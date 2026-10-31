Maine High School Football and Soccer and Volleyball Playoff Scores – October 30th
Here are the Maine High School Football and Soccer and Volleyball playoff scores for games played on Friday, October 30th.
Football
- Biddeford 35 Cheverus/Waynflete 20
- Bonny Eagle 57 Sanford 20
- Boothbay 44 Telstar 17
- Dirigo 44 Lisbon 20
- Falmouth 20 Westbrook 14
- Fryeburg Academy 48 Messalonskee 6
- Greely 15 Gardiner 12
- Hermon 49 York 0
- John Bapst 43 Oak Hill 33
- Leavitt 14 Foxcroft Academy 0
- Madison 6 Mattanawcook Academy 0
- Medomak Valley 49 Brewer 18
- Morse 42 Mountain Valley 6
- Noble 51 Scarborough 8
- Nokomis 34 Oceanside 22
- Old Orchard Beach 42 Maranacook 0
- Old Town 60 Houlton/Hodgdon 2
- Orono 64 Washington Academy 22
- Oxford Hills 28 Bangor 0
- Portland 27 South Portland 7
- Skowhegan 35 Brunswick 0
- Spruce Mountain 44 Cape Elizabeth 16
- Stearns/Schenck 54 Bucksport 0
- Thornton Academy 35 Massabesic 0
- Wells 55 Hampden Academy 0
- Windham 19 Deering 0
- Yarmouth 52 Gray-New Gloucester 6
Boys Soccer Playoffs
- Bangor Christian 7 Temple Academy 0
- Brunswick 4 Edward Little 2
- Camden Hills 2 Lewiston 1
- Falmouth 3 Scarborough 2
- Fort Fairfield 3 Central Aroostook 1
- Hall-Dale 2 NYA 1
- Madawaska 2 Hodgdon 0
- Mt. Abram 3 Waynflete 1
- Pine Tree Academy 8 Temple Academy 0
- Piscataquis 3 Houlton/GHCA 0
- Telstar 4 Wiscasset/Boothbay 0
- Thornton Academy 2 South Portland 1
- Wisdom 2 Calais 1
Girls Soccer Playoffs
- Bangor Christian 7 Temple Academy 0
- Camden Hills 8 Brewer 0
- Dexter 2 Shead 0
- Fort Kent 5 Houlton/GHCA 0
- Kennebunk 2 Windham 1
- Maranacook 3 Hall-Dale 0
- Mt. Abram 2 Traip Academy 1
- Richmond 4 Buckfield 2
- Scarborough 2 South Portlan 1
- Wisdom 5 Sumner 0
Volleyball State Championships
- Class D - GSA 3 Woodland 0