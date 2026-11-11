Pine Tree Conference 2026 Cheering All-Academic Team

Pine Tree Conference 2026 Cheering All-Academic Team

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The Pine Tree Conference released their 2026 Cheering All-Academic Team. Congratulations to these student-athletes rocking it on the sideline and in the classroom!

First NameLast NameClassSportHigh School
CaylynnKrollAFall CheeringHampden Academy
KarleeKrollAFall CheeringHampden Academy
EsmaeMelansonAFall CheeringHampden Academy
MackenzieMerrillAFall CheeringHampden Academy
LillianTaylorAFall CheeringHampden Academy
JillTowneAFall CheeringHampden Academy
McKennaVeazieAFall CheeringHampden Academy
EliseWorsterAFall CheeringHampden Academy
EllaMercierACheeringLewiston
AudreyOquendoACheeringLewiston
ScarlettTremblayACheeringSkowhegan High School
LoralliTuttleACheeringSkowhegan High School
HaleyWatkinsBCheeringBelfast Area High School
MakaylaPeasleeBCheeringCony High School
LiziLordBCheeringCony High School
ReeseAmosBCheeringLeavitt Area HS
SamanthaKrebsBCheeringLeavitt Area HS
RubyLaBonteBCheeringMessalonskee High School
KaelynHickeyBCheeringMorse
KayleeDavisBCheeringWaterville High School
ThuNguyenCCheeringMaine Central Institute
ColinGriglioCCheeringMaine Central Institute
EmilyLawrenceCCheeringMaine Central Institute
AveryJinCCheeringMaine Central Institute
KoyukiWatamuraCCheeringMaine Central Institute
PalomaKilloranCCheeringMaine Central Institute
ShaaimaFidviCCheeringMaine Central Institute
AbigailHarringtonDCheeringWinslow High School
KaydenceMcKenneyDCheeringWinslow High School

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Gallery Credit: Rob Carroll

Categories: High School Sports

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