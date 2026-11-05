ESP — Ernesto’s Surefire Prognostications — 2026 — Week 10 — Nov. 6-7

ESP — Ernesto’s Surefire Prognostications — 2026 — Week 10 — Nov. 6-7

Getty Images/Ticket

Here's who Ernesto has on the gridiron this weekend...

Last week: 22-4 (.846)

Season: 178-48 (.789)

High schools

Class A semifinals

North

#1 Oxford Hills 26, #4 Bangor 14

#2 Portland 27, #3 Windham 20

South

#1 Thornton Academy 35, #4 South Portland 7

#2 Bonny Eagle 28, #3 Massabesic 14

Class B semifinals

North

#1 Lawrence 35, #4 Fryeburg Academy 14

#2 Cony 31, #3 Skowhegan 28

South

#1 Marshwood 24, #4 Falmouth 14

#2 Kennebunk 30, #3 Biddeford 21

Class C quarterfinals

#1 Leavitt 22, #8 Gardiner 6

#2 Greely 35, @7 Oceanside 14

#3 Hermon 24, #6 Nokomis 7

#4 Foxcroft Academy 27, #5 Wells 15

Class D semifinals

North

#1 Winslow 28, #5 Madison 6

#3 John Bapst 22, #2 MCI 21

South

#1 Freeport 28, #5 Dirigo 20

#2 Winthrop 20, #3 Morse 7, Sat.

8-player large-school finals

North: #1 Old Town 42, #2 MDI 21, Sat.

South: #1 Yarmouth 49, #2 Spruce Mountain 14

8-player small-school finals

North: #1 Stearns 42, #2 Orono 26

South: #1 Old Orchard Beach 28, #2 Boothbay 14, Sat.

Colleges

Saturday

Husson 28, Nichols 10

U. New England 31, Curry 21

Western New England 35, Maine Maritime 14

Tufts 17, Colby 14

Bates 14, Bowdoin 12

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