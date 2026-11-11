Pine Tree Conference 2026 Cheering All-Academic Team
The Pine Tree Conference released their 2026 Cheering All-Academic Team. Congratulations to these student-athletes rocking it on the sideline and in the classroom!
|First Name
|Last Name
|Class
|Sport
|High School
|Caylynn
|Kroll
|A
|Fall Cheering
|Hampden Academy
|Karlee
|Kroll
|A
|Fall Cheering
|Hampden Academy
|Esmae
|Melanson
|A
|Fall Cheering
|Hampden Academy
|Mackenzie
|Merrill
|A
|Fall Cheering
|Hampden Academy
|Lillian
|Taylor
|A
|Fall Cheering
|Hampden Academy
|Jill
|Towne
|A
|Fall Cheering
|Hampden Academy
|McKenna
|Veazie
|A
|Fall Cheering
|Hampden Academy
|Elise
|Worster
|A
|Fall Cheering
|Hampden Academy
|Ella
|Mercier
|A
|Cheering
|Lewiston
|Audrey
|Oquendo
|A
|Cheering
|Lewiston
|Scarlett
|Tremblay
|A
|Cheering
|Skowhegan High School
|Loralli
|Tuttle
|A
|Cheering
|Skowhegan High School
|Haley
|Watkins
|B
|Cheering
|Belfast Area High School
|Makayla
|Peaslee
|B
|Cheering
|Cony High School
|Lizi
|Lord
|B
|Cheering
|Cony High School
|Reese
|Amos
|B
|Cheering
|Leavitt Area HS
|Samantha
|Krebs
|B
|Cheering
|Leavitt Area HS
|Ruby
|LaBonte
|B
|Cheering
|Messalonskee High School
|Kaelyn
|Hickey
|B
|Cheering
|Morse
|Kaylee
|Davis
|B
|Cheering
|Waterville High School
|Thu
|Nguyen
|C
|Cheering
|Maine Central Institute
|Colin
|Griglio
|C
|Cheering
|Maine Central Institute
|Emily
|Lawrence
|C
|Cheering
|Maine Central Institute
|Avery
|Jin
|C
|Cheering
|Maine Central Institute
|Koyuki
|Watamura
|C
|Cheering
|Maine Central Institute
|Paloma
|Killoran
|C
|Cheering
|Maine Central Institute
|Shaaima
|Fidvi
|C
|Cheering
|Maine Central Institute
|Abigail
|Harrington
|D
|Cheering
|Winslow High School
|Kaydence
|McKenney
|D
|Cheering
|Winslow High School
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Gallery Credit: Rob Carroll