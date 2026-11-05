The Maine High School Field Hockey and Soccer Regional Finals were played on Wednesday, November 4th. Here are the scores.

Field Hockey

Class A North

#1 Mt Ararat 3 #2 Skowhegan 2

Class A South

#1 Cheverus 2 #3 Thornton Academy 1

Class B North

#1 Nokomis 4 #2 Leavitt 2

Class B South

#2 Freeport 2 #1 Yarmouth 1

Class C North

#1 Foxcroft Academy 1 #2 Dexter 0

Class C South

#1 Winthrop 3 #2 Spruce Mountain 1

Soccer

Class B North

Boys - #2 John Bapst 3 #3 Oceanside 0

Girls - #1 John Bapst 3. #3 Presque Isle 0

Class B South

Boys - #1 Yarmouth 2. #7 Cape Elizabeth 1

Girls - #1 Cape Elizabeth 3. #2 Yarmouth 1

Class D North

Photo Jon Ouellette Photo Jon Ouellette

Photo Jon Ouellette Photo Jon Ouellette

Boys - #1 Madawaska 2 #3 Fort Fairfield 0

Girls - #1 Penobscot Valley 2 vs. #2 Fort Fairfield 0

Class D South

Boys - #1 Monmouth Academy 8. #2 Narraguagus 0

Girls #1 - Monmouth Academy 2 vs. #2 Old Orchard Beach 0