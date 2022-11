PVC Class C All Conference Girls and Boys Soccer Teams

The Coaches from the Penboscot Valley Conference have voted and have made their selections for 1st Team, 2nd Team, Third Team and Honorable Mention for Class C. Congratulations to all!

Girls

First Team

Rylee Speed - Central

Ella Hosford - Bucksport

Maddie Marino - Houlton

Anna Molloy - Orono

Abilene Corson - Dextere

Jillean Poliquin - Dexter

Allie Pickering - Buckspoort

Jetta Shook - Bucksport

Makenzie Rushlow - Central

Isabel Allen - Central

Natasha Monreal - Bucksport

Second Team

Sydney Gray - Central

Mylee Sylvia - Houlton

Mercedes Owen - Calais

Natalie Delucca - Houlton

Abbigail Conlogue - Penquis

Hannah Dean - Dexter

Cally Gudroe - Dexter

Molly Sipple - PCHS

Emma McCarthy - Houlton

Estela Sales - Washington Academy

Ellie Claverie - Washington Academy

Third Team

Meg Morrison - Bucksport

Brooklyn Newenham - Sumner

Lydia Deschiffart - Narraguagus

Sadie McNish - Mattanawcook Academy

Lydia Byron - Houlton

Jessica Broussard - Penquis

Sage Soule - Sumner

Merel Rieu - Washington Academy

Kendall Kimball - PCHS

Courtney Bagley - Narraguagus

Adella Mabee - Orono

Honorable Mention

Lindsey Stevens - Central

Kate Higgins - Orono

Imaan Ali - Penquis

Player of the Year - Rylee Speed - Central

Boys

First Team

Evan Donnell - Bucksport

Kenora Simons - Washington Academy

Jonathan Ramirez - Narraguagus

Jason Terrill - Bucksport

Christian Homchuck - PCHS

Billy Wray - Sumner

Lucas Allen - Orono

Cody Johnston - Houlton

Eli Appleby - Washington Academy

Jackson Pollock - Central

LJ Shaw - Penquis

Second Team

Alex Richard - Calais

Colton Whitney - Washington Academy

Narraraii Komiko - Washington Academy

Jacoby Buzzard - Central

Unia Reino - Washington Academy

Hashim Wise - Orono

Brandon Elden - Bucksport

Gabe Socotomah - PCHS

Aiden Griffin - Sumner

Nicholas Masters - Central

Billy Sanborn - Penquis

Third Team

Kaden Small - Calais

Dominic Ondo - Orono

Gabe Hanscom - Narraguagus

Oliver Lardner - GSA

Aubrey King - GSA

Diego Harvey - Bucksport

Thadon Gentle - Houlton

Payson Rienhardt - Dexter

Caiden Fowles - Penquis

Colton Chiavelli - Bucksport

Cyrus Blake - GSA

Honorable Mention

Kennen Bean - Central

Brady Gaw - PCHS

Ethan Sherman - Orono

Player of the Year - Evan Donnell - Bucksport

