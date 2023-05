MDI Girls and Ellsworth Boys Finish 1st at MDI Track and Field Meet May 18

The MDI Girl's Track and Field Team and the Ellsworth Boy's Track and Field Team finished 1st at the Track and Field Meet held at MDI High School in Bar Harbor on Thursday, May 18th.

Here are the Team and Individual Results from Sub 5.

Girl's Team Scores

MDI - 213 Bucksport - 156 GSA - 83 Wahington Academy - 52 Ellsworth - 50 Sumner - 20

Boy's Team Scores

Ellsworth - 131 Washington Academy 103 MDI - 94 Sumner - 84 GSA - 80 Bucksport - 50 Blue Hill Harbor - 6

Here are the Individual Results

Girls

Girls 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Madison Rose Bucksport Hi 13.23 1 10 2 Haley Rose Bucksport Hi 13.24 1 8 3 Alexon Astbury George Steve 13.54 1 6 4 Jenny Carr Mt. Desert I 13.67 1 4 5 Callan Eason Mt. Desert I 13.87 5 2 6 Carly Mchale Bucksport Hi 13.89 5 1 7 Ruby Pereira Bucksport Hi 14.04 1 8 Jillian Eldridge George Steve 14.20 1 9 Phoebe Dunbar Mt. Desert I 14.59 2 10 Lucille Misiaszek Mt. Desert I 14.61 1 11 Makenzie Rodriguez Bucksport Hi 14.65 1 12 Maja Fijalkowska Washington A 14.67 2 13 Daniella Myers Washington A 15.38 2 14 Nora Spratt George Steve 15.40 2 15 Lauren Davis Mt. Desert I 15.47 2 16 Logan Williams Ellsworth Hi 15.52 3 17 Madelyn Marks Mt. Desert I 15.56 3 18 Rhiannon Sargent Sumner Memor 15.66 2 19 Savannah Hasham Ellsworth Hi 15.76 3 20 Kayli Tilden Ellsworth Hi 15.85 2 21 Hedi Boesch Washington A 16.05 3 22 Sophia Murphy Mt. Desert I 16.07 2 23 Enna Bertin Sumner Memor 16.17 3 24 Mercedes Ulichny Ellsworth Hi 16.26 3 25 Heather Riddell Mt. Desert I 16.50 4 26 Cecelia Whitehead Mt. Desert I 16.56 3 27 Denali Wagstaff Mt. Desert I 16.61 3 28 Isa Lynch Mt. Desert I 16.62 4 29 Hannah McBreairty-Frye Ellsworth Hi 17.21 4 30 Sophie Haslinger Washington A 17.29 4 31 Elizabeth McGaha George Steve 17.35 4 32 Iz Gilhooley Mt. Desert I 17.82 4 33 Annabelle Dwyer Sumner Memor 18.01 4 34 Morelia Valencia-Jungo Sumner Memor 18.04 4 35 Eve Skoletsky George Steve 24.45 5 36 Eliza Sprague Mt. Desert I 33.86 5 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Callan Eason Mt. Desert I 28.10 1 10 2 Jenny Carr Mt. Desert I 28.31 1 8 3 Alexon Astbury George Steve 28.79 1 6 4 Addison Atherton Ellsworth Hi 28.81 1 4 5 Phoebe Dunbar Mt. Desert I 30.97 1 2 6 Ryleigh Kibe Mt. Desert I 31.76 2 1 7 Madelyn Marks Mt. Desert I 32.11 2 8 Ashley Cyr Bucksport Hi 32.31 2 9 Hope LeMoine Mt. Desert I 32.70 2 10 Ella Joyce Mt. Desert I 32.82 2 11 Logan Williams Ellsworth Hi 32.97 2 12 Nora Spratt George Steve 33.24 3 13 Sophie Haslinger Washington A 34.26 3 14 Isa Lynch Mt. Desert I 35.09 3 15 Tori Webber Sumner Memor 36.14 4 16 Heather Riddell Mt. Desert I 36.33 3 17 Jadyn Bell Ellsworth Hi 36.63 3 18 Marissa Cates Washington A 37.16 3 19 Elizabeth McGaha George Steve 37.42 4 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Kathleen Stephens George Steve 1:05.18 1 10 2 Seneca Haney Mt. Desert I 1:06.90 1 8 3 Madison Rose Bucksport Hi 1:07.11 1 6 4 Kellan Schwinn Washington A 1:11.04 1 4 5 Aivah Tweedie Bucksport Hi 1:11.33 1 2 6 Maddi Matteson Sumner Memor 1:14.03 2 1 7 Haley Rose Bucksport Hi 1:15.20 1 8 Jadyn Bell Ellsworth Hi 1:22.45 2 9 Tori Webber Sumner Memor 1:23.03 2 10 Sophie Haslinger Washington A 1:26.78 2 11 Sarah Moseley Ellsworth Hi 1:34.64 2 Girls 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Addison Nelson Ellsworth Hi 2:28.91 10 1:13.764 (1:13.764) 2:28.906 (1:15.143) 2 Thea Crowley George Steve 2:30.60 8 1:13.458 (1:13.458) 2:30.595 (1:17.138) 3 Sophia Taylor Mt. Desert I 2:42.58 6 1:17.315 (1:17.315) 2:42.572 (1:25.257) 4 Kathleen Stephens George Steve 2:52.50 4 1:18.062 (1:18.062) 2:52.493 (1:34.431) 5 Meri Rainford Mt. Desert I 2:53.34 2 1:25.471 (1:25.471) 2:53.331 (1:27.860) 6 Sophia Landrum George Steve 2:56.13 1 1:25.789 (1:25.789) 2:56.127 (1:30.338) 7 Bailey Townsend George Steve 2:59.07 1:25.684 (1:25.684) 2:59.070 (1:33.386) 8 Hazel Sheahan George Steve 3:14.52 1:28.218 (1:28.218) 3:14.518 (1:46.300) 9 Violette Hermans George Steve 3:15.35 1:30.137 (1:30.137) 3:15.349 (1:45.213) 10 Edge Venuti Washington A 3:26.03 1:37.235 (1:37.235) 3:26.029 (1:48.795) 11 Jadyn Bell Ellsworth Hi 3:27.17 1:40.827 (1:40.827) 3:27.162 (1:46.335) 12 Natalie Esposito George Steve 3:35.46 1:42.745 (1:42.745) 3:35.454 (1:52.710) 13 Sarah Moseley Ellsworth Hi 3:49.77 1:57.349 (1:57.349) 3:49.764 (1:52.415) Girls 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Bailey Townsend George Steve 5:59.39 10 1:26.174 (1:26.174) 2:59.765 (1:33.591) 4:35.521 (1:35.756) 5:59.390 (1:23.870) 2 Abigail Hunt Bucksport Hi 6:10.57 8 1:25.929 (1:25.929) 3:00.708 (1:34.780) 4:40.319 (1:39.611) 6:10.568 (1:30.250) 3 Mariana Bava Washington A 6:16.77 6 1:37.174 (1:37.174) 3:13.469 (1:36.295) 4:48.109 (1:34.640) 6:16.769 (1:28.660) 4 Nettie Fox Bucksport Hi 6:32.01 4 1:29.300 (1:29.300) 3:11.900 (1:42.600) 4:55.801 (1:43.901) 6:32.004 (1:36.203) 5 Margaret Reilich-Godino Sumner Memor 6:35.11 2 1:27.482 (1:27.482) 3:06.887 (1:39.405) 4:54.133 (1:47.246) 6:35.107 (1:40.975) 6 Violet Czuj George Steve 6:50.38 1 1:39.586 (1:39.586) 3:29.191 (1:49.605) 5:15.810 (1:46.620) 6:50.377 (1:34.567) 7 Edge Venuti Washington A 6:54.90 1:38.300 (1:38.300) 3:21.396 (1:43.096) 5:10.134 (1:48.739) 6:54.891 (1:44.757) 8 Oceania Black George Steve 7:03.31 1:39.406 (1:39.406) 3:29.802 (1:50.396) 5:18.224 (1:48.423) 7:03.304 (1:45.080) 9 Violette Hermans George Steve 7:06.38 1:40.314 (1:40.314) 3:30.578 (1:50.264) 5:20.188 (1:49.610) 7:06.371 (1:46.184) 10 Lucy Clews George Steve 7:08.25 1:41.487 (1:41.487) 3:30.004 (1:48.518) 5:23.184 (1:53.180) 7:08.250 (1:45.066) 11 Georgia Clews George Steve 7:13.85 1:35.969 (1:35.969) 3:26.295 (1:50.326) 5:19.761 (1:53.466) 7:13.847 (1:54.086) 12 Natalie Esposito George Steve 7:52.68 1:42.094 (1:42.094) 3:43.464 (2:01.370) 5:51.768 (2:08.304) 7:52.678 (2:00.910) Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Thea Crowley George Steve 11:57.06 10 1:26.157 (1:26.157) 2:55.915 (1:29.759) 4:24.883 (1:28.969) 5:56.141 (1:31.258) 7:28.288 (1:32.147) 9:01.578 (1:33.290) 10:30.893 (1:29.315) 11:57.056 (1:26.164) 2 Addison Nelson Ellsworth Hi 12:50.79 8 1:35.790 (1:35.790) 3:15.374 (1:39.585) 4:54.193 (1:38.820) 6:31.673 (1:37.480) 8:08.883 (1:37.210) 9:46.222 (1:37.340) 11:21.714 (1:35.493) 12:50.781 (1:29.067) 3 Roza Parker Bucksport Hi 14:10.95 6 1:39.881 (1:39.881) 3:24.562 (1:44.681) 5:10.488 (1:45.927) 6:57.941 (1:47.453) 8:46.204 (1:48.264) 10:36.993 (1:50.789) 12:26.713 (1:49.721) 14:10.941 (1:44.228) 4 Abigail Hunt Bucksport Hi 14:22.24 4 1:39.532 (1:39.532) 3:23.246 (1:43.715) 5:10.139 (1:46.894) 6:57.742 (1:47.603) 8:45.973 (1:48.232) 10:37.663 (1:51.690) 12:35.605 (1:57.942) 14:22.235 (1:46.630) 5 Christina Degiso Bucksport Hi 15:41.41 2 1:39.498 (1:39.498) 3:24.824 (1:45.327) 5:22.990 (1:58.166) 7:26.453 (2:03.463) 9:33.223 (2:06.771) 11:41.590 (2:08.367) 13:49.051 (2:07.461) 15:41.407 (1:52.356) 6 Lucy Clews George Steve 16:20.09 1 1:54.182 (1:54.182) 3:50.208 (1:56.027) 5:50.393 (2:00.185) 7:56.027 (2:05.635) 10:03.623 (2:07.597) 12:13.349 (2:09.726) 14:23.723 (2:10.374) 16:20.087 (1:56.365) 7 Evie Hileman Bucksport Hi 16:36.20 1:58.852 (1:58.852) 4:04.237 (2:05.385) 6:12.818 (2:08.582) 8:24.103 (2:11.285) 10:36.018 (2:11.915) 12:42.818 (2:06.801) 14:49.114 (2:06.296) 16:36.191 (1:47.077) 8 Abigail Farricker Bucksport Hi 17:36.95 2:00.429 (2:00.429) 4:03.438 (2:03.009) 6:12.362 (2:08.925) 8:23.646 (2:11.285) 10:40.793 (2:17.147) 13:04.337 (2:23.545) 15:23.383 (2:19.046) 17:36.948 (2:13.565) Girls 100 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Alyx Frazell Bucksport Hi 18.41 10 2 Addison Goss Bucksport Hi 18.51 8 3 Adriana Richardson Ellsworth Hi 18.95 6 4 Marissa Cates Washington A 19.43 4 5 Emerson Morris Washington A 19.78 2 6 Ada Fisher Sumner Memor 19.91 1 7 Aivah Tweedie Bucksport Hi 20.35 8 Abigail Wilson Bucksport Hi 22.00 Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Amelia Vandongen Mt. Desert I 51.41 1 10 2 Fiona St. Germain Mt. Desert I 52.70 1 8 3 Ella Joyce Mt. Desert I 54.92 1 6 4 Emerson Morris Washington A 55.39 1 4 5 Hope LeMoine Mt. Desert I 55.61 1 2 6 Kara Lyford Washington A 56.15 1 1 7 Maja Fijalkowska Washington A 59.00 2 8 Marissa Cates Washington A 59.45 2 9 Kellan Schwinn Washington A 1:00.79 2 10 Adriana Richardson Ellsworth Hi 1:01.48 2 Girls 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Bucksport High School 52.64 10 2 Mt. Desert Island High School 54.26 8 3 George Stevens Academy 58.03 6 4 Washington Academy 58.27 4 5 Bucksport High School 'B' x58.34 6 Ellsworth High School 59.36 2 7 Sumner Memorial High School 1:07.30 1 Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Mt. Desert Island High School 4:21.83 10 2 Bucksport High School 4:42.28 8 3 Mt. Desert Island High School 'B' x4:47.43 4 Ellsworth High School 4:49.67 6 5 George Stevens Academy 4:50.32 4 6 Washington Academy 4:51.30 2 Girls 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Mt. Desert Island High School 11:27.87 10 2:56.572 (2:56.572) 5:52.247 (2:55.675) 8:45.740 (2:53.493) 11:27.861 (2:42.122) 2 Washington Academy 12:30.92 8 2:58.905 (2:58.905) 6:14.651 (3:15.746) 9:28.094 (3:13.444) 12:30.914 (3:02.820) 3 Sumner Memorial High School 15:35.37 6 3:48.026 (3:48.026) 7:43.373 (3:55.348) 11:35.077 (3:51.705) 15:35.361 (4:00.285) Girls High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Maja Fijalkowska Washington A 4-06.00 9 1 Kathleen Stephens George Steve 4-06.00 9 3 Piper Soares Mt. Desert I 4-04.00 5 3 Susanna Davis Mt. Desert I 4-04.00 5 4 Phoebe Dunbar Mt. Desert I J4-04.00 2 6 Lauren Davis Mt. Desert I 4-02.00 1 -- Daniella Myers Washington A NH Girls Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Ella Joyce Mt. Desert I 7-06.00 10 2 Seneca Haney Mt. Desert I J7-06.00 8 3 Alyx Frazell Bucksport Hi 7-00.00 6 4 Ruby Pereira Bucksport Hi 6-06.00 4 5 Kaylee Whalen Bucksport Hi J6-06.00 2 6 Chloe Bratcher Bucksport Hi J6-06.00 1 7 Sophia Murphy Mt. Desert I 6-00.00 7 Lucille Misiaszek Mt. Desert I 6-00.00 8 Denali Wagstaff Mt. Desert I J6-00.00 8 Isabelle Byer Mt. Desert I J6-00.00 -- Ashley Cyr Bucksport Hi NH Girls Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Natasha Monreal Bucksport Hi 16-05.00 10 2 Amelia Vandongen Mt. Desert I 14-06.00 8 3 Leigh Carter George Steve 13-09.50 6 4 Ruby Pereira Bucksport Hi 13-05.75 4 5 Lucille Misiaszek Mt. Desert I 13-02.00 2 6 Whitney Jordan Ellsworth Hi 13-01.00 1 7 Makenzie Rodriguez Bucksport Hi 13-00.00 8 Taylor Libby Ellsworth Hi 12-07.00 9 Piper Soares Mt. Desert I 12-05.00 10 Sydney Libby Ellsworth Hi 12-04.25 11 Logan Williams Ellsworth Hi 12-01.50 12 Mercedes Ulichny Ellsworth Hi 12-01.00 13 Hope LeMoine Mt. Desert I 11-03.50 14 Lauren Davis Mt. Desert I 11-02.25 15 Kayli Tilden Ellsworth Hi 11-00.00 16 Savannah Hasham Ellsworth Hi 10-07.00 17 Hedi Boesch Washington A 10-04.50 18 Heather Riddell Mt. Desert I 10-00.00 19 Elizabeth McGaha George Steve 9-11.00 20 Daniella Myers Washington A 9-09.00 21 Madelyn Marks Mt. Desert I 9-07.50 22 Hannah McBreairty-Frye Ellsworth Hi 9-03.00 23 Linda Jessiman Washington A 8-03.75 24 Isa Lynch Mt. Desert I 8-00.00 Girls Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Amelia Vandongen Mt. Desert I 34-06.50 10 2 Natasha Monreal Bucksport Hi 34-02.00 8 3 Piper Soares Mt. Desert I 30-00.00 6 4 Ada Fisher Sumner Memor 29-01.00 4 5 Taylor Libby Ellsworth Hi 27-06.00 2 6 Mercedes Ulichny Ellsworth Hi 27-05.25 1 7 Whitney Jordan Ellsworth Hi 26-10.00 8 Makenzie Rodriguez Bucksport Hi 26-08.00 9 Sydney Libby Ellsworth Hi 26-03.50 10 Bailey Townsend George Steve 26-01.25 Girls Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Olivia Pratt Mt. Desert I 34-01.25 10 2 Logan Closson Mt. Desert I 31-10.50 8 3 Molly Ritter Mt. Desert I 30-08.00 6 4 Mercedes Taungatua Bucksport Hi 30-02.00 4 5 Kaylee Higgins Mt. Desert I 27-10.00 2 6 Emily Burrill Sumner Memor 27-02.00 1 7 Rachel Goodwin Mt. Desert I 26-10.50 8 Marley Wenal George Steve 24-08.00 9 Sadie Joyce Mt. Desert I 24-00.00 10 Avery Preston-Schreck Mt. Desert I 23-10.00 11 Laycee Tweedie Bucksport Hi 23-06.50 12 Bianca Seavey-Tucker Sumner Memor 23-03.50 13 Lily Therrien Bucksport Hi 22-09.00 14 Eliza Sprague Mt. Desert I 20-08.50 15 Lydia Carter Bucksport Hi 20-03.75 16 Sylvie Mowry Sumner Memor 20-03.00 17 Lindsey Carrier Bucksport Hi 20-01.50 18 Guinevere Berry Bucksport Hi 19-08.50 19 Elaina Thomas Sumner Memor 19-05.50 20 Natasha Costarelli Bucksport Hi 17-04.00 21 Trinity Allen Bucksport Hi 16-00.50 22 Rosaleena Rickett Bucksport Hi 15-07.50 23 Linda Jessiman Washington A 14-04.50 24 Eve Skoletsky George Steve 13-03.50 Girls Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Olivia Pratt Mt. Desert I 100-10 10 2 Kaylee Higgins Mt. Desert I 100-05 8 3 Molly Ritter Mt. Desert I 97-10 6 4 Logan Closson Mt. Desert I 95-03 4 5 Susanna Davis Mt. Desert I 86-06 2 6 Sadie Joyce Mt. Desert I 81-01 1 7 Denali Wagstaff Mt. Desert I 80-00 8 Rachel Goodwin Mt. Desert I 77-09 9 Avery Preston-Schreck Mt. Desert I 75-11 10 Sylvie Mowry Sumner Memor 75-06 11 Marley Wenal George Steve 71-00 12 Laycee Tweedie Bucksport Hi 67-09 13 Bianca Seavey-Tucker Sumner Memor 67-06 14 Emily Burrill Sumner Memor 66-03 15 Rylee Coombs Bucksport Hi 65-00 16 Mercedes Taungatua Bucksport Hi 61-05 17 Guinevere Berry Bucksport Hi 59-05 18 Elaina Thomas Sumner Memor 58-00 19 Lydia Carter Bucksport Hi 56-11 20 Cady Gleason Ellsworth Hi 55-03 21 Lindsey Carrier Bucksport Hi 50-02 22 Morelia Valencia-Jungo Sumner Memor 44-11 23 Trinity Allen Bucksport Hi 43-09 24 Rosaleena Rickett Bucksport Hi 42-10 25 Lily Therrien Bucksport Hi 42-09 26 Maeve Palazzo Bucksport Hi 42-08 27 Linda Jessiman Washington A 41-07 -- Natasha Costarelli Bucksport Hi FOUL Girls Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Addison Atherton Ellsworth Hi 90-03 10 2 Daniella Myers Washington A 81-01 8 3 Laycee Tweedie Bucksport Hi J81-01 6 4 Ada Fisher Sumner Memor 80-09 4 5 Susanna Davis Mt. Desert I 76-07 2 6 Logan Townsend George Steve 71-04 1 7 Sadie Joyce Mt. Desert I 68-04 8 Mercedes Taungatua Bucksport Hi 66-07 9 Marley Wenal George Steve 63-10 10 Leigh Carter George Steve 62-03 11 Hedi Boesch Washington A 60-00 12 Bianca Seavey-Tucker Sumner Memor 57-04 13 Cady Gleason Ellsworth Hi 53-02 14 Rachel Goodwin Mt. Desert I 52-05 15 Mariana Bava Washington A 51-07 16 Sophie Haslinger Washington A 51-01 17 Nettie Fox Bucksport Hi 47-06 18 Lindsey Carrier Bucksport Hi 46-06 19 Elaina Thomas Sumner Memor 45-09 20 Maeve Palazzo Bucksport Hi 45-01 21 Kayli Tilden Ellsworth Hi 44-04 22 Linda Jessiman Washington A 43-11 23 Rosaleena Rickett Bucksport Hi 43-04 24 Rylee Coombs Bucksport Hi 41-03 25 Trinity Allen Bucksport Hi 39-09 26 Lydia Carter Bucksport Hi 38-03 27 Reese Bryant Sumner Memor 37-09 28 Natasha Costarelli Bucksport Hi 36-00 29 Tori Webber Sumner Memor 35-08 30 Eve Skoletsky George Steve 28-03 Girls 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Abigail Farricker Bucksport Hi 10:04.43 10 2:17.619 (2:17.619) 4:50.383 (2:32.764) 7:33.927 (2:43.545) 10:04.422 (2:30.495) 2 Lily Therrien Bucksport Hi 11:19.38 8 2:45.726 (2:45.726) 5:38.617 (2:52.891) 8:31.509 (2:52.893) 11:19.379 (2:47.870) 3 Zoe Sikkel Bucksport Hi 11:59.16 6 2:49.260 (2:49.260) 5:43.019 (2:53.759) 8:44.304 (3:01.285) 11:59.159 (3:14.856)

Boys

Boys 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 Miles Burr Mt. Desert I 10.91 1 10 2 Kenori Simmons Washington A 11.35 1 8 3 Connor Wight Ellsworth Hi 11.56 1 6 4 Ben Baldwin George Steve 11.77 1 4 5 Billy Wray Sumner Memor 12.03 1 2 6 Caleb Jenkins Ellsworth Hi 12.05 2 1 7 Sayer Williams George Steve 12.13 1 8 Aiden Mitchell Mt. Desert I 12.14 1 9 Rowan Gagne George Steve 12.15 1 10 Leontae Lay Ellsworth Hi 12.20 3 11 Evan Trojano Bucksport Hi 12.30 2 12 Alex McGowan Ellsworth Hi 12.46 2 13 Drew Gaudreau Bucksport Hi 12.58 2 14 Solomon Haggarty George Steve 12.60 2 15 Aiden Griffin Sumner Memor 12.65 2 16 Cyrus Blake George Steve 12.74 3 17 Kamryn Webber Bucksport Hi 12.76 3 18 Martin Hurley Mt. Desert I 12.78 2 19 Jake Lepper George Steve 12.83 2 20 Logan Buteau Sumner Memor 12.91 3 21 Eli Daigle Mt. Desert I 13.09 4 22 Javon McMullen George Steve 13.15 3 23 Jack Morrison Bucksport Hi 13.16 4 24 Ayden DeBeck Bucksport Hi 13.16 3 25 Daniel Freudig Mt. Desert I 13.36 3 26 Joshua Orellana-Cramer Sumner Memor 13.42 3 27 Erick Beal Sumner Memor 13.54 4 28 Ansel Tenney George Steve 13.60 4 29 Jeremy Bennett Mt. Desert I 13.68 5 30 Unai Reino Washington A 13.81 4 31 Andrew James Mt. Desert I 13.87 4 32 Joseph Bennett Mt. Desert I 14.03 4 33 Edmund Crownover George Steve 14.22 4 34 James Pratt Washington A 14.30 5 35 Shane Lumbatis Mt. Desert I 14.31 5 36 Brenden Willett Sumner Memor 14.87 5 37 Wyatt McHale Bucksport Hi 14.88 5 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Miles Burr Mt. Desert I 21.94 1 10 2 Kenori Simmons Washington A 23.11 1 8 3 Ben Baldwin George Steve 24.30 1 6 4 Kaleb Colson Sumner Memor 24.42 1 4 5 Rowan Gagne George Steve 24.87 2 2 6 Aiden Mitchell Mt. Desert I 25.07 1 1 7 Alex McGowan Ellsworth Hi 25.13 2 8 Solomon Haggarty George Steve 25.28 1 9 Billy Wray Sumner Memor 25.43 2 10 Sayer Williams George Steve 25.49 1 11 Caleb Willett Sumner Memor 25.85 2 12 Jake Lepper George Steve 25.92 2 13 Martin Hurley Mt. Desert I 26.15 4 14 Kamryn Webber Bucksport Hi 26.82 2 15 Ayden DeBeck Bucksport Hi 26.84 2 16 Eli Daigle Mt. Desert I 26.94 3 17 Javon McMullen George Steve 27.25 2 18 Jack Fisher Sumner Memor 27.89 3 19 Joshua Orellana-Cramer Sumner Memor 27.99 3 20 Jeremy Bennett Mt. Desert I 28.39 3 21 Asa Berry Sumner Memor 28.85 3 22 Erick Beal Sumner Memor 29.36 3 23 Edmund Crownover George Steve 29.41 3 24 Wyatt McHale Bucksport Hi 31.13 4 Boys 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Caleb Jenkins Ellsworth Hi 56.34 1 10 2 Cyrus Blake George Steve 56.87 1 8 3 Eli Appleby Washington A 57.27 1 6 4 Caleb Willett Sumner Memor 57.34 1 4 5 Leontae Lay Ellsworth Hi 58.44 2 2 6 Chris Taylor Ellsworth Hi 58.51 1 1 7 Xavier Newell Washington A 58.93 1 8 Roy Duffy Washington A 1:00.30 1 9 Ansel Tenney George Steve 1:01.72 2 10 Thomas Coolidge Blue Hill Ha 1:02.86 2 11 Aryc Lamb Washington A 1:02.97 2 12 Erick Beal Sumner Memor 1:09.23 2 13 Thomas Norgang George Steve 1:11.62 1 Boys 800 Meter Run ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Gage Bruns Bucksport Hi 2:06.07 2 10 1:01.766 (1:01.766) 2:06.070 (1:04.305) 2 Matthew Cormier Ellsworth Hi 2:07.81 2 8 1:02.359 (1:02.359) 2:07.808 (1:05.450) 3 Liam McKernan Mt. Desert I 2:09.31 2 6 1:03.828 (1:03.828) 2:09.307 (1:05.480) 4 Sam Craighead Mt. Desert I 2:10.15 2 4 1:03.146 (1:03.146) 2:10.145 (1:07.000) 5 Austin Chandler George Steve 2:16.87 2 2 1:05.716 (1:05.716) 2:16.868 (1:11.153) 6 Xavier Newell Washington A 2:23.57 2 1 1:11.095 (1:11.095) 2:23.564 (1:12.470) 7 Felix Markosian Ellsworth Hi 2:26.11 2 1:09.929 (1:09.929) 2:26.102 (1:16.173) 8 Micah Bryan George Steve 2:26.71 2 1:09.012 (1:09.012) 2:26.707 (1:17.695) 9 Feleke Lynch Mt. Desert I 2:26.73 2 1:10.492 (1:10.492) 2:26.725 (1:16.234) 10 Ansel Tenney George Steve 2:28.10 1 1:18.071 (1:18.071) 2:28.093 (1:10.022) 11 Isiah Corson Ellsworth Hi 2:29.76 1 1:18.647 (1:18.647) 2:29.752 (1:11.105) 12 Saben Tenney Sumner Memor 2:29.96 1 1:18.564 (1:18.564) 2:29.956 (1:11.393) 13 Emmett Watters George Steve 2:32.21 1 1:18.475 (1:18.475) 2:32.202 (1:13.728) 14 Simon Zhang Mt. Desert I 2:39.39 1 1:17.848 (1:17.848) 2:39.383 (1:21.535) 15 Cameron Orcutt Bucksport Hi 2:41.15 1 1:20.201 (1:20.201) 2:41.142 (1:20.941) 16 Geoffrey Beane Mt. Desert I 2:41.37 1 1:19.750 (1:19.750) 2:41.363 (1:21.614) 17 Aric Gleason Ellsworth Hi 2:41.80 1 1:20.548 (1:20.548) 2:41.800 (1:21.252) 18 Brendan Bragg Washington A 3:03.32 1 1:29.448 (1:29.448) 3:03.315 (1:33.867) 19 Abdul Kombe Bucksport Hi 3:14.75 1 1:28.064 (1:28.064) 3:14.743 (1:46.680) Boys 1600 Meter Run ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 Sam York Mt. Desert I 4:43.57 2 10 1:08.183 (1:08.183) 2:22.235 (1:14.052) 3:35.587 (1:13.353) 4:43.565 (1:07.979) 2 Matthew Cormier Ellsworth Hi 4:44.66 2 8 1:08.800 (1:08.800) 2:22.725 (1:13.925) 3:37.984 (1:15.260) 4:44.652 (1:06.669) 3 Ira Buchholz George Steve 5:03.33 2 6 1:10.141 (1:10.141) 2:26.939 (1:16.798) 3:47.181 (1:20.243) 5:03.325 (1:16.144) 4 Michael Johnson Bucksport Hi 5:05.48 2 4 1:09.923 (1:09.923) 2:26.660 (1:16.738) 3:47.645 (1:20.985) 5:05.475 (1:17.830) 5 Asa Berry Sumner Memor 5:12.65 2 2 1:19.201 (1:19.201) 2:38.733 (1:19.532) 3:58.007 (1:19.275) 5:12.642 (1:14.635) 6 Riley Hastey Sumner Memor 5:12.85 2 1 1:18.815 (1:18.815) 2:38.418 (1:19.603) 3:57.269 (1:18.851) 5:12.850 (1:15.581) 7 Micah Bryan George Steve 5:13.44 1 1:11.902 (1:11.902) 2:29.870 (1:17.969) 3:53.099 (1:23.229) 5:13.433 (1:20.335) 8 Chris Cooper Mt. Desert I 5:24.97 1 1:13.321 (1:13.321) 2:35.354 (1:22.033) 4:03.689 (1:28.335) 5:24.961 (1:21.273) 9 Sebastian Petrak George Steve 5:26.58 1 1:13.619 (1:13.619) 2:33.857 (1:20.239) 4:02.844 (1:28.987) 5:26.572 (1:23.729) 10 Tryg Soares Mt. Desert I 5:32.79 1 1:14.009 (1:14.009) 2:38.650 (1:24.641) 4:10.450 (1:31.800) 5:32.788 (1:22.339) 11 Dakoda Davis Washington A 5:35.78 2 1:26.390 (1:26.390) 2:50.031 (1:23.642) 4:15.440 (1:25.409) 5:35.776 (1:20.337) 12 Thomas Coolidge Blue Hill Ha 5:36.82 1 1:22.975 (1:22.975) 2:52.518 (1:29.543) 4:21.325 (1:28.808) 5:36.820 (1:15.495) 13 Felix Markosian Ellsworth Hi 5:37.06 1 1:20.503 (1:20.503) 2:50.470 (1:29.967) 4:20.945 (1:30.475) 5:37.053 (1:16.109) 14 Unai Cuesta Washington A 5:45.89 1 1:22.135 (1:22.135) 2:54.622 (1:32.487) 4:28.763 (1:34.141) 5:45.881 (1:17.119) 15 Marlin Orcutt Bucksport Hi 5:48.44 1 1:21.989 (1:21.989) 2:48.414 (1:26.425) 4:20.608 (1:32.195) 5:48.435 (1:27.827) 16 Cameron Orcutt Bucksport Hi 5:56.25 1 1:20.695 (1:20.695) 2:51.536 (1:30.841) 4:26.593 (1:35.057) 5:56.248 (1:29.655) 17 Zachary Havey-Chambers Bucksport Hi 6:00.42 1 1:28.593 (1:28.593) 3:02.434 (1:33.841) 4:39.990 (1:37.556) 6:00.415 (1:20.426) 18 Abdul Kombe Bucksport Hi 7:01.59 1 1:35.242 (1:35.242) 3:18.043 (1:42.801) 5:12.671 (1:54.629) 7:01.584 (1:48.913) 19 Jarod Smith Sumner Memor 7:46.90 1 1:41.543 (1:41.543) 3:42.811 (2:01.269) 7:46.900 (4:04.090) 7:46.900 (0.000) 20 Julian Dennison Sumner Memor 8:11.51 1 1:46.445 (1:46.445) 3:55.135 (2:08.690) 6:09.837 (2:14.702) 8:11.506 (2:01.670) Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Aedyn Hughes Ellsworth Hi 10:04.65 10 1:13.667 (1:13.667) 2:32.433 (1:18.766) 3:52.566 (1:20.134) 5:10.993 (1:18.427) 6:28.132 (1:17.140) 7:44.373 (1:16.241) 8:58.509 (1:14.136) 10:04.646 (1:06.138) 2 William Hileman Bucksport Hi 10:07.51 8 1:13.420 (1:13.420) 2:32.097 (1:18.678) 3:52.271 (1:20.175) 5:10.974 (1:18.703) 6:27.942 (1:16.969) 7:44.210 (1:16.268) 8:58.805 (1:14.595) 10:07.503 (1:08.699) 3 Gage Bruns Bucksport Hi 10:40.71 6 1:14.362 (1:14.362) 2:33.215 (1:18.853) 3:54.464 (1:21.250) 5:16.385 (1:21.922) 6:39.555 (1:23.170) 8:04.902 (1:25.347) 9:27.317 (1:22.415) 10:40.705 (1:13.389) 4 Thomas Norgang George Steve 10:56.07 4 1:15.870 (1:15.870) 2:35.553 (1:19.684) 3:56.952 (1:21.400) 5:18.168 (1:21.216) 6:40.701 (1:22.534) 8:06.570 (1:25.869) 9:34.167 (1:27.598) 10:56.066 (1:21.900) 5 Michael Johnson Bucksport Hi 11:11.01 2 1:16.315 (1:16.315) 2:36.182 (1:19.867) 3:57.977 (1:21.795) 5:21.247 (1:23.270) 6:50.200 (1:28.954) 8:21.045 (1:30.845) 9:50.933 (1:29.889) 11:11.003 (1:20.070) 6 Ira Buchholz George Steve 11:11.59 1 1:17.480 (1:17.480) 2:43.534 (1:26.054) 4:11.756 (1:28.223) 5:40.081 (1:28.325) 7:04.320 (1:24.239) 8:31.604 (1:27.285) 9:36.582 (1:04.979) 11:11.584 (1:35.002) 7 Chris Taylor Ellsworth Hi 11:17.02 1:19.368 (1:19.368) 2:44.552 (1:25.185) 4:11.499 (1:26.947) 5:39.878 (1:28.380) 7:07.566 (1:27.689) 8:35.571 (1:28.005) 10:02.545 (1:26.974) 11:17.015 (1:14.471) 8 Dakoda Davis Washington A 11:18.65 1:18.580 (1:18.580) 2:44.061 (1:25.482) 4:10.797 (1:26.736) 5:39.174 (1:28.377) 7:06.885 (1:27.712) 8:36.123 (1:29.238) 10:05.295 (1:29.172) 11:18.645 (1:13.351) 9 Riley Hastey Sumner Memor 11:54.85 1:23.340 (1:23.340) 2:51.525 (1:28.185) 4:20.385 (1:28.860) 5:51.934 (1:31.550) 7:23.729 (1:31.795) 8:56.230 (1:32.501) 10:29.852 (1:33.623) 11:54.843 (1:24.991) 10 Azaiah Nanson George Steve 12:17.07 1:22.504 (1:22.504) 2:52.110 (1:29.607) 4:25.795 (1:33.685) 6:01.976 (1:36.182) 7:36.564 (1:34.588) 9:12.325 (1:35.761) 10:48.950 (1:36.625) 12:17.063 (1:28.114) 11 Zachary Havey-Chambers Bucksport Hi 12:34.32 1:26.544 (1:26.544) 3:03.504 (1:36.960) 4:43.456 (1:39.953) 6:20.485 (1:37.030) 7:58.759 (1:38.274) 9:36.589 (1:37.830) 11:14.597 (1:38.009) 12:34.319 (1:19.722) 12 Sebastian Petrak George Steve 12:38.21 1:25.702 (1:25.702) 2:54.395 (1:28.693) 4:29.418 (1:35.024) 6:08.693 (1:39.275) 7:49.476 (1:40.784) 9:29.820 (1:40.345) 11:09.823 (1:40.003) 12:38.204 (1:28.381) 13 Marlin Orcutt Bucksport Hi 13:38.16 1:26.257 (1:26.257) 3:02.825 (1:36.569) 4:43.492 (1:40.667) 6:20.659 (1:37.167) 8:04.415 (1:43.756) 9:55.679 (1:51.265) 11:50.195 (1:54.517) 13:38.155 (1:47.960) Boys 110 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Andrew Hipsky George Steve 16.19 10 2 Caleb Willett Sumner Memor 16.65 8 3 Noah Roos Washington A 17.67 6 4 Sayer Williams George Steve 18.01 4 5 Jarod Smith Sumner Memor 18.82 2 6 Rowan Tate Ellsworth Hi 18.85 1 7 Jack Fisher Sumner Memor 19.95 8 Landen Farrell Washington A 21.32 Boys 300 Meter Hurdles ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Andrew Hipsky George Steve 42.44 10 2 Noah Roos Washington A 44.02 8 3 Rowan Tate Ellsworth Hi 47.50 6 4 Jack Fisher Sumner Memor 53.43 4 5 Javon McMullen George Steve 54.11 2 Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Ellsworth High School 46.15 10 2 Washington Academy 46.62 8 3 Mt. Desert Island High School 46.85 6 4 George Stevens Academy 47.01 4 5 Sumner Memorial High School 47.41 2 6 Bucksport High School 48.67 1 Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Washington Academy 3:48.68 10 2 George Stevens Academy 3:50.05 8 3 Ellsworth High School 3:54.03 6 4 Mt. Desert Island High School 3:55.07 4 5 Bucksport High School 3:56.28 2 6 Sumner Memorial High School 4:07.96 1 7 Sumner Memorial High School 'B' x4:16.25 8 Mt. Desert Island High School 'B' x4:32.93 Boys 4x800 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Sumner Memorial High School 9:06.82 10 2:31.632 (2:31.632) 4:48.876 (2:17.245) 7:08.502 (2:19.626) 9:06.820 (1:58.318) 2 Washington Academy 9:26.85 8 2:33.277 (2:33.277) 4:53.227 (2:19.950) 7:07.616 (2:14.389) 9:26.842 (2:19.227) Boys High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Drew Pierson Ellsworth Hi 6-00.00 10 2 Alex McGowan Ellsworth Hi 5-06.00 8 3 Zaedyn Philpott Washington A 5-04.00 6 4 Billy Wray Sumner Memor J5-04.00 4 5 Rowan Tate Ellsworth Hi 5-02.00 2 6 Gryphon Nobel-Brown Mt. Desert I J5-02.00 1 7 Micah Bryan George Steve 5-00.00 8 Rowan Gagne George Steve J5-00.00 9 Unai Reino Washington A 4-10.00 9 Julian Dennison Sumner Memor 4-10.00 -- Javon McMullen George Steve NH -- Jake Lepper George Steve NH Boys Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Dylan Courtney Bucksport Hi 11-06.00 10 2 Daniel Freudig Mt. Desert I 10-00.00 8 3 Thomas Coolidge Blue Hill Ha 8-06.00 6 4 Cody Monreal Bucksport Hi 8-00.00 4 -- Martin Hurley Mt. Desert I NH Boys Long Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Drew Pierson Ellsworth Hi 19-08.00 10 2 Zaedyn Philpott Washington A 19-00.00 8 3 Tony Imanzi Washington A 18-04.00 6 4 Aiden Griffin Sumner Memor 16-11.00 4 5 Gryphon Nobel-Brown Mt. Desert I 16-10.25 2 6 Alex Newman-Hancock Bucksport Hi 16-04.00 1 7 Cody Monreal Bucksport Hi 15-10.50 8 Dakoda Davis Washington A 15-01.00 9 Abdul Kombe Bucksport Hi 14-11.50 10 Joshua Orellana-Cramer Sumner Memor 14-10.00 11 Eli Daigle Mt. Desert I 14-08.50 12 Landen Farrell Washington A 14-04.00 13 Garrett Carrier Bucksport Hi 14-01.00 14 James Pratt Washington A 12-11.50 15 Daynen Stewart Bucksport Hi 12-09.00 16 Geoffrey Beane Mt. Desert I 12-01.50 17 Jonah Dean Washington A 12-00.00 18 Brendan Bragg Washington A 10-09.50 Boys Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Isaiah Rivers Sumner Memor 32-05.50 10 2 Logan Buteau Sumner Memor 32-03.00 8 3 Jack Fisher Sumner Memor 28-06.00 6 4 Teddy Dickson-Smith Sumner Memor 27-02.00 4 Boys Shot Put ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Andrew James Mt. Desert I 46-07.50 10 2 Andrew Herrick Ellsworth Hi 43-07.00 8 3 Joseph Bennett Mt. Desert I 42-02.50 6 4 Jack Sullivan George Steve 41-11.00 4 5 Matthew Carney Sumner Memor 41-01.50 2 6 Davyn Stewart Bucksport Hi 39-07.50 1 7 Obrien Robinson Ellsworth Hi 38-00.50 8 Garrett Carrier Bucksport Hi 37-00.00 9 Benjamin Tate Ellsworth Hi 36-09.50 10 Jack Morrison Bucksport Hi 36-08.50 11 Azaiah Nanson George Steve 36-05.50 12 Charles St Lawrence George Steve 34-00.50 13 Sam Ingram Mt. Desert I 31-02.00 14 Adrian Russell Bucksport Hi 30-11.50 15 Shane Lumbatis Mt. Desert I J30-11.50 16 Cody Hopkins Mt. Desert I 30-01.50 17 Isaiah Rivers Sumner Memor 29-09.00 18 Nye Weeks Ellsworth Hi 28-07.75 19 Jacson Saunders Bucksport Hi 28-02.25 20 Rowan Preston-Schreck Mt. Desert I 27-06.00 21 Dominic Hamm Ellsworth Hi 26-08.75 22 Brenden Willett Sumner Memor 26-06.50 23 Jeremy Bennett Mt. Desert I 25-03.50 24 Evan Beals Mt. Desert I 24-10.00 25 Hayden Brophy Mt. Desert I 24-05.50 26 Aric Gleason Ellsworth Hi 22-09.00 27 Lucas Ladd George Steve 22-06.75 Boys Discus Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Andrew James Mt. Desert I 115-00 10 2 Andrew Herrick Ellsworth Hi 109-11 8 3 Joseph Bennett Mt. Desert I 109-10 6 4 Matthew Carney Sumner Memor 109-05 4 5 Isiah Corson Ellsworth Hi 98-11 2 6 Jack Sullivan George Steve 98-00 1 7 Sam Ingram Mt. Desert I 96-03 8 Isaiah Rivers Sumner Memor 94-11 9 Davyn Stewart Bucksport Hi 92-04 10 Garrett Carrier Bucksport Hi 89-05 11 Adrian Russell Bucksport Hi 87-04 12 Azaiah Nanson George Steve 86-03 13 Charles St Lawrence George Steve 84-08 14 Obrien Robinson Ellsworth Hi 84-03 15 Rowan Preston-Schreck Mt. Desert I 82-00 16 Shane Lumbatis Mt. Desert I 79-05 17 Benjamin Tate Ellsworth Hi 79-04 18 Wesley Keim Ellsworth Hi 79-01 19 Cody Hopkins Mt. Desert I 78-09 20 Dominic Hamm Ellsworth Hi 75-06 21 Teddy Dickson-Smith Sumner Memor 67-02 22 Nye Weeks Ellsworth Hi 63-04 23 Glenn Keene Bucksport Hi 62-04 24 Jacson Saunders Bucksport Hi 61-10 25 Evan Beals Mt. Desert I 61-06 26 Wynn Therrien Bucksport Hi 60-02 27 William Steph Sumner Memor 59-01 28 Jonah Dean Washington A 56-10 29 Hayden Brophy Mt. Desert I 54-04 30 Peter Kelley Mt. Desert I 51-06 Boys Javelin Throw ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Aryc Lamb Washington A 135-08 10 2 Benjamin Tate Ellsworth Hi 120-02 8 3 Wesley Keim Ellsworth Hi 119-04 6 4 Azaiah Nanson George Steve 118-07 4 5 Matthew Carney Sumner Memor 115-03 2 6 Kayden Foster Bucksport Hi 112-09 1 7 Jack Morrison Bucksport Hi 110-04 8 Andrew Herrick Ellsworth Hi 109-08 8 Jack Sullivan George Steve 109-08 10 Xavier Newell Washington A 93-02 11 Jarod Smith Sumner Memor 93-01 12 Isaiah Rivers Sumner Memor 90-00 13 Kamryn Webber Bucksport Hi 88-09 14 Rowan Preston-Schreck Mt. Desert I 86-11 15 Daniel Freudig Mt. Desert I 84-07 16 Garrett Carrier Bucksport Hi 83-08 17 Feleke Lynch Mt. Desert I 83-05 18 James Pratt Washington A 81-09 19 Obrien Robinson Ellsworth Hi 80-05 20 Dominic Hamm Ellsworth Hi 77-01 21 Cody Hopkins Mt. Desert I 75-10 22 Cody Monreal Bucksport Hi 75-09 23 Unai Cuesta Washington A 74-09 24 Unai Reino Washington A 74-08 25 Nye Weeks Ellsworth Hi 65-10 26 Adrian Russell Bucksport Hi 65-05 27 Leontae Lay Ellsworth Hi 65-00 28 Daynen Stewart Bucksport Hi 59-11 29 Jeremy Bennett Mt. Desert I 59-05 30 Tony Imanzi Washington A 59-01 31 Lucas Ladd George Steve 58-11 32 Glenn Keene Bucksport Hi 56-07 33 Hayden Brophy Mt. Desert I 54-03 34 Wynn Therrien Bucksport Hi 53-02 35 Teddy Dickson-Smith Sumner Memor 51-01 36 Peter Kelley Mt. Desert I 47-07 37 William Steph Sumner Memor 44-06 38 Brendan Bragg Washington A 43-04 Boys 1600 Meter Race Walk ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 Jonah Dean Washington A 10:08.04 10 2:19.545 (2:19.545) 5:00.205 (2:40.660) 7:45.491 (2:45.286) 10:08.032 (2:22.541)