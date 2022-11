I think this is the final one to post! Congratulations to everyone picked for the 2022 KVAC Class B Girls Soccer All-Conference and All-Academic Teams!

Class B North

Player of the Year - Olivia Varney - MCI

Olivia Varney - MCI Coach of the Year - Dale Overlock MCI

All-Conference Team

Isabella Fleury - Winslow

Kyri Meak - Winslow

Mara Von Oesen - Waterville

Sadie Williams - Waterville

Emma Burr - MCI

Olivia Varney - MCI

Heather Nelson - MCI

Hope Brooks - Nokomis

Emma Waldron - Belast

Natalie Hamlin - Belfast

Emily Richards - Mt. View

Class B South

Player of the Year - Addie Watson - Maranacook

Addie Watson - Maranacook Coach of the Year - Travis Magnusson - Maranacook

All-Conference

Addie Watson - Maranacook

Lily Caban - Maranacook

Sophia Tweedie - Maranacook

Sophia Pilotte - Erskine Academy

Gabby Sasse - Erskine Academy

Ava Philbrook - Oceanside

Marley Lebel - Lincoln Academy

Catarina Johnson - Lincoln Academy

Kytana Williamson - Medomak Valley

Jalee Boucher - Leavitt

Taylor Takatsu - Gardiner

All-Academic Team

Belfast - Luna Carlson, Iris Carpenter, Phoebe Hall-Arnett, Natalie Hamlin, Emma Waldron

Cony - Ayanna Goonesekere, Kaitlin Henry, Dina Wadleigh

Erskine Academy - Nabila Harrington, Maddi Paquet, Jenna Perkins, Sophia Pilotte, Karen Potter, Cadence Rau, Gabby Sasse, Paige Sutter

Gardiner - Hailey Acedo-Worthing, Lillian Diversi, Ella Shaw,

Lawrence - Brooklyn Allen, Paige Cyrus, Cylie Henderson, Madeline Kissinger, Alexis Williams

Leavitt - Lily Anctil, Logan Arsenault, Jalee Boucher, Abigail Connolly, Emm Couturier, Alexandra Dening, Hannah Miliken, Julia Nichols, Jillian Pelitier, Iris Petrin, Kira Welch

Lincoln Academy - Marley LeBel, Abigail St. Cyr

Maranacook - Sophia Tweedie, Addie Watson

MCI - Alysssa Ardry, Hannah Rodriguez, Olivia Smith

Medomak Valley - Cindy Shelmerine

Morse - Taylor Mario

Mount View - Izabela Healy, Madison Roux, Isabelle Holt

Nokomis - Olivia Whitten

Oceanside - Maggie Callahan, Alexia Knowlton, Audrey Mackie, Martina Straka

Waterville - Allison Anich, Haley Dunn, Hannah Hafenecker, Ava Moody

Winslow - Audrey Dolley, Isabella Fleury, Allie Kimball, Natania Lilly

If there are any spelling errors please email Chris Popper and we will fix them ASAP.