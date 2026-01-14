The Hermon Hawks visit the Foxcroft Academy Ponies in boys' varsity basketball on Wednesday, Jan. 14, 2026.

The game will begin below at 7 p.m. A replay will be available once it is processed.

Ticket TV is always free. We will never ask you for credit card information. Ticket TV is committed to highlighting our local high school sports teams every season. Good luck to all who play the game.

Below is this week's Ticket TV schedule*:

MONDAY 1/12/26 7 PM BBALL – G ELLSWORTH AT OLD TOWN

TUESDAY 1/13/26 5 PM BBALL – G CAMDEN HILLS AT BREWER

TUESDAY 1/13/26 6:30 PM BBALL – B CAMDEN HILLS AT BREWER

TUESDAY 1/13/26 6:30 PM BBALL – B BANGOR AT HAMPDEN

WEDNESDAY 1/14/26 7 PM BBALL – B HERMON AT FOXCROFT

WEDNESDAY 1/14/26 6:30 PM BBALL – G OLD TOWN AT JOHN BAPST

WEDNESDAY 1/14/26 8 PM BBALL – B OLD TOWN AT JOHN BAPST

THURSDAY 1/15/26 7 PM BBALL – B M.A. AT ORONO

SATURDAY 1/17/2026 12 PM BBALL - G BRUNSWICK AT BREWER

SATURDAY 1/17/2026 1:30 PM BBALL - B PRESQUE ISLE AT ELLSWORTH

SATURDAY 1/17/2026 3 PM BBALL - G PRESQUE ISLE AT ELLSWORTH

*subject to change

