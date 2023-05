Bucksport Girls 1st Washington Academy Boys 1st at Bucksport Track and Field Meet [RESULTS]

The Bucksport Girls Track and Field Team finished 1st with the Washington Academy Boys finishing 1st at the Track and Field Meet held in Bucksport, on Friday, May 5th.

Here are the Team Results.

Girls

Bucksport - 13.75 MDI - 102.75 Washington Academy - 33.50

Boys

Washington Academy - 106.5 MDI - 85 Bucksport - 64.50 Searsport - 3

Here are the individual results

Girls

Girls 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Madison Rose Bucksport Hi 13.71 1 6 13.710 (13.710) 2 Carly Mchale Bucksport Hi 14.05 1 4 14.042 (14.042) 3 Jenny Carr Mt. Desert I 14.05 1 3 14.043 (14.043) 4 Ruby Pereira Bucksport Hi 14.18 1 2 14.174 (14.174) 5 Cloe Poblome Bucksport Hi 14.39 3 1 14.383 (14.383) 6 Kelsea Noyes Mt. Desert I 14.46 2 14.452 (14.452) 7 Lucille Misiaszek Mt. Desert I 14.49 2 14.481 (14.481) 8 Makenzie Rodriguez Bucksport Hi 14.51 2 14.501 (14.501) 9 Phoebe Dunbar Mt. Desert I 14.95 2 14.941 (14.941) 10 Kellan Schwinn Washington A 15.11 2 15.101 (15.101) 11 Maja Fijalkowska Washington A 15.11 2 15.110 (15.110) 12 Fiona St. Germain Mt. Desert I 15.13 1 15.121 (15.121) 13 Abigail Wilson Bucksport Hi 15.44 3 15.436 (15.436) 14 Sophia Murphy Mt. Desert I 15.54 3 15.540 (15.540) 15 Daniella Myers Washington A 15.61 3 15.604 (15.604) 16 Madelyn Marks Mt. Desert I 15.75 3 15.743 (15.743) 17 Daynea Morle Mt. Desert I 16.04 4 16.038 (16.038) 18 Cecelia Whitehead Mt. Desert I 16.50 4 16.492 (16.492) 19 Hedi Bosch Washington A 16.81 5 16.801 (16.801) 20 Isa Lynch Mt. Desert I 16.89 4 16.886 (16.886) 21 Heather Riddell Mt. Desert I 17.17 4 17.163 (17.163) 22 Sophie Haslinger Washington A 17.96 5 17.957 (17.957) 23 Iz Gilhooley Mt. Desert I 19.88 5 19.880 (19.880) Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Madison Rose Bucksport Hi 27.92 1 6 27.911 (27.911) 2 Haley Rose Bucksport Hi 28.00 1 4 27.993 (27.993) 3 Jenny Carr Mt. Desert I 28.47 1 3 28.469 (28.469) 4 Cloe Poblome Bucksport Hi 30.65 2 2 30.646 (30.646) 5 Phoebe Dunbar Mt. Desert I 30.76 1 1 30.755 (30.755) 6 Aivah Tweedie Bucksport Hi 30.88 2 30.879 (30.879) 7 Kelsea Noyes Mt. Desert I 31.36 1 31.356 (31.356) 8 Lucille Misiaszek Mt. Desert I 31.38 2 31.374 (31.374) 9 Madelyn Marks Mt. Desert I 32.18 2 32.175 (32.175) 10 Ryleigh Kibe Mt. Desert I 32.37 2 32.365 (32.365) 11 Daynea Morle Mt. Desert I 33.72 3 33.713 (33.713) 12 Heather Riddell Mt. Desert I 36.92 3 36.918 (36.918) Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Callan Eason Mt. Desert I 1:06.06 1 6 1:06.052 (1:06.052) 2 Seneca Haney Mt. Desert I 1:08.06 1 4 1:08.058 (1:08.058) 3 Alyx Frazell Bucksport Hi 1:10.26 1 3 1:10.253 (1:10.253) 4 Ashley Cyr Bucksport Hi 1:12.05 1 2 1:12.046 (1:12.046) 5 Lylah Wagstaff Mt. Desert I 1:12.50 1 1 1:12.495 (1:12.495) 6 Piper Soares Mt. Desert I 1:12.70 2 1:12.700 (1:12.700) 7 Isabelle Byer Mt. Desert I 1:17.41 2 1:17.405 (1:17.405) 8 Sophie Haslinger Washington A 1:24.40 2 1:24.400 (1:24.400) Girls 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Abigail Hunt Bucksport Hi 2:56.69 6 1:32.546 (1:32.546) 2:56.688 (1:24.142) 2 Meri Rainford Mt. Desert I 2:59.21 4 1:34.192 (1:34.192) 2:59.205 (1:25.013) 3 Nettie Fox Bucksport Hi 3:00.53 3 1:32.936 (1:32.936) 3:00.521 (1:27.586) 4 Edge Venuti Washington A 3:08.26 2 1:34.755 (1:34.755) 3:08.252 (1:33.497) 5 Roza Parker Bucksport Hi 3:15.49 1 1:35.706 (1:35.706) 3:15.481 (1:39.775) Girls 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sophia Taylor Mt. Desert I 6:00.69 6 1:33.486 (1:33.486) 3:07.396 (1:33.910) 4:37.545 (1:30.150) 6:00.688 (1:23.143) 2 Abigail Hunt Bucksport Hi 6:12.06 4 1:33.157 (1:33.157) 3:07.236 (1:34.080) 4:44.821 (1:37.586) 6:12.056 (1:27.235) 3 Mariana Bava Washington A 6:16.83 3 1:33.401 (1:33.401) 3:07.078 (1:33.678) 4:42.327 (1:35.249) 6:16.828 (1:34.501) 4 Edge Venuti Washington A 6:50.12 2 1:40.408 (1:40.408) 3:26.953 (1:46.545) 5:12.825 (1:45.873) 6:50.117 (1:37.292) 5 Roza Parker Bucksport Hi 6:57.48 1 1:37.315 (1:37.315) 3:25.677 (1:48.362) 5:12.375 (1:46.699) 6:57.477 (1:45.102) 6 Christina Degiso Bucksport Hi 7:05.15 1:37.614 (1:37.614) 3:25.920 (1:48.307) 5:17.533 (1:51.613) 7:05.144 (1:47.611) 7 Abigail Farricker Bucksport Hi 7:43.43 1:44.519 (1:44.519) 3:42.555 (1:58.036) 5:48.118 (2:05.564) 7:43.421 (1:55.303) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Christina Degiso Bucksport Hi 15:26.50 6 1:45.751 (1:45.751) 3:37.209 (1:51.458) 5:31.000 (1:53.791) 7:27.191 (1:56.191) 9:28.131 (2:00.940) 11:31.894 (2:03.764) 13:35.195 (2:03.301) 15:26.500 (1:51.305) Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Alyx Frazell Bucksport Hi 17.95 6 17.945 (17.945) 2 Addison Goss Bucksport Hi 18.05 4 18.041 (18.041) 3 Chloe Bratcher Bucksport Hi 18.72 3 18.714 (18.714) 4 Marissa Cates Washington A 19.90 2 19.891 (19.891) 5 Aivah Tweedie Bucksport Hi 20.50 1 20.495 (20.495) Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Amelia Vandongen Mt. Desert I 49.49 1 6 49.482 (49.482) 2 Addison Goss Bucksport Hi 51.63 1 4 51.629 (51.629) 3 Chloe Bratcher Bucksport Hi 53.61 1 3 53.608 (53.608) 4 Fiona St. Germain Mt. Desert I 54.47 1 2 54.469 (54.469) 5 Kara Lyford Washington A 56.66 2 1 56.653 (56.653) 6 Kellan Schwinn Washington A 58.72 2 58.716 (58.716) 7 Marissa Cates Washington A 1:00.76 2 1:00.757 (1:00.757) 8 Maja Fijalkowska Washington A 1:00.94 1 1:00.939 (1:00.939) Girls 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Bucksport High School 52.34 6 52.337 (52.337) 2 Bucksport High School 'B' x57.47 57.461 (57.461) 3 Washington Academy 58.69 4 58.682 (58.682) -- Mt. Desert Island High School DNF Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Mt. Desert Island High School 4:27.53 6 1:10.107 (1:10.107) 2:20.370 (1:10.264) 3:24.733 (1:04.363) 4:27.527 (1:02.794) 2 Bucksport High School 4:41.24 4 1:11.778 (1:11.778) 2:19.030 (1:07.252) 3:31.737 (1:12.708) 4:41.232 (1:09.495) 3 Washington Academy 5:04.70 2 1:19.969 (1:19.969) 2:35.439 (1:15.470) 3:48.664 (1:13.226) 5:04.698 (1:16.034) Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Washington Academy 13:00.01 6 3:17.598 (3:17.598) 6:40.538 (3:22.940) 9:48.695 (3:08.157) 13:00.003 (3:11.308) Girls High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Natasha Monreal Bucksport Hi 4-10.00 6 2 Susanna Davis Mt. Desert I 4-06.00 4 3 Maja Fijalkowska Washington A 4-04.00 3 4 Lylah Wagstaff Mt. Desert I 4-00.00 2 5 Daniella Myers Washington A 3-10.00 0.50 5 Lauren Davis Mt. Desert I 3-10.00 0.50 6 Denali Wagstaff Mt. Desert I J3-10.00 7 Phoebe Dunbar Mt. Desert I J3-10.00 -- Maria Perconti Mt. Desert I NH -- Isa Lynch Mt. Desert I NH -- Madelyn Marks Mt. Desert I NH Girls Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Seneca Haney Mt. Desert I 8-00.00 6 2 Alyx Frazell Bucksport Hi 7-00.00 4 3 Sophia Murphy Mt. Desert I 6-06.00 2.50 3 Lucille Misiaszek Mt. Desert I 6-06.00 2.50 5 Chloe Bratcher Bucksport Hi 6-00.00 0.25 5 Kaylee Whalen Bucksport Hi 6-00.00 0.25 5 Ruby Pereira Bucksport Hi 6-00.00 0.25 5 Lylah Wagstaff Mt. Desert I 6-00.00 0.25 6 Isabelle Byer Mt. Desert I J6-00.00 10 Ashley Cyr Bucksport Hi 5-06.00 Girls Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Natasha Monreal Bucksport Hi 17-05.00 6 2 Carly Mchale Bucksport Hi 16-02.00 4 3 Amelia Vandongen Mt. Desert I 15-07.50 3 4 Cloe Poblome Bucksport Hi 15-01.00 2 5 Ruby Pereira Bucksport Hi 14-09.50 1 6 Makenzie Rodriguez Bucksport Hi 14-07.00 7 Piper Soares Mt. Desert I 14-01.00 8 Daniella Myers Washington A 11-08.00 9 Lauren Davis Mt. Desert I 11-00.00 10 Isa Lynch Mt. Desert I 10-08.50 11 Hedi Bosch Washington A 10-08.00 12 Daynea Morle Mt. Desert I 10-07.00 13 Cecelia Whitehead Mt. Desert I 10-05.00 14 Linda Jessiman Washington A 9-04.50 -- Heather Riddell Mt. Desert I FOUL Girls Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Natasha Monreal Bucksport Hi 35-09.00 6 2 Amelia Vandongen Mt. Desert I 34-08.50 4 3 Carly Mchale Bucksport Hi 32-03.50 3 4 Piper Soares Mt. Desert I 30-01.00 2 5 Makenzie Rodriguez Bucksport Hi 27-07.00 1 Girls Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Olivia Pratt Mt. Desert I 33-10.00 6 2 Logan Closson Mt. Desert I 32-06.50 4 3 Meg Morrison Bucksport Hi 31-11.50 3 4 Molly Ritter Mt. Desert I 28-11.00 2 5 Mercedes Taungatua Bucksport Hi 27-06.00 1 6 Kaylee Higgins Mt. Desert I 27-04.50 7 Rachel Goodwin Mt. Desert I 27-01.50 8 Avery Preston-Schreck Mt. Desert I 23-00.25 9 Lydia Carter Bucksport Hi 22-06.00 10 Laycee Tweedie Bucksport Hi 22-04.00 11 Lily Therrien Bucksport Hi 21-08.00 12 Guinevere Berry Bucksport Hi 21-00.00 13 Alia Cough Bucksport Hi 20-05.00 14 Addison Crockett Bucksport Hi 20-01.00 15 Lindsey Carrier Bucksport Hi 18-07.50 16 Hedi Bosch Washington A 18-05.00 17 Trinity Allen Bucksport Hi 18-03.50 18 Rosaleena Rickett Bucksport Hi 16-00.00 Girls Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Logan Closson Mt. Desert I 87-01 6 2 Kaylee Higgins Mt. Desert I 84-11 4 3 Molly Ritter Mt. Desert I 84-09 3 4 Olivia Pratt Mt. Desert I 81-05 2 5 Mercedes Taungatua Bucksport Hi 72-01 1 6 Laycee Tweedie Bucksport Hi 71-02 7 Susanna Davis Mt. Desert I 70-09 8 Rachel Goodwin Mt. Desert I 66-01 9 Meg Morrison Bucksport Hi 61-10 10 Denali Wagstaff Mt. Desert I 60-03 11 Guinevere Berry Bucksport Hi 53-05 12 Avery Preston-Schreck Mt. Desert I J53-05 13 Rylee Coombs Bucksport Hi 53-01 14 Brianna Fairbrother Searsport Di 51-11 15 Addison Crockett Bucksport Hi 50-02 16 Lydia Carter Bucksport Hi 46-05 17 Lily Therrien Bucksport Hi 45-07 18 Trinity Allen Bucksport Hi 45-01 19 Alia Cough Bucksport Hi 44-08 20 Lindsey Carrier Bucksport Hi 43-02 21 Linda Jessiman Washington A 39-09 22 Maeve Palazzo Bucksport Hi 39-08 23 Rosaleena Rickett Bucksport Hi 28-03 Girls Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Daniella Myers Washington A 93-09 6 2 Callan Eason Mt. Desert I 81-06 4 3 Susanna Davis Mt. Desert I 76-01 3 4 Mercedes Taungatua Bucksport Hi 75-07 2 5 Laycee Tweedie Bucksport Hi 65-09 1 6 Olivia Pratt Mt. Desert I 63-02 7 Mariana Bava Washington A 55-07 8 Rachel Goodwin Mt. Desert I 47-01 9 Nettie Fox Bucksport Hi 46-06 10 Linda Jessiman Washington A 46-04 11 Selah Andrews Searsport Di 44-05 12 Lydia Carter Bucksport Hi 43-00 13 Hedi Bosch Washington A 42-11 14 Trinity Allen Bucksport Hi 42-10 15 Addison Crockett Bucksport Hi 42-01 16 Alia Cough Bucksport Hi 42-00 17 Brianna Fairbrother Searsport Di 41-01 18 Lindsey Carrier Bucksport Hi 40-01 19 Rylee Coombs Bucksport Hi 38-10 20 Sophie Haslinger Washington A 37-07 21 Maeve Palazzo Bucksport Hi 33-09 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Abigail Farricker Bucksport Hi 10:20.87 6 2:32.257 (2:32.257) 5:07.837 (2:35.580) 7:42.449 (2:34.613) 10:20.867 (2:38.418) 2 Lily Therrien Bucksport Hi 11:20.39 4 2:49.740 (2:49.740) 5:40.458 (2:50.718) 8:32.438 (2:51.980) 11:20.389 (2:47.951) 3 Zoe Sikkel Bucksport Hi 11:33.50 3 2:51.845 (2:51.845) 5:41.479 (2:49.634) 8:38.221 (2:56.742) 11:33.495 (2:55.274) 4 Sophie Haslinger Washington A 12:14.64 2 2:51.226 (2:51.226) 5:52.629 (3:01.403) 9:05.375 (3:12.747) 12:14.632 (3:09.257)

Boys

Boys 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Miles Burr Mt. Desert I 11.04 1 6 11.034 (11.034) 2 Kenori Simmons Washington A 11.48 1 4 11.480 (11.480) 3 Aiden Mitchell Mt. Desert I 12.17 1 3 12.169 (12.169) 4 Evan Trojano Bucksport Hi 12.42 1 2 12.416 (12.416) 5 Drew Gaudreau Bucksport Hi 12.47 1 1 12.466 (12.466) 6 Noah Roos Washington A 12.66 3 12.657 (12.657) 7 Henry Foster Bucksport Hi 12.94 1 12.934 (12.934) 8 Eli Appleby Washington A 13.05 2 13.050 (13.050) 9 Ayden DeBeck Bucksport Hi 13.21 2 13.202 (13.202) 10 Eli Daigle Mt. Desert I 13.23 4 13.229 (13.229) 11 Diego Harvey Bucksport Hi 13.24 2 13.237 (13.237) 12 Daniel Freudig Mt. Desert I 13.32 2 13.320 (13.320) 13 Sanghyeon Yun Washington A 13.66 2 13.659 (13.659) 14 Joseph Bennett Mt. Desert I 14.27 4 14.265 (14.265) 15 Andrew James Mt. Desert I 14.30 4 14.295 (14.295) 16 Elvis Rockwell Mt. Desert I 14.62 3 14.612 (14.612) 17 Jedan Lee Washington A 14.77 4 14.765 (14.765) 18 Shawn Cushing Washington A 14.77 3 14.770 (14.770) 19 Brendan Bragg Washington A 16.13 3 16.126 (16.126) Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Miles Burr Mt. Desert I 21.95 1 6 21.945 (21.945) 2 Kenori Simmons Washington A 23.55 1 4 23.542 (23.542) 3 Aiden Mitchell Mt. Desert I 24.81 1 3 24.807 (24.807) 4 Henry Foster Bucksport Hi 26.86 2 2 26.852 (26.852) 5 Diego Harvey Bucksport Hi 27.12 1 1 27.117 (27.117) 6 Ayden DeBeck Bucksport Hi 27.16 1 27.158 (27.158) 7 Eli Daigle Mt. Desert I 27.37 2 27.363 (27.363) 8 Sanghyeon Yun Washington A 28.32 3 28.316 (28.316) 9 Landen Farrell Washington A 28.43 2 28.430 (28.430) 10 Jeremy Bennett Mt. Desert I 28.75 2 28.747 (28.747) 11 Simon Zhang Mt. Desert I 29.99 3 29.982 (29.982) Boys 400 Meter Dash ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Eli Appleby Washington A 58.72 6 58.711 (58.711) 2 Xavier Newell Washington A 59.30 4 59.299 (59.299) 3 Aryc Lamb Washington A 1:02.12 3 1:02.112 (1:02.112) 4 Sanghyeon Yun Washington A 1:03.54 2 1:03.532 (1:03.532) 5 Shawn Cushing Washington A 1:09.86 1 1:09.852 (1:09.852) Boys 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sam York Mt. Desert I 2:04.24 6 1:02.256 (1:02.256) 2:04.232 (1:01.977) 2 Gage Bruns Bucksport Hi 2:04.81 4 1:01.291 (1:01.291) 2:04.801 (1:03.510) 3 Sam Craighead Mt. Desert I 2:09.57 3 1:02.971 (1:02.971) 2:09.570 (1:06.600) 4 Liam McKernan Mt. Desert I 2:12.59 2 1:04.478 (1:04.478) 2:12.588 (1:08.110) 5 Xavier Newell Washington A 2:26.46 1 1:10.056 (1:10.056) 2:26.454 (1:16.398) 6 Feleke Lynch Mt. Desert I 2:29.41 1:14.261 (1:14.261) 2:29.402 (1:15.141) 7 Patrick Saltysiak Mt. Desert I 2:30.03 1:13.900 (1:13.900) 2:30.021 (1:16.122) 8 Chris Cooper Mt. Desert I 2:31.56 1:15.056 (1:15.056) 2:31.554 (1:16.499) 9 Marlin Orcutt Bucksport Hi 2:37.23 1:13.764 (1:13.764) 2:37.228 (1:23.464) 10 Geoffrey Beane Mt. Desert I 2:43.61 1:18.574 (1:18.574) 2:43.604 (1:25.030) 11 Trenton Luce Washington A 2:45.10 1:20.776 (1:20.776) 2:45.094 (1:24.319) 12 Cameron Orcutt Bucksport Hi 2:46.28 1:15.974 (1:15.974) 2:46.274 (1:30.300) 13 Abdul Kombe Bucksport Hi 2:48.86 1:21.327 (1:21.327) 2:48.851 (1:27.524) 14 Brendan Bragg Washington A 3:00.55 1:21.788 (1:21.788) 3:00.550 (1:38.762) Boys 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Sam York Mt. Desert I 4:37.96 6 1:08.819 (1:08.819) 2:19.949 (1:11.130) 3:33.182 (1:13.233) 4:37.958 (1:04.777) 2 William Hileman Bucksport Hi 4:52.93 4 1:09.354 (1:09.354) 2:23.166 (1:13.813) 3:38.505 (1:15.340) 4:52.929 (1:14.424) 3 Gage Bruns Bucksport Hi 4:53.54 3 1:12.055 (1:12.055) 2:28.452 (1:16.398) 3:46.138 (1:17.686) 4:53.535 (1:07.397) 4 Liam McKernan Mt. Desert I 4:58.73 2 1:13.371 (1:13.371) 2:29.700 (1:16.330) 3:46.023 (1:16.324) 4:58.728 (1:12.705) 5 Sam Craighead Mt. Desert I 4:59.12 1 1:13.555 (1:13.555) 2:30.118 (1:16.563) 3:46.890 (1:16.773) 4:59.115 (1:12.226) 6 Michael Johnson Bucksport Hi 5:11.53 1:14.195 (1:14.195) 2:33.795 (1:19.601) 3:53.097 (1:19.302) 5:11.529 (1:18.433) 7 Dakoda Davis Washington A 5:16.44 1:16.148 (1:16.148) 2:40.154 (1:24.007) 4:03.739 (1:23.586) 5:16.438 (1:12.699) 8 Unai Cuesta Washington A 5:49.38 1:20.100 (1:20.100) 2:53.402 (1:33.303) 4:28.329 (1:34.927) 5:49.379 (1:21.050) 9 Cameron Orcutt Bucksport Hi 5:51.38 1:14.522 (1:14.522) 2:40.594 (1:26.072) 4:20.746 (1:40.153) 5:51.372 (1:30.626) 10 Simon Zhang Mt. Desert I 6:08.71 1:25.386 (1:25.386) 3:01.029 (1:35.644) 4:40.650 (1:39.621) 6:08.705 (1:28.056) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Michael Johnson Bucksport Hi 11:26.15 6 1:15.908 (1:15.908) 2:41.906 (1:25.999) 4:08.538 (1:26.633) 5:35.777 (1:27.239) 7:05.331 (1:29.555) 8:36.051 (1:30.720) 10:06.182 (1:30.132) 11:26.143 (1:19.961) 2 Dakoda Davis Washington A 11:39.91 4 1:24.467 (1:24.467) 2:51.009 (1:26.543) 4:18.704 (1:27.695) 5:49.228 (1:30.525) 7:20.671 (1:31.443) 8:54.364 (1:33.694) 10:25.268 (1:30.904) 11:39.902 (1:14.634) 3 Unai Cuesta Washington A 13:36.18 3 1:33.248 (1:33.248) 3:12.154 (1:38.906) 5:00.451 (1:48.298) 6:46.988 (1:46.537) 8:33.753 (1:46.765) 10:23.214 (1:49.461) 12:12.084 (1:48.871) 13:36.175 (1:24.091) 4 Marlin Orcutt Bucksport Hi 13:49.86 2 1:34.597 (1:34.597) 3:16.001 (1:41.405) 4:59.174 (1:43.173) 6:45.555 (1:46.382) 8:32.302 (1:46.747) 10:21.894 (1:49.592) 12:11.391 (1:49.498) 13:49.860 (1:38.469) 5 Trenton Luce Washington A 14:12.09 1 1:34.299 (1:34.299) 3:15.678 (1:41.379) 5:05.366 (1:49.689) 6:54.425 (1:49.060) 8:45.290 (1:50.865) 10:42.064 (1:56.774) 12:38.077 (1:56.014) 14:12.082 (1:34.006) Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Landen Farrell Washington A 20.41 6 20.409 (20.409) 2 Eli Daigle Mt. Desert I 20.86 4 20.858 (20.858) Boys 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Noah Roos Washington A 45.45 6 45.445 (45.445) 2 Landen Farrell Washington A 52.58 4 52.572 (52.572) 3 Tai Phan Washington A 58.53 3 58.521 (58.521) Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Washington Academy 48.83 6 48.827 (48.827) 2 Bucksport High School 48.84 4 48.833 (48.833) 3 Bucksport High School 'B' x53.00 52.993 (52.993) Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Washington Academy 3:54.90 6 1:00.343 (1:00.343) 1:57.050 (56.707) 2:58.107 (1:01.057) 3:54.892 (56.786) Boys 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Washington Academy 9:45.15 6 2:32.564 (2:32.564) 4:52.531 (2:19.967) 7:17.176 (2:24.646) 9:45.142 (2:27.967) 2 Mt. Desert Island High School 10:38.41 4 2:38.112 (2:38.112) 5:10.165 (2:32.054) 7:59.485 (2:49.320) 10:38.401 (2:38.916) Boys High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Zaedyn Philpott Washington A 5-03.00 6 2 Aiden Mitchell Mt. Desert I 5-00.00 4 3 Unai Reino Washington A J5-00.00 3 4 Alex Newman-Hancock Bucksport Hi 4-10.00 1.50 4 Yeray Muriedas Washington A 4-10.00 1.50 5 Ashton Phillips Washington A J4-10.00 -- Elvis Rockwell Mt. Desert I NH Boys Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Dylan Courtney Bucksport Hi 11-00.00 6 2 Daniel Freudig Mt. Desert I 9-06.00 4 3 Ian Cottrell Searsport Di 8-00.00 3 4 Patrick Saltysiak Mt. Desert I 7-06.00 2 -- Connor Courtney Searsport Di NH Boys Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Zaedyn Philpott Washington A 18-04.00 6 2 Alex Newman-Hancock Bucksport Hi 16-10.50 4 3 Gryphon Nobel-Brown Mt. Desert I 16-08.50 3 4 Kamryn Webber Bucksport Hi 16-08.00 2 5 Dakoda Davis Washington A 15-08.50 1 6 Tony Royal Washington A 15-07.00 7 Ashton Phillips Washington A 15-06.00 7 Eli Daigle Mt. Desert I 15-06.00 9 Braden Gray Bucksport Hi 15-05.50 10 Unai Reino Washington A 15-04.50 11 Landen Farrell Washington A 14-07.00 12 Tai Phan Washington A 14-05.25 13 Cody Monreal Bucksport Hi 14-00.00 14 Sanghyeon Yun Washington A 13-09.25 15 Trenton Luce Washington A 13-04.00 16 Daynen Stewart Bucksport Hi 13-02.00 17 Elvis Rockwell Mt. Desert I 12-01.50 18 Shawn Cushing Washington A 11-05.00 19 Geoffrey Beane Mt. Desert I 10-07.00 20 Brendan Bragg Washington A 9-02.00 -- Abdul Kombe Bucksport Hi FOUL -- Jonah Dean Washington A FOUL Boys Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Miles Burr Mt. Desert I 43-00.00 6 2 Kamryn Webber Bucksport Hi 34-10.00 4 3 Ashton Phillips Washington A 30-04.50 3 Boys Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Andrew James Mt. Desert I 45-07.50 6 2 Davyn Stewart Bucksport Hi 39-02.50 4 3 Garrett Carrier Bucksport Hi 38-00.50 3 4 Joseph Bennett Mt. Desert I 37-08.50 2 5 Merrick Holmes Washington A 35-08.50 1 6 Jack Morrison Bucksport Hi 34-10.00 7 Adrian Russell Bucksport Hi 31-02.00 8 Sam Ingram Mt. Desert I 29-03.00 9 Yeray Muriedas Washington A 29-02.00 10 Shane Lumbatis Mt. Desert I 28-10.00 11 Cameron Day Washington A 28-01.00 12 Cody Hopkins Mt. Desert I 28-00.00 13 Jeremy Bennett Mt. Desert I 27-01.00 14 Jacson Saunders Bucksport Hi 27-00.00 15 Trenton Luce Washington A 26-10.00 16 Rowan Preston-Schreck Mt. Desert I 25-05.00 17 Hayden Brophy Mt. Desert I 23-08.50 18 Evan Beals Mt. Desert I 23-01.00 19 Peter Kelley Mt. Desert I 18-02.00 Boys Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Andrew James Mt. Desert I 104-04 6 2 Joseph Bennett Mt. Desert I 99-03 4 3 Davyn Stewart Bucksport Hi 98-01 3 4 Sam Ingram Mt. Desert I 90-10 2 5 Jack Morrison Bucksport Hi 80-00 1 6 Rowan Preston-Schreck Mt. Desert I 77-10 7 Yeray Muriedas Washington A 77-02 8 Adrian Russell Bucksport Hi 76-06 9 Aryc Lamb Washington A J76-06 10 Cody Hopkins Mt. Desert I 73-07 11 Garrett Carrier Bucksport Hi 69-00 12 Cameron Day Washington A 62-04 13 Shane Lumbatis Mt. Desert I 60-10 14 Evan Beals Mt. Desert I 54-08 15 Wynn Therrien Bucksport Hi 53-07 16 Hayden Brophy Mt. Desert I 51-09 17 Jacson Saunders Bucksport Hi 51-04 18 Glenn Keene Bucksport Hi 48-10 19 Peter Kelley Mt. Desert I 44-00 20 Jedan Lee Washington A 35-01 Boys Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Aryc Lamb Washington A 140-02 6 2 Kayden Foster Bucksport Hi 119-01 4 3 Kamryn Webber Bucksport Hi 110-02 3 4 Xavier Newell Washington A 96-01 2 5 Unai Reino Washington A 86-04 1 6 Feleke Lynch Mt. Desert I 84-06 7 Daniel Freudig Mt. Desert I 84-04 8 Garrett Carrier Bucksport Hi 82-01 9 Braden Gray Bucksport Hi 82-00 10 Davyn Stewart Bucksport Hi 79-05 11 Cody Monreal Bucksport Hi 78-10 12 Ian Cottrell Searsport Di 77-04 13 Rowan Preston-Schreck Mt. Desert I 74-08 14 Merrick Holmes Washington A 74-03 15 Unai Cuesta Washington A 72-09 16 Cody Hopkins Mt. Desert I 71-05 17 Jacson Saunders Bucksport Hi 67-01 18 Jeremy Bennett Mt. Desert I 66-10 19 Tony Royal Washington A 66-09 20 Daynen Stewart Bucksport Hi 66-04 21 Sam Ingram Mt. Desert I 65-08 22 Shawn Cushing Washington A 61-08 23 Adrian Russell Bucksport Hi 60-10 24 Hayden Brophy Mt. Desert I 56-01 25 Glenn Keene Bucksport Hi 55-06 26 Wynn Therrien Bucksport Hi 53-08 27 Jedan Lee Washington A 53-04 28 Cameron Day Washington A 53-02 29 Ashton Phillips Washington A 52-00 30 Peter Kelley Mt. Desert I 47-03 31 Brendan Bragg Washington A 42-03 Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Jonah Dean Washington A 10:21.80 6 2:25.643 (2:25.643) 5:07.873 (2:42.230) 7:54.605 (2:46.732) 10:21.799 (2:27.194)