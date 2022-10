Charlie Collins and Hampden Academy Boys Cross Country Team Win Class A State Title

The Hampden Academy Broncos Boys Cross Country Team ran away with the Class A Boys Cross Country Team Title at the Twin Brooks Course in Cumberland on Saturday, October 29th. Hampden Academy Senior Charlie Collins remained undefeated in races, winning the State Class A Individual Title with a time of 16:29.57

Here are the Team Totals

Hampden Academy 52 Portland 103 Camden Hills 126 Mount Blue 156 Bonny Eagle 157 South Portland 164 Scarborough 164 Brunswick 173 Kennebunk 236 Bangor 266 Messlonskee 277 Windham 307 Gorham 311 Deering 328 Falmouth 360

Here are the Individual Times

1 Charlie Collins 12 Hampden Academy 5:18.5 16:29.57 1

2 Maddox Jordan 11 Noble High School 5:21.5 16:38.84

3 Adam Bendetson 12 Scarborough 5:23.5 16:44.90 2

4 Xavier Lemieux 11 Bonny Eagle 5:27.9 16:58.56 3

5 Nathan Blades 11 Portland 5:30.5 17:06.54 4

6 Cyrus Evans 12 Mt. Blue 5:31.2 17:08.78 5

7 Miles Logan 12 Brunswick 5:32.8 17:13.92 6

8 Eli Palmer 12 Brunswick 5:33.4 17:15.81 7

9 Tim Collins 10 Hampden Academy 5:33.7 17:16.79 8

10 Henri McCourt 10 Mt. Blue 5:34.0 17:17.48 9

11 Harrison Shain 11 Hampden Academy 5:34.1 17:17.79 10

12 Adam Bilodeau 12 Lewiston 5:34.2 17:18.11

13 Flynn Crean 12 Kennebunk 5:34.3 17:18.40 11

14 Miles Shain 9 Hampden Academy 5:34.4 17:18.74 12

15 Ethan Demerchant 12 Bangor High School 5:35.7 17:22.96 13

16 Nate Driscoll 12 Scarborough 5:37.3 17:27.82 14

17 Lucas Hutchinson 10 Oxford Hills 5:39.5 17:34.69

18 Harrison Dunne 10 Bonny Eagle 5:40.0 17:36.09 15

19 Walker Hedrich 10 Camden Hills 5:42.0 17:42.55 16

20 Pierce Coughlin 10 Messalonskee 5:42.1 17:42.76 17

21 Aran Johnson 10 Portland 5:44.5 17:50.27 18

22 Parker Libby 12 Mt. Ararat 5:45.7 17:53.82

23 Zachary Clement 11 Camden Hills 5:45.8 17:54.22 19

24 Kyle Hartford 12 South Portland 5:46.0 17:54.74 20

25 Asher Valentine 9 Hampden Academy 5:46.1 17:55.13 21

26 Tyler Gilbert 11 Bonny Eagle 5:46.4 17:56.11 22

27 Evan Small 10 South Portland 5:46.6 17:56.58 23

28 Brody Simons 11 Hampden Academy 5:47.6 17:59.94 24

29 Patrick Mckenney 12 Skowhegan 5:48.5 18:02.75

30 Tyler Shumate 12 Biddeford 5:49.0 18:04.06

31 Benjamin Prestes 11 Portland 5:50.9 18:10.04 25

32 Henry McDevitt 11 Camden Hills 5:52.5 18:15.09 26

33 Jason Hargesheimer 11 Portland 5:52.7 18:15.57 27

34 Adam Miller-treat 12 Bangor High School 5:53.6 18:18.46 28

35 Daniel Niles 12 Portland 5:53.8 18:19.15 29

36 Charlie Jacques 10 Portland 5:53.9 18:19.48 30

37 Jack Nickerson 12 South Portland 5:55.1 18:23.03 31

38 Sebastian Shields 11 Thornton Academy 5:55.9 18:25.71

39 Colin Wright -- Camden Hills 5:56.3 18:26.84 32

40 Sam Tooley 9 Camden Hills 5:57.0 18:28.97 33

41 Ian Sampson 12 Massabesic 5:57.3 18:29.88

42 Tyler Stillman 12 Hampden Academy 5:57.5 18:30.65 34

43 Ben Hatch 9 Mt. Blue 5:58.2 18:32.74 35

44 Luke Doscinski 9 Mt. Blue 5:58.2 18:32.91 36

45 Zach Ross 12 Messalonskee 5:58.3 18:33.09 37

46 Trevor Williams 11 Kennebunk 5:58.7 18:34.21 38

47 Trevor Parlee 11 Brewer High School 5:59.0 18:35.25

48 Isaiah Slater 12 Noble High School 5:59.0 18:35.38

49 Ethan Keller 10 Scarborough 5:59.0 18:35.38 39

50 Fletcher Crean 12 Kennebunk 5:59.3 18:36.19 40

51 Ben Klingle 11 Brunswick 5:59.6 18:37.15 41

52 Isaac Seeker 12 Falmouth 5:59.8 18:37.87 42

53 Aidan Pecoraro 12 Westbrook 6:00.4 18:39.53

54 Andrew Young 10 Windham High School 6:00.5 18:39.85 43

55 Jack Smart 12 South Portland 6:01.1 18:41.75 44

56 Danny McCartney 11 Cheverus 6:01.8 18:43.95

57 Nathan Bergquist-Guimond 11 Gorham High School 6:02.0 18:44.46 45

58 Emmons Whited 12 South Portland 6:02.1 18:44.94 46

59 Sam Anderson 11 Deering High School 6:02.4 18:45.74 47

60 Rowan McDonald 11 Bonny Eagle 6:02.8 18:46.95 48

61 Harrison Jones 12 South Portland 6:03.0 18:47.79 49

62 Benjamin Bouchard 11 Scarborough 6:03.7 18:49.93 50

63 Ben Pike 10 Camden Hills 6:03.8 18:50.31 51

64 Owen Blades 9 Portland 6:03.9 18:50.43 52

65 Beckett Cote 10 Messalonskee 6:04.0 18:50.91 53

66 Mickey Nowell 9 Camden Hills 6:04.0 18:50.92 54

67 Matthew Sallinen 10 Gorham High School 6:04.1 18:51.18 55

68 Ryan McPherson 9 Brunswick 6:06.7 18:59.32 56

69 Calvin Vincent 9 Edward Little 6:07.2 19:00.60

70 Gavin Sampson 10 Massabesic 6:07.3 19:00.89

71 Ellis Wood 9 Deering High School 6:07.3 19:01.13 57

72 Caleb Young 12 Windham High School 6:09.3 19:07.15 58

73 Joseph Cotta 12 Scarborough 6:09.4 19:07.67 59

74 Simon 'max' Stratton 11 Deering High School 6:10.4 19:10.60 60

75 Finn Henderson 10 Gorham High School 6:10.8 19:11.85 61

76 Christopher Jaynes 10 Falmouth 6:10.9 19:12.20 62

77 Sam Cashman 10 Brunswick 6:10.9 19:12.33 63

78 Graden Joly 11 Windham High School 6:12.5 19:17.03 64

79 Finley Knappe 10 Kennebunk 6:13.0 19:18.70 65

80 Gabe Eaton 10 Brunswick 6:13.4 19:20.04 66

81 Asa Tussing 10 Deering High School 6:13.7 19:20.83 67

82 Roman Thomas 12 Windham High School 6:14.2 19:22.46 68

83 Brodie Warner 10 Bonny Eagle 6:14.6 19:23.57 69

84 Kevin Fogarty 10 Bangor High School 6:15.2 19:25.63 70

85 Daniel Dalton 11 Mt. Blue 6:15.2 19:25.65 71

86 Jackson Dineen 9 Bangor High School 6:18.4 19:35.43 72

87 Nolan Feyler 11 Gorham High School 6:18.6 19:36.06 73

88 Jinqi Li 11 Windham High School 6:19.6 19:39.22 74

89 Jonathan Koehler 10 Brunswick 6:20.3 19:41.42 75

90 Daniel Kim 11 Falmouth 6:21.0 19:43.50 76

91 Jacob Mora 11 Gorham High School 6:21.1 19:43.87 77

92 Thomas Tracy 12 Messalonskee 6:21.5 19:45.25 78

93 Landen Springer 10 Scarborough 6:21.8 19:46.21 79

94 Cruise LaBrie 11 Gorham High School 6:22.6 19:48.70 80

95 Nick Munyaneza 10 Gorham High School 6:24.0 19:52.91 81

96 Eamon McGlashan 12 Kennebunk 6:24.9 19:55.80 82

97 Declan Faircloth-Walshe 12 Bangor High School 6:25.2 19:56.51 83

98 Darcey Lees 9 Bangor High School 6:25.3 19:57.03 84

99 Kodi Quimby 12 Mt. Blue 6:25.9 19:58.82 85

100 Connor Lund 9 Falmouth 6:27.0 20:02.36 86

101 Andrew Atwater 12 Kennebunk 6:27.6 20:04.17 87

102 Dylan Hurley 12 Kennebunk 6:28.1 20:05.64 88

103 Colby Shumway 11 Scarborough 6:28.3 20:06.36 89

104 Devon Cannon 10 Bonny Eagle 6:32.0 20:17.81 90

105 Paul Sames 10 South Portland 6:32.2 20:18.38 91

106 Noah Oliver 9 Messalonskee 6:32.4 20:19.03 92

107 Lucas Sun 12 Bangor High School 6:33.6 20:22.61 93

108 Sean Lowery 10 Falmouth 6:34.1 20:24.19 94

109 Olin Johnson 10 Falmouth 6:40.2 20:43.18 95

110 Gavin Lawler 9 Windham High School 6:40.8 20:45.14 96

111 Luke Spooner 12 Mt. Ararat 6:45.1 20:58.38

112 Dany McLaughlin 12 Deering High School 6:45.6 20:59.88 97

113 Lucas Richards 12 Deering High School 6:46.2 21:01.73 98

114 Noah Civiello 10 Mt. Blue 6:47.7 21:06.42 99

115 Andrew Catalano 10 Bonny Eagle 6:53.6 21:24.99 100

116 DJ Stephens 12 Windham High School 7:10.8 22:18.43 101

117 Robert Spears 11 Messalonskee 7:12.4 22:23.29 102

118 Elijah Nelsen 11 Messalonskee 7:24.0 22:59.36 103

-- Miles Woodbury 12 Falmouth DNF