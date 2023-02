Wrestling Class B State Championships [RESULTS]

The 2023 Class B State Wrestling Championships were held at Mattanawcook Academy in Lincoln on Saturday, February 18th. Here are the results for each weight class.

Wells won the Class B Title, with Belfast just nipping Mattanawcook Academy for 2nd.

106 pounds

Madolin Ripley - Oceanside Nick Allen - Wells Chris Anthony - York Joel Desjardins - Fort Kent

113 pounds

Wynn Pooler - Erskine Academy Gavyn Young - Belfast Carter Noble - MDI Chance Watson - Mountain Valley

120 pounds

Calvin Chase - Wells Adam St. Cyr - Lincoln Timothy Mikkiken - Dexter Hagan Chase - Belfast

126 pounds

Karter Crosby - Wells Kadin Bonin - Belfast Jim Neal - York Eli Lindus - Dirigo

132 pounds

Gavin Ripley - Oceanside Dyllan Davis - Wells Jack Desjardins - Fort Kent Alissa Caltagirone - York

138 pounds

Griffin Brickett - Wells Owen Harper - Mattanawcook Academy Logan Blanchette - MDI Joey Fusco - Fryeburg Academy

145 pounds

Brody Maxon - Wells Shamus Pease - Medomak Valley Domenic Zeller - PCHS Brian Lemar - Belfast

152 pounds

Lucas Libby - Mountain Valley Alex Zeller - PCHS Jayden Lafrenaye - Lincoln Tanner Bradeen - Dirigo

160 pounds

Isaac Keresey - MCI Caden Trask - Winslow Gabriel Kelley - Belfast Grady Pease - Medomak Valley

170 pounds

Elis Potter - Wells Gage Beaudry - Dexter Dominic Cookson - PCHS Garrett Dunton - Mountain Valley

182 pounds

Isaac Hanier - Mattanawcook Academy Timber Parlin - Erskine Academy Kaden Passo - Mountain Valley Quade Black - Monmouth

195 pounds

James Dube - Mattanawcook Academy Ben Ronca - York Michael Matthews - Oceanside Luke McKenney - Ellsworth

220 pounds

Marshal Addy - Medomak Valley Joe Bowen - Bucksport Casey Ryan-McDonald - Ellsworth Isaiah Bradeen - Dirigo

285 pounds