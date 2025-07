The Lobster Bowl is celebrating it's 35th Anniversary this Saturday, July 19th. The game takes place at Lewiston High School. Only digital tickets can be purchased for the game, prior to the game, or at the gate. Tickets are available at MaineShrineLobsterBowl.com. The cost of a ticket is $20.

Here is a comprehensive list by school of the Cheerleaders who have participated in the Lobster Bowl throughout it's 35 year history. Thanks to Pliable Marketing for including this in the 2025 Media Guide!

(Note - If there are any spelling errors please email Chris Popper and we will correct them.)

BANGOR

Jocelyn Pinkney...............1999

Dawn Miller.................... 2000

Marci Chadbourne..........2001

Sarah Eremita.................2003

Sarah Glazier..................2004

Danielle Michaud ..............2011

Emily Meucci.................... 2012

Alicia Stairs...................... 2012

Carolyn Stacey ................ 2013

Taylor Clark...................... 2014

Lauren Grubb .................. 2014

Hannah Miller.................. 2015

Emily Reilly ....................... 2015

Jessica Winkler............... 2016

Emily Tenney...................2022

Taylor Gilio.......................2023

Nevaeh Jones.................2025

BELFAST

Melissa Whitney...............1999

Angela Harriman........... 2000

Megan Coughlin .............2002

Jed Salvatore................... 2019

Angela Benitez ...............2023

BIDDEFORD

Robin Allie ........................ 1990

Cheryl Demico ................. 1990

Jennifer Fernald.............. 1990

Jennifer Foster................ 1990

Bridgette Gurney............ 1990

Jackie Howard................. 1990

Sue Huot........................... 1990

Patricia Kelley.................. 1990

Angela McAuliffe............. 1990

Lori Ouellette .................. 1990

Shelley Sevigney ............. 1990

Heather Thompson ........ 1990

Deana Croteau ..................1991

Mickie Cymbrak.................1991

Alison Gaudette................1991

Missy Gervais ....................1991

Amy Gregoire.....................1991

Christine Levesque ..........1991

Beth Marino.......................1991

Kim Martel..........................1991

Kelly Martel........................1991

Cindy Simard......................1991

Kristy Vernette .................1991

Jenn Watson .....................1991

Jen Chretian.....................1992

Deana Croteau .................1992

Mary Donovan..................1992

Lynda Dube.......................1992

Alison Gaudette...............1992

Amy Gregoire....................1992

Renee Huot.......................1992

Jessika Letendre .............1992

Christine Levesque .........1992

Beth Marino......................1992

Hilarie Simard...................1992

Jenn Watson ....................1992

Alicia Allie....................... 2000

Mandy Lamb .................. 2000

Kathleen Cote.................2002

Sara Locke.......................2002

Jessica Morin .................2002

Carrie Binette.................2003

Melissa Labrie ................2003

Jillian Pothier..................2003

Amy Allaire......................2004

Melissa Membrino .........2004

Ashley Anton..................2005

Kimberly Thibault ..........2005

Samantha Danis.............2006

Megan Verville................2007

Alycia Lambert ...............2008

Shana O'Rourke .............2008

Kaliegh Daigneault ........2009

Chelsea Gaudette..........2009

Kelsey Martin .................2009

Kelsey Mohrman............2009

Amanda Stackpole ........2009

Kaitlyn Dutremble ..........2010

Alycia Gelinas ..................2010

Stephanie Hatch .............2010

Justina Adam ....................2011

Kady Lemelin .....................2011

Alyssa Hartsell ................ 2012

Marina Lebreux............... 2012

Cady Toussaint................ 2013

Alex Boudreau................. 2014

Becca Patoine.................. 2014

Sarah Poirier.................... 2014

Audrey Desjardin............ 2015

Hannah Morin-Roy ......... 2015

Jillian Vigneaut ............... 2015

Natalie Hatch................... 2016

Olivia Souliere.................. 2016

Lydia Gordon.................... 2018

Brianna Adams................ 2019

Cassidy Mawhinney........ 2019

Kairlye McQueen............2020

Shalyn Menard ...............2020

Alli Souliere.....................2020

Alexis Berry ....................2022

Mackenzee Leblanc.......2022

Isabella Thibault.............2022

Ashley Baumgardner ....2024

Taylor Pendleton............2024

Keyarrah Mccurry..........2025

BONNY EAGLE

Dyani Conway...................1999

Jill Lambert.......................1999

Sara Richardson...............1999

Jennifer Colby .................2001

Jennifer Colby .................2001

Christel Nevells ..............2002

Katie Colby......................2003

Stacie Vanderburgh ......2003

Briana Wishart ...............2004

Aimee Budzko.................2006

Felicia Fox........................2006

Melissa Kenison.............2006

Brittney Wishart ............2006

Kaitlyn Hall......................2007

Devan Young...................2007

Angela Cartwright .........2008

Kelsey Bulger.....................2011

Kelcie Marean.................. 2012

Whitney Phillips .............. 2013

Kaitlyn Hale...................... 2014

Karley Cannell ................. 2015

Lauren Collins.................. 2015

Carly Brown...................... 2016

Allison Morin.................... 2016

Alyssa Bryan.....................2017

Ashley Levesque............. 2018

Allie Carpine .................... 2019

Julia Swett ....................... 2019

Megan Arsenault ...........2020

Hayley Foster .................2023

BOOTHBAY

Sara Prouty......................2001

Sara Prouty......................2001

Alyson Grover.................2003

Alyssa Mellor..................2004

Jennifer Spinney............2006

Aleigha Campbell ...........2007

Candida Carrier..............2007

Megan Hodgdon.............2007

Dana Emberley...............2009

Danica Ramse-Brimberg.2009

Bailey Lewis ....................2025

BREWER

Jenny Allen.......................1992

Tricia Bouchard ................1992

Jenny Comer ....................1992

katie Enman......................1992

Julie Gray ..........................1992

Cheryl Halliday .................1992

Jill Kiah ..............................1992

Denise Miller.....................1992

Melanie Oxley...................1992

Heather Piper...................1992

Joanne Sewwk .................1992

Heather Smith..................1992

Heather Fraser.................1999

Amanda Hamm................2001

Samantha Floyd .............2002

Jamei King ......................2003

Sara Patterson ...............2003

Ali Caron..........................2007

Kristin Wood...................2007

Alicia Hallahan................2008

Mackenzie Degraff.........2009

Kayla Triplett ..................2009

Courtney Arrico ................2011

Catherine Nichols.............2011

Sonia Biswas.................... 2012

Allison Cote...................... 2013

Alexis Ireland................... 2013

Breannah Geiser............. 2015

Taylor Richardson........... 2015

Moriah Newcomb............ 2016

Castine Grant ...................2017

Lauren Richardson ......... 2019

Abigail Lawrence............2020

Jordyn Eastman.............2022

Emma Higgins.................2022

Hannah Russell ..............2023

Olivia Steiger ..................2023

BRUNSWICK

Lauren Perry.................. 2000

Kara Brawn ......................2001

Meghan Merrill ...............2004

Erica Brown.....................2007

Brianna Lemieux............2007

Rachel Emery..................2008

Carrie Predmore.............2008

Jessica Rice ....................2008

Victoria Burkhart............2010

Brittany Rice....................2010

Margaret Mathy................2011

Corinne Beal .................... 2012

Courtney Barrett ............ 2014

Molly Steinman................ 2015

Lexie Bernier................... 2016

Julia Casey....................... 2016

Madison Kaiser ................2017

Jenny Doiron ................... 2018

Mariah Richards.............. 2018

Abigail Komeiga .............. 2019



BUCKSPORT

Rita Chase.........................1999

Rachel Palmer...................1999

Tabitha Jerome ............. 2000

Brittany Crowley............2005

Meagan Lilley..................2007

Amanda Goode...............2008

Randi Saunders..............2008

Megan Besnson..............2009

Julia Zavalza.................... 2016

Abigail Coffin ..................2023

Kaylee Whalen ...............2023

Kaylee Hallett.................2024

Rylee Vanscoy ................2025

CONY

Jennifer Pattershall .......2001

Anne Tobias ....................2003

Ashlee Hunt....................2005

Alyssa Brochu.................. 2012

Leah Howard-Berry........ 2012

Sydney Lorgeree ..............2017

Mallory Turgeon .............2020

Natalie Brown.................2024

Trinity Delesline .............2024

Carmina Fortin ...............2025

DEERING

Erica Miller........................1999

Jill Ferrante......................2001

Jill Ferrante......................2001

Katy Carrado ..................2003

Victoria Baker.................2006

Peggy Levy ......................2008

Nicole MacDonald..........2009

Mercedes Vail.................. 2012

Elsa Heisler...................... 2018

Lauren Jackson..............2024

Iyannah Smith-Welch....2024

DEXTER

Anne Hazlett ....................1999

Rachel Goetze .................2001

Whitney Mower............... 2012

Kenzie Trafton................2024

Elizabeth Roberts ..........2025

DIRIGO

Dawn Blackman.................2011

Michelle Morrison........... 2013

Hannah Dorion................ 2014

Kayla Perry....................... 2015

Celine Bolduc................... 2016

Madeline Huggins ..........2025

EDWARD LITTLE

Beth Blanchard ............... 1990

Jennifer Bolduc............... 1990

Jennifer Cote................... 1990

Michelle Cyr..................... 1990

Vennie Daigle................... 1990

Sandy Foss....................... 1990

Traci Malia ........................ 1990

Jessica Nelson ................ 1990

Jen Pelkey........................ 1990

Julie Plummer.................. 1990

Joal Polvinen ................... 1990

Kerry Tardiff..................... 1990

Summer Walsh ................ 1990

Chrissy Chaloux ............ 2000

Samantha Sylvain ...........2001

Kelsey Bouffard..............2002

Nicole Julian...................2003

Carrie Ann Young ..........2004

Stephanie Defillip ..........2005

Caidra Harris ..................2005

Callie Hird........................2005

Kristen Lamiette............2009

Dawna Daigle.....................2011

Taylor Morgan....................2011

Alyssa Raubeson ..............2011

Abigail Sawyer................. 2012

Kelsey Janelle ................. 2013

Caitlyn Lewis.................... 2015

Samantha Copp............... 2016

Rianna Roewer.................2017

McKenna Muldoon.........2020

Bailey Lee-Frangoulis ...2022

Alliyah Pelletier..............2023

Rilee Fournier.................2025

ELLSWORTH

Nichole Carney................ 2013

Victoria Page-Jackson... 2016

Elizabeth Frost ...............2023

FOXCROFT ACADEMY

Chrisy Scott ......................1999

Adrienne Smith ............. 2000

Jessica Lynn Smith ........2001

Marybeth Clement ........2006

Trisha Weymouth...........2006

Chelsey Curtis .................2010

Kimmy Hanson ................ 2016

Jessica Moore ..................2017

Lauren Cooper................. 2019

Mckenzie xMcLoud......... 2019

Steffi Victoria .................2020

FREEPORT

Rachel Sayward............... 2014

Grace Bertrand ............... 2016

Kasey Erlbach.................. 2016

Lauren Larrabee ..............2017

Logan Baumli ................... 2018

Hannah Morris ...............2020

FRYEBURG ACADEMY

Natasha Carruthers......2002

Sara Roberts...................2003

Beth Scully ......................2004

Emily Ouellette................ 2014

GARDINER

Kasey Faunce ....................1991

Kerri Grant .........................1991

Amy Grotton......................1991

Tavia Haskell ......................1991

Melissa Lassalle ................1991

Alicia Leavitt......................1991

Patti Mansir.......................1991

Stephanie Martin..............1991

Michelle Sirois ...................1991Jennifer Norton ...............1999

Jessica Marsella .............2001

Michelle Lavallee ...........2002

Lauren Sirois...................2003

Justin Wing.....................2003

Jennice Truman .............2007

Trisha Cobb.....................2009

Samantha Healey...........2009

Sara Merill .......................2009

Hayley Pearson .................2011

Grace Temple.....................2011

Hannah Morgan .............. 2013

Carlee Hussey ................. 2014

Molly Dow......................... 2015

Danika Chartier............... 2018

Mikayla Palmer................ 2018

Brooke Coutts ................. 2019

Faith Labonte .................. 2019

Renee Rossi ..................... 2019

Juliet Leach ....................2022

Karah Leighton...............2022

Maddy Moody.................2023

Liz Nugent.......................2024

Arianna Markos..............2025

GORHAM

Shannon Calvo .............. 2000

Megan Croxford...............2001

Megan Croxford...............2001

Shawneen Day................2002

Cindy Day ........................2004

Kristin Villacci.................2004

Kristina Cossar...............2005

Daija Page........................2005

Allysha Jones .................2008

Sarah Day.........................2010

Abegayle Brown.............. 2012

Kara Stahl......................... 2013

Morgan Cole....................2023

Chloe Blanchard.............2024

Brianna Beaulieu............2025

Abigail Libby ...................2025

GRAY-NEW GLOUCESTER

Amber Short ...................2006

Chantal Ruby ................... 2013

Megan Ruby..................... 2016

HAMPDEN ACADEMY

Kelly Thomas ....................1999

Melinda Colson.............. 2000

Julie Chandler................2003

Kim Johnson...................2004

Katelyn Richards............2004

Minda Hyde.....................2005

Amanda Johnson...........2005

Cassie Hatch...................2007

Rebecca Gott..................2009

Megan Braley...................2010

Gabriel Brodek ................ 2013

Mikayla Becker................ 2014

Samantha Brown ............ 2014

Hannah Bailey ................. 2015

Laura Doyan .................... 2015

Shelby Brown................... 2016

Laura Landry ................... 2016

Zoey Bishop..................... 2018

Madison Elliott ................ 2018

Claire Bowen.................... 2019

Lindsey Clements ..........2020

Hannah Mann.................2020

Tiffany Levesque............2022

Ella Carver.......................2023

Montana Langille ...........2023

Amy Spencer..................2023

Savannah O’Leary..........2025

HERMON

Eden Clark.......................2024

Samara Harris ................2024

HOULTON

Delaney Despres............. 2018

Paige Ford........................2020

Amanda Thorne .............2022

JAY

Misty Gross.......................1999

Sharon Paine....................2001

Sharon Paine....................2001

Danielle Peart.................2008

Megan Wolf.....................2009

JOHN BAPST

Tammy Dyment ................1999

Tiffany Mayhew..............2004

Katie Stearns..................2004

Brittany Hill.....................2005

Alison Bromley ...............2007

Naomi Freeman..............2007

Sara Moreshead.............2007

Melissa Gilfort ................2008

Sheila Toomey.................2008

Lauren Peavey................2009

Kalgari Shorey ................2009

Megan Doane ....................2011

Lauren Piccirillo.................2011

Krystina Sanzaro ..............2011

Rebecca Leathers........... 2012

Jessica Sweeney............. 2016

Lauren Ismail ................... 2018

Jenna Voteur................... 2019

Megan Johnston............2020

Audrey Seymour............2020

Emma Clark.....................2022

Katie Vigue......................2022

Fallon Lawson.................2025

KENNEBUNK

Christine Cloutier..........2002

Molly Theriault ...............2005

Amanda Nolette.............2006

Amanda Vose..................2007

Kelsey Adams..................2010

Erin Beal ...........................2010

Samantha Keegan .......... 2014

Kate Doody ...................... 2015

Mackenzie Gordon.......... 2016

Madison Hornbeck ......... 2016

Hannah Dente ..................2017

Erin McDermott .............2024

Abigaile Santerre...........2025

LAKE REGION

Monica Brown.................2002

Sarah Berry.....................2003

Esther Paraschak ..........2004

Daniel Spencer...............2005

Heather Trahan..............2005

Catherine Duquette ......2009

Frances Kimball............... 2014

Brooke Chase .................2020

LAWRENCE

Monica O'Clair..................1999

Erin Hagerty....................2002

Alicia Nielson..................2004

Tiffany Caron ..................2006

Chelsea Gosselin............2006

Amanda Roy ...................2006

Amber Carter .................2007

Kori Roderick..................2007

Sierra Boardman............2008

Brooke Boulanger..........2008

Ariel Grenier...................2008

Jessica Leary..................2009

Dalis Bragdon ..................2010

Marissia Champine.........2010

Megan Oliver....................2010

Trisha Poulin ....................2010

Megan Miville.....................2011

Samantha Corson........... 2013

Chelsea Harrison ............ 2014

Brianna Shores................ 2014

Paige Castoguay.............. 2015

Mikaela Wyman............... 2015

Kelsey Dubay................... 2016

Emma Harrison ............... 2016

Hannah Senior..................2017

Anna Castonguay ........... 2018

Amia Currie...................... 2018

Abigail Larochelle ........... 2019

Victoria Dubay................2020

Samantha Fuller.............2020

Kaylee Marks..................2022

Caitlyn Mayo...................2022

Alyssa Welch ..................2025

LEAVITT

Kaitlynn Custea................1999

Bonnie Gotto ....................1999

Aimee Picard.....................1999

Katie McLean................. 2000

Sarah Doyle......................2001

Sarah Doyle......................2001

Ashley Alden...................2002

Heather Perry.................2003

Kara Gauthier.................2004

Kayla Raymond ..............2005

Melissa Mathieu.............2008

Kelly Nutter .....................2010

Nicole Smith.......................2011

Alexia Barcelou ............... 2014

Alia Bell............................2023

Emma Caouette .............2023

Skyla Lapointe................2023

Maddie Keneborus ........2024

LEWISTON

Cindy Berube................... 1990

Christie Berube............... 1990

Tracy Breau...................... 1990

Tracey Caron.................... 1990

Wendie Denney............... 1990

Amy Desjardins ............... 1990

Laurie Dufour .................. 1990

Sherri Dupuis................... 1990

Stacie Gendron ............... 1990

Debbie Grenier................ 1990

Jen McClure..................... 1990

Staci Michaud.................. 1990

Kim Roux .......................... 1990

Kelly Vachon .................... 1990

Katie Traynor....................1999

Laurie Davis ................... 2000

Stephanie Fontaine ........2001

Serena Fortier................2002

Ashley Cloutier...............2003

Roxanne Healey .............2005

Rebecca Roy ...................2006

Samantha Tanguay........2008

Jane Campbell................2009

Emilee Giroux..................2009

Kassandra Bowen...........2010

Erica Webber...................2010

Ashley Blauvelt .................2011

Samantha Hopkins ...........2011

Rebecca-Marie Lessard...2011

Heather Michaud..............2011

Kara Barnies .................... 2013

Kirsty Beauchesne ......... 2013

Abigail Madden ............... 2014

Andrea Bonin................... 2015

Erika Thibault .................. 2015

Taylor Hopkins................. 2016

Sierra Melanson.............. 2016

Meagan Murphy.............. 2016

Hailee Ingerson ................2017

Alison Porter.....................2017

Maggie Belleau................ 2018

Maraeka Merchant ......... 2018

Katelyn Ingerson............2020

Grace Porter...................2020

Kelsea Anderson ...........2024

Phoenix Beaulieu ...........2025

Aubrey Wood..................2025

LINCOLN ACADEMY

Michaela LaCrosse ........2023

LISBON

Amanda Aceto............... 2000

Robin Littlefield..............2004

Heather Rendall.............2004

Cassandra Carlow..........2008

Laura Longley.................2009

Hillary Durrell ....................2011

Abby Curtis...................... 2015

Kayla Roberts.................. 2018

Melissa Wood .................. 2018

Riley Hoyle ......................2025

LIVERMORE

Jessica Tripp.....................1999

Lindsey Flagg...................2010

Adrienne Alley...................2011

Alyssa Hamilton ................2011

MACHIAS

Mackenzie Schors..........2024

MADISON

Tracy Dickey....................2002

Michelle Brown...............2005

Elizabeth Collins.............2006

Jolene Libby ...................2009

Ashley Olson...................2009

Katie Bruce ......................2010

Kylee Locke......................2010

Crystal Dacosta .............. 2012

Tiffany Camire ................. 2014

Kiley Plourde.................... 2014

Toni Candelmo................. 2015

Sarah Blomerth............... 2016

Jordyn Wheeler .............. 2019

Chloe Kay ........................2022

Jocilynn Meader............2022

MAINE CENTRAL INSTITUTE

Alexandra Faria...............2001

Teresa Kingsbury ...........2003

Katie White.....................2005

Leeann Robertson.......... 2015

McKenna Basford ........... 2016

Michaela Piatt ................. 2018

Hailey Saunders.............. 2018

Gigi Ouellette..................2024

Libby Trask......................2025

Anthony(Andy) Wess ....2025

MARSHWOOD

Sarah Beaudette........... 2000

Megan Newson.............. 2000

Katrina Scribner..............2001

Katrina Scribner..............2001

Erica Stevens...................2001

Chelsea Hofacket...........2002

Amanda Leach ...............2002

Brooke Currier................2005

Julianna Webster...........2007

Morgan Schoff.................2010

Kathleen Crouch...............2011

Abigail Rovnak................. 2012

Heather Hanson.............. 2013

Emily Osborne ................. 2014

Rebecca Thompson........ 2014

Jayna Ledger................... 2015

Amanda Rovnak.............. 2015

Ryley Sullivan................... 2015

Victoria Biddle................. 2016

Ashley Paul ...................... 2016

Alex Fontaine ...................2017

Lydia Bowen....................2022

Mackenzie Davis ............2022

Izzy Varney......................2022

Uma Connolly .................2023

MaryKate Reeves...........2023

Hannah Moylan ..............2025

Kylie Shaw.......................2025

MASSABESIC

Becky Smen ................... 2000

Kristen Germain..............2001

Kristen Germain..............2001

Sara Ylonen ....................2002

Amanda Parslow ............2007

Melinda Roy .....................2010

John Costello.....................2011

Kaitlyn Laverriere........... 2014

Allison Cahill .................... 2015

Hannah Merrill..................2017

Elizabeth Schepis.............2017

Gianna Cole...................... 2018

Marissa Goodwin ............ 2019

Megan Lasante................ 2019

Kaitlyn Shaw.................... 2019

Grace DeSimone ............2020

Alyssa Paquin .................2020

Hayley Gonneville ..........2022

Devyn Hussey.................2022

Dylan Jones ....................2023

Kelsie Moulton ...............2023

Chloe O’Connor..............2023

Shealyn Plumes..............2023

Mariah Laverriere ..........2024

Sydney Mayer.................2024

Jenna White ...................2024

Isabella Rohner..............2025

Deanna Watson..............2025

Daysha Watson..............2025

MATTANAWCOOK

Elizabeth Kenney.......... 2000

Sarah McLaughlin ...........2001

Laura Whiting.................2006

Alicia Pelkey....................2007

Phebe Reed.....................2007

Annie Smith ....................2007

Victoria Dill......................2008

Karri Anne Paradis ........2008

Logan Brown...................2009

Rebecca Coolong ...........2009

Megan Markie.................2009

Hannah Delano................2010

Ashley Dill ..........................2011

Shelby Spinney..................2011

Merissa Jordan ............... 2012

Rebecca Smith ................ 2012

Katelyn Gerry .................. 2013

Megan Buler......................2017

Kali Severance................. 2018

Kourtney Thurlow........... 2019

Hailey McReavy..............2020

Kelly Nadeau...................2020

Lexie Ireland ...................2025

MEDOMAK VALLEY

Aaliyah Thompson.........2023

Skylah Ward....................2023

Sarah Cayer ......................1999

Shelby Goodenow............1999

Amber Clapperton..........2001

Karen Bucknam..............2002

Brittany Burke................2003

Maila Couture.................2004

Kelsey Gwazdosky..........2010

Megan McKenna ...............2011

Anna Dobos ......................2017

Kaitlun Berthiaume ........ 2019

Hannah King ...................2024

Jocelyn Poulliot..............2024

MORSE

Moriah Geaghan...............1999

Courtney Ambrose.........2001

Amanda Lemont .............2001

Carlie Geiger...................2004

Jessica Hogan................2005

Brittany Hall....................2006

Chelsea Hall ....................2008

Jessica Scammacca ......2008

Brooke Leonard..............2009

Kelsey Marco..................2009

Caitlin Martel-Harrington

...........................................2009

Elizabeth McMullen.......2009

Alixandra Calloway ...........2011

Lindsey Flanigan...............2011

Devon Green.................... 2013

Chloe Frye ........................ 2015

Arielle Bilugan ..................2017

Lexi Wright........................2017

Nicole Jewett .................. 2018

Rianna Green................... 2019

Elli Bonzagni....................2020

Gracie Rolfe ....................2022

Kenyah Allen...................2023

Sophie Booth..................2023

Maryssa Cavallaro .........2023

Ivy Gonzalez....................2023

Anna Strozier .................2025

MOUNT ARARAT

Michelle Bernier............ 2000

Andrea Burns .................2003

Emily Gagnon..................2004

Heather Herrick.............2006

Samantha Payne............2007

Kayla TRUE......................2008

Erin Sturgeon ....................2011

Julia Edgerton................. 2012

Paige Booty...................... 2016

Ali Gosselin ...................... 2016

Lily Mechan.......................2017

Ansleigh Lucas ................ 2018

Amanda O'Neil................. 2019

Morgann Allard...............2020

MOUNT BLUE

Alicia Gifford....................2001

Amber Douville...............2002

Angela Nile......................2003

Elizabeth Ryder..............2004

Karen White....................2006

Daniele St. Germain ......2009

Sabrina Storer................2009

Kaitlyn Burdick..................2011

Samantha Keith ................2011

Macey Smith.................... 2013

Nikki Osborne.................. 2014

Ashley Bouchard............. 2015

Emily Walsh...................... 2015

Chelsea Macomber......... 2016

Kirstin Kerr.......................2017

Brianna Jackson ............. 2018

Autumn Conklin .............. 2019

Kate Pond......................... 2019

Valerianne Hinkley.........2020

Sylvia Williamson ...........2020

Jayla Cuesta...................2024

Jenna Pond.....................2024

Emma Turcotte...............2025

MOUNT DESERT ISLAND

Kyra Cannon .....................1999

Robyn Hanson............... 2000

Lesley Howard................2005

Jackie Just......................2005

Ashley McEachern.......... 2015

MOUNT VIEW

Dani Flewing ...................2008

Amanda Barnes ................2011

Brittany Flewelling............2011

Lili Albright....................... 2016

Samantha Spaulding .......2017

Kaylee Corson ................2020

Shauna Randall ..............2020

Hailie Howe .....................2025

Jessie Fulton ....................1999

Alyssa Hurtubise .......... 2000

Kassie Burns....................2001

Kassie Burns....................2001

Ashlee White ..................2003

Nikki Scott ......................2004

Angela Cormier..............2006

Kerri Patneude...............2007

Elizabeth Shaw...............2008

Brianna Myles.................2009

Cassandra Veilleux ........2009

Brittany Garcia................2010

Danielle Cunningham .......2011

Stephanie Garcia ............ 2012

Kelsie Blanchard ............. 2014

Leah Perry........................ 2015

Alexandria Durland ........ 2016

Makayla Miller..................2017

Abigail Blauvelt ............... 2018

Mackenzie Arseneault ... 2019

Erin Landry......................2020

Kenedi Arsenault...........2022

Abigail LeBlanc...............2022

Kirstynn Blouin...............2024

Celeste Dickey................2024

MOUNTAIN VALLEY

Maiya Melcher................2025

Alyvia Theriault ..............2025

NA

Lorrie Ann Cote................1993

Shelly Bazinet...................1993

Cari Beach.........................1993

Danielle Bell ......................1993

Dawn Boudreau................1993

Ali Bragdon .......................1993

Hilary Brann......................1993

Lindy Chisholm.................1993

Carrie Cloutier..................1993

Kari Cox .............................1993

Jodie Dorval......................1993

Julie Dorval.......................1993

Kasey Faunce ...................1993

Nikki Getz..........................1993

Jessie Gifford ...................1993

Laura Haslam....................1993

Susie Henderson..............1993

Jill Hosington....................1993

Alicia Leavitt.....................1993

Marla Magno.....................1993

Angie Martel .....................1993

Sarah Martin.....................1993

Sarah Nadeau...................1993

Angie Nichols....................1993

Jenn Pare ..........................1993

Becky Pollard....................1993

Jayne Polvinen.................1993

Heather Proctor...............1993

Shannon Reney ................1993

Christine Ronco ...............1993

Karen Roy..........................1993

Jess Roy ............................1993

Melanie Sherwood...........1993

Kendra Sturgie.................1993

Shannon Thibodeau ........1993

Melissa Verrill...................1993

Stormy Wardwell..............1993

Jamie Wing .......................1993

Heather Wood..................1993

Kim Youcis.........................1993

Jodie Zemrak....................1993

Meghan Maloney ...........2008

Brianna Myles.................2008

Brittny Silke ....................2008

NOBLE

Brianna Anderson ..........2001

Brianna Anderson ..........2001

Shannon Sloat ................2002

Courtney Allen ...............2003

Chelsea Knight ...............2006

Jordan Messier.................2011

Meghan Naughton............2011

Karin Anderson............... 2012

Kimberly Donoghue........ 2015

Taylor Dupont.................. 2015

Taniessa Sainteloi ..........2024

NOKOMIS

Cassidy Foster................. 2012

Mikayla Pelkey................. 2015

Melanie Hughes .............2022

Adriene Dyer ..................2023

Ebony Parker..................2023

Madalynn Nickerson .....2024

Alexis White....................2025

OAK HILL

Courtney Ridley ...............1999

Jennifer Doustou............2001

Jennifer Doustou............2001

Katie Rossignol ..............2003

Ashly Tanguay ................2005

Allie Anctil.......................2006

Kristal Giguere ...............2006

Stephanie Gauthier.......2008

Chelsea Turcotte............2008

Amber Chase...................2010

Autumn Ayers ................. 2012

Kearsten Robichaud....... 2013

Tabby Riendeau............... 2014

Hayley Pinard ...................2017

Lauren Garand ................ 2018

Autumn Byras ................2020

Peyton Wright ................2020

OCEANSIDE

Alexandra Dieesch-Calamari

............................................ 2012

OLD ORCHARD BEACH

Mandi Anderson ............2002

OLD TOWN

Tara Drinkwater...............1999

Amy Dauphinee............. 2000

Kate Hogan .................... 2000

Jessica Stoup ..................2001

Kailee Bradstreet ..........2002

Kimberley Hamel............2002

Cassandra Madden .......2003

Val Dionne.......................2004

Heather Lonko ...............2004

Whitney Randall.............2004

Christian Paradis ............ 2013

Emma Burgason.............. 2014

Julia Van Steenburghe .. 2016

Jordan Merchant .............2017

Cindy Miller.....................2020

Krystyn Pelletier............2020

Brieghanna Haverlock ..2022

ORONO

Meagan Carter...............2003

Amy Bell...........................2005

Sara Stout .......................2006

Alexandran Cookson...... 2014

Alaska Marzilli ................2023

Adella Mabee..................2024

Anna Robertson.............2024

Ella Ryder........................2025

OXFORD HILLS

Jessie Becher...................1999

Kourtney Charest ......... 2000

Nicole Greenwood ........ 2000

Lonnie Powers ............... 2000

Kristin Stowell ............... 2000

Kimberley Stowell ......... 2000

Jess Duplisea .................2002

Cara Brown .....................2003

Hannah Austin ...............2004

Melissa Brown ................2005

Dylan Smith.....................2005

Kimberly Stetson ...........2006

Staci Cushman ...............2007

Tiffany Davis ...................2007

Kristi Hall.........................2007

Austri Silver....................2007

Chelsea Marshall ...........2008

Alexis Kennedy ..............2009

Chesea Coffin..................2010

Chelsea Gould ...................2011

Montana Mahwhinney .....2011

Amanda Smith...................2011

Andrea Andrews ............. 2012

Ashley Blake .................... 2013

Ashley Charlton .............. 2013

Lindsay Day ..................... 2014

Ashley O'Neil ................... 2014

Libby Belanger ................ 2015

Tiffany Herrick................. 2015

Amber Mann.................... 2015

Sara Frutos ...................... 2016

Kate Watkins ....................2017

Jazlynn Newcomb........... 2018

Teaghan Rodzen.............. 2019

Cassidy Walo ................... 2019

Rachel Newcomb ...........2020

Kylie Danforth ................2023

Abby Fickett ...................2023

Madison Striegel............2023

Adriana Mills...................2024

Natalie Gray....................2025

Brealynn Record ............2025

PENQUIS VALLEY

Layla Chai........................2024

POLAND

Katie Young...................... 2014

Izabella Martin................2022

Emma MacMahon ..........2025

PORTLAND

Erin O'Connell................ 2000

Jessica Ross .................. 2000

Stephanie Daggett ........2004

Brittany Foley.................2006

Melissa Gaudette...........2006

Alicia Roberts.................2007

Brittany Roma ................2007

Meaghan Higgins ...........2008

Sara Nielson....................2008

Morgan McTigue ............. 2012

Kendra Madore ............... 2013

Laura Nielson .................. 2015

Madison Mahan............... 2018

Ruby Collins ....................2022

Mariah Coyne .................2022

Meghan Frank.................2022

R. W. TRAIP ACADEMY

Melissa Poirier..................1999

ROCKLAND

Darcie Pollard ...................1999

Andrea Fullerton........... 2000

Rachel Wandell................2001

Gretchen Appleby..........2006

Mackenzie Murphy ........2008

Chelsea Sonksen............2008

SACOPEE VALLEY

Brynn Lajoie....................2025

SANFORD

Courtney Boyes................1999

Risa Kostis ........................1999

Rebecca Williams.......... 2000

Ruby Thompson ..............2001

Lacey Williams.................2001

Eileen Coveny .................2002

Brittney Jean .................2003

Stephanie Shain.............2004

Ashley Taylor..................2006

Kaitlin Brunelle...............2007

Ashley Leach ..................2007

Kathleen Levesque......... 2014

Taylor Coffey...................2025

Natalie Lam.....................2025

SCARBOROUGH

Lindsay Jones ............... 2000

Kelcie Martin ..................2002

Michele Haley .................2003

Kaitlin Noonan................2003

Ashleigh Bailey...............2004

Kyley Googins.................2004

Jonica Soules .................2004

Krista Hitchcock ............2005

Keleigh Wheatley...........2005

Katie Dyer.......................2006

Danielle Flynn.................2006

Leah Marsanskis............2006

Nicole Zambs..................2006

Elizabeth Bolduc ............2008

Lisa Bryant......................2009

Christine Rousselle .......2009

Shelby Dahms..................2010

Hailee Flaherty................ 2012

Courtney Noiles .............. 2016

Taylor Brown.....................2017

Olivia Gage ......................2020

Alexia Smith....................2020

Riley Kennedy.................2023

Anita Carr........................2025

Alexis DiBenedetto........2025

SKOWHEGAN

Amanda Hunnewell ........2001

Morgan Storen-Gund.....2010

Alana Winslow................. 2014

Megan Griffeth................ 2016

Sarah Reichenback..........2017

Joel Weatherford.............2017

Bailey Wilson ................... 2018

Ashley Bliss...................... 2019

Katelyn Warren ............... 2019

Kaitlyn VanVliet .............2020

Jasmyne Beaulieu .........2022

Twyla Hodgdon-Wagg ...2025

SOUTH PORTLAND

Natalie Lorrence..............1999

Tracy Romano..................2001

Tracy Romano..................2001

Jessica Kadlec................2003

Jess Peterson.................2006

Alyssa Mira .....................2008

Adrienne Legere ............2009

Allyssa Conley ...................2011

Alyssa Sanborn ............... 2014

Ashlee Cram .................... 2016

Taylor Landun...................2017

Marcus Swiderek ...........2022

Maddy Thurgood............2024

Sophia Anderson ...........2025

SPRUCE MOUNTAIN

Kendra Page .................... 2012

Hayley Fortier.................. 2013

Brianna Missler............... 2013

Brooke Steele .................. 2014

Kaylee Marraffa .............. 2015

Kathryn Dorey................2024

Kayleigh Cole..................2025

STEARNS

Sarah Varney ................. 2000

Chelsea Cutliff................2003

THORNTON ACADEMY

Mary Anderson .................1991

Kristi Galli...........................1991

Amber Harriman ...............1991

Jessica Hazlett..................1991

Kerry McAuliffe.................1991

Kendi McCausland............1991

Lisa Paisson .......................1991

Jo Jo Palmer......................1991

Nicole Paquette ................1991

Kristen Rokowski ..............1991

Melanie Webber.............2002

Darcie Collin....................2003

Jennifer Foss..................2005

Malarie Wormwood .......2006

Kaitlyn Cote ....................2008

Miranda Durfee..............2008

Danielle Dallaire .............2009

Felicia Manson................2009

Ashlyn Mowatt ...............2009

Briana AcQuaviva ...........2010

Chelsea Boudreau ..........2010

Abby Boissonneault .........2011

Lauren Fogg ..................... 2013

Kayla Woodward ............. 2013

O'Malley Walsh................ 2015

Miranda Mitton ............... 2016

Daria Morton ................... 2016

Kaila Swan........................ 2016

Arianna Libby .................. 2019

Samantha Underwood... 2019

Sarah Whitney................. 2019

Delainey Curit.................2020

Deanna Curit ..................2020

Brooke Meserve.............2020

Grace Nadeau.................2020

Katelyn Munro................2022

Jordyn Prejean...............2022

Mia Turner.......................2023

Avalynn McCullum .........2024

Madison Wight ...............2024

Mackenzie Ames............2025

Amiya Harper .................2025

WATERVILLE

Holly Haywood..................1999

Aimee Bailey.................. 2000

Maranda Crews ..............2002

Kenia Kelley ....................2003

Emily Naber.....................2004

Carolyn Roy.....................2005

Nicole Duperry ...............2009

Elizabeth Kowalik...........2009

Lana Morgan...................2009

Katelynn Harris ............... 2012

Alyssa Curtis ................... 2013

Ariel Roy........................... 2014

Julia Hamilton ................. 2016

Jericah Saucer................ 2019

Alexis Hawkins ...............2020

Malaki Baker...................2023

Lily Ruane........................2023

Angelia Woodbury .........2023

Jade Eastman.................2025

WELLS

Danielle Jeralds ............ 2000

Jillian Leech................... 2000

Janie-Lynn Roberge..... 2000

Sara Littlefield................2003

Kate Colly ........................2005

Elizabeth Condon...........2005

Jessie Araujo..................2007

Megan Noble ..................2007

Jennifer Colantoni.........2008

Ashley White ..................2008

Jannelle Vienneau-Hathaway

............................................ 2012

Olivia Holdsworth ........... 2016

Ryann Duquette.............. 2019

Theresa Goodwin............ 2019

Skyler Klinner-Lozano ..2020

Abi Legere.......................2020

Laci Raso .........................2022

Adriana Brock.................2025

WESTBROOK

Raelyn Remick............... 2000

Noelle Doucette.............2003

Lauren Casavant............2005

Caitlynn Hersom ............2005

Alisha Ramsey................2007

Liliana Waterman...........2024

WINDHAM

Tiara Sanborn.................2002

Kristen Brown.................2005

Elyse Robichaud.............2006

Amy Rousse....................2006

Candace Arno.................2008

Heather Carter................ 2012

Haley Williams ................. 2013

Annalyse Harris .............. 2016

Cassidy Mullins.................2017

Ella Roberts ....................2025

WINSLOW

Jessica Caron...................1999

Kirsten Carter................ 2000

Kim Carey .........................2001

Stephanie Mally...............2001

Danielle Garrson ............2003

Karrie West.....................2004

Sarah Doucette..............2005

Nikki Lachance...............2006

Danielle Babb .................2007

Jamie Pellerin.................2008

Nicole Poulin...................2008

Deanna Buker..................2010

Kelley LaFrance...............2010

Leah Frost ..........................2011

Shanna Seekins.................2011

Donna Nickerson ............ 2013

Brook Dunn.....................2023

Maya Veilleux..................2025

Tayia Ware.......................2025

WINTHROP

Heidi Lincoln.................. 2000

Michelle Perry.................2005

YORK

Lauren Adams ...................2011

Meridith Gay ......................2011