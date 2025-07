The 44th Walter Hunt 4th of July Road Race took place on Friday, July 4th.

Racers took off from Brewer and ran to Bangor. Billed as Maine's Fastest Road Race with runners running downhill coming over the bridge from Brewer to Bangor, the Race had 452 participants.

Runners ranged in age from a 3-year old to a 84-year old.

Here are the results from Sub 5.

Place Div/Tot Name Age Sex City Time Pace 1 1/35 Kyle McClellan 20 M Orono 8:57 4:48 2 2/35 Zachary Hartman 25 M Bangor 9:18 4:59 3 3/35 David Hileman 23 M Bucksport 9:18 5:00 4 4/35 Timmy Collins 19 M Winterport 9:41 5:12 5 1/20 Sam Tooley 17 M Camden 9:44 5:14 6 2/20 Sam Bergmark 16 M 9:45 5:14 7 1/30 Andrew Goupee 44 M Holden 9:53 5:19 8 3/20 Chris Cooper 17 M Mt Desert 10:03 5:23 9 1/39 Jonathan McLain 36 M Bangor 10:04 5:24 10 2/39 Brian Jansen 38 M Bangor 10:07 5:26 11 4/20 Samuel Dineen 16 M Bangor 10:07 5:26 12 1/40 Ruby Krasnow 22 F Newburyport 10:08 5:26 13 5/20 Michael Johnson 18 M Bucksport 10:12 5:29 14 5/35 Parker Ashfield 19 M Bangor 10:14 5:29 15 2/30 Ian Fraser 41 M Brewer 10:27 5:37 16 6/35 James Bertolino 19 M Brewer 10:28 5:37 17 1/28 Andrew Knightly 53 M Bangor 10:31 5:39 18 2/28 Chris Cooper Sr 56 M Mt Desert 10:38 5:43 19 7/35 Ethan Dapice 28 M Manistee 10:38 5:43 20 6/20 Jackson Dineen 17 M Bangor 10:42 5:44 21 3/30 Steven Kozusko 40 M Hampden 10:45 5:46 22 3/39 Dave Perry 36 M Brewer 10:47 5:47 23 8/35 Gage Jones 19 M Holden 10:48 5:48 24 4/39 Payson Nichols 39 M Bangor 10:51 5:49 25 7/20 Brady Pelletier 17 M Bangor 10:55 5:52 26 5/39 David Haluska 39 M Bangor 10:56 5:52 27 3/28 Randy Reardon 57 M Bangor 10:57 5:53 28 4/28 Scott Heidemann 58 M Hampden 10:58 5:53 29 4/30 Matthew Revitt 43 M Bangor 10:58 5:53 30 5/28 Rob Shea 52 M Ellsworth 11:08 5:58 31 9/35 Ethan Partal 20 M 11:10 6:00 32 1/23 Lincoln Kent 12 M Ellsworth 11:13 6:01 33 6/39 Hunter Umphrey 37 M Old Town 11:22 6:06 34 8/20 Noah Henneman 15 M Henderson 11:22 6:06 35 2/23 George Skala 12 M Stockton Springs 11:22 6:06 36 5/30 Adam Mulia 49 M Bangor 11:30 6:10 37 3/23 Jack Fraser 13 M Brewer 11:31 6:11 38 2/40 Emily Bishop 19 F Frankfort 11:33 6:12 39 3/40 Addison Nelson 20 F Ellsworth 11:38 6:15 40 10/35 Brady Saunders 20 M Brewer 11:39 6:15 41 11/35 Parker Harriman 24 M Brunswick 11:40 6:16 42 6/30 Darren Winchenbach 43 M Saco 11:42 6:17 43 7/39 Michael Cerchia 36 M Orono 11:45 6:18 44 8/39 Carl Farnham 30 M Portland 11:50 6:21 45 7/30 Trent Packard 40 M Bangor 11:50 6:21 46 4/23 Edmund Haluska 12 M Bangor 11:53 6:23 47 12/35 Gary Farnham 26 M Saint Petersburg 11:56 6:24 48 1/9 John Mills 63 M Holden 12:00 6:26 49 1/25 Reece Bartemus 12 F Huntersville 12:00 6:27 50 13/35 Jacob Michaud 28 M Hampden 12:05 6:29 51 4/40 Julia White 22 F Orono 12:06 6:30 52 9/39 Jacob Cross 33 M Brewer 12:11 6:32 53 8/30 Aaron Derdowski 48 M Bangor 12:13 6:34 54 1/4 Edward Hughes 71 M Bangor 12:16 6:35 55 9/30 Ryan McLaughlin 40 M Bangor 12:16 6:35 56 1/34 Elizabeth Neiman 47 F Bangor 12:21 6:38 57 6/28 Andreas Schaefer 53 M Hampden 12:23 6:39 58 7/28 Justin Cartier 52 M Bangor 12:29 6:42 59 9/20 Reid Vanderburgh 15 M Windham 12:30 6:42 60 5/23 William Sprague 11 M Bangor 12:32 6:44 61 10/20 James Rice 18 M Winterport 12:33 6:44 62 8/28 Rob O'Dea 52 M 12:34 6:45 63 9/28 Warren Shearer 53 M Hampden 12:39 6:48 64 14/35 David Palafox 28 M Hillsborough 12:39 6:48 65 2/34 Megan Anderson 40 F Bangor 12:40 6:48 66 6/23 Boede Sines 14 M Bangor 12:45 6:51 67 10/39 Adam Clark 36 M Brewer 12:45 6:51 68 7/23 Evan Killip 13 M Onalaska 12:46 6:51 69 8/23 Jasper Kent 11 M Ellsworth 12:46 6:51 70 15/35 Oscor Benntson 25 M Bangor 12:46 6:51 71 9/23 Matthew Tuck 14 M HAMPDEN 12:50 6:53 72 10/23 Daniel Tuck 11 M HAMPDEN 12:50 6:54 73 11/23 Sam Tryon 13 M Bangor 12:51 6:54 74 16/35 Drannon Ball 26 M Columbia 12:54 6:55 75 3/34 Jala Jamison Tooley 46 F Camden 12:56 6:56 76 10/28 Scott Lamontagne 55 M Bangor 12:58 6:58 77 2/9 Chris Jones 62 M Bucksport 12:58 6:58 78 2/4 Robert Ciano 71 M Castine 12:59 6:58 79 12/23 Colton Everett 13 M Lancaster 13:03 7:00 80 2/25 Hannah Fraser 12 F Brewer 13:06 7:02 81 3/25 Keira Prescott 13 F Gray 13:09 7:04 82 4/25 Riley Brown 14 F Sellersville 13:10 7:04 83 11/20 Connor Killip 18 M 13:11 7:05 84 4/34 Amy Curtis 47 F Hampden 13:11 7:05 85 5/25 Erin Curtis 14 F Hampden 13:11 7:05 86 17/35 Griffin Murray 20 M Old Town 13:12 7:05 87 12/20 Parker Hunter 18 M Bangor 13:14 7:06 88 10/30 Ben Sprague 41 M Bangor 13:17 7:08 89 1/38 Ross Bartemus 10 M Huntersville 13:17 7:08 90 3/9 Shane Martin 63 M Orono 13:26 7:13 91 13/20 Jeremiah Dorr 16 M Ellsworth 13:30 7:15 92 5/34 Kristine Guaraldo 49 F South Portland 13:33 7:16 93 6/25 Sophie Boven 14 F Fleurieu-sur-Saôn 13:36 7:18 94 1/31 Alex Bartemus 8 F Huntersville 13:37 7:19 95 6/34 Kate Bartemus 42 F Huntersville 13:38 7:19 96 1/16 Deedra Dapice 59 F Brewer 13:41 7:20 97 11/39 Jordon Hersom 31 M Gardiner 13:43 7:22 98 14/20 Max Nason 16 M Hampden 13:50 7:25 99 1/14 Elise Ouellette 16 F Glenburn 13:50 7:25 100 2/14 Sofia Short 16 F Glenburn 13:50 7:25 101 2/38 James Parsons 10 M Etna 13:52 7:27 102 13/23 Cameron Austin 11 M Hampden 13:58 7:30 103 5/40 Christine Rogers 26 F Manistee 14:04 7:33 104 18/35 Samuel Brown 26 M Royal Palm Beach 14:06 7:34 105 19/35 Connor Lehan 22 M Bangor 14:07 7:35 106 11/28 Mark Szewezyk 58 M Bangor 14:08 7:35 107 6/40 Elise Derosby 20 F 14:11 7:37 108 20/35 Charlie Collins 21 M Winterport 14:11 7:37 109 12/28 Joe Gallagher 53 M Bangor 14:14 7:38 110 7/40 Synclaire Tasker 29 F Hermon 14:18 7:41 111 7/25 Estelle Smith 13 F Brewer 14:19 7:41 112 4/9 Robert McCloskey 60 M Dover Foxcroft 14:21 7:42 113 2/31 Madeleine Crocker 10 F Bangor 14:24 7:44 114 2/16 Gwyneth Mattingly 50 F Bangor 14:25 7:44 115 14/23 Felipe Mulia 12 M Bangor 14:26 7:45 116 1/29 Kayla Dunn 34 F Brewer 14:27 7:45 117 15/20 Liam Murphy 18 M Old Town 14:28 7:46 118 3/14 Olivia Barthelemy 17 F Old Town 14:29 7:46 119 7/34 Patricia Mulia 44 F Bangor 14:30 7:47 120 3/38 Eli Smith 10 M Hampden 14:30 7:47 121 4/38 Caiden Albert 10 M Newburgh 14:31 7:47 122 1/11 Sean Faircloth 65 M Bangor 14:32 7:48 123 12/39 David Silk 37 M Hampden 14:34 7:49 124 4/14 Taylor Scales 15 F Brewer 14:34 7:49 125 15/23 Lucas Silk 11 M Hampden 14:34 7:49 126 13/28 Rob Bendix 55 M Bangor 14:35 7:50 127 2/29 Cassandra Smith 39 F Hampden 14:37 7:51 128 5/38 Knox Hackett 8 M Bangor 14:38 7:51 129 3/29 Lindsey Hackett 35 F Bangor 14:38 7:51 130 1/4 Lisa Kingsbury 66 F Hampden 14:38 7:51 131 5/14 Emma Dryer-Neiman 16 F Bangor 14:41 7:53 132 2/11 David Prescott 65 M Hampden 14:41 7:53 133 8/40 Elise Arsenault 29 F Portland 14:45 7:55 134 8/34 Melissa Maginnis 45 F Bangor 14:46 7:56 135 9/34 Danielle Buchma 44 F Bangor 14:46 7:56 136 13/39 Josh Bousquet 39 M Bangor 14:47 7:56 137 6/38 Leopold Umphrey 8 M Old Town 14:56 8:01 138 3/16 Amy Badger 51 F Brewer 14:56 8:01 139 14/39 Jon Forbes 39 M Bangor 14:58 8:02 140 6/14 Chelsie Smith 18 F Greenbush 14:59 8:03 141 10/34 Camie Hall 43 F Carmel 15:00 8:03 142 15/39 Tyler Parsons 32 M Bangor 15:02 8:04 143 7/14 Emily Lawson 15 F Hampden 15:02 8:04 144 16/20 Isaac Killip 15 M Onalaska 15:04 8:05 145 8/25 Emery Higgins 14 F Bangor 15:05 8:06 146 14/28 Rick Fowler 57 M North Andover 15:05 8:06 147 9/40 Elizabeth Dunbar-Kelley 29 F Hermon 15:05 8:06 148 9/25 Vanda Hicks 13 F Bangor 15:06 8:06 149 11/34 Clara Short 43 F Bangor 15:06 8:06 150 16/39 Brian Hackett 38 M Bangor 15:07 8:07 151 8/14 Madison Lewis 16 F Glenburn 15:08 8:08 152 10/25 Brianne McPhee 13 F Bangor 15:09 8:08 153 11/30 Jason Tuck 46 M Hampden 15:10 8:08 154 17/20 Patrick Crocker 15 M Bangor 15:11 8:09 155 10/40 Naomi Palafox 29 F Hillsborough 15:13 8:10 156 9/14 Zoelle Raymond 15 F Hampden 15:15 8:11 157 12/34 Melissa Lewis 42 F Glenburn 15:16 8:12 158 16/23 Judah Light 13 M Bangor 15:17 8:12 159 15/28 Craig Saunders 52 M Brewer 15:20 8:14 160 11/40 Rylee Keaten 22 F Farmington 15:21 8:14 161 16/28 Philip Badger 55 M Brewer 15:22 8:15 162 17/39 David Rice 30 M 15:23 8:15 163 18/20 Ethan Parsons 15 M Etna 15:24 8:16 164 7/38 James Crocker 9 M Bangor 15:25 8:16 165 17/28 Seth Harrow 54 M Bangor 15:26 8:17 166 21/35 Andrew Kiley 23 M Holden 15:26 8:17 167 18/28 Jason Elliott 52 M Bangor 15:28 8:18 168 12/40 Alyssa Elliott 22 F Bangor 15:28 8:18 169 13/40 Rebecca Willette 26 F Bangor 15:28 8:18 170 22/35 Dan Rice 28 M Winterport 15:29 8:19 171 8/38 Simon Dryer-Neiman 7 M Bangor 15:34 8:21 172 4/29 Ashley Conti 37 F Orland 15:36 8:22 173 18/39 Seth Freudenberger 32 M Bangor 15:36 8:22 174 3/31 Robin Kent 7 F Ellsworth 15:40 8:24 175 9/38 Oren Packard 7 M Bangor 15:42 8:26 176 1/7 Annette Hatch-Clein 62 F Bangor 15:47 8:28 177 12/30 Chris Austin 41 M Hampden 15:49 8:29 178 5/29 Rebecca Silsby 36 F Newport 15:50 8:30 179 23/35 Ryan Keaten 20 M Farmington 15:51 8:30 180 24/35 Eion McCloskey 20 M Dover Foxcroft 15:51 8:30 181 2/7 Nichi Farnham 61 F Bangor 15:52 8:31 182 14/40 Abigail Hunt 19 F Bucksport 15:55 8:32 183 25/35 Michael Townsend 28 M Hampden 15:55 8:33 184 19/39 Eze Vanbuckley 31 M Waterville 15:57 8:33 185 4/31 Aisley Brown 10 F Sellersville 15:57 8:34 186 5/31 Adelaide Anderson 9 F Bangor 15:58 8:34 187 6/31 Abigail Sprague 9 F Bangor 15:58 8:34 188 6/29 Carolyn Willeford 35 F Brewer 15:59 8:35 189 15/40 Mar Dorsey 25 F Lutz 16:00 8:35 190 7/29 Caitlin Gusk 31 F Orono 16:00 8:35 191 20/39 Jacob Guay 30 M Hampden 16:01 8:36 192 10/38 Landon Hutchinson 7 M Horseheads 16:03 8:37 193 1/6 Mickey Lackey 80 M Millinocket 16:03 8:37 194 21/39 Jason Hutchinson 38 M Horseheads 16:03 8:37 195 19/28 Joseph Kiley 56 M Holden 16:04 8:37 196 11/25 Lucy Desjardins 14 F Lafayette 16:04 8:37 197 13/34 Connie Evans 46 F Brewer 16:06 8:38 198 13/30 Joe Light 43 M Bangor 16:07 8:39 199 12/25 Lucy Cyr 12 F Bangor 16:08 8:39 200 13/25 Ava Panuncialman 12 F Bangor 16:08 8:40 201 8/29 Sarah Clark 36 F Brewer 16:10 8:41 202 10/14 Alice Thibodeau 17 F 16:14 8:43 203 20/28 Willson Roper 58 M Bangor 16:16 8:44 204 11/14 Ashleigh Poplaski 16 F Hampden 16:18 8:45 205 11/38 Ted Crocker 7 M Bangor 16:20 8:46 206 3/11 Bret Hanson 65 M Hudson 16:21 8:46 207 22/39 Nicholas Osgood 36 M Bangor 16:27 8:50 208 14/34 Nicole Nelson 45 F Ellsworth 16:28 8:50 209 17/23 Charlie Crocker 12 M Bangor 16:28 8:50 210 14/30 Erik Crocker 43 M Bangor 16:29 8:51 211 4/11 Mark Hutchinson 66 M South China 16:31 8:52 212 26/35 Kenneth Alekshun 22 M Brewer 16:32 8:52 213 18/23 Caleb Killip 11 M Onalaska 16:32 8:52 214 27/35 Brendan Saunders 23 M Brewer 16:35 8:54 215 28/35 Jared Dean 25 M Bangor 16:39 8:56 216 12/38 Briley Whited 6 M Holden 16:39 8:56 217 23/39 Zach Whited 38 M Holden 16:40 8:57 218 21/28 Jeremy Lehan 56 M Bangor 16:49 9:01 219 5/11 Tom Kirby 68 M Ellsworth 16:51 9:02 220 15/34 Jennifer Dashnau 44 F Sellersville 16:58 9:06 221 13/38 Carter Hutchinson 7 M Orono 17:00 9:07 222 14/38 Cole Hutchinson 7 M Orono 17:00 9:07 223 24/39 Sean Hutchinson 35 M Orono 17:00 9:08 224 14/25 Lily Brewer 11 F Topsham 17:02 9:08 225 15/30 Scott Bishop 48 M Frankfort 17:04 9:09 226 22/28 John Brewer 51 M Topsham 17:05 9:10 227 12/14 Annie Tuck 15 F Hampden 17:05 9:10 228 4/16 Carla Pope 54 F Old Town 17:05 9:10 229 16/40 Amber Tompkins 24 F Glenburn 17:06 9:10 230 16/30 Clayton Lewis 41 M Glenburn 17:06 9:11 231 23/28 Garry Monroe 54 M Bangor 17:06 9:11 232 3/7 Nancy Noack 63 F Hampden 17:08 9:12 233 15/38 Grant Robinson 8 M Hampden 17:08 9:12 234 13/14 Rhiannon Bousquet 17 F 17:09 9:12 235 29/35 Grey Edberg 25 M Bangor 17:10 9:13 236 17/40 Natalie Mayo 24 F Hampden 17:10 9:13 237 16/34 Laura Keaten 46 F Farmington 17:11 9:13 238 9/29 Lindsay Robinson 39 F Hampden 17:13 9:14 239 18/40 Sarah Kiley 22 F Brewer 17:14 9:15 240 17/30 Jason Boyette 46 M Garner 17:15 9:16 241 17/34 Kim Raymond 43 F Hampden 17:17 9:16 242 15/25 Zoe Umphrey 11 F Old Town 17:18 9:17 243 10/29 Nyari Patterson-Lee 36 F Hermon 17:18 9:17 244 16/38 Cooper Bird 7 M Roanoke 17:19 9:17 245 1/3 Donavee Cote 77 F Bonita Springs 17:19 9:18 246 19/40 Katie Dunbar-Kelley 26 F Bangor 17:20 9:18 247 19/23 Spencer Kinnear 12 M Bangor 17:28 9:22 248 1/1 Bernard MacK 76 M Hampden 17:30 9:23 249 20/23 Jay Pinette 11 M Bangor 17:34 9:26 250 Finlay Bickford M 17:36 9:27 251 20/40 Ashley Pellicone 23 F Royal Palm Beach 17:50 9:34 252 7/31 Penelope Brewer 8 F Topsham 17:51 9:35 253 30/35 Oliver Brown 23 M Royal Palm Beach 17:51 9:35 254 25/39 Carl Burnham 35 M Clifton 17:53 9:36 255 18/34 Angela Brewer 46 F Topsham 17:53 9:36 256 21/40 Elisabeth Rice 23 F Winterport 17:57 9:38 257 22/40 Abby MacDonald 19 F Bangor 17:58 9:39 258 23/40 Grace O’Brien 19 F Bangor 17:59 9:39 259 19/34 Brianne Beck 45 F Bangor 18:02 9:41 260 5/16 Nicole Boven 54 F Fleurieu-sur-Saôn 18:04 9:42 261 24/40 Jenna Bishop 27 F Raleigh 18:05 9:42 262 11/29 Elizabeth Higgins 35 F Bangor 18:06 9:43 263 12/29 Kate Freudenberger 33 F Bangor 18:06 9:43 264 13/29 Grace Robbins 32 F BAngor 18:07 9:43 265 25/40 Sadie Riese 19 F Bangor 18:09 9:44 266 5/9 Doug Farnham 63 M Bangor 18:10 9:45 267 16/25 Blakely White 12 F Lexington 18:10 9:45 268 31/35 Cole Desmarais 24 M Eddington 18:12 9:46 269 8/31 Elliot Sines 9 F Bangor 18:12 9:46 270 24/28 Kyle Willette 56 M Bangor 18:13 9:46 271 26/40 Kristina Graham 28 F Glenburn 18:13 9:46 272 20/34 Michelle White 44 F Lexington 18:14 9:47 273 14/29 Kori Whited 36 F Holden 18:16 9:48 274 25/28 Ronald Ruhlin 53 M Brewer 18:18 9:49 275 17/38 Henry Tilton 6 M Bangor 18:18 9:49 276 6/16 Ann Goodwin 55 F Milford 18:18 9:49 277 26/39 John Tilton 38 M Bangor 18:18 9:49 278 17/25 Eleanor Ruhlin 14 F Brewer 18:19 9:50 279 9/31 Matilda Haluska 9 F Bangor 18:25 9:53 280 3/4 David Wheaton Sr 72 M Guilford 18:28 9:54 281 6/9 Robert Garnett 61 M Bangor 18:29 9:55 282 7/16 Carin Daley 54 F Sullivan 18:35 9:58 283 6/11 Tim Collins 69 M Winterport 18:35 9:58 284 10/31 Elena Silk 10 F Hampden 18:37 10:00 285 18/30 Ben Robinson 42 M Hampden 18:38 10:00 286 4/4 Andrew Mead 73 M Bangor 18:41 10:02 287 18/38 Cam Covell 10 M Orrington 18:41 10:02 288 27/39 Nicholas Covell 35 M Orrington 18:42 10:02 289 19/38 Casey Covell 7 M Orrington 18:42 10:02 290 4/7 Susan Hanson 63 F Hudson 18:46 10:04 291 19/20 Andrew Lam 16 M Bangor 18:48 10:05 292 27/40 Emily Hunt 25 F Bucksport 18:53 10:08 293 20/38 Henry Smith 6 M Bangor 18:56 10:09 294 21/34 Raphaelle Silver 46 F Bangor 18:56 10:10 295 8/16 Arielle Silver Karsh 55 F 19:02 10:13 296 2/6 Lloyd Harmon 84 M Ellsworth 19:09 10:16 297 11/31 Fiona Umphrey 6 F Old Town 19:13 10:19 298 15/29 Rachel Umphrey 39 F Old Town 19:13 10:19 299 3/6 Larry Merrill 80 M Orrington 19:16 10:20 300 2/4 Cindy Whited 67 F Holden 19:18 10:21 301 7/11 Justin Boudreau 69 M Holden 19:20 10:23 302 21/38 Jayce Boyette 8 M Garner 19:22 10:24 303 28/39 Zachary Bird 37 M Roanoke 19:23 10:24 304 18/25 Maggie Cyr 14 F Bangor 19:25 10:25 305 22/34 Heather Cyr 49 F Bangor 19:25 10:25 306 16/29 Stephanie Pagan 33 F Bangor 19:32 10:29 307 22/38 Jaxton Boyette 5 M Garner 19:33 10:30 308 17/29 Alex Boyette 35 F Garner 19:34 10:30 309 29/39 Gabe Souza 34 M Castine 19:35 10:30 310 9/16 Irene Madrigal 53 F Bangor 19:37 10:32 311 19/30 Trevor Killip 43 M Onalaska 19:39 10:33 312 21/23 Beckham White 11 M Lexington 19:48 10:37 313 23/34 Brook Minner 47 F Castine 19:49 10:38 314 32/35 Gabriel Stetkis 19 M Canaan 19:49 10:38 315 23/38 Leonard Killip 9 M Bangor 19:54 10:41 316 20/30 Kyle Killip 40 M Bangor 19:54 10:41 317 24/38 Charles Smith 9 M Bangor 19:55 10:41 318 10/16 Carol Gilpin 59 F Bangor 19:56 10:42 319 28/40 Marissa Gilpin 25 F Hampden 19:56 10:42 320 29/40 Peyton Smith 24 F Portland 19:56 10:42 321 18/29 Martina Gerald 33 F Eddington 20:01 10:44 322 12/31 Kylie Hutchinson 8 F Horseheads 20:17 10:53 323 26/28 Ian Panuncialman 54 M Bangor 20:17 10:53 324 11/16 Nancy Marks 56 F Orono 20:17 10:53 325 30/40 Casandra Goodness 28 F Carmel 20:17 10:53 326 19/29 Shannon Hutchinson 35 F Orono 20:21 10:55 327 20/29 Karyn Hutchinson 38 F Horseheads 20:21 10:55 328 1/2 Sue Bonzey 71 F The Villages 20:23 10:57 329 30/39 Seth Poplaski 38 M Hampden 20:25 10:57 330 13/31 Evie Poplaski 10 F Hampden 20:25 10:57 331 19/25 Mikayla White 12 F Argyle TWP 20:38 11:05 332 7/9 Glenn White 62 M Argyle TWP 20:39 11:05 333 25/38 Luke Eaton 6 M Bangor 20:41 11:06 334 31/39 Charles Eaton. Jr 35 M Bangor 20:41 11:06 335 14/31 Sadie Palafox 5 F Hillsborough 20:42 11:07 336 31/40 Taemar Shearer 27 F Hillsborough 20:42 11:07 337 32/40 Helen Shearer 23 F Hampden 20:42 11:07 338 20/25 Nadine Ohalloran 11 F Andover 20:45 11:08 339 26/38 Cole Ohalloran 10 M Andover 20:45 11:08 340 21/30 Micah Ohalloran 47 M Andover 20:49 11:10 341 15/31 Rosie Falcon 8 F Bangor 20:50 11:11 342 27/38 Caleb Orcutt 10 M Orland 20:53 11:13 343 22/30 Kyle Orcutt 46 M Orland 20:54 11:13 344 27/28 Zach Falcon 52 M Bangor 20:54 11:13 345 8/9 Bill Dean 60 M Glenburn 20:57 11:15 346 12/16 Traci Lehan 57 F Bangor 20:57 11:15 347 8/11 Walter Rawle 67 M Corinna 20:57 11:15 348 28/38 Ryan Dean 10 M Glenburn 20:58 11:15 349 21/29 Shannon Wilson 31 F Brewer 21:01 11:17 350 32/39 Kyle Wilson 32 M Brewer 21:01 11:17 351 29/38 Liam Hughes 7 M Rumson 21:06 11:19 352 23/30 Edward Hughes 42 M Rumson 21:06 11:20 353 24/30 Paul Messer 49 M Bangor 21:07 11:20 354 33/40 Olivia Messer 21 F Bangor 21:07 11:20 355 22/23 Shay Bishop 13 M Frankfort 21:08 11:20 356 22/29 Allison Steinfeld 35 F Orono 21:12 11:23 357 5/7 Patty Dunbar 61 F Hermon 21:13 11:23 358 21/25 Vera Dean 14 F Glenburn 21:15 11:24 359 9/11 Robert Downs 69 M Bath 21:16 11:24 360 16/31 Sophia Anderson 8 F Bangor 21:18 11:26 361 22/25 Aisley Raymond 12 F Hampden 21:19 11:26 362 25/30 Nick Raymond 44 M Hampden 21:19 11:26 363 24/34 Janel Sines 41 F Bangor 21:20 11:27 364 26/30 Aaron Sines 44 M Bangor 21:20 11:27 365 33/39 Pamela Hall 37 M Bangor 21:21 11:27 366 27/30 Alec Anderson 41 M Bangor 21:22 11:28 367 25/34 Kacey Falcon 48 F Bangor 21:27 11:31 368 23/23 Chase Stewart 14 M 21:34 11:34 369 34/40 Shelby Howell 25 F Bangor 21:35 11:35 370 23/25 Gwendolyn Laverdiere 12 F Canaan 21:36 11:35 371 17/31 Maya Kelley 9 F Hermon 21:42 11:39 372 23/29 Mallory Varney 30 F Bangor 21:44 11:40 373 30/38 Thomas Peck 7 M Glenburn 21:45 11:41 374 34/39 Robert Peck 39 M Glenburn 21:50 11:43 375 26/34 Jen Vanderburgh 43 F Windham 21:52 11:44 376 18/31 Maya Vanderburgh 7 F Windham 21:52 11:44 377 19/31 Ella Austin 9 F Hampden 22:04 11:51 378 24/29 Heidi Austin 38 F Hampden 22:06 11:52 379 20/31 Anderson Robinson 9 F Hampden 22:07 11:52 380 21/31 Ellie Godley 8 F Bangor 22:17 11:58 381 22/31 Natalie Peck 10 F Glenburn 22:18 11:58 382 23/31 Charlotte Godley 6 F Bangor 22:19 11:58 383 25/29 Katy Godley 36 F Bangor 22:23 12:01 384 9/9 Thomas Williams 64 M Eddington 22:33 12:06 385 4/6 David Jones 84 M Bucksport 22:46 12:13 386 27/34 Jennifer Boothroyd 46 F Brewer 22:53 12:17 387 28/34 Catherine Schmitt 47 F 22:53 12:17 388 24/25 Paisley Clark 11 F Bangor 22:54 12:17 389 29/34 Kristy Drew 41 F Stockton Springs 22:54 12:17 390 2/2 Mary Hartt 70 F Hampden 23:00 12:20 391 10/11 Robert Cunningham 66 M Veazie 23:10 12:26 392 35/39 David Goodness 30 M Carmel 23:18 12:30 393 24/31 Maddison Cross 6 F Brewer 23:24 12:34 394 31/38 Colin Bassett 4 M Newburgh 23:26 12:34 395 36/39 William Bassett 38 M Newburgh 23:28 12:36 396 28/28 Randall Keaten 50 M Farmington 23:30 12:36 397 33/35 Reese Keaten 20 M Corinna 23:30 12:36 398 5/6 James Hinds 84 M Orono 23:37 12:40 399 26/29 Emily Tilton 36 F Bangor 23:47 12:45 400 25/31 Clara Tilton 5 F Bangor 23:47 12:46 401 13/16 Glauciana Hicks 52 F Bangor 24:03 12:54 402 26/31 Mazie Godley 4 F Bangor 24:12 12:59 403 28/30 James Godley 42 M Bangor 24:12 12:59 404 32/38 Jackson Cross 3 M Brewer 24:17 13:02 405 27/29 Coralie Cross 33 F Brewer 24:17 13:02 406 3/4 Tina Haluska 69 F Brewer 24:18 13:02 407 14/16 Rianneke Shearer 53 F Hampden 24:41 13:15 408 15/16 Sarah Salas 50 F Barefoot Bay 25:09 13:30 409 25/25 Brooklyn Parsons 13 F Etna 26:23 14:09 410 29/30 Clinton Parsons 45 M Etna 26:29 14:13 411 2/3 Tracy Bigney 75 F Eddington 26:39 14:18 412 28/29 Alexa Gash 38 F Bangor 26:49 14:23 413 30/34 Heather Rawle 48 F Corinna 26:53 14:26 414 27/31 Valentina Gash 10 F Bangor 27:05 14:32 415 35/40 Jaide Graham 27 F Topsham 27:05 14:32 416 34/35 Andy Graham 26 M Topsham 27:07 14:33 417 37/39 Peter Gash 39 M Bangor 27:11 14:35 418 28/31 Harper Hewitt 10 F Lake Toxaway 27:38 14:50 419 31/34 Kristen Hewitt 44 F Lake Toxaway 27:39 14:50 420 Beniah Bickford M 27:56 14:59 421 1/1 Janice Rockwell 82 F Milo 28:24 15:14 422 36/40 Isabella Garbiel 22 F Holyoke 28:33 15:19 423 37/40 Sophia Hatfield 24 F Holyoke 28:33 15:19 424 32/34 Jennifer Hewitt 42 F Havertown 28:45 15:25 425 29/31 Adelynne Hewitt 3 F Havertown 28:45 15:26 426 30/31 Sophia Swacha 8 F Bangor 28:47 15:27 427 38/39 Julie McDade 37 M Bangor 28:47 15:27 428 31/31 Vivian Swacha 6 F Bangor 28:48 15:27 429 29/29 Katie Swacha 39 F Bangor 28:48 15:27 430 33/34 Kathryn Bjorklund 45 F Hermon 29:26 15:47 431 38/40 Becky Juco 22 F Brewer 29:26 15:48 432 33/38 Gabriella Juco 8 M Brewer 29:27 15:48 433 34/38 Samara Juco 8 M Brewer 29:28 15:49 434 39/39 Antonio Juco 35 M Brewer 29:30 15:50 435 35/38 Wilder Stone 7 M Bangor 30:45 16:30 436 6/7 Joyce Reardon 61 F Bangor 30:45 16:30 437 36/38 Theodore Newman 3 M Bangor 30:45 16:30 438 34/34 Erin Rhoda 41 F Bangor 30:45 16:30 439 11/11 Rick Reardon 67 M Bangor 30:46 16:30 440 35/35 Dawson Nevells 19 M Bangor 31:55 17:07 441 20/20 Maxwell Thompson 18 M Bangor 31:55 17:08 442 6/6 John Tjepkema 82 M Orono 32:15 17:18 443 4/4 Dean Bird 69 F 32:46 17:35 444 37/38 Wesley Bird 4 M Roanoke 32:46 17:35 445 39/40 Jessica Round-Shibles 29 F Orland 34:11 18:20 446 40/40 Samantha Ball 27 F Columbia 34:11 18:21 447 14/14 Isabelle Ireland 18 F Veazie 34:11 18:21 448 16/16 Nancy Roberts 57 F Brewer 37:54 20:20 449 7/7 Angie Dehghanian 61 F Brewer 37:54 20:20 450 38/38 Cameron Hewitt 5 M Havertown 38:45 20:47 451 30/30 Jason Hewitt 46 M Havertown 38:45 20:48 452 3/3 Robin Emery 78 F Lamoine 53:23 28:39

