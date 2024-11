2024 LTC Football All-Star and All-Academic Teams

The LTC (Little Ten Conference) released their 2024 Football All-Star Teams, All-Academic Teams and Player of the Year finalists on Monday, November 25th. Congratulations to all!

Offense

1st Team

Quarterback - Cameron Atkinson - Stearns; Isaiah Ervin - Houlton; Jack Brewer - Orono

Running Back - Cohen Raymond - Stearns; Ripley Strout - Ellsworth

Utility Back - Lucas Pelkey - Stearns; Gage Folsom - Houlton

Wide Receiver - Sam Jacobs - Stearns; Sam Wise - Orono; Will Francis - Orono

Tight End - Gavin Gagnon - Stearns

Center - Lucas McDonald - Stearns; Wyatt Weaver - Bucksport

Offensive Line - Brady Brooker - Stearns; David McGreevy - Stearns

Punter - Will Francis - Orono

Kicker - Will Francis - Orono

2nd Team

Quarterback - Thomas Jude - Ellsworth; Haven Kennedy - Bucksport; Bryce Cooper - Dexter

Running Back - Logan Williams - Orono; Nick Debeck - Bucksport

Utility Back - Kason Bagley - Orono; Ronan Maguire - Bucksport; Jason Bowden - Dexter

Wide Receiver - Sam Boone - Houlton; Cameron Connors - Ellsworth; Eli Bennett - Bucksport; Kody Kimball - Dexter

Tight End - Riley Gray - Ellsworth; Aidan Debeck - Bucksport

Center - Hunter Farrar - Houlton; Josh Wood - Orono

Offensive Line - Jacob Watson - Houlton; Dan Carter - Ellsworth; Preston DeFratus - Valley

Punter - Thomas Jude - Ellsworth

Kicker - Isaiah Ervin - Houlton

Honorable Mention

Running Back - Sam Boone - Houlton; Tristan Hopkins-Watrous - Dexter' Jayden Mahar - Washington Academy; Gavin Severe - Valley

Utility Back - Spencer Seavey - Ellsworth; Hayden Melvin - Washington Academy

Center - Dawson Hunt - Ellsworth; Trevor Picariello

Offensive Line - Augie Baker - Orono; Aiden Tweedie - Bucksport

Punter - Haven Kennedy - Bucksport; Jason Bowdoin - Dexter

Kicker - Cameron Atkinson - Stearns; Dawson Sukeforth - Bucksport; Tristan Hopkins-Watrous - Dexter

Defense

1st Team

Lineman - Brady Brooker - Stearns; Dan Cater - Ellsworth

Defensive Ends - David McGreevy - Stearns; Gavin Gagnon - Stearns; Brady Grant - Orono

Linebacker - Emerson Michaud - Stearns; Lucas Pelkey - Stearns; Logan Williams - Orono

Defensive Back - Cameron Atkinson - Stearns; Isaiah Ervin - Houlton; Sal Wise - Orono

2nd Team

Defensive Lineman - Jacob Watson - Houlton; Zac Ryder - Orono; Wyatt Weaver - Bucksport

Defensive Ends - Gage Folsom; Jack Brewer - Orono; Aiden Tweedie - Bucksport; Tyler Gould - Dexter

Linebacker - Josh Wood - Orono; Ripley Strout - Ellsworth; Jason Bowden - Dexter

Defensive Back - Kason Bagley - Orono; Cam Connors - Ellsworth; Aiden Debeck - Bucksport; Kody Kimball - Dexter

Honorable Mention

Defensive Lineman - Zaiden Williams - Dexter; Hayden Melvin - Washington Academy

Defensive Ends - Peyton Powell - Houlton; Dylan Kerns - Ellsworth; Preston DeFratus - Valley

Linebacker - Hunter Sanford - Houlton; Riley Duhaime - Ellsworth; Dawson Sukeworth - Bucksport; William Ferguson - Washington Academy; Gavin Sever - Valley

Defensive Back - Honorable Mention - Stearns; Sam Boone - Houlton; Bryce Cooper - Dexter; Tristan Hopkins-Watrous - Dexter

Player of the Year Finalists

Cameron Atkinson - Stearns

Isaiah Ervin - Houlton

Jack Brewer - Orono

Dan Carter - Ellsworth

Wyatt Weaver - Bucksport

Jason Bowden - Dexter

Hayden Melvin - Washington Academy

Gavin Severe - Valley

All-Academic Honors

Stearns - Sam Jacobs, Trevor VanDine, Ben Waite, Lucas Pelkey, Owen Wilson, Brady Brooker, David McGreevy, Lucas McDonald, Tyler Morris, Beckett Brown

Houlton - Isaiah Ervin, Peter Bonaparte, Sam Boone, Hunter Farrat, Wyatt Sanford

Orono - Jack Brewer, Will Francis, Mason Hartery, Brady Maheu, Zach Ryder, Kase Walston, Logan Williams, Sal Wise

Ellsworth - Dylan Kerns, Ryan Gross

Dexter - Jason Bowden, Damiair Miller

Bucksport - Wyatt Weaver, Eli Bennett, Dylan Varney

Washington Academy - Cameron Day, Aiden Albertson

Valley - Benjamin Albert

Get our free mobile app