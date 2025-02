2025 MPA Maine State Wrestling Championships- February 15 [RESULTS]

The 2025 Maine Principal Association's State Class A and Class B Wrestling Championships were held on Saturday February 15th at The Colisee in Lewiston. Here are the results.

Class A

106 pounds

Preston Garland - Mt. Blue Remington Drunhuvd - Massabesic Corbin LeBlanc - Cony Hannah Perro - Noble Izaiah Cook - Nokomis Kelsie Strong - Marshwood

113 pounds

Kylan Berry - Marshwood Michaelray Abeyta - Deering Jace Goodrow - Mt. Blue Alexzander Luedke - Noble Tristan Atwell - Oxford Hills Colbin Gadbois-Cates - Bonny Eagle

120 pounds

Evan Kowalsky - Mt. Ararat/Brunswick Brock Nice - Noble Cooper Blair - Edward Little Damionos Skinsacos - Cheverus/Falmouth James Terry - Oxford Hills Jack Van Gieson - Sanford

126 pounds

Ayden Cofone - Windham/GNG/Westrbook Patrick Jones - Massabesic Bryson Poulin - Cony Isaiah Phillips - Sanford Austin Bruce - Noble Kergan Thomann - Camden Hills

132 pounds

Evan Boulard - Massabesic Chase Frost - Bonny Eagle Rogan Boisvert - Marshwood Owen Gray - Noble Matty Smith - Mt. Ararat/Brunswick Miller Foss - Skowhegan

138 pounds

Kaden Dustin - Noble Evan Madigan - Edward Little Zach Nelson - Bonny Eagles Nicholas Chenard - Massabesic Stryker Fraser - Nokomis Mario Real - Kennebunk

144 pounds

Connor Pease - Camden Hills Adam Dumont - Noble James Chaplick - Sanford Alex Harriman - Massabesic AJ Ward - Mt.Ararat/Brunswick Roman Galkowski - Mt. Blue

150 pounds

Brady Ouellette - Noble Kyle Doody - Gardiner Dillon Gray - Mt. Blue Landon Pease - Camden Hills Curtis Fogg - Oxford Noah Goodwin - Marshwood

157 pounds

Cody Bubier - Marshwood Justin Batty - Camden Hills Stephen Galkowski - Mt. Blue Hunter Wormwood - Oxford Hills Landen Richard - Massabesic Kaleb Dustin - Noble

165 pounds

Joe Lathwood - Biddeford/Thornton Academy Jack Anderson - Marshwood Wyatt Chandler - Noble Moose Keys - Kennebunk Bryce Hazelton - Oxford Hills Tristan Box - Messalonskee

175 pounds

Michael Rollins - Camden Hills Izaac Martin-Poole - Edward Little Liam Backman- Cheverus/Falmouth Ricky Callis - Sanford Coleman Pennington - Massabesic Carter Ouellette- Noble

190 pounds

Colton Carter - Lawrence Kaiden Veilleux - Cony Jason Bagley - Mt. Blue Kaiden Dulac - Edward Little Indi Backman- Cheverus/Falmouth Richard Simpson - Sanford

215 pounds

Evan Metivier - Cheverus/Falmouth Canton Hill - Sanford Magnus Doucette - Bonny Eagle Quentin Avent - Biddeford/Thornton Academy Bentley Lane - Nokomis Lucas Feener - Camden Hills

285 pounds

Sean Leach - Noble Jcob Brengolini - Marshwood Chris Levesque - Oxford Hills Alden Treadwell - Sanford Trevor Wilkinson - Mt. Ararat/Brunswick Spencer Fields - Windham/GNG/Westbrook

Class B

106 pounds

Clayton McPheters - Mattanawcook Owen Vigue - Winslow Clinton Trussell - Fryeburg Academy Kaidin Webster - Morse Carter Elliott - Oceanside Sora Bukoski- Ellsworth

113 pounds

Dominic Simpson - Belfast Cohen Swoveland - Waterville Chris Anthony - York Skyren Clukey - Madison/Carrabec Gabe Fiske- Mattanawcook Academy Shane Goguen - Mount View

120 pounds

Phoenix Martinez - Oceanside Julien Melendez - York Quincy Nesbitt - Winslow Bennett Harper - Mattanawcook Academy Asher Bishop - Woodland Nickolaus Allen - Wells

126 pounds

Carter Noble - MDI Spencer Richard - Madison/Carrabec Keygan Boucher - Mountain Valley Brock Gagnon - Caribou Noah Parenteau - Belfast Chase Scott - Calais

132 pounds

Chance Watson - Mountain Valley Cole Workman - Lincoln Academy Luke Horne - Ellsworth Carter Rand - Monmouth/Richmond/Winthrop Parker House - Mattanawcook Academy Mythias Travis - Belfast

138 pounds

Caiden Skidgell - Dirigo Antonio Vieira - Mt. View Jason Rowen - Morse Nate Durgin - Foxcroft Academy Connor Jenney - Lisbon Wyatt Cram - Dexter

144 pounds

Josiah Miller - Mount View Adam St. Cyr - Lincoln Academy Joel Desjardins - Fort Kent Leighton Waite - Dirigo Hayden Hanson - Foxcroft Academy Jesse Knowlton - Oceanside

150 pounds

Ryker Evans - Belfast Owen Harper - Mattanawcook Academy Chase Lunetta - Wells Adrian Luck - Fryeburg Academy Samuel Schultz - Monmouth/Richmond/Winnthrop Kaeden Swan - Dirigo

157 pounds

Hudson Lufkin - Dirigo Alex Albright - Wells Noah Schultz - Monmouth/Richmond/Winthrop Damiair Miller - Dexter Mason St. Peter - Caribou Jayden Horton - Madison/Carrabec

165 pounds

Dominc Buxton - Wells Muiin Cook - MCI Zephyr Nelson - Washington Academy Tanner Bradeen - Dirigo Logan Dawes - Madison/Carrabec Brady Ball - Piscataquis

175 pounds

Jakobi Hagar - Lincoln Academy Shamus Pease - Medomak Valley Carter Desjardins - Fort Kent Copper Wren - Mount View Braden McKenzie - Monmouth/Richard/Winthrop Xavier Ocasio - Dirigo

190 pounds

Grady Pease - Medomak Valley William - Martine - Wells Ian Friend - Mattanawcook Academy Nathan Lewis - Monmouth/Richmond/Winthrop Giovanni Patterson - Dirigo David Tuttle - Piscataquis

215 pounds

Eli Potter - Wells Tate Taylor - Monmouth/Richmond/Winthrop Benjamin Thomas - Winslow Mason Rose - MDI Austin Graf - Lisbon/Oak Hill Tanner Ladd - Dexter

285 pounds

Geza Labancz - Fryeburg Academy Wyatt Weaver - Bucksport Riley Bryant - Mount View Nathan Malloy - Wells Takuma Steinberger - Oceanside Hayden Melvin - Washington Academy

Good luck to everyone in New England's!

