Hills
Christian MazinaEdward Little
Leif IsenhowerHampden
Jimmy MorganLewiston
Steve SambwilaLewiston
Nathan KirkMessalonskee
Co-Player of the Year:
Oliver Gorchoff and Liam Rapoza, Brunswick
Coach of the Year:Abdibaari HersiEdward Little
League Champion:Lewiston
KVAC Class A Boys Soccer All Academic
    
First NameLast NameClassSportHigh School
SullivanParizoABoys SoccerBangor High School
WesleyThaiABoys SoccerBangor High School
JackRobertsonABoys SoccerBrewer High School
SimonHarrimanABoys SoccerBrewer High School
CodyHewsABoys SoccerBrewer High School
CosmoMastersonABoys SoccerBrewer High School
JamesEvansABoys SoccerBrewer High School
BabaTundeOdeleyeABoys SoccerBrewer High School
ChaseBarnhorstABoys SoccerBrunswick High School
DuncanBrownABoys SoccerBrunswick High School
AsherFousheeABoys SoccerBrunswick High School
OscarGartsideABoys SoccerBrunswick High School
CasimirKosinskiABoys SoccerBrunswick High School
BrendanQuinnABoys SoccerBrunswick High School
LiamRapozaABoys SoccerBrunswick High School
LyleSokoloffABoys SoccerBrunswick High School
OscarBarnesABoys SoccerCamden Hills
NoahBendtsonABoys SoccerCamden Hills
MasonContakosABoys SoccerCamden Hills
CarverHeynigerABoys SoccerCamden Hills
ConnorMiddletonABoys SoccerCamden Hills
CooperBlairABoys SoccerEdward Little
MostafaAl SalehABoys SoccerEdward Little
CadeDownerABoys SoccerHampden Academy
LucasFachiolABoys SoccerHampden Academy
LeifIsenhourABoys SoccerHampden Academy
DillanSavageABoys SoccerHampden Academy
AmiltonDominiqueABoys SoccerLewiston
JackHaberABoys SoccerMessalonskee High School
NathanKirkABoys SoccerMessalonskee High School
NicholasKorbetABoys SoccerMessalonskee High School
RowanTibbettsABoys SoccerMessalonskee High School
JoshuaKelley-CohenABoys SoccerMt. Ararat HS
JackMartinABoys SoccerMt. Ararat HS
GavinWallaceABoys SoccerMt. Ararat HS
SolomonWoodABoys SoccerMt. Ararat HS
IanCurranABoys SoccerMt. Ararat HS
JacobKesslerABoys SoccerMt. Ararat HS
ElliottMerrillABoys SoccerMt. Ararat HS
LandonMorseABoys SoccerMt. Blue
JosiahGodingABoys SoccerMt. Blue
StephenDavisABoys SoccerMt. Blue
AndersSheldonABoys SoccerMt. Blue
OliverCormierABoys SoccerMt. Blue
LucWalkerABoys SoccerMt. Blue
Class B Boys Soccer All Conference   
KVAC All-Conference    
SOUTH    
First Team    
NameSCHOOL
Lucas NovickaOceanside
Nicholas TrippOceanside
George SiegelLincoln Academy
Peter NorianLincoln Academy
Cato EichMorse
Thomas McKenzieMorse
Liam DoughtyMedomak Valley
PJ GoveGardiner
Tyler MatesLeavitt
William AdamsonErskine Academy
Joe KnappCony
Player of the YearLucas Novicka, Oceanside
Coach of the Year
Jeff Burroughs, Lincoln Academy
Conference ChampionLincoln Academy
NORTH    
First Team    
NameSCHOOL
Drew GrantNokomis
Phin Van DeventerNokomis
Renton O'TooleWinslow
Carter CalvoWinslow
Conner NoyesSkowhegan
Jahkobe SollSkowhegan
Kaden BradeenMt. View
Kayson HigginsMt. View
Korvyn VeilleuxLawrence
Sebastian SpragueBelfast
Cooper AllenMCI
Player of the YearDrew Grant, Nokomis
Coach of the YearMike Rowe, Skowhegan
Conference ChampionLincoln Academy
KVAC Class B Boys Soccer All Academic
    
First NameLast NameClassSportHigh School
TheoFowlerBBoys SoccerBelfast Area High School
SebastianSpragueBBoys SoccerBelfast Area High School
ChaseThomasBBoys SoccerBelfast Area High School
IanLucasBBoys SoccerBelfast Area High School
ConnerWoodBBoys SoccerBelfast Area High School
JoeKnappBBoys SoccerCony High School
ConnorStonierBBoys SoccerCony High School
WillAdamsonBBoys SoccerErskine Academy
ConnorCrommettBBoys SoccerErskine Academy
CodyGrondinBBoys SoccerErskine Academy
GabeStudholmeBBoys SoccerErskine Academy
BraedenTempleBBoys SoccerErskine Academy
RemingtonLamoreauBBoys SoccerGardiner
DavidQuigleyBBoys SoccerLawrence High School
CallumGoldsmithBBoys SoccerLawrence High School
JacobBennerBBoys SoccerLawrence High School
ChandlerFirmageBBoys SoccerLawrence High School
JacobGibbsBBoys SoccerLeavitt Area HS
LukeHornBBoys SoccerLeavitt Area HS
RyderSawyer-BrownBBoys SoccerLeavitt Area HS
AngeloToscanoBBoys SoccerLeavitt Area HS
KolemanChesebroBBoys SoccerLincoln Academy
JosephCrookerBBoys SoccerLincoln Academy
JamesHanleyBBoys SoccerLincoln Academy
GeorgeSiegelBBoys SoccerLincoln Academy
IanArdryCBoys SoccerMaine Central Institute
BlakeKennedyCBoys SoccerMaine Central Institute
LiamKimCBoys SoccerMaine Central Institute
RobertAndersonBBoys SoccerMedomak Valley
IsaiahFeltisBBoys SoccerMedomak Valley
RileyJohnsonBBoys SoccerMedomak Valley
AbelGrassiCBoys SoccerMount View
KadeenBradeenCBoys SoccerMount View
RichardPillsburyCBoys SoccerMount View
XzavierNickersonCBoys SoccerMount View
EllahGrauerCBoys Soccer- MngMount View
ZenTaylorBBoys SoccerNokomis
AndrewGrantBBoys SoccerNokomis
CalderReimersBBoys SoccerNokomis
ZacharyFurrowBBoys SoccerNokomis
NicholasTrippBBoys SoccerOceanside High School
LucasNovickaBBoys SoccerOceanside High School
GradyGeretzBBoys SoccerOceanside High School
BrikBaileyBBoys SoccerSkowhegan High School
KameronMadoreBBoys SoccerSkowhegan High School
FinnMcCabeBBoys SoccerSkowhegan High School
ConnerNoyesBBoys SoccerSkowhegan High School
JohnathanRobbinsBBoys SoccerSkowhegan High School
MichaelPaulesBBoys SoccerWaterville High School
RentonO'TooleCBoys SoccerWinslow High School
CadenGirouxCBoys SoccerWinslow High School
CarterCalvoCBoys SoccerWinslow High School
KVAC Class A Girls Soccer All Conference 
First Team
JoJo ClukeyBangor
Darcy TardifBrewer
Rylee BaileyBrewer
Emma MichaudBrunswick
Molly WilliamsCamden Hills
Liv DomarekiCamden Hills
Eve DomarekiCamden Hills
Maia AndrewsCamden Hills
Hannah HuntMt. Ararat
Mackenna TrockmanMt. Ararat
Kari SavageMt. Blue
Chloe DrakeMt. Blue
Second Team
Quinn AndrewsBangor
Kyelin AtherleyBangor
Lacey DinsmoreBrunswick
Nathalie NelsonCamden Hills
Avelynn BowieEdward Little
Jasmine ThompsonEdward Little
Kelsey BallHampden
Chloe CroteauLewiston
Piper CroteauLewiston
Izabelle O'BanyelMt. Ararat
Katherine TherriaultMt. Ararat
Lillian ClarkBrewer
Player of the Year:Molly WilliamsCamden Hills
Coach of the Year:Kevin AlbertLewiston
League Champion:Camden Hills
KVAC Class A Girls Soccer All Academic
    
First NameLast NameClassSportHigh School
LillianaWilcoxAGirls SoccerBangor High School
GabrielleSprengAGirls SoccerBangor High School
KyelinAtherleyAGirls SoccerBangor High School
GabrielleGordonAGirls SoccerBangor High School
LucyO'ConnellAGirls SoccerBangor High School
OliviaHuangAGirls SoccerBangor High School
JosephineClukeyAGirls SoccerBangor High School
ConnemaraGeaghanAGirls SoccerBrewer High School
StellaDamonAGirls SoccerBrewer High School
DarcyTardifAGirls SoccerBrewer High School
BrayleighJudkinsAGirls SoccerBrewer High School
AddisonPelkeyAGirls SoccerBrewer High School
LaceyDinsmoreAGirls SoccerBrunswick High School
MadisonNeaultAGirls SoccerBrunswick High School
MayWickwireAGirls SoccerBrunswick High School
MaeveMacDonaldAGirls SoccerBrunswick High School
MegKivusAGirls SoccerCamden Hills
TheaLaukkaAGirls SoccerCamden Hills
EvieMarshallAGirls SoccerEdward Little
EvelynMcGuiganAGirls SoccerEdward Little
AvelynnBowieAGirls SoccerEdward Little
HopeFontaineAGirls SoccerEdward Little
HaileyLabrecqueAGirls SoccerEdward Little
HannahLabbeAGirls SoccerEdward Little
KylieDulacAGirls SoccerEdward Little
JennaSheaAGirls SoccerEdward Little
SophieWinchesterAGirls SoccerHampden Academy
RidleyBourgoinAGirls SoccerLewiston
IsabellaCaldeiraAGirls SoccerLewiston
ChloeJunkinsAGirls SoccerLewiston
ChloeCroteauAGirls SoccerLewiston
PiperCroteauAGirls SoccerLewiston
MarissaVeilleuxAGirls SoccerLewiston
OliviaTapleyAGirls SoccerLewiston
MackenzieBryantAGirls SoccerLewiston
NoraKalbackAGirls SoccerMessalonskee High School
LydiaParentAGirls SoccerMessalonskee High School
EmmaPhairAGirls SoccerMessalonskee High School
ElsieSpearAGirls SoccerMessalonskee High School
RileyStewartAGirls SoccerMessalonskee High School
LeahVan TuinenAGirls SoccerMessalonskee High School
MorgandyCrawfordAGirls SoccerMt. Ararat HS
AddisonAllenAGirls SoccerMt. Ararat HS
KatherineTherriaultAGirls SoccerMt. Ararat HS
AbigailDorrAGirls SoccerMt. Blue
GracelynNolesAGirls SoccerMt. Blue
JessaRackliffAGirls SoccerMt. Blue
EmmaEmbletonAGirls SoccerMt. Blue
KarintynSavageAGirls SoccerMt. Blue
Class B Girls Soccer KVAC All-Conference
    
KVAC All-Conference    
SOUTH    
First Team    
NameSCHOOL
Molly TakatsuGardiner
Zoey EppersonGardiner
Grace TownsendMedomak Valley
Summer StaplesMedomak Valley
Charli WareMorse
Hannah KellerMorse
Lyla TolmanOceanside
Rowan CoffinLincoln Academy
Maxine SpencerErskine Academy
Reese BilodeauLeavitt
Kya DouinCony
Player of the Year
Rowan Coffin, Lincoln Academy
Coach of the YearJessica Prince, Gardiner
Conference ChampionGardiner
NORTH    
First Team    
NameSCHOOL
Lydia HerrickSkowhegan
Allee GoodrichSkowhegan
Davanee KimballWinslow
Mirra MeakWinslow
Carly AitkenMt. View
Idella BruggerMt. View
Riley SouzerLawrence
Stella McCarthyBelfast
Mallory SmithNokomis
Mackenzie DeanMCI
Caroline CothranWaterville
Player of the YearStella McCarthy, Belfast
Coach of the YearMike Herrick, Skowhegan
Conference ChampionGardiner
KVAC Class B Girls Soccer All Academic
    
First NameLast NameClassSportHigh School
ViennaTingBGirls SoccerBelfast Area High School
PiperLeoneBGirls SoccerBelfast Area High School
PaisleyHayslipBGirls SoccerBelfast Area High School
ZadyPaigeBGirls SoccerBelfast Area High School
StellaMcCarthyBGirls SoccerBelfast Area High School
LilyMartinelliBGirls SoccerBelfast Area High School
SienaSommerBGirls SoccerBelfast Area High School
CharlotteGearhartBGirls SoccerCony High School
KelsieHuardBGirls SoccerCony High School
LinneaBassettBGirls SoccerErskine Academy
KelsieDunnBGirls SoccerErskine Academy
JilianDesjardinsBGirls SoccerErskine Academy
OliviaChildsBGirls SoccerErskine Academy
DelaneyBrownBGirls SoccerErskine Academy
DanicaFerrisBGirls SoccerErskine Academy
ErynYoungBGirls SoccerErskine Academy
IsabellaBoudreauBGirls SoccerGardiner
AlexisDyerBGirls SoccerGardiner
CheyenneGoodmanBGirls SoccerGardiner
SarahMansirBGirls SoccerGardiner
LilahSerberBGirls SoccerGardiner
LondonWilkieBGirls SoccerLawrence High School
AddisonLeaBGirls SoccerLawrence High School
AlexandriaYoungBGirls SoccerLawrence High School
ErisCloutierBGirls SoccerLeavitt Area HS
AcadiaCloutierBGirls SoccerLeavitt Area HS
ReeseDaigleBGirls SoccerLeavitt Area HS
AddisonDuboisBGirls SoccerLeavitt Area HS
OliviaParlinBGirls SoccerLeavitt Area HS
JillianYorkBGirls SoccerLeavitt Area HS
CharlotteAbelloBGirls SoccerLincoln Academy
FlanneryBradyBGirls SoccerLincoln Academy
Lee AnneLordBGirls SoccerLincoln Academy
KyleeParlinBGirls SoccerLincoln Academy
LilyPinkhamBGirls SoccerLincoln Academy
CaitlynHamiltonCGirls SoccerMaine Central Institute
AbbyKempCGirls SoccerMaine Central Institute
BridgetteRancourtCGirls SoccerMaine Central Institute
GraceTownsendBGirls SoccerMedomak Valley
SummerStaplesBGirls SoccerMedomak Valley
JennikaSchumannBGirls SoccerMedomak Valley
RachelBarbourBGirls SoccerMedomak Valley
LillyHillsBGirls SoccerMedomak Valley
GraceHavenerBGirls SoccerMedomak Valley
AddieMillerBGirls SoccerMedomak Valley
EvelynPetrakCGirls SoccerMount View
DevinCartierCGirls SoccerMount View
CarlyAitkenCGirls SoccerMount View
MallorySmithBGirls SoccerNokomis
HallieCootsBGirls SoccerNokomis
AvaMcGinnisBGirls SoccerNokomis
BrookelinDormanBGirls SoccerNokomis
GraceMackieBGirls SoccerOceanside High School
AbbyStackpoleBGirls SoccerOceanside High School
MyahYoungBGirls SoccerOceanside High School
LylaTolmanBGirls SoccerOceanside High School
MarlenaGormanBGirls SoccerOceanside High School
MelanyCaizaBGirls SoccerOceanside High School
AddieBubierBGirls SoccerSkowhegan High School
MadilynFlanneryBGirls SoccerSkowhegan High School
AlannaFratiBGirls SoccerSkowhegan High School
GraceIrelandBGirls SoccerSkowhegan High School
McKaelaMcLaughlinBGirls SoccerSkowhegan High School
MorganTupperBGirls SoccerSkowhegan High School
AbbyVoterBGirls SoccerSkowhegan High School
HaileySnipeBGirls SoccerWaterville High School
EilahDillawayBGirls SoccerWaterville High School
ElainaRiouxCGirls SoccerWinslow High School
KeltyPoolerCGirls SoccerWinslow High School
IsabellaLoubierCGirls SoccerWinslow High School
MirraMeakCGirls SoccerWinslow High School

2027 Maine Savings Amphitheater Summer Concert Lineup (So Far)

Each year, Waterfront Concerts delivers an amazing lineup for the summer concert season at the Maine Savings Amphitheater, drawing fans from all over to Bangor’s waterfront. Keep scrolling to see the full list of artists scheduled to perform in the Queen City of the East in 2027. We’ll keep this list up-to-date as more announcements roll in, so be sure to check back often!
Categories: Boys Soccer, Girls Soccer, High School Soccer

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