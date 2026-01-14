TICKET TV: Hermon Hawks Visit Foxcroft Academy Ponies in Boys’ Varsity Basketball
The Hermon Hawks visit the Foxcroft Academy Ponies in boys' varsity basketball on Wednesday, Jan. 14, 2026.
The game will begin below at 7 p.m. A replay will be available once it is processed.
Ticket TV is always free. We will never ask you for credit card information. Ticket TV is committed to highlighting our local high school sports teams every season. Good luck to all who play the game.
Below is this week's Ticket TV schedule*:
MONDAY 1/12/26 7 PM BBALL – G ELLSWORTH AT OLD TOWN
TUESDAY 1/13/26 5 PM BBALL – G CAMDEN HILLS AT BREWER
TUESDAY 1/13/26 6:30 PM BBALL – B CAMDEN HILLS AT BREWER
TUESDAY 1/13/26 6:30 PM BBALL – B BANGOR AT HAMPDEN
WEDNESDAY 1/14/26 7 PM BBALL – B HERMON AT FOXCROFT
WEDNESDAY 1/14/26 6:30 PM BBALL – G OLD TOWN AT JOHN BAPST
WEDNESDAY 1/14/26 8 PM BBALL – B OLD TOWN AT JOHN BAPST
THURSDAY 1/15/26 7 PM BBALL – B M.A. AT ORONO
SATURDAY 1/17/2026 12 PM BBALL - G BRUNSWICK AT BREWER
SATURDAY 1/17/2026 1:30 PM BBALL - B PRESQUE ISLE AT ELLSWORTH
SATURDAY 1/17/2026 3 PM BBALL - G PRESQUE ISLE AT ELLSWORTH
*subject to change
LOOK: These Are the Richest NFL players
Gallery Credit: Katrina Sirotta
16 Wildest Foods Sold in NFL Stadiums
Gallery Credit: Matthew Wilkening