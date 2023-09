Bangor’s 60th Labor Day 5-Miler [RESULTS]

The 60th Annual Bangor Labor Day 5-Miler was held on Monday, September 4th.

Temperatures were in the mid 70's when runners took off at 9 a.m. Here are the results. Congratulations to all!

Place Div/Tot Name Age Sex Town 5m Pace ===== ======== =================== ==== ==== =============== ======= ===== 1 1/8 Erik McCarthy 42 M Orono 27:11 5:27 2 1/6 David Kerschner 37 M OLD TOWN 27:19 5:28 3 1/2 Ethan DeMerchant 18 M Bangor 29:06 5:50 4 1/9 Andrew Knightly 51 M Bangor 29:46 5:58 5 2/6 Ian Fraser 39 M BREWER 30:24 6:05 6 3/6 Payson Nichols 38 M Bangor 30:56 6:12 7 4/6 David Haluska 37 M BANGOR 32:39 6:32 8 5/6 Brian Jansen 37 M BANGOR 33:17 6:40 9 2/8 Adam Mulia 47 M BANGOR 34:27 6:54 10 2/9 Scott Heidemann 56 M Hampden 34:36 6:56 11 3/9 Joe Roberts 56 M Brewer 34:46 6:58 12 1/9 John Mills 61 M HOLDEN 35:18 7:04 13 2/9 Edward Hughes 69 M BANGOR 35:24 7:05 14 3/9 Rick Reardon 65 M Bangor 35:40 7:08 15 3/8 Erik Crocker 41 M Bangor 36:12 7:15 16 1/7 Elizabeth Neiman 46 F BANGOR 36:26 7:18 17 1/1 Parker Harriman 22 M WINTERPORT 37:21 7:29 18 4/9 Shane Martin 61 M Orono 37:56 7:36 19 1/10 Megan Anderson 38 F Bangor 38:11 7:39 20 1/4 Deedra Dapice 57 F Brewer 38:39 7:44 21 4/8 Steve Gray 46 M BANGOR 39:18 7:52 22 6/6 Matthew Booth 39 M BANGOR 39:32 7:55 23 1/6 Lisa Kingsbury 64 F HAMPDEN 40:08 8:02 24 5/8 Dan Cashman 45 M Bangor 40:31 8:07 25 2/4 Katherine Collins 52 F Winterport 40:41 8:09 26 2/10 Hollie Adams 36 F BANGOR 41:17 8:16 27 4/9 Carl Mazzarelli 51 M Bangor 41:20 8:16 28 2/7 Kristine Guaraldo 47 F Brewer 41:47 8:22 29 6/8 Steven Remington 48 M BANGOR 41:58 8:24 30 3/10 Jodi Geaghan 39 F Bangor 42:03 8:25 31 5/9 David McIntyre 61 M Hermon 42:08 8:26 32 5/9 Jonathan Rice 57 M Winterport 42:47 8:34 33 6/9 Joseph Gallagher 51 M BANGOR 44:01 8:49 34 3/4 Katrina Bisheimer 58 F BUCKSPORT 44:07 8:50 35 6/9 Lee Clein 60 M Bangor 44:34 8:55 36 3/7 Kristin Vekasi 42 F BANGOR 44:54 8:59 37 4/7 Jaime Rogers 47 F PASSADUMKEAG 45:39 9:08 38 7/9 Glen Holyoke 61 M Brewer 45:42 9:09 39 4/10 Nicole Farrar 31 F MANCHESTER 46:04 9:13 40 8/9 David Farrar 67 M BANGOR 46:08 9:14 41 1/3 Kaitlyn Harriman 21 F WINTERPORT 46:39 9:20 42 2/2 Daniel Pelkey 16 M TROY 46:41 9:21 43 5/10 Randi Edgecomb 31 F HAMPDEN 46:57 9:24 44 1/10 Mickey Lackey 78 M MILLINOCKET 47:32 9:31 45 7/9 James Dorsey 52 M Buxton 48:10 9:38 46 2/6 Annette Hatch-Clein 60 F Bangor 48:33 9:43 47 8/9 Geoffrey Dapice 57 M Brewer 48:41 9:45 48 9/9 Jim Tager 64 M BANGOR 49:02 9:49 49 2/10 David Torrey 76 M BREWER 49:25 9:53 50 3/6 Nancy Noack 61 F HAMPDEN 49:42 9:57 51 3/10 Tom Stewart 74 M St Stephen 49:48 9:58 52 4/4 Arielle Silver Kars 53 F Bangor 50:21 10:05 53 6/10 Kelley Strout 39 F Bangor 50:43 10:09 54 7/8 Douglas Smith 46 M Bangor 51:03 10:13 55 2/3 Kristina Graham 26 F GLENBURN 51:55 10:23 56 3/3 Rebecca Willette 24 F BREWER 51:55 10:23 57 7/10 Kristin Schild 38 F OLD TOWN 51:55 10:23 58 5/7 Misty Fitzgerald 45 F BANGOR 52:42 10:33 59 6/7 Ryan Cowan 43 F Hampden 53:13 10:39 60 8/8 Seth Campbell 44 M OLD TOWN 53:59 10:48 61 7/7 Jennifer Noonan 49 F BUCKSPORT 54:35 10:55 62 8/10 Sonja Gagne 36 F HAMPDEN 54:47 10:58 63 9/9 Robert Garnett 59 M BANGOR 56:11 11:15 64 4/6 Patty Dunbar 60 F HERMON 56:39 11:20 65 4/10 Larry Merrill 79 M orrington 57:28 11:30 66 9/10 Ashley Smith 38 F Bangor 57:57 11:36 67 5/6 Mary Hartt 68 F Hampden 1:00:42 12:09 68 5/10 Philip Pierce 82 M FALMOUTH 1:02:04 12:25 69 6/10 Lloyd Harmon 82 M Ellsworth 1:03:31 12:43 70 6/6 Kari Richardson 61 F MILLINOCKET 1:08:54 13:47 71 10/10 Aimee Gerow 37 F BANGOR 1:09:58 14:00 72 7/10 David Wilson 79 M Orono 1:17:26 15:30 73 1/3 Robin Emery 76 F LAMOINE 1:18:24 15:41 74 2/3 Tracy Bigney 73 F Eddington 1:19:17 15:52 75 8/10 James Hinds 82 M ORONO 1:33:31 18:43 76 9/10 Bob McLaughlin 79 M Hermon 1:41:12 20:15 77 3/3 Rene Collins 81 F Hermon 1:41:12 20:15 78 10/10 Judson Esty-Kendall 74 M Glenburn 1:41:13 20:15