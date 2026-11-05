Maine High School Field Hockey and Soccer Regional Finals – November 4 [SCORES]
The Maine High School Field Hockey and Soccer Regional Finals were played on Wednesday, November 4th. Here are the scores.
Field Hockey
Class A North
- #1 Mt Ararat 3 #2 Skowhegan 2
Class A South
- #1 Cheverus 2 #3 Thornton Academy 1
Class B North
- #1 Nokomis 4 #2 Leavitt 2
Class B South
- #2 Freeport 2 #1 Yarmouth 1
Class C North
- #1 Foxcroft Academy 1 #2 Dexter 0
Class C South
- #1 Winthrop 3 #2 Spruce Mountain 1
Soccer
Class B North
- Boys - #2 John Bapst 3 #3 Oceanside 0
- Girls - #1 John Bapst 3. #3 Presque Isle 0
Class B South
- Boys - #1 Yarmouth 2. #7 Cape Elizabeth 1
- Girls - #1 Cape Elizabeth 3. #2 Yarmouth 1
Class D North
- Boys - #1 Madawaska 2 #3 Fort Fairfield 0
- Girls - #1 Penobscot Valley 2 vs. #2 Fort Fairfield 0
Class D South
- Boys - #1 Monmouth Academy 8. #2 Narraguagus 0
- Girls #1 - Monmouth Academy 2 vs. #2 Old Orchard Beach 0
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Gallery Credit: Corey Irwin