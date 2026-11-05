ESP — Ernesto’s Surefire Prognostications — 2026 — Week 10 — Nov. 6-7
Here's who Ernesto has on the gridiron this weekend...
Last week: 22-4 (.846)
Season: 178-48 (.789)
High schools
Class A semifinals
North
#1 Oxford Hills 26, #4 Bangor 14
#2 Portland 27, #3 Windham 20
South
#1 Thornton Academy 35, #4 South Portland 7
#2 Bonny Eagle 28, #3 Massabesic 14
Class B semifinals
North
#1 Lawrence 35, #4 Fryeburg Academy 14
#2 Cony 31, #3 Skowhegan 28
South
#1 Marshwood 24, #4 Falmouth 14
#2 Kennebunk 30, #3 Biddeford 21
Class C quarterfinals
#1 Leavitt 22, #8 Gardiner 6
#2 Greely 35, @7 Oceanside 14
#3 Hermon 24, #6 Nokomis 7
#4 Foxcroft Academy 27, #5 Wells 15
Class D semifinals
North
#1 Winslow 28, #5 Madison 6
#3 John Bapst 22, #2 MCI 21
South
#1 Freeport 28, #5 Dirigo 20
#2 Winthrop 20, #3 Morse 7, Sat.
8-player large-school finals
North: #1 Old Town 42, #2 MDI 21, Sat.
South: #1 Yarmouth 49, #2 Spruce Mountain 14
8-player small-school finals
North: #1 Stearns 42, #2 Orono 26
South: #1 Old Orchard Beach 28, #2 Boothbay 14, Sat.
Colleges
Saturday
Husson 28, Nichols 10
U. New England 31, Curry 21
Western New England 35, Maine Maritime 14
Tufts 17, Colby 14
Bates 14, Bowdoin 12