PVC Wrestling Championships [RESULTS]

The PVC Wrestling Championships were held at MDI High School on Saturday, January 28th. Here are the Team and the Top 4 places for each weight class.

TEAM RESULTS

PCHHS - 142.0 Ellsworth - 123.5 Mattanawcook Academy - 121.0 Washington Academy 121.0 Dexter - 114.0 Bucksport - 99.0 Foxcroft Academy - 97.0 Old Town - 44.0 MDI - 41.0 Caribou - 31.0 Woodland - 28.0 Calais - 21.0 PVHS - 0.0

106 Weight Class

Chase Scott - Calais Shawn Cushing - Washington Academy Asher Bishop - Woodland Elijah Tinkle - Old Town

113 Weight Class

Carter Noble - MDI Joel Allen - Ellsworth Noah Woodruff - Dexter James Pratt - Washington Academy

120 Weight Class

Nathan Durgin - Foxcroft Academy Henry Bell - Washington Academy Garrett Tibbetts - Dexter Brody Anderson - Caribou

126 Weight Class

Connor Langerak - Mattanawcook Academy Timothy Milliken - Dexter Luke Horne - Ellsworth Gavyn Gilbert - PCHS

132 Weight Class

Hayden Hanson - Foxcroft Academy Tristan Hicks - Washington Academy Molly Sipple - PCHS Domiair Miller - Dexter

138 Weight Class

Owen Harper - Mattanawcook Academy Karson Tibbetts - PCHS Grayson Mote - Ellsworth Nick Jacobs - MDI

145 Weight Class

Dominic Zeller - PCHS Logan Rowell - Ellsworth Kyle Lund - Washington Academy Tanyon Gibbs - Foxcroft Academy

152 Weight Class

Alex Zeller - PCHS Sam Charles - Old Town Ian Friend - Mattanawcook Academy Neaven Little - Washington Academy

160 Weight Class

Skylar Gibbs - Foxcroft Academy Ridge Weatherbee - Ellsworth Will Gray - Bucksport Noeah Collins - Woodland

170 Weight Class

Gage Beaudry - Dexter Dominic Cookson - PCHS Mykolai Petrov - Washington Academy Isaac Tinkle - Old Town

182 Weight Class

Isaac Hanier - Mattanawcook Academy Kayden Foster - Bucksport Caleb Schobel - Dexter David Tuttle - PCHS

195 Weight Class

James Dube - Mattanawcook Academy Luke McKenney - Ellsworth Connor Fitch - Bucksport Alex Race - Dexter

220 Weight Class

Joe Bowen - Bucksport Casey McDonald - Ellsworth Garrett Chase - Foxcroft Academy Harper Jenkins - Mattanawcook Academy

285 Weight Class

Beau Talbot - PCHS Wyatt Beaver - Bucksport Hayden Melvin - Washington Academy Landon Fleming - Caribou