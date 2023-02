MDI Girls and Boys Swim and Diving Teams Defeat Bangor

In the final home meet of the season, the MDI Girls and Boys Swim and Dive Teams defeated Bangor at the MDI YMCA on Friday, February 3rd. Prior to the meet, MDI High School honored the 10 seniors.

The MDI Girls defeated Bangor 131-18 and Boys defeated Bangor 108-62. Here are the individual results

Women 200 Yard Medley Relay

1, Mdi Trojans 'A' (Davis, Susanna SR, James, Lily SR, Parker, Gracie SR,

Rozeff, Nina SR), 2:07.27. 2, Mdi Trojans 'B' (Beckwith, Lily JR, Yarborough,

Elle JR, Wagstaff, Lylah FR, Jones, Lexi SO), 2:07.97. 3, Mdi Trojans 'C'

(Bond, Willa FR, Johnston, Harley SR, Gilhooley, Iz JR, Wilhelm, Luna FR),

x2:29.54. 4, Bangor High School 'A' (Blue, Brooke SO, Busko, Kate SR, Smith,

Zoey SR, Long, Amaya JR), 2:43.07.

Men 200 Yard Medley Relay

1, Bangor High School 'A' (Nguyen, Brandon SO, El Hefnawi, Youssef JR, Nguyen,

Brayon SO, Yu, Ethan FR), 1:52.27. 2, Mdi Trojans 'A' (Bench, Oakley SR,

Graves, Brendan SR, York, Sam SR, Davis, Ryan SR), 1:54.13. 3, Mdi Trojans 'B'

(Cooper, Chris FR, Zhang, Simon SO, Reed, Tyler JR, Donahue, Riley JR),

2:23.13. 4, Bangor High School 'B' (Ditzel, Zachary FR, Morin, Matt JR,

Haskell, Jackson JR, Lam, Andrew FR), 2:24.60.

Women 200 Yard Freestyle

1, Byer, Isabelle, MDI, 2:14.85. 2, Parker, Gracie, MDI, 2:15.46. 3, Byer,

Lily, MDI, 2:15.58. 4, Busko, Kate, BANG, 2:48.31. 5, Smith, Zoey, BANG,

3:09.32.

Men 200 Yard Freestyle

1, Morris, McCadden, MDI, 2:05.56. 2, Cooper, Chris, MDI, 2:59.23. 3, Zhang,

Simon, MDI, 3:11.13.

Men 200 Yard IM

1, Cullen, Sebastian, MDI, 2:33.52. 2, Haskell, Jackson, BANG, 2:38.04. 3,

Bench, Oakley, MDI, 2:41.00.

Women 50 Yard Freestyle

1, Wagstaff, Lylah, MDI, 27.04. 2, Rozeff, Nina, MDI, 28.83. 3, Jones, Lexi,

MDI, 30.94. 4, Blue, Brooke, BANG, 32.24. 5, Long, Amaya, BANG, 37.56. --,

Sprague, Eliza, MDI, X2:51.36. --, Roeder, Bee, BANG, DQ.

Men 50 Yard Freestyle

1, Graves, Brendan, MDI, 23.57. 2, McKernan, Liam, MDI, 23.84. 3, Salysiak,

Patrick, MDI, 24.87. 4, El Hefnawi, Youssef, BANG, 25.21. 5, O'Neal, Graeme M,

BANG, 26.83. 6, Ditzel, Zachary, BANG, 30.71.

Women 1 mtr Diving

1, Byer, Isabelle, MDI, 106.30. 2, Levin, Eliza, MDI, 102.40. 3, Rainford,

Meri, MDI, 88.10.

Men 1 mtr Diving

1, Donahue, Riley, MDI, 131.95. 2, O'Neal, Graeme M, BANG, 116.65. 3, Morin,

Matt, BANG, 83.10.

Women 100 Yard Butterfly

1, Byer, Lily, MDI, 1:16.09. 2, Gilhooley, Iz, MDI, 1:19.38.

Men 100 Yard Butterfly

1, Owen, Alec, MDI, 1:00.57. 2, El Hefnawi, Youssef, BANG, 1:04.01. 3, Nguyen,

Brayon, BANG, 1:04.62. 4, York, Sam, MDI, 1:09.18. 5, Yu, Ethan, BANG,

1:10.33.

Women 100 Yard Freestyle

1, Wagstaff, Lylah, MDI, 59.55. 2, Davis, Susanna, MDI, 1:02.72. 3, Beckwith,

Lily, MDI, 1:03.65. 4, Blue, Brooke, BANG, 1:14.01. 5, Long, Amaya, BANG,

1:27.10.

Men 100 Yard Freestyle

1, Nguyen, Brandon, BANG, 54.75. 2, Davis, Ryan, MDI, 55.80. 3, Reed, Tyler,

MDI, 59.12. 4, Haskell, Jackson, BANG, 1:01.65. 5, Donahue, Riley, MDI,

1:01.94. 6, Ditzel, Zachary, BANG, 1:09.97. --, Cooper, Chris, MDI, X1:16.26.

--, Zhang, Simon, MDI, X1:17.20.

Women 500 Yard Freestyle

1, Wilhelm, Luna, MDI, 7:13.27. 2, Johnston, Harley, MDI, 7:35.28.

Men 500 Yard Freestyle

1, Morris, McCadden, MDI, 5:40.00. 2, Salysiak, Patrick, MDI, 5:49.56.

Women 200 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'A' (Parker, Gracie SR, James, Lily SR, Rozeff, Nina SR, Davis,

Susanna SR), 1:55.61. 2, Mdi Trojans 'C' (Jones, Lexi SO, Byer, Lily FR, Byer,

Isabelle FR, Yarborough, Elle JR), 1:56.24. 3, Bangor High School 'A' (Busko,

Kate SR, Smith, Zoey SR, Long, Amaya JR, Blue, Brooke SO), 2:18.79. 4, Mdi

Trojans 'B' (Ray, Zoey SO, St. Germain, Fiona SO, Rainford, Meri SO, Allen,

Taber SR), x2:27.75.

Men 200 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'A' (York, Sam SR, Cullen, Sebastian FR, Davis, Ryan SR,

Graves, Brendan SR), 1:41.19. 2, Mdi Trojans 'B' (McKernan, Liam JR, Owen,

Alec SO, Zhang, Simon SO, Salysiak, Patrick FR), 1:46.36. 3, Bangor High

School 'A' (O'Neal, Graeme M JR, Yu, Ethan FR, Ditzel, Zachary FR, Nguyen,

Brayon SO), 1:48.10.

Women 100 Yard Backstroke

1, Yarborough, Elle, MDI, 1:09.56. 2, Beckwith, Lily, MDI, 1:15.28. 3, Smith,

Zoey, BANG, 1:43.41.

Men 100 Yard Backstroke

1, Nguyen, Brandon, BANG, 1:02.34. 2, Owen, Alec, MDI, 1:08.68. 3, Yu, Ethan,

BANG, 1:11.28. 4, Cullen, Sebastian, MDI, 1:14.73. 5, Lam, Andrew, BANG,

1:47.16.

Women 100 Yard Breaststroke

1, James, Lily, MDI, 1:14.76. 2, Davis, Susanna, MDI, 1:31.57. 3, Gilhooley,

Iz, MDI, 1:36.50. 4, Busko, Kate, BANG, 1:39.76.

Men 100 Yard Breaststroke

1, Nguyen, Brayon, BANG, 1:12.14. 2, McKernan, Liam, MDI, 1:13.18. 3, Reed,

Tyler, MDI, 1:26.65. 4, Morin, Matt, BANG, 1:31.42.

Women 400 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'B' (Bond, Willa FR, Byer, Isabelle FR, Byer, Lily FR,

Wagstaff, Lylah FR), 4:12.91. 2, Mdi Trojans 'A' (Johnston, Harley SR, Parker,

Gracie SR, Yarborough, Elle JR, James, Lily SR), 4:38.88. 3, Mdi Trojans 'C'

(Wilhelm, Luna FR, Jones, Lexi SO, Beckwith, Lily JR, Gilhooley, Iz JR),

x4:46.03.

Men 400 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'B' (Donahue, Riley JR, Owen, Alec SO, Morris, McCadden SO,

Salysiak, Patrick FR), 3:53.24. 2, Bangor High School 'A' (O'Neal, Graeme M

JR, Haskell, Jackson JR, Nguyen, Brandon SO, El Hefnawi, Youssef JR), 3:55.46.

3, Mdi Trojans 'C' (Graves, Brendan SR, McKernan, Liam JR, Cullen, Sebastian

FR, Reed, Tyler JR), 3:57.49. 4, Mdi Trojans 'A' (Bench, Oakley SR, Davis,

Ryan SR, York, Sam SR, Cooper, Chris FR), x4:05.73.