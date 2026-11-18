LTC Announce 2026 All-Conference Football Team
The Little Ten Conference released their 2026 All-Conference Football Teams on Wednesday morning, November 18th. Congratulations to all on a great season.
First Team Offense
Quarterback
- Cooper Brown - Orono
- Jace Jackson - Bucksport
Running Back
- Cohen Raymond - Stearns
- Richie Watson - Orono
Utility Back
- Logan Fitzgerald - Orono
- George Welch - WA
Center
- Josh Wood - Orono
Offensive Lineman
- Anthony Sanders - Stearns
- Augi Baker - Orono
- Corey Commeau - Dexter
Tight End
- Shayne Grass - Stearns
- Eli Schaff - Orono
Wide Receiver
- Korbyn Webber - Bucksport
- John Wardwell - Bucksport
Punter
- Tristan Hopkins-Watrous - Dexter
Kicker
- Brodie Gorin - Stearns
Second Team Offense
Quarterback
- Emerson Michaud - Stearns
- Bodhi Langlais - Dexter
- Sam Johnson - WA
Running Back
- Nick Debeck - Bucksport
- William Ferguson - WA
Utility Back
- Lincoln Daisey - Stearns
- Tristan Bowden - Bucksport
Center
- Jaxson Savage - Stearns
Offensive Lineman
- Gabe Brewer - Orono
- Kingston Davis WA
Tight End
- Jake Haseloff - Bucksport
- Shane Bowden - Dexter
Wide Receiver
- Landen Sillanpaa - Dexter
- Giovanni Favuzzi - WA
- Isaac Watson - WA
Punter
- Shayne Grass - Stearns
Kicker
- Triston Harriman - Orono
- Tristan Hopkins-Watrous - Dexter
First Team Defense
Defensive Lineman
- Trenton Sherwood - Stearns
- Gabe Brewer - Orono
Defensive End
- Lincoln Daisey - Stearns
- Augi Baker - Orono
Linebacker
- Emerson Michaud - Stearns
- Josh Wood - Orono
- George Welch - WA
Defensive Back
- Brady Legassey - Stearns
- Richie Watson - Orono
- John Wardwell - Bucksport
- Bodhi Langlais - Dexter
Second Team Defense
Defensive Lineman
- Micah Shirley - Dexter
- Phoenix Meyer - WA
Defensive End
- Gehrig Renaud - Orono
- Gavin Merry - Bucksport
Linebacker
- Owen Carr - Stearns
- Nick Debeck - Bucksport
- William Ferguson - WA
Defensive Back
- Glan Avis - Orono
- Jace Jackson - Bucksport
- Korbyn Webber - Bucksport
- Sam Johnson - WA
Honorable Mention
Running back
- Will Simpson - Dexter
Utility back
- Micah Shirley - Dexter
Center
- Mason Carter - Bucksport
- Mason Fogg - Dexter
- Everett Riddell - WA
Offensive Line
- Hunter Foster - Bucksport
- Jaxson Foster - Bucksport
- Matt Severence - Dexter
Tight End
- Landan Adams - Dexter
Defensive Lineman
- Mark Moon - Bucksport
Defensive End
- Jacob Tucker - Bucksport
- Conor Sullivan - Dexter
- Shane Bowden - Dexter
- Finn Hallissey - WA
Linebacker
- Logan Fitzgerald - Orono
- Jake Haselhoff - Dexter
- Will Simpson - Dexter
- Matt Severance - Dexter
Defensive Back
- Shayne Grass - Stearns
- Nolan Bagley - Orono
- Dylan Forbes - Orono
- Grady Redaud - Orono
- Landen Sillanpaa - Dexter
- Jayden Corey - WA
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Gallery Credit: Stephen Lenz