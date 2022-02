MDI Swim and Dive Powers Past GSA [STATS/PHOTOS]

In their last meet before the PVC Championships on Friday (Boys) and Saturday (Girls) at UMaine, the MDI Swim and Dive Teams defeated GSA on Monday, February 7th at the MDI YMCA. The Boys won 139-14 while the Girls won 138-12

Here are the individual race results thanks to Coach Dave Blaney and photos from Keri Hayes who really captured the intensity of the competition! Thanks for the photos!

Girls 200 Yard Medley Relay

1, Mdi Trojans 'B' (Eason, Callan , Wagstaff, Denali , Saltysiak, Maria ,

Rozeff, Nina ), 2:03.11. 2, Mdi Trojans 'A' (Saltysiak, Cecilia , James, Lily

, Yarborough, Elle , Parker, Gracie ), 2:04.46. 3, Mdi Trojans 'C' (Underwood,

Olivia , Smith, Addy , Davis, Susanna , Allen, Lily ), x2:14.16. --, George

Stevens Academy 'A' (Jaffray, Lily , Clapp, Lael , Allen, Fiona ,

Spivak, Ruby ), DQ.

Boys 200 Yard Medley Relay

1, Mdi Trojans 'B' (McKernan, Liam , Owen, Alec , Walls, Julian , York, Sam ),

1:53.75. 2, Mdi Trojans 'A' (Morris, McCadden , Lower, Jesse , Schleif, Sam ,

Foster, Hodari ), 1:57.61. --, George Stevens Academy 'A' (Morrison, Clark ,

Sullivan, Jack , Howe, Aiden ), SCR.

Girls 200 Yard Freestyle

1, James, Lily, MDI, 2:16.32. 2, Wagstaff, Denali, MDI, 2:19.35. 3, Beckwith,

Lily, MDI, 2:24.03. --, Saltysiak, Cecilia, MDI, X2:15.00.

Boys 200 Yard Freestyle

1, McKernan, Liam, MDI, 2:03.84. 2, Bench, Oakley, MDI, 2:16.32. 3, Morris,

McCadden, MDI, 2:20.61.

Girls 200 Yard IM

1, Parker, Gracie, MDI, 2:37.23. 2, Underwood, Olivia, MDI, 2:39.97.

Boys 200 Yard IM

1, Lower, Jesse, MDI, 2:11.99. 2, Walls, Julian, MDI, 2:17.69. 3, Braun,

Caden, MDI, 2:29.68.

Girls 50 Yard Freestyle

1, Eason, Callan, MDI, 26.26. 2, Yarborough, Elle, MDI, 27.41. 3, Allen, Lily,

MDI, 29.11. 4, Clapp, Lael, GSA, 35.77. 5, Jaffray, Lily, GSA, 36.42. 6,

Spivak, Ruby, GSA, 40.86. --, Saltysiak, Maria, MDI, X28.62. --, Smith, Addy,

MDI, X29.00. --, Baasch, Judith, MDI, X42.81. --, Zaiser, Larissa, MDI,

X45.65. --, Czuj, Violet, GSA, SCR.

Boys 50 Yard Freestyle

1, Davis, Ryan, MDI, 25.61. 2, Owen, Alec, MDI, 26.02. 3, Foster, Hodari, MDI,

29.09. 4, Sullivan, Jack, GSA, 32.28. --, Schleif, Sam, MDI, X25.62. --, Howe,

Aiden, GSA, SCR. --, Bulger, Zane, GSA, SCR.

Girls 1 mtr Diving

1, Rozeff, Nina, MDI, 139.70. 2, St. Germain, Fiona, MDI, 122.40. 3, Davis,

Susanna, MDI, 99.35.

Boys 1 mtr Diving

1, Bench, Oakley, MDI, 120.75. 2, Smith, Florian, MDI, 117.25. 3, Donahue,

Riley, MDI, 112.30. --, Mays, Duncan, MDI, X72.95.

Girls 100 Yard Butterfly

1, Saltysiak, Cecilia, MDI, 1:12.61. 2, Davis, Susanna, MDI, 1:19.71.

Boys 100 Yard Butterfly

1, Owen, Alec, MDI, 1:05.84. 2, Morrison, Clark, GSA, 1:07.24.

Girls 100 Yard Freestyle

1, Wagstaff, Denali, MDI, 1:01.17. 2, Saltysiak, Maria, MDI, 1:03.06. 3,

James, Lily, MDI, 1:04.87. 4, Clapp, Lael, GSA, 1:24.60. --, Beckwith, Lily,

MDI, X1:06.63.

Boys 100 Yard Freestyle

1, Walls, Julian, MDI, 55.46. 2, Davis, Ryan, MDI, 57.36. 3, Foster, Hodari,

MDI, 1:14.08. 4, Sullivan, Jack, GSA, 1:14.75. --, Schleif, Sam, MDI, X56.15.

Girls 500 Yard Freestyle

1, Yarborough, Elle, MDI, 5:54.43. 2, Smith, Addy, MDI, 6:28.65.

Boys 500 Yard Freestyle

1, York, Sam, MDI, 6:02.92. 2, Morris, McCadden, MDI, 6:18.07.

Girls 200 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'A' (Allen, Lily , Parker, Gracie , Beckwith, Lily , Wagstaff,

Denali ), 1:56.68. 2, Mdi Trojans 'B' (Davis, Susanna , Eddy, Amaya , St.

Germain, Fiona , Rozeff, Nina ), 2:15.99. 3, George Stevens Academy 'A'

(Clapp, Lael 16, Jaffray, Lily 16, Spivak, Ruby 14, Allen, Fiona 17), 2:25.76.

Boys 200 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'A' (Braun, Caden , Davis, Ryan , Schleif, Sam , Walls, Julian

), 1:41.68. 2, Mdi Trojans 'C' (Donahue, Riley , Mays, Duncan , Smith, Florian

, Bench, Oakley ), 2:04.53. --, George Stevens Academy 'A' (Bulger, Zane ,

Sullivan, Jack , Morrison, Clark ), SCR.

Girls 100 Yard Backstroke

1, Eason, Callan, MDI, 1:10.16. 2, Underwood, Olivia, MDI, 1:14.12. 3, Spivak,

Ruby, GSA, 1:47.37. --, Clapp, Lael, GSA, SCR.

Boys 100 Yard Backstroke

1, Braun, Caden, MDI, 1:12.46. 2, York, Sam, MDI, 1:15.13.

Girls 100 Yard Breaststroke

1, Rozeff, Nina, MDI, 1:26.80. 2, Jaffray, Lily, GSA, 1:33.52. 3, Zaiser,

Larissa, MDI, 1:58.44. 4, Baasch, Judith, MDI, 2:11.46.

Boys 100 Yard Breaststroke

1, Lower, Jesse, MDI, 1:02.89. 2, Morrison, Clark, GSA, 1:15.99. 3, McKernan,

Liam, MDI, 1:16.95. 4, Donahue, Riley, MDI, 1:23.29.

Girls 400 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'A' (Yarborough, Elle , James, Lily , Underwood, Olivia ,

Parker, Gracie ), 4:15.15. 2, Mdi Trojans 'B' (Allen, Lily , Beckwith, Lily ,

Eason, Callan , Baasch, Judith ), 4:47.55. 3, Mdi Trojans 'C' (Saltysiak,

Cecilia , Saltysiak, Maria , Smith, Addy , Zaiser, Larissa ), x4:55.30.

Boys 400 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'A' (York, Sam , Owen, Alec , Lower, Jesse , McKernan, Liam ),

3:45.84. 2, Mdi Trojans 'B' (Bench, Oakley , Braun, Caden , Davis, Ryan ,

Donahue, Riley ), 4:08.73.

