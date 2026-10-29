ESP — Ernesto’s Surefire Prognostications — Week 9

ESP — Ernesto’s Surefire Prognostications — Week 9

Getty Images/Ticket

Every week at this time, our resident prognosticator, longtime sportswriter Ernie Clark makes his predictions.

Below are his Week 9 (Oct. 30-31) predictions:

Last week: 22-4 (.846)

Season: 156-44 (.780)

High schools

Regular season

Oxford Hills 28, Bangor 20

Medomak Valley 27, Brewer 14

Leavitt 21, Foxcroft Academy 20

Hermon 24, York 7

Greely 30, Gardiner 14

Wells 30, Hampden Academy 6

Nokomis 24, Oceanside 23

Playoffs

Class B North quarterfinals

#3 Skowhegan 35, #6 Brunswick 14

#4 Fryeburg Academy 28, #5 Messalonskee 21

Class B South quarterfinals

#6 Cheverus 35, #3 Biddeford 28

#4 Falmouth 20, #5 Westbrook 7

Class D North quarterfinals

#3 John Bapst 28, #6 Oak Hill 14

#4 Mattanawcook Academy 22, #5 Madison 16

Class D South quarterfinals

#3 Morse 27, #6 Mountain Valley 15

#4 Lisbon 21, #5 Dirigo 14

8-player North large school semifinals

#1 Old Town 42, #4 Houlton 14

#2 Mount Desert Island 35, #3 Ellsworth 20

8-player South large school semifinals

#1 Yarmouth 45, #4 Gray-New Gloucester 14

#2 Spruce Mountain 35, #3 Cape Elizabeth 31

8-player North small school semifinals

#1 Stearns 41, #4 Bucksport 16

#2 Orono 31, #3 Washington Academy 21

8-player South small school semifinals

#1 Old Orchard Beach 40, #4 Maranacook 20

#2 Boothbay 27, #3 Telstar 24

Colleges

Rhode Island 27, Maine 14

Curry 28, Husson 17

Endicott 35, Maine Maritime 14

Stars Who Played Sports in High School and College

From cheerleaders to football players, some of these celebrities almost went pro before they found other paths to fame.

Gallery Credit: Jacklyn Krol

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