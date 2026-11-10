2026 Maine Soccer Coach’s Regional All-Star Teams

2026 Maine Soccer Coach’s Regional All-Star Teams

Photo Chris Popper

On November 6th the Maine Soccer Coach's Association released their 2026 Regional All-Star Teams. Congratulations to all!

Northern Maine Class A Regional All-Star Team

  • Bangor: Kyelin Atherley M Sr, Jo Jo Clukey B Sr, Gabby Spreng B Sr;
  • Brewer: Rylee Bailey F Jr, Darcy Tardif B Jr;
  • Brunswick: Lacey Dinsmore F Sr;
  • Camden Hills: Maia Andrews B Jr, Eve Domareki F Jr, Liv Domareki M So, Molly Williams M Jr;
  • Hampden Academy: Kelsey Ball M So;
  • Mt. Ararat: Morgandy Crawford K Sr, Mackenna Trockman M Fr;
  • Mt. Blue: Chloe Drake K Fr, Kari Savage M Sr

Northern Maine Class B Regional All-Star Team

  • Belfast: Stella McCarthy M Sr;
  • Cony: Kya Douin F Jr;
  • Gardiner: Zoey Epperson B Jr, Molly Takatsu M Jr;
  • Hermon: Payton Guerrette M Jr, Mya Lancaster M Jr;
  • John Bapst: Quinn Bennett M Jr, Reese Monnier B Sr, Naia Studley F So;
  • Lawrence: Riley Souzer K So;
  • Mount Desert Island: Gwen Stager K Sr;
  • Presque Isle: Peyton Boinske F Sr, Hailey Plant M Fr;
  • Skowhegan: Allee Goodrich B Jr, Lydia Herrick F Jr, Izzy Munn B Sr

Northern Maine Class C Regional All-Star Team

  • Bucksport: Addison Harvey M Jr;
  • Central: Maddie Cox M Sr, Madi Moody F So;
  • Fort Kent: Laney Caron M So, Reese Doucette F Sr, Avery Werntgen B Sr;
  • Houlton/GHCA: Ava Ezell F Sr, Morgan Quirk B Sr;
  • Mattanawcook Academy: Kalista Lazo K Jr, Vanessa Morse F Jr;
  • Orono: Calie Soderberg B Jr, Sophia Tyutyunnyk F Sr;
  • Winslow: Davanee Kimball F Sr, Mirra Meak M Sr

Northern Maine Class D Regional All-Star Team

  • Ashland: Addison Labelle F Jr, Sadie Trams F So;
  • Central Aroostook: Lilly Burtt B Sr, Charlie Pierce K Sr;
  • Fort Fairfield: Adrianna Bridges M Sr;
  • Madawaska: Norah Carter M Fr, Ivy Schmeling B Jr;
  • Penobscot Valley: Charlotte Brochu M Jr, Abby Farley B Sr, McKenna Ireland F Fr, Brooklynn Raymond K Sr;
  • Van Buren: Emily Lapierre M So

Northern Maine Class 8 Person Regional All-Star Team

  • Calais: Sarah Wentworth F Sr;
  • Dexter: Breelyn Gaw F Jr, Addy Gudroe K Sr, Skylar Gulley M Sr; Katahdin: Joey Richardson M Jr;
  • Lee Academy: Stella Martin F Sr;
  • Narraguagus: Jenna Bishop K Jr, Miranda Flores B Sr;
  • Penobscot Christian: Sophie Meyerson F Sr;
  • Piscataquis: Macie Littlefield M Jr;
  • Sumner: Abby Billings K Sr, Bristol Parritt M Sr;
  • Wisdom: Ellie Cyr F So, Madisyn Cyr M Sr, Emma Soucy B Sr

Southern Maine Class A Regional All-Star Team

  • Bonny Eagle: Keona Ingram K Jr, Taytum Lauziere F Sr;
  • Cheverus: Olivia Vigue B Sr;
  • Deering: Matilda Freeman F So;
  • Falmouth: Hadley Perry F Sr, Charlotte Talmage M Jr;
  • Kennebunk: Ava McCourt M Sr;
  • Scarborough: Wren Bodah B Fr, Maggie Booth M Sr, Josie Duncan B Jr, Scarlett Floyd F Jr;
  • South Portland: Sasha Neff F So, Charlie Savage M Jr, Maizie Savage K Jr;
  • Thornton Academy: Julia Collins F Fr;
  • Westbrook: Ava Bolden F Sr

Southern Maine Class B Regional All-Star Team

  • Cape Elizabeth: Alice DeGeorge B So, Pippi Hooper F Fr, Kelsie Law K Sr, Alexa Mallory F So, Addie Miller F Sr;
  • Freeport: Ella Tracy M Sr, Joan Sacks M Fr;
  • Greely: Hannah Hussey M Sr;
  • Leavitt: Reese Bilodeau F Jr;
  • Lincoln Academy: Rowan Coffin M Sr;
  • Morse: Hannah Keller K Sr;
  • Poland: Phoebe Paradis M Sr;
  • Yarmouth: Lilah Pernal F Sr, Giselle Jabar B Sr, Rory Tompkins M Sr

Southern Maine Class C Regional All-Star Team

  • Hall-Dale: Emmalin Nichols B Sr, Clare Sturtevant F So,
  • Maranacook: Cooper Davis B Sr, Caroline Harper M Jr, Eve Simcock B Sr, Evelyn Stevenson F Sr;
  • Mt. Abram: Evelyn Pepin F Jr, Celia Rose B Sr;
  • North Yarmouth Academy: Cappy Daniel F Fr, Delphine Daniel F Jr, Ellie Seely M Jr;
  • Spruce Mountain: Lexus Hebert F Fr, Jayda McDonald K So;
  • Traip Academy: Jacqueline Diallo F Jr, Phebe Schroeck B Sr;
  • Winthrop: Kaylee Savage K Jr

Southern Maine Class D Regional All-Star Team

  • Monmouth Academy: Kaley Audet M Fr, Lillian Carlton K Sr, Paige King B Fr, Hayli Paradis M Sr;
  • Old Orchard Beach: Lea Alivizatos M Sr, Brooklyn Mansur B Jr, Eva McLean B So, Alexis Sweeney M Sr;
  • Telstar: Mya Buck K Sr, Emma Coombs B So, Brooklyn Duprey F So, Ayva Jeselskis M So

Southern Maine Class 8 Person Regional All-Star Team

  • Bangor Christian: Rivers Bradford M So, Moriah Emerson F Jr, Maris Kowalski M So, Caroline Walden B Jr;
  • Buckfield: Daisy Vining M So; Carrabec: Lilly Kinney, B So, Leah Price F Sr;
  • Greenville: Katie Hanson F Jr;
  • Madison: Brooklyn Rich B Sr, Jaelyn Rich F Sr;
  • Mountain Valley: Danika Howze B Sr;
  • Richmond: Brooke Fournier F Jr, Marion Roberts B So, Aubrey Swift F Jr;
  • Searsport: Willow Law M Sr;
  • Temple Academy: Sofia Isgro M Sr;
  • Valley: Myranda Beane K Jr, Daisy Wright B Sr

Boys

Northern Maine Class A Regional All-Star Team

  • Brunswick: Oliver Gorchoff F Sr, Joelson Malongo B Sr, Brendan Quinn M Sr, Liam Rapoza M Sr;
  • Camden Hills: Soren Johnson F Jr, Connor Middleton M Sr; Edward Little: Mudasir Hassan F Sr, Khalid Mohammed F Sr;
  • Lewiston: Belmino-Fernando Bengue M Sr, Nathan Dimandya B Sr, Abdurauf Hersi M Sr, Steve Sambwilla B Sr;
  • Messalonskee: Owen Parsons M So;
  • Mt. Blue: Oliver Cormier K Sr, Luc Walker B Sr

Northern Maine Class B Regional All-Star Team

  • Ellsworth: Eli Holler M Sr, Porter Merrill B Sr;
  • Foxcroft Academy: Nick McCorrison F Jr, Alex Schafberg F Sr;
  • Gardiner: P. J. Gove K Jr;
  • John Bapst: Kasper Hansen F Sr, Josh Pangburn B Sr, Rafa Rentosa M Sr;
  • Medomak Valley: Liam Doughty F Jr;
  • Nokomis: Drew Grant F Sr;
  • Oceanside: Thomas Geddis M Sr, Lucas Novicka M Sr, Nicholas Tripp B Sr;
  • Presque Isle: Jackson Greaves F Jr, Bodey McPherson B Sr

Northern Maine Class C Regional All-Star Team

  • Central: Gage Buzzard M Jr;
  • Fort Kent: Dominic Cyr M Sr, Finley Marquis M Sr, Caleb Pelletier B Sr, Caleb Saucier M So;
  • George Stevens Academy/DI-Stonington: Malcolm Page M Sr, Charlie Sullivan K Jr;
  • Maine Central Institute: Cooper Allen B Sr;
  • Mount View: Kaden Bradeen M Sr, Abel Grassi B Sr, Kayson Higgins F Jr;
  • Orono: Lucas Hiebeler B Sr, Gabe Lule F So, Dominic Madore F Jr, Will Mitchell M So, Moritz Wutzler K Jr;
  • Washington Academy: Nuno Fernandes M Sr;
  • Winslow: Renton O’Toole M Sr

Northern Maine Class D Regional All-Star Team

  • Central Aroostook: Mitchell Burtt F Jr, Will Whited B Sr;
  • Easton: Drew Lamoreau B Sr, Mason Pelletier M Jr, Aaden Tibbetts F Jr;
  • Fort Fairfield: Levi Cole K Sr, Lucas Cormier M Sr;
  • Hodgdon: Gabriel Dasilva-Nunez B Sr, Jacob Tuttle M Sr, Wyatt Oliver F Sr;
  • Madawaska: Aiden Gagnon F Sr, Owen Gagnon M So, Ashton Guerrette B Sr, Josh Querze F Sr;
  • Maine School of Science and Math: Easton Allen F Sr;
  • Penobscot Valley: Caden Shute F Fr;
  • Washburn: Brayden Barnard B Sr

Northern Maine Class 8 Person Regional All-Star Team

  • Bucksport: Owen Smith F Sr;
  • Calais: Brook Collins F So, Noah White M Sr;
  • Houlton/GHCA: Carter Smith K Sr, Cooper Willard F Sr;
  • Katahdin: Conor Schmidt F Jr;
  • Lee Academy: Alberto Perez B Sr;
  • Mattanawcook Academy: Mariner Fitch F Fr, Max Fitch M Jr, Gabe Lazore F Jr;
  • Penquis Valley: Griffin Romero M Jr;
  • Piscataquis: Finnegan Goulette B So, Chase Lander F Sr;
  • Wisdom: James Desjardins B Jr, Cayden Hartsgrove M Jr, Preston Lavoie B So

Southern Maine Class A Regional All-Star Team

  • Biddeford: Alex Keto F Jr;
  • Deering: Efraim Nioka B Sr;
  • Falmouth: Kian Long M Sr;
  • Gorham: Antione Dube B Sr, Moises Ntango F Jr;
  • Marshwood: Sam Gennaro B Sr;
  • Noble: Hunter Michaud K Sr;
  • Portland: Walter Hettenbach B Sr, Marcelo Malonda F So;
  • Scarborough: Connor Casey M Sr, Shimba Ilunga F Jr, Papa Osei B Sr;
  • Thornton Academy: Precieux Mbolela B Sr;
  • Westbrook: Mechac Boyilimpo F Sr, Justin Filiatrault M Sr

Southern Maine Class B Regional All-Star Team

  • Cape Elizabeth: Cam Branch K Sr;
  • Freeport: Dylan Meinert F Sr;
  • Fryeburg Academy: Jacquin Peres F Jr;
  • Greely: Gavin Byrne M Sr, Ethan King F Sr, Lucas Sproul B Jr;
  • Lake Region: Justin McCubrey K Sr, Parker Richardson F Jr;
  • Leavitt: Luke Horn K Sr, Tyler Mates F Jr;
  • Lincoln Academy: George Siegal M Sr;
  • Morse: Eli Sommers B Sr;
  • Yarmouth: Finn Grimmes B Sr, Lucas Hayner M Sr, Tate MacVane F Jr

Southern Maine Class C Regional All-Star Team

  • Hall-Dale: Greyson Cary M Jr, Karter Eldridge F Sr, Collin McArthur F Sr, Reid Parlin B Sr;
  • Maranacook: Max Cacan F Sr, Henry Tarbuck B Jr;
  • Mt. Abram: Landen Marble B Sr, Brenn Mitchell F Sr, Chase Ross M Sr;
  • Oak Hill: Rocco Mastrianno B Sr;
  • Sacopee Valley: Cooper Berkowitz M Sr; Waynflete: Owen Duda M Jr; Wells: Josh Leighton K Sr

Southern Maine Class D Regional All-Star Team

  • Bangor Christian: Gaige Farrar M Sr, Jack Kowalski M Sr, Blaze Morris K Sr, Samuel Whitomb B Sr;
  • Buckfield: Krosby Harvey F Sr;
  • Monmouth Academy: Bryce Fletcher M Jr, Zane Foyt F Jr, Jake Harmon B Sr, Noah Schultz M Sr;
  • Narraguagus: Carson Bickford B Sr, Edgar Paniagua Ortiz M Jr, Juan Ramirez M Sr;
  • Richmond: Cody Fournier M Sr, Zaden Steele M Sr;
  • Woodland: Micah Chesseborough F Sr, Evan Monk B Sr, Nikolas Siering M Sr

Southern Maine Class 8 Person Regional All-Star Team

  • Islesboro: Finley Conover M Jr;
  • Pine Tree Academy: Fitzroy Hakizimana M So, Rhett Tyson B Sr, Collin Verrill F Sr;
  • Searsport: Evan Cottrell M Sr, Roman Mattola B Jr, Isaac Traves K Sr,
  • Telstar: Maceo Bartlett B Jr, Travis Decareau M Sr, Nick Lapointe M Jr, Moritz Mayer F Jr,
  • Temple Academy: Liam Willey F Sr;
  • Valley: Brayden Andrews F So, Levi Short M Sr;
  • Wiscasset/Boothbay: Julien King M Sr

LOOK: Here's the signature side dish from each state

Stacker researched U.S. trends and cultural influences to determine the signature side dish from all 50 states that everyone should try once.

Gallery Credit: Stacker

Categories: Boys Soccer, Girls Soccer, High School Soccer

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