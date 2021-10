Bangor Girls Cross Country Wins KVAC Class A Lincoln Academy Wins Class B

The Bangor Girls Cross Country Team finished 1st in Class A while Lincoln Academy finished 1st in Class B in the KVAC Cross Country Championship at Cony High School in Augusta on Saturday, October 16th.

Team Results

Class A

Bangor - 52 Brunswick - 64 Camden Hills - 68 Mt. Blue - 70 Mt. Ararat - 117 Brewer - 188 Messalonskee - 191 Hampden Academy - 197 Oxford Hills - 254 Lewiston - 268

Class B

Lincoln Academy - 55 Cony - 57 Waterville - 81 Maranacook - 87 Morse - 94 Gardiner - 151 Belfast - 184 Medomak Valley - 192

Here are the individual results

Event 1 Girls 5000 Meter Run VARSITY Class A School ================================================================================== Name Year School Avg Mile Finals Points ================================================================================== Results - Women Class A School 1 Megan Randall SR Bangor High School 6:32.2 20:18.4 1 2 Payton Bell JR Edward Little 6:48.2 21:08.2 3 Jenna VanRyn SO Camden Hills 6:48.6 21:09.5 2 4 Emma Charles SR Mt. Blue 6:55.4 21:30.7 3 5 Cassie Middleton FR Camden Hills 7:02.3 21:52.0 4 6 Sadie Harrow JR Bangor High School 7:03.5 21:55.6 5 7 Katie McCarthy SO Bangor High School 7:09.7 22:14.9 6 8 Madeline Kallin SO Brunswick 7:14.2 22:28.8 7 9 Kayla Graffam JR Brewer High School 7:19.9 22:46.7 8 10 Nora McCourt FR Mt. Blue 7:20.1 22:47.1 9 11 Zoe Wilson JR Brunswick 7:24.2 23:00.1 10 12 Ellie Gilman FR Brunswick 7:24.6 23:01.1 11 13 Brynne Robbins SR Mt. Blue 7:25.4 23:03.6 12 14 Sophie Reuter FR Bangor High School 7:26.1 23:05.8 13 15 Lauren Howland JR Camden Hills 7:26.8 23:08.1 14 16 Lydia White SO Mt. Ararat 7:31.3 23:22.1 15 17 Abby Valliere JR Brunswick 7:37.1 23:40.0 16 18 Natalie McCarthy SO Mt. Blue 7:37.6 23:41.7 17 19 Lauren Johnson SO Mt. Ararat 7:42.2 23:55.9 18 20 Emily Quinnell JR Edward Little 7:42.7 23:57.5 21 Mary Wheeler SR Mt. Ararat 7:47.6 24:12.7 19 22 Freida Camacho FR Brunswick 7:47.8 24:13.3 20 23 Ryan Norton SR Mt. Ararat 7:47.9 24:13.7 21 24 Anleigh Stevens FR Hampden Academy 7:48.0 24:13.8 22 25 Lola Black FR Camden Hills 7:52.0 24:26.2 23 26 Willow Adler SO Oxford hills 7:53.4 24:30.6 24 27 Zoe O'Brien JR Camden Hills 7:54.2 24:33.3 25 28 Rylee Spadea SO Messalonskee 7:54.4 24:33.8 26 29 Alison St. Peter SO Bangor High School 7:55.4 24:37.0 27 30 Sophia Mazzarelli SO Bangor High School 7:55.6 24:37.4 28 31 Bridget Reusch JR Mt. Blue 7:59.2 24:48.7 29 32 Molly Curtis SO Hampden Academy 8:00.3 24:52.3 30 33 Hannah Wilkoff JR Brunswick 8:00.7 24:53.3 31 34 Jasmine Knapp SR Bangor High School 8:01.2 24:54.9 32 35 Moriah Reusch JR Mt. Blue 8:04.9 25:06.5 33 36 Zawadi Debola SO Lewiston 8:06.2 25:10.6 34 37 Macy Farrington JR Brewer High School 8:07.4 25:14.3 35 38 Abbie Cramer SR Mt. Blue 8:07.5 25:14.6 36 39 Kendall Arbour SR Messalonskee 8:11.7 25:27.4 37 40 Adriana Katz FR Messalonskee 8:12.8 25:30.9 38 41 Lily Hatrick SR Brunswick 8:16.1 25:41.3 39 42 Izabella Wallingford SR Messalonskee 8:17.6 25:45.9 40 43 Kaelyn Langlois SR Edward Little 8:17.6 25:45.9 44 Matilda Schroeder FR Camden Hills 8:17.9 25:46.7 41 45 Gloria Hoskins SO Brewer High School 8:19.8 25:52.9 42 46 Embree Thomas SO Hampden Academy 8:24.7 26:08.0 43 47 Sarah Gray SO Mt. Ararat 8:29.6 26:23.2 44 48 Lucy O'Brien FR Camden Hills 8:31.8 26:29.9 45 49 Emily Kneser FR Hampden Academy 8:34.3 26:37.9 46 50 Amelia Wedderburn SR Lewiston 8:38.8 26:51.7 47 51 Claire Tankersley JR Mt. Ararat 8:40.3 26:56.3 48 52 Saki Hoshino SR Mt. Ararat 8:48.1 27:20.5 49 53 Brynne Barron FR Messalonskee 8:51.3 27:30.7 50 54 McKenzie Murray JR Brewer High School 9:06.4 28:17.5 51 55 Junne Igarashi JR Brewer High School 9:11.3 28:32.8 52 56 Kamryn Grover SR Oxford hills 9:20.0 28:59.8 53 57 Grace Stocco SR Messalonskee 9:24.9 29:15.1 54 58 Caroline Sheets JR Oxford hills 9:32.1 29:37.2 55 59 Nora Emerson SO Hampden Academy 9:41.6 30:06.9 56 60 Mia Turk JR Hampden Academy 9:55.8 30:51.0 57 61 Annie Stocco SO Messalonskee 10:12.8 31:43.7 58 62 Madison Binette SO Lewiston 10:13.6 31:46.2 59 63 Hannah Grover SO Oxford hills 10:16.6 31:55.5 60 64 Anna Weiss FR Lewiston 10:30.7 32:39.5 61 65 Sydney Youngs SR Oxford hills 10:34.6 32:51.7 62 66 Rhyannon Price SO Brewer High School 10:38.3 33:03.1 63 67 Carly McCabe FR Skowhegan 10:54.5 33:53.4 68 Isabelle Stetkis SR Skowhegan 11:50.8 36:48.4 69 Katelyn Lynch SO Lewiston 13:08.3 40:49.0 64 70 Alexandria Snow SO Oxford hills 13:31.4 42:00.9 65 Event 1 Girls 5000 Meter Run VARSITY Class B School ================================================================================== Name Year School Avg Mile Finals Points ================================================================================== Results - Women Class B School 1 Abby Williams JR Waterville 6:52.6 21:21.9 1 2 Grace Kirk SR Cony High School 7:00.1 21:45.1 2 3 Addison Pellerin FR Winslow High school 7:05.5 22:02.0 4 Lina Martinez-Nocito JR Maranacook 7:09.7 22:14.9 3 5 Beatrice Beale Tate SO Waterville 7:10.5 22:17.5 4 6 Ashlyn Poulin JR Gardiner 7:14.5 22:29.9 5 7 Iris Hennin SR Morse High School 7:15.5 22:32.9 6 8 Maria Protheroe SR Oceanside 7:15.5 22:33.0 9 Bri Harriman SR Cony High School 7:18.6 22:42.7 7 10 Grace Houghton SR Lincoln Academy 7:20.5 22:48.5 8 11 Audrey Hufnagel SO Lincoln Academy 7:21.6 22:51.8 9 12 Audrey Crews SR Morse High School 7:28.1 23:12.0 10 13 Adeline Hall SO Lincoln Academy 7:32.6 23:26.0 11 14 Bronwen Coffin FR Lincoln Academy 7:35.2 23:34.3 12 15 Sage Fortin JR Cony High School 7:36.2 23:37.3 13 16 Zoe Avery FR Morse High School 7:37.9 23:42.5 14 17 Dylan Burmeister FR Lincoln Academy 7:44.2 24:02.1 15 18 Loralie Grady FR Cony High School 7:46.5 24:09.1 16 19 Jenna Badeau SR Maranacook 7:47.3 24:11.6 17 20 Addie Verrill SO MCI 7:47.5 24:12.4 21 Annmarie Limberger SR Waterville 7:48.3 24:14.7 18 22 Emma Brown JR Cony High School 7:48.3 24:14.7 19 23 Emma Roesner FR Maranacook 7:48.6 24:15.7 20 24 Juniper Fowler JR Belfast 7:53.6 24:31.3 21 25 Lilly Mushlit SO Maranacook 7:57.8 24:44.4 22 26 Marina McManus SR Lincoln Academy 7:59.6 24:49.9 23 27 Kassi Soule SR Medomak 8:00.0 24:51.1 24 28 Olympia Farrell SO Maranacook 8:00.9 24:54.1 25 29 Hazel Dow SR Waterville 8:01.4 24:55.6 26 30 Ashley Frederick SR NOK 8:02.4 24:58.6 31 Elsa Bergdahl SO Maranacook 8:04.4 25:04.8 27 32 Molly Sirois SR Leavitt 8:06.7 25:11.9 33 Alayna Blier SR Gardiner 8:07.2 25:13.7 28 34 Callie Stapp SR Lincoln Academy 8:08.6 25:17.9 29 35 Olive Beeton SO Morse High School 8:10.4 25:23.4 30 36 Meara McVearry SO Belfast 8:13.9 25:34.5 31 37 Keya Amundsen SR Waterville 8:14.3 25:35.7 32 38 Claire Holman SR Maranacook 8:14.5 25:36.2 33 39 Lora LaRochelle SR Morse High School 8:21.6 25:58.5 34 40 Sydney Barlow FR Gardiner 8:24.1 26:06.2 35 41 Kenzie Cote JR Leavitt 8:29.4 26:22.4 42 McKayla Fortin SR Winslow High school 8:31.5 26:29.0 43 Emily Mahoney SR Medomak 8:51.4 27:30.9 36 44 Isabelle Strelneck SR Morse High School 8:54.9 27:41.6 37 45 Claire Clifford FR Morse High School 8:56.0 27:45.2 38 46 Jalyn Drost SO Medomak 9:00.9 28:00.5 39 47 Abigail Fortin SO Gardiner 9:10.7 28:30.8 40 48 Erin Robbins SO Belfast 9:16.1 28:47.7 41 49 Estella Sprague FR Belfast 9:24.1 29:12.6 42 50 Tanzyla Omar SO Gardiner 9:27.4 29:22.7 43 51 Ayla Noftall SO Cony High School 9:31.7 29:36.0 44 52 Kassidy Gordon JR Waterville 9:41.8 30:07.6 45 53 Elizabeth Bowman SR Medomak 9:59.7 31:03.2 46 54 Lillian Verrill SR MCI 10:03.9 31:16.3 55 Molly Jennings SR Medomak 10:27.1 32:28.1 47 56 Addison Stewart SO Gardiner 10:35.5 32:54.2 48 57 Alyson Johnson SO Belfast 10:55.9 33:57.6 49 58 Giuliana Galizia SR Oceanside 10:59.9 34:10.1 59 Morgan Flanders SR Medomak 11:27.1 35:34.8 50 60 Isabella Grey FR Oceanside 11:37.9 36:08.2 61 Peregrine Bolduc-Ignasia SR Gardiner 14:21.5 44:36.6 51 -- Jenna Hanoian SR Cony High School DNF