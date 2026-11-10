2026 Maine Soccer Coach’s Regional All-Star Teams
On November 6th the Maine Soccer Coach's Association released their 2026 Regional All-Star Teams. Congratulations to all!
Northern Maine Class A Regional All-Star Team
- Bangor: Kyelin Atherley M Sr, Jo Jo Clukey B Sr, Gabby Spreng B Sr;
- Brewer: Rylee Bailey F Jr, Darcy Tardif B Jr;
- Brunswick: Lacey Dinsmore F Sr;
- Camden Hills: Maia Andrews B Jr, Eve Domareki F Jr, Liv Domareki M So, Molly Williams M Jr;
- Hampden Academy: Kelsey Ball M So;
- Mt. Ararat: Morgandy Crawford K Sr, Mackenna Trockman M Fr;
- Mt. Blue: Chloe Drake K Fr, Kari Savage M Sr
Northern Maine Class B Regional All-Star Team
- Belfast: Stella McCarthy M Sr;
- Cony: Kya Douin F Jr;
- Gardiner: Zoey Epperson B Jr, Molly Takatsu M Jr;
- Hermon: Payton Guerrette M Jr, Mya Lancaster M Jr;
- John Bapst: Quinn Bennett M Jr, Reese Monnier B Sr, Naia Studley F So;
- Lawrence: Riley Souzer K So;
- Mount Desert Island: Gwen Stager K Sr;
- Presque Isle: Peyton Boinske F Sr, Hailey Plant M Fr;
- Skowhegan: Allee Goodrich B Jr, Lydia Herrick F Jr, Izzy Munn B Sr
Northern Maine Class C Regional All-Star Team
- Bucksport: Addison Harvey M Jr;
- Central: Maddie Cox M Sr, Madi Moody F So;
- Fort Kent: Laney Caron M So, Reese Doucette F Sr, Avery Werntgen B Sr;
- Houlton/GHCA: Ava Ezell F Sr, Morgan Quirk B Sr;
- Mattanawcook Academy: Kalista Lazo K Jr, Vanessa Morse F Jr;
- Orono: Calie Soderberg B Jr, Sophia Tyutyunnyk F Sr;
- Winslow: Davanee Kimball F Sr, Mirra Meak M Sr
Northern Maine Class D Regional All-Star Team
- Ashland: Addison Labelle F Jr, Sadie Trams F So;
- Central Aroostook: Lilly Burtt B Sr, Charlie Pierce K Sr;
- Fort Fairfield: Adrianna Bridges M Sr;
- Madawaska: Norah Carter M Fr, Ivy Schmeling B Jr;
- Penobscot Valley: Charlotte Brochu M Jr, Abby Farley B Sr, McKenna Ireland F Fr, Brooklynn Raymond K Sr;
- Van Buren: Emily Lapierre M So
Northern Maine Class 8 Person Regional All-Star Team
- Calais: Sarah Wentworth F Sr;
- Dexter: Breelyn Gaw F Jr, Addy Gudroe K Sr, Skylar Gulley M Sr; Katahdin: Joey Richardson M Jr;
- Lee Academy: Stella Martin F Sr;
- Narraguagus: Jenna Bishop K Jr, Miranda Flores B Sr;
- Penobscot Christian: Sophie Meyerson F Sr;
- Piscataquis: Macie Littlefield M Jr;
- Sumner: Abby Billings K Sr, Bristol Parritt M Sr;
- Wisdom: Ellie Cyr F So, Madisyn Cyr M Sr, Emma Soucy B Sr
Southern Maine Class A Regional All-Star Team
- Bonny Eagle: Keona Ingram K Jr, Taytum Lauziere F Sr;
- Cheverus: Olivia Vigue B Sr;
- Deering: Matilda Freeman F So;
- Falmouth: Hadley Perry F Sr, Charlotte Talmage M Jr;
- Kennebunk: Ava McCourt M Sr;
- Scarborough: Wren Bodah B Fr, Maggie Booth M Sr, Josie Duncan B Jr, Scarlett Floyd F Jr;
- South Portland: Sasha Neff F So, Charlie Savage M Jr, Maizie Savage K Jr;
- Thornton Academy: Julia Collins F Fr;
- Westbrook: Ava Bolden F Sr
Southern Maine Class B Regional All-Star Team
- Cape Elizabeth: Alice DeGeorge B So, Pippi Hooper F Fr, Kelsie Law K Sr, Alexa Mallory F So, Addie Miller F Sr;
- Freeport: Ella Tracy M Sr, Joan Sacks M Fr;
- Greely: Hannah Hussey M Sr;
- Leavitt: Reese Bilodeau F Jr;
- Lincoln Academy: Rowan Coffin M Sr;
- Morse: Hannah Keller K Sr;
- Poland: Phoebe Paradis M Sr;
- Yarmouth: Lilah Pernal F Sr, Giselle Jabar B Sr, Rory Tompkins M Sr
Southern Maine Class C Regional All-Star Team
- Hall-Dale: Emmalin Nichols B Sr, Clare Sturtevant F So,
- Maranacook: Cooper Davis B Sr, Caroline Harper M Jr, Eve Simcock B Sr, Evelyn Stevenson F Sr;
- Mt. Abram: Evelyn Pepin F Jr, Celia Rose B Sr;
- North Yarmouth Academy: Cappy Daniel F Fr, Delphine Daniel F Jr, Ellie Seely M Jr;
- Spruce Mountain: Lexus Hebert F Fr, Jayda McDonald K So;
- Traip Academy: Jacqueline Diallo F Jr, Phebe Schroeck B Sr;
- Winthrop: Kaylee Savage K Jr
Southern Maine Class D Regional All-Star Team
- Monmouth Academy: Kaley Audet M Fr, Lillian Carlton K Sr, Paige King B Fr, Hayli Paradis M Sr;
- Old Orchard Beach: Lea Alivizatos M Sr, Brooklyn Mansur B Jr, Eva McLean B So, Alexis Sweeney M Sr;
- Telstar: Mya Buck K Sr, Emma Coombs B So, Brooklyn Duprey F So, Ayva Jeselskis M So
Southern Maine Class 8 Person Regional All-Star Team
- Bangor Christian: Rivers Bradford M So, Moriah Emerson F Jr, Maris Kowalski M So, Caroline Walden B Jr;
- Buckfield: Daisy Vining M So; Carrabec: Lilly Kinney, B So, Leah Price F Sr;
- Greenville: Katie Hanson F Jr;
- Madison: Brooklyn Rich B Sr, Jaelyn Rich F Sr;
- Mountain Valley: Danika Howze B Sr;
- Richmond: Brooke Fournier F Jr, Marion Roberts B So, Aubrey Swift F Jr;
- Searsport: Willow Law M Sr;
- Temple Academy: Sofia Isgro M Sr;
- Valley: Myranda Beane K Jr, Daisy Wright B Sr
Boys
Northern Maine Class A Regional All-Star Team
- Brunswick: Oliver Gorchoff F Sr, Joelson Malongo B Sr, Brendan Quinn M Sr, Liam Rapoza M Sr;
- Camden Hills: Soren Johnson F Jr, Connor Middleton M Sr; Edward Little: Mudasir Hassan F Sr, Khalid Mohammed F Sr;
- Lewiston: Belmino-Fernando Bengue M Sr, Nathan Dimandya B Sr, Abdurauf Hersi M Sr, Steve Sambwilla B Sr;
- Messalonskee: Owen Parsons M So;
- Mt. Blue: Oliver Cormier K Sr, Luc Walker B Sr
Northern Maine Class B Regional All-Star Team
- Ellsworth: Eli Holler M Sr, Porter Merrill B Sr;
- Foxcroft Academy: Nick McCorrison F Jr, Alex Schafberg F Sr;
- Gardiner: P. J. Gove K Jr;
- John Bapst: Kasper Hansen F Sr, Josh Pangburn B Sr, Rafa Rentosa M Sr;
- Medomak Valley: Liam Doughty F Jr;
- Nokomis: Drew Grant F Sr;
- Oceanside: Thomas Geddis M Sr, Lucas Novicka M Sr, Nicholas Tripp B Sr;
- Presque Isle: Jackson Greaves F Jr, Bodey McPherson B Sr
Northern Maine Class C Regional All-Star Team
- Central: Gage Buzzard M Jr;
- Fort Kent: Dominic Cyr M Sr, Finley Marquis M Sr, Caleb Pelletier B Sr, Caleb Saucier M So;
- George Stevens Academy/DI-Stonington: Malcolm Page M Sr, Charlie Sullivan K Jr;
- Maine Central Institute: Cooper Allen B Sr;
- Mount View: Kaden Bradeen M Sr, Abel Grassi B Sr, Kayson Higgins F Jr;
- Orono: Lucas Hiebeler B Sr, Gabe Lule F So, Dominic Madore F Jr, Will Mitchell M So, Moritz Wutzler K Jr;
- Washington Academy: Nuno Fernandes M Sr;
- Winslow: Renton O’Toole M Sr
Northern Maine Class D Regional All-Star Team
- Central Aroostook: Mitchell Burtt F Jr, Will Whited B Sr;
- Easton: Drew Lamoreau B Sr, Mason Pelletier M Jr, Aaden Tibbetts F Jr;
- Fort Fairfield: Levi Cole K Sr, Lucas Cormier M Sr;
- Hodgdon: Gabriel Dasilva-Nunez B Sr, Jacob Tuttle M Sr, Wyatt Oliver F Sr;
- Madawaska: Aiden Gagnon F Sr, Owen Gagnon M So, Ashton Guerrette B Sr, Josh Querze F Sr;
- Maine School of Science and Math: Easton Allen F Sr;
- Penobscot Valley: Caden Shute F Fr;
- Washburn: Brayden Barnard B Sr
Northern Maine Class 8 Person Regional All-Star Team
- Bucksport: Owen Smith F Sr;
- Calais: Brook Collins F So, Noah White M Sr;
- Houlton/GHCA: Carter Smith K Sr, Cooper Willard F Sr;
- Katahdin: Conor Schmidt F Jr;
- Lee Academy: Alberto Perez B Sr;
- Mattanawcook Academy: Mariner Fitch F Fr, Max Fitch M Jr, Gabe Lazore F Jr;
- Penquis Valley: Griffin Romero M Jr;
- Piscataquis: Finnegan Goulette B So, Chase Lander F Sr;
- Wisdom: James Desjardins B Jr, Cayden Hartsgrove M Jr, Preston Lavoie B So
Southern Maine Class A Regional All-Star Team
- Biddeford: Alex Keto F Jr;
- Deering: Efraim Nioka B Sr;
- Falmouth: Kian Long M Sr;
- Gorham: Antione Dube B Sr, Moises Ntango F Jr;
- Marshwood: Sam Gennaro B Sr;
- Noble: Hunter Michaud K Sr;
- Portland: Walter Hettenbach B Sr, Marcelo Malonda F So;
- Scarborough: Connor Casey M Sr, Shimba Ilunga F Jr, Papa Osei B Sr;
- Thornton Academy: Precieux Mbolela B Sr;
- Westbrook: Mechac Boyilimpo F Sr, Justin Filiatrault M Sr
Southern Maine Class B Regional All-Star Team
- Cape Elizabeth: Cam Branch K Sr;
- Freeport: Dylan Meinert F Sr;
- Fryeburg Academy: Jacquin Peres F Jr;
- Greely: Gavin Byrne M Sr, Ethan King F Sr, Lucas Sproul B Jr;
- Lake Region: Justin McCubrey K Sr, Parker Richardson F Jr;
- Leavitt: Luke Horn K Sr, Tyler Mates F Jr;
- Lincoln Academy: George Siegal M Sr;
- Morse: Eli Sommers B Sr;
- Yarmouth: Finn Grimmes B Sr, Lucas Hayner M Sr, Tate MacVane F Jr
Southern Maine Class C Regional All-Star Team
- Hall-Dale: Greyson Cary M Jr, Karter Eldridge F Sr, Collin McArthur F Sr, Reid Parlin B Sr;
- Maranacook: Max Cacan F Sr, Henry Tarbuck B Jr;
- Mt. Abram: Landen Marble B Sr, Brenn Mitchell F Sr, Chase Ross M Sr;
- Oak Hill: Rocco Mastrianno B Sr;
- Sacopee Valley: Cooper Berkowitz M Sr; Waynflete: Owen Duda M Jr; Wells: Josh Leighton K Sr
Southern Maine Class D Regional All-Star Team
- Bangor Christian: Gaige Farrar M Sr, Jack Kowalski M Sr, Blaze Morris K Sr, Samuel Whitomb B Sr;
- Buckfield: Krosby Harvey F Sr;
- Monmouth Academy: Bryce Fletcher M Jr, Zane Foyt F Jr, Jake Harmon B Sr, Noah Schultz M Sr;
- Narraguagus: Carson Bickford B Sr, Edgar Paniagua Ortiz M Jr, Juan Ramirez M Sr;
- Richmond: Cody Fournier M Sr, Zaden Steele M Sr;
- Woodland: Micah Chesseborough F Sr, Evan Monk B Sr, Nikolas Siering M Sr
Southern Maine Class 8 Person Regional All-Star Team
- Islesboro: Finley Conover M Jr;
- Pine Tree Academy: Fitzroy Hakizimana M So, Rhett Tyson B Sr, Collin Verrill F Sr;
- Searsport: Evan Cottrell M Sr, Roman Mattola B Jr, Isaac Traves K Sr,
- Telstar: Maceo Bartlett B Jr, Travis Decareau M Sr, Nick Lapointe M Jr, Moritz Mayer F Jr,
- Temple Academy: Liam Willey F Sr;
- Valley: Brayden Andrews F So, Levi Short M Sr;
- Wiscasset/Boothbay: Julien King M Sr
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Gallery Credit: Stacker