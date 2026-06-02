TICKET TV: Hermon Hawks Visit Hampden Academy Broncos in Varsity Softball

TICKET TV: Hermon Hawks Visit Hampden Academy Broncos in Varsity Softball

Getty Images/Ticket

The Hermon Hawks visit the Hampden Academy Broncos in varsity softball on Tuesday, June 2, 2026.

The game will begin below at 7 p.m. A replay will be available once it is processed.

Ticket TV
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Ticket TV is always free. We will never ask you for credit card information. Ticket TV is committed to highlighting our local high school sports teams every season. Good luck to all who play the game.

Below is this week's Ticket TV schedule*:

MONDAY, 06/01/26, 7 PM, SOFTBALL, BREWER AT BANGOR
TUESDAY, 06/02/26, 7 PM, SOFTBALL, HERMON AT HAMPDEN
TUESDAY, 06/02/26, 7 PM, BASEBALL, HERMON AT HAMPDEN
WEDNESDAY, 06/03/26, 4:30 PM, SOFTBALL, ORONO AT OLD TOWN
WEDNESDAY, 06/03/26, 4:30 PM, BASEBALL, ORONO AT OLD TOWN
THURSDAY, 06/04/26, 6 PM, LACROSSE, JOHN BAPST AT HAMPDEN/BGR

*subject to change

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Filed Under: Hampden Academy Broncos, Hermon Hawks
Categories: Articles, Exclusive Videos, High School Softball, High School Sports, Ticket TV, Videos

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