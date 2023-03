33rd Annual Maine Shrine Lobster Bowl Participants Announced

The 33rd Annual Maine Shrine Lobster Bowl will take place on Saturday, July 15th in Lewiston. On Thursday, March 9th the participants were announced. Congratulations to all!

East Football Team

Caden Crocker - Foxcroft Academy

Finn Caxton-Smith - Falmouth

Quincy Mcckay - Skowhegan

Evan Trojano - Bucksport

Elias Soehken - Oxford Hills

Dom Napolitano - Cony

Hayden Staples - Medomak Valley

Tanner Bickford - Oxford Hills

Madden White - Nokomis

Spencer Minihan - Waterville

Max Arbour - Windham

Eli Bigelow - Lewiston

Cameron Hughes - Brewer

Noah Cattin - Madison

Grady Hartsgrove - Nokomis

Wyatt Shipley - Morse

Jordan Craft - Old Town

Gary Glidden - Hermon

Colton Dube - Gardiner

Kaden Bonin - Belfast

Jared Newgard - Winslow

Bryce Crowell - Messalonskee

Parker Higgins - Lawrence

Bryce Connor - Dexter

Aiden Grant - MDI

Lincoln Merrill - Oxford Hills

Hunter McEwen - Skowhegan

Cayden Brown - Orono

Isaac Hainer - Mattanawcook Academy

Caden Garry - Edward Little

Austn Lorenzo - Bangor

Logan Hikning - Windham

Rocco Mancinni - Falmouth

Zach Louvat - Oxford Hills

Jack Elwell - Oceanside

Kyle LePage - Skowhegan

D.J. Scheel - Foxcroft Academy

Collin Crouse - Houlton

Gavin Barbour - Brunswick

Jacob Down - Hermon

Jack Sullivan - Ellsworth/GSA

Jaden Geyer - Cony

Aiden Sanders - Stears

Isaac Wrigley - Mt. Blue

Brayden Fitts - MCI

Nolan Mitchell - John Bapst

Coaching Staff - Mark Soehken (Oxford Hills), Nate Danforth (Oxford Hills) B.L. Lippert (Cony), Dan O'Connell (John Bapst), Joe Ouifiero (Oxford Hills), Jon Solomon (Houlton), Jason Versey (Lewiston), Dan White (Foxcroft Academy)

East Cheerleaders

Taylor Gilio - Bangor

Angela Benitez - Belfast

Hannah Russell - Brewer

Olivia Steiger - Brewer

Abigail Coffin - Bucksport

Kaylee Whalen - Bucksport

Alliyah Pelletier - Edward Little

Elizabeth Frost - Ellsworth

Montana Langille - Hampden Academy

Amy Spencer - Hampden Academy

Ella Carver - Hampden Academy

Skyla Ward - Medomak Valley

Adriene Dyer - Nokomis

Ebony Parker - Nokomis

Alaska Marzillli - Orono

Kylie Danforth - Oxford Hills

Madison Striegel - Oxford Hills

Angelia Woodbury - Waterville

Malaki Baker - Waterville

Lily Kuane - Waterville

Brook Dunn - Winslow

Cheering Coaches - Carrie Corkson (Nokomis), Dawna Labonte (Edward Little), Annie Dobos (East Team Coordinator)