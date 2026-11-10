KVAC All-Conference Class A and Class B Cross Country Teams and All-Academic Teams

KVAC All-Conference Class A and Class B Cross Country Teams and All-Academic Teams

Maridav

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their All-Conference Class A and Class B Boy's and Girl's Teams as well as their All-Academic Teams on Sunday, November 8th. Congratulations to all!

KVAC Class A Boys X-Country All-Conference Team 
1st Team
Samuel BergmarkBangor
Lucas DeMarcoMt. Blue
Wyatt OliverMt. Blue
Jack ScottHampden Academy
Noah SeighCamden Hills
John WilkersonHampden Academy
Riddick BoyingtonBrewer
2nd Team
Tristan AtwellOxford Hills
Charlie MacDonaldHampden Academy
Cameron CardellaMt. Ararat
Eli LeBlondMessalonskee
William ParkerCamden Hills
Ethan FortieMessalonskee
Bryce RoyOxford Hills
Lexington CoteMessalonskee
Runner of the Year:Samuel BergmarkBangor
Coach of the Year:Danielle JohnsonHampden Academy
KVAC Class A Boys X-Country All Academic
First NameLast NameClassSportHigh School
SamuelBergmarkABoys X-CountryBangor High School
VyomSathyanarayananABoys X-CountryBangor High School
NicholasLlerenaABoys X-CountryBangor High School
ShreyassuHandralABoys X-CountryBrewer High School
NikolasLongABoys X-CountryBrewer High School
ColeHubbardABoys X-CountryBrewer High School
JonathanBissonABoys X-CountryBrunswick High School
NedBoakABoys X-CountryBrunswick High School
JackCashmanABoys X-CountryBrunswick High School
MannyInacioABoys X-CountryBrunswick High School
NathanielKnowlesABoys X-CountryBrunswick High School
AndrewMistlerABoys X-CountryBrunswick High School
LeviPrinceABoys X-CountryBrunswick High School
LyleSokoloffABoys X-CountryBrunswick High School
JacobWallsABoys X-CountryBrunswick High School
DaireWoodruffABoys X-CountryBrunswick High School
ZacharyEgelandABoys X-CountryCamden Hills
JackStephensonABoys X-CountryCamden Hills
GrahamStoughtonABoys X-CountryCamden Hills
JoelBrinzABoys X-CountryHampden Academy
CharlieMacDonaldABoys X-CountryHampden Academy
JackScottABoys X-CountryHampden Academy
MasonThornwallABoys X-CountryHampden Academy
MichaelBourdmanABoys Cross CountryLewiston
LucasWootenABoys Cross CountryLewiston
MiloCardellaABoys X- CountryMt. Ararat HS
CameronCardellaABoys X-CountryMt. Ararat HS
MarshallFlynnABoys X-CountryMt. Ararat HS
IsaacWrightABoys X-CountryMt. Ararat HS
RowanAngeliniABoys X-CountryMessalonskee High School
LexingtonCoteABoys X-CountryMessalonskee High School
EvanCrockettABoys X-CountryMessalonskee High School
TheodoreMcLeodABoys X-CountryMt. Blue
NicholasDeMarcoABoys X-CountryMt. Blue
KVAC Class B BOYS X-Country All-Conference Team 
1st Team
Colby DaigleMedomak Valley
Brady CloutierCony
Holden NehrbossLincoln Academy
Brayden DowErskine Academy
Abrahm HastyGardiner
Xavier AmesMorse
Gavin FanjoyErskine Academy
2nd Team
Grady EmersonMedomak Valley
Cole LavigneGardiner
Louis BonhoffNokomis
Eli SalazarMorse
Jaymison MosherErskine Academy
Wilton ScottLincoln Academy
Jack LapierreWaterville
Runner of the Year:Colby DaigleMedomak Valley
Coach of the Year:Garrett Martin, Monique BoutinLincoln Academy
KVAC Class B BOYS X-Country All Academic
First NameLast NameClassSportHigh School
BradyCloutierBBoys Cross CountryCony High School
IsaacAudetteBBoys X-CountryErskine Academy
LoganDowBBoys X-CountryErskine Academy
ParkerMerrittBBoys Cross CountryLawrence High School
IsaiahFeltonBBoys X-CountryLincoln Academy
SebastianMoreyBBoys X-CountryLincoln Academy
ColbyDaigleBBoys X-CountryMedomak Valley
AndrewFranklinBBoys XCNokomis
JacobCipulloBBoys XCNokomis
BlakeJakubisnBBoys XCNokomis
JakeLittlefieldBBoys XCNokomis
WilliamBeale TateBBoys X-CountryWaterville High School
GavinGomezCBoys X-CountryMaine Central Institute
KVAC Class A Girls X-Country All-Conference Team
1st Team
Addison ElliottHampden Academy
Isabelle ClarkHampden Academy
Charlotte CroweMt. Ararat
Elsie MannCamden Hills
Emeline CournaneHampden Academy
Sylvia RugeHampden Academy
Mackenzie ElliottHampden Academy
2nd Team
Helene RueterBangor
Mia PierceMt. Ararat
Teagan McGrawBrunswick
Erin CurtisHampden Academy
Aubrey ShawHampden Academy
Faye HildrethCamden Hills
Esme TobiaszCamden Hills
Fiona HallettBrunswick
Runner of the Year:Addison ElliottHampden Academy
Coach of the Year:Danielle JohnsonHampden Academy
KVAC Class A Girls X-Country All Academic
First NameLast NameClassSportHigh School
LaceyDinsmoreAGirls X-CountryBrunswick High School
AnnaKlingleAGirls X-CountryBrunswick High School
EllieMusicaAGirls X-CountryBrunswick High School
AnnaOttersteinAGirls X-CountryBrunswick High School
AveryPetersonAGirls X-CountryBrunswick High School
CeceliaSmithAGirls X-CountryBrunswick High School
IslaTefftAGirls X-CountryBrunswick High School
ChloeEganAGirls X-CountryCamden Hills
AudreyHeynigerAGirls X-CountryCamden Hills
FlynnLaytonAGirls X-CountryCamden Hills
MargueriteWornerAGirls X-CountryCamden Hills
OliviaTassanariAGirls X-CountryEdward Little
IsabelleClarkAGirls X-CountryHampden Academy
AddisonElliottAGirls X-CountryHampden Academy
AubreyShawAGirls X-CountryHampden Academy
RyleighCoughlinAGirls X- CountryMessalonskee High School
IsobelHansonAGirls X- CountryMt. Blue
BrynneFournierAGirls X- CountryMt. Blue
CassidyDeckerAGirls X- CountryMt. Ararat HS
CeliahGodoAGirls X- CountryMt. Ararat HS
RohanGonsiorAGirls X- CountryMt. Ararat HS
AshlynThibeaultAGirls X- CountryMt. Ararat HS
KVAC Class B Girls X-Country All Conference 
1st Team
Karen HigginsLincoln Academy
Frida WrightMorse
Hallie CootsNokomis
Carson DunnWaterville
August MillerLincoln Academy
Jillian HigginsLincoln Academy
Emily FosterCony
2nd Team
Caroline LuchiesMorse
Allison AmusoWaterville
Elizabeth RobbinsMedomak Valley
Annabel Garvan-SotoLincoln Academy
Lily ForresterMorse
Arina Sivakova
Maine Central Institute
Amelie Van Der MeerWaterville
Runner of the Year:Karen HigginsLincoln Academy
Coach of the Year:Garrett Martin, Monique BoutinLincoln Academy
KVAC Class B Girls X-Country All Academic 
First NameLast NameClassSportHigh School
JordynDiketBGirls Cross CountryCony High School
LeahBarrettBGirls Cross CountryCony High School
EmilyFosterBGirls Cross CountryCony High School
CayleePutekBGirls X- CountryErskine Academy
MikaylaClearyBGirls Cross CountryGardiner
JuneDoleskiBGirls Cross CountryGardiner
WilhelminaDuffyBGirls Cross CountryLawrence High School
RosabellaGarzaBGirls Cross CountryLawrence High School
MelanieThompsonBGirls Cross CountryLawrence High School
LeahTibbettsBGirls Cross CountryLawrence High School
LilyPoulliotBGirls Cross CountryLawrence High School
AddysonTurmelBGirls X-CountryLeavitt Area HS
FionaDuffyBGirls X-CountryLincoln Academy
CarmellaFraserBGirls X-CountryLincoln Academy
ZoeHufnagelBGirls X-CountryLincoln Academy
OriTaylorBGirls X-CountryLincoln Academy
CarsonDunnBGirls X- CountryWaterville High School
PenelopeGrahamBGirls X- CountryWaterville High School
GwendolynLordBGirls X- CountryWaterville High School
ArinaSivakovaCGirls X-CountryMaine Central Institute

LOOK: Longest-living dog breeds

To find out the longest-living dog breeds, Stacker examined data from the journal Genetics and American Kennel Club's 2023 breed popularity rankings. 

Gallery Credit: Sophia June

Categories: High School Cross Country, High School Sports

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