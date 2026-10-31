Maine High School Football and Soccer and Volleyball Playoff Scores – October 30th

Maine High School Football and Soccer and Volleyball Playoff Scores – October 30th

Photo Chris Popper

Here are the Maine High School Football and Soccer and Volleyball playoff scores for games played on Friday, October 30th.

Football

  • Biddeford 35 Cheverus/Waynflete 20
  • Bonny Eagle 57 Sanford 20
  • Boothbay 44 Telstar 17
  • Dirigo 44 Lisbon 20
  • Falmouth 20 Westbrook 14
  • Fryeburg Academy 48 Messalonskee 6
  • Greely 15 Gardiner 12
  • Hermon 49 York 0
  • John Bapst 43 Oak Hill 33
  • Leavitt 14 Foxcroft Academy 0
  • Madison 6 Mattanawcook Academy 0
  • Medomak Valley 49 Brewer 18
  • Morse 42 Mountain Valley 6
  • Noble 51 Scarborough 8
  • Nokomis 34 Oceanside 22
  • Old Orchard Beach 42 Maranacook 0
  • Old Town 60 Houlton/Hodgdon 2
  • Orono 64 Washington Academy 22
  • Oxford Hills 28 Bangor 0
  • Portland 27 South Portland 7
  • Skowhegan 35 Brunswick 0
  • Spruce Mountain 44 Cape Elizabeth 16
  • Stearns/Schenck 54 Bucksport 0
  • Thornton Academy 35 Massabesic 0
  • Wells 55 Hampden Academy 0
  • Windham 19 Deering 0
  • Yarmouth 52 Gray-New Gloucester 6

Boys Soccer Playoffs

  • Bangor Christian 7 Temple Academy 0
  • Brunswick 4 Edward Little 2
  • Camden Hills 2 Lewiston 1
  • Falmouth 3 Scarborough 2
  • Fort Fairfield 3 Central Aroostook 1
  • Hall-Dale 2 NYA 1
  • Madawaska 2 Hodgdon 0
  • Mt. Abram 3 Waynflete 1
  • Pine Tree Academy 8 Temple Academy 0
  • Piscataquis 3 Houlton/GHCA 0
  • Telstar 4 Wiscasset/Boothbay 0
  • Thornton Academy 2 South Portland 1
  • Wisdom 2 Calais 1

Girls Soccer Playoffs

  • Bangor Christian 7 Temple Academy 0
  • Camden Hills 8 Brewer 0
  • Dexter 2 Shead 0
  • Fort Kent 5 Houlton/GHCA 0
  • Kennebunk 2 Windham 1
  • Maranacook 3 Hall-Dale 0
  • Mt. Abram 2 Traip Academy 1
  • Richmond 4 Buckfield 2
  • Scarborough 2 South Portlan 1
  • Wisdom 5 Sumner 0

Volleyball State Championships

  • Class D - GSA 3 Woodland 0

Best counties to retire to in Maine

Stacker compiled a list of the best counties to retire in Maine using 2025 data from Niche.

Gallery Credit: Stacker

Filed Under: High School Scores
Categories: Boys Soccer, Girls Soccer, High School Football, High School Football Scores, High School Soccer, High School Sports, High School Volleyball

More From 92.9 The Ticket