TICKET TV: Ellsworth Eagles Visit John Bapst Crusaders in Boys’ Varsity Basketball
The Ellsworth Eagles visit the John Bapst Crusaders in boys' varsity basketball on Thursday, Jan. 29, 2026.
The game will begin below at 8 p.m. A replay will be available once it is processed.
Ticket TV is always free. We will never ask you for credit card information. Ticket TV is committed to highlighting our local high school sports teams every season. Good luck to all who play the game.
Below is this week's Ticket TV schedule*:
TUESDAY 1/27/26 5:30 PM BBALL – G BRUNSWICK AT BREWER
TUESDAY 1/27/26 7 PM BBALL – G MDI AT HERMON
WEDNESDAY 1/28/26 6 PM BBALL – G MESSALONSKEE AT BREWER
WEDNESDAY 1/28/26 7 PM BBALL – B MDI AT HERMON
THURSDAY 1/29/26 6:30 PM BBALL – B MT ARARAT AT HAMPDEN
THURSDAY 1/29/26 6:30 PM BBALL – G ELLSWORTH AT JOHN BAPST
THURSDAY 1/29/26 8 PM BBALL – B ELLSWORTH AT JOHN BAPST
SATURDAY 1/31/26 2 PM BBALL – B OXFORD HILLS AT BREWER
SATURDAY 1/31/26 3 PM BBALL – G PRESQUE ISLE AT HERMON
SATURDAY 1/31/26 4:30 PM BBALL – B PRESQUE ISLE AT HERMON
*subject to change
