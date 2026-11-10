KVAC All-Conference Class A and Class B Cross Country Teams and All-Academic Teams
The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their All-Conference Class A and Class B Boy's and Girl's Teams as well as their All-Academic Teams on Sunday, November 8th. Congratulations to all!
|KVAC Class A Boys X-Country All-Conference Team
|1st Team
|Samuel Bergmark
|Bangor
|Lucas DeMarco
|Mt. Blue
|Wyatt Oliver
|Mt. Blue
|Jack Scott
|Hampden Academy
|Noah Seigh
|Camden Hills
|John Wilkerson
|Hampden Academy
|Riddick Boyington
|Brewer
|2nd Team
|Tristan Atwell
|Oxford Hills
|Charlie MacDonald
|Hampden Academy
|Cameron Cardella
|Mt. Ararat
|Eli LeBlond
|Messalonskee
|William Parker
|Camden Hills
|Ethan Fortie
|Messalonskee
|Bryce Roy
|Oxford Hills
|Lexington Cote
|Messalonskee
|Runner of the Year:
|Samuel Bergmark
|Bangor
|Coach of the Year:
|Danielle Johnson
|Hampden Academy
|KVAC Class A Boys X-Country All Academic
|First Name
|Last Name
|Class
|Sport
|High School
|Samuel
|Bergmark
|A
|Boys X-Country
|Bangor High School
|Vyom
|Sathyanarayanan
|A
|Boys X-Country
|Bangor High School
|Nicholas
|Llerena
|A
|Boys X-Country
|Bangor High School
|Shreyassu
|Handral
|A
|Boys X-Country
|Brewer High School
|Nikolas
|Long
|A
|Boys X-Country
|Brewer High School
|Cole
|Hubbard
|A
|Boys X-Country
|Brewer High School
|Jonathan
|Bisson
|A
|Boys X-Country
|Brunswick High School
|Ned
|Boak
|A
|Boys X-Country
|Brunswick High School
|Jack
|Cashman
|A
|Boys X-Country
|Brunswick High School
|Manny
|Inacio
|A
|Boys X-Country
|Brunswick High School
|Nathaniel
|Knowles
|A
|Boys X-Country
|Brunswick High School
|Andrew
|Mistler
|A
|Boys X-Country
|Brunswick High School
|Levi
|Prince
|A
|Boys X-Country
|Brunswick High School
|Lyle
|Sokoloff
|A
|Boys X-Country
|Brunswick High School
|Jacob
|Walls
|A
|Boys X-Country
|Brunswick High School
|Daire
|Woodruff
|A
|Boys X-Country
|Brunswick High School
|Zachary
|Egeland
|A
|Boys X-Country
|Camden Hills
|Jack
|Stephenson
|A
|Boys X-Country
|Camden Hills
|Graham
|Stoughton
|A
|Boys X-Country
|Camden Hills
|Joel
|Brinz
|A
|Boys X-Country
|Hampden Academy
|Charlie
|MacDonald
|A
|Boys X-Country
|Hampden Academy
|Jack
|Scott
|A
|Boys X-Country
|Hampden Academy
|Mason
|Thornwall
|A
|Boys X-Country
|Hampden Academy
|Michael
|Bourdman
|A
|Boys Cross Country
|Lewiston
|Lucas
|Wooten
|A
|Boys Cross Country
|Lewiston
|Milo
|Cardella
|A
|Boys X- Country
|Mt. Ararat HS
|Cameron
|Cardella
|A
|Boys X-Country
|Mt. Ararat HS
|Marshall
|Flynn
|A
|Boys X-Country
|Mt. Ararat HS
|Isaac
|Wright
|A
|Boys X-Country
|Mt. Ararat HS
|Rowan
|Angelini
|A
|Boys X-Country
|Messalonskee High School
|Lexington
|Cote
|A
|Boys X-Country
|Messalonskee High School
|Evan
|Crockett
|A
|Boys X-Country
|Messalonskee High School
|Theodore
|McLeod
|A
|Boys X-Country
|Mt. Blue
|Nicholas
|DeMarco
|A
|Boys X-Country
|Mt. Blue
|KVAC Class B BOYS X-Country All-Conference Team
|1st Team
|Colby Daigle
|Medomak Valley
|Brady Cloutier
|Cony
|Holden Nehrboss
|Lincoln Academy
|Brayden Dow
|Erskine Academy
|Abrahm Hasty
|Gardiner
|Xavier Ames
|Morse
|Gavin Fanjoy
|Erskine Academy
|2nd Team
|Grady Emerson
|Medomak Valley
|Cole Lavigne
|Gardiner
|Louis Bonhoff
|Nokomis
|Eli Salazar
|Morse
|Jaymison Mosher
|Erskine Academy
|Wilton Scott
|Lincoln Academy
|Jack Lapierre
|Waterville
|Runner of the Year:
|Colby Daigle
|Medomak Valley
|Coach of the Year:
|Garrett Martin, Monique Boutin
|Lincoln Academy
|KVAC Class B BOYS X-Country All Academic
|First Name
|Last Name
|Class
|Sport
|High School
|Brady
|Cloutier
|B
|Boys Cross Country
|Cony High School
|Isaac
|Audette
|B
|Boys X-Country
|Erskine Academy
|Logan
|Dow
|B
|Boys X-Country
|Erskine Academy
|Parker
|Merritt
|B
|Boys Cross Country
|Lawrence High School
|Isaiah
|Felton
|B
|Boys X-Country
|Lincoln Academy
|Sebastian
|Morey
|B
|Boys X-Country
|Lincoln Academy
|Colby
|Daigle
|B
|Boys X-Country
|Medomak Valley
|Andrew
|Franklin
|B
|Boys XC
|Nokomis
|Jacob
|Cipullo
|B
|Boys XC
|Nokomis
|Blake
|Jakubisn
|B
|Boys XC
|Nokomis
|Jake
|Littlefield
|B
|Boys XC
|Nokomis
|William
|Beale Tate
|B
|Boys X-Country
|Waterville High School
|Gavin
|Gomez
|C
|Boys X-Country
|Maine Central Institute
|KVAC Class A Girls X-Country All-Conference Team
|1st Team
|Addison Elliott
|Hampden Academy
|Isabelle Clark
|Hampden Academy
|Charlotte Crowe
|Mt. Ararat
|Elsie Mann
|Camden Hills
|Emeline Cournane
|Hampden Academy
|Sylvia Ruge
|Hampden Academy
|Mackenzie Elliott
|Hampden Academy
|2nd Team
|Helene Rueter
|Bangor
|Mia Pierce
|Mt. Ararat
|Teagan McGraw
|Brunswick
|Erin Curtis
|Hampden Academy
|Aubrey Shaw
|Hampden Academy
|Faye Hildreth
|Camden Hills
|Esme Tobiasz
|Camden Hills
|Fiona Hallett
|Brunswick
|Runner of the Year:
|Addison Elliott
|Hampden Academy
|Coach of the Year:
|Danielle Johnson
|Hampden Academy
|KVAC Class A Girls X-Country All Academic
|First Name
|Last Name
|Class
|Sport
|High School
|Lacey
|Dinsmore
|A
|Girls X-Country
|Brunswick High School
|Anna
|Klingle
|A
|Girls X-Country
|Brunswick High School
|Ellie
|Musica
|A
|Girls X-Country
|Brunswick High School
|Anna
|Otterstein
|A
|Girls X-Country
|Brunswick High School
|Avery
|Peterson
|A
|Girls X-Country
|Brunswick High School
|Cecelia
|Smith
|A
|Girls X-Country
|Brunswick High School
|Isla
|Tefft
|A
|Girls X-Country
|Brunswick High School
|Chloe
|Egan
|A
|Girls X-Country
|Camden Hills
|Audrey
|Heyniger
|A
|Girls X-Country
|Camden Hills
|Flynn
|Layton
|A
|Girls X-Country
|Camden Hills
|Marguerite
|Worner
|A
|Girls X-Country
|Camden Hills
|Olivia
|Tassanari
|A
|Girls X-Country
|Edward Little
|Isabelle
|Clark
|A
|Girls X-Country
|Hampden Academy
|Addison
|Elliott
|A
|Girls X-Country
|Hampden Academy
|Aubrey
|Shaw
|A
|Girls X-Country
|Hampden Academy
|Ryleigh
|Coughlin
|A
|Girls X- Country
|Messalonskee High School
|Isobel
|Hanson
|A
|Girls X- Country
|Mt. Blue
|Brynne
|Fournier
|A
|Girls X- Country
|Mt. Blue
|Cassidy
|Decker
|A
|Girls X- Country
|Mt. Ararat HS
|Celiah
|Godo
|A
|Girls X- Country
|Mt. Ararat HS
|Rohan
|Gonsior
|A
|Girls X- Country
|Mt. Ararat HS
|Ashlyn
|Thibeault
|A
|Girls X- Country
|Mt. Ararat HS
|KVAC Class B Girls X-Country All Conference
|1st Team
|Karen Higgins
|Lincoln Academy
|Frida Wright
|Morse
|Hallie Coots
|Nokomis
|Carson Dunn
|Waterville
|August Miller
|Lincoln Academy
|Jillian Higgins
|Lincoln Academy
|Emily Foster
|Cony
|2nd Team
|Caroline Luchies
|Morse
|Allison Amuso
|Waterville
|Elizabeth Robbins
|Medomak Valley
|Annabel Garvan-Soto
|Lincoln Academy
|Lily Forrester
|Morse
|Arina Sivakova
Maine Central Institute
|Amelie Van Der Meer
|Waterville
|Runner of the Year:
|Karen Higgins
|Lincoln Academy
|Coach of the Year:
|Garrett Martin, Monique Boutin
|Lincoln Academy
|KVAC Class B Girls X-Country All Academic
|First Name
|Last Name
|Class
|Sport
|High School
|Jordyn
|Diket
|B
|Girls Cross Country
|Cony High School
|Leah
|Barrett
|B
|Girls Cross Country
|Cony High School
|Emily
|Foster
|B
|Girls Cross Country
|Cony High School
|Caylee
|Putek
|B
|Girls X- Country
|Erskine Academy
|Mikayla
|Cleary
|B
|Girls Cross Country
|Gardiner
|June
|Doleski
|B
|Girls Cross Country
|Gardiner
|Wilhelmina
|Duffy
|B
|Girls Cross Country
|Lawrence High School
|Rosabella
|Garza
|B
|Girls Cross Country
|Lawrence High School
|Melanie
|Thompson
|B
|Girls Cross Country
|Lawrence High School
|Leah
|Tibbetts
|B
|Girls Cross Country
|Lawrence High School
|Lily
|Poulliot
|B
|Girls Cross Country
|Lawrence High School
|Addyson
|Turmel
|B
|Girls X-Country
|Leavitt Area HS
|Fiona
|Duffy
|B
|Girls X-Country
|Lincoln Academy
|Carmella
|Fraser
|B
|Girls X-Country
|Lincoln Academy
|Zoe
|Hufnagel
|B
|Girls X-Country
|Lincoln Academy
|Ori
|Taylor
|B
|Girls X-Country
|Lincoln Academy
|Carson
|Dunn
|B
|Girls X- Country
|Waterville High School
|Penelope
|Graham
|B
|Girls X- Country
|Waterville High School
|Gwendolyn
|Lord
|B
|Girls X- Country
|Waterville High School
|Arina
|Sivakova
|C
|Girls X-Country
|Maine Central Institute
LOOK: Longest-living dog breeds
To find out the longest-living dog breeds, Stacker examined data from the journal Genetics and American Kennel Club's 2023 breed popularity rankings.
Gallery Credit: Sophia June