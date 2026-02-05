TICKET TV: Bangor Rams Visit Hampden Academy Broncos in Girls’ Varsity Basketball
The Bangor Rams visit the Hampden Academy Broncos in girls' varsity basketball on Thursday, Feb. 5, 2026.
The game will begin below at 6:30 p.m. A replay will be available once it is processed.
Ticket TV is always free. We will never ask you for credit card information. Ticket TV is committed to highlighting our local high school sports teams every season. Good luck to all who play the game.
Below is this week's Ticket TV schedule*:
MONDAY 2/2/26 6 PM BBALL – G HAMPDEN AT BREWER
TUESDAY 2/3/26 6:30 PM BBALL – B BREWER AT HAMPDEN
WEDNESDAY 2/4/26 7 PM BBALL – B OLD TOWN AT ORONO
WEDNESDAY 2/4/26 7 PM BBALL – B MDI AT ELLSWORTH
THURSDAY 2/5/26 6:30 PM BBALL – G BANGOR AT HAMPDEN
*subject to change
