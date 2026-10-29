ESP — Ernesto’s Surefire Prognostications — Week 9
Every week at this time, our resident prognosticator, longtime sportswriter Ernie Clark makes his predictions.
Below are his Week 9 (Oct. 30-31) predictions:
Last week: 22-4 (.846)
Season: 156-44 (.780)
High schools
Regular season
Oxford Hills 28, Bangor 20
Medomak Valley 27, Brewer 14
Leavitt 21, Foxcroft Academy 20
Hermon 24, York 7
Greely 30, Gardiner 14
Wells 30, Hampden Academy 6
Nokomis 24, Oceanside 23
Playoffs
Class B North quarterfinals
#3 Skowhegan 35, #6 Brunswick 14
#4 Fryeburg Academy 28, #5 Messalonskee 21
Class B South quarterfinals
#6 Cheverus 35, #3 Biddeford 28
#4 Falmouth 20, #5 Westbrook 7
Class D North quarterfinals
#3 John Bapst 28, #6 Oak Hill 14
#4 Mattanawcook Academy 22, #5 Madison 16
Class D South quarterfinals
#3 Morse 27, #6 Mountain Valley 15
#4 Lisbon 21, #5 Dirigo 14
8-player North large school semifinals
#1 Old Town 42, #4 Houlton 14
#2 Mount Desert Island 35, #3 Ellsworth 20
8-player South large school semifinals
#1 Yarmouth 45, #4 Gray-New Gloucester 14
#2 Spruce Mountain 35, #3 Cape Elizabeth 31
8-player North small school semifinals
#1 Stearns 41, #4 Bucksport 16
#2 Orono 31, #3 Washington Academy 21
8-player South small school semifinals
#1 Old Orchard Beach 40, #4 Maranacook 20
#2 Boothbay 27, #3 Telstar 24
Colleges
Rhode Island 27, Maine 14
Curry 28, Husson 17
Endicott 35, Maine Maritime 14
Stars Who Played Sports in High School and College
Gallery Credit: Jacklyn Krol