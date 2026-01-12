TICKET TV: Ellsworth Eagles Visit Old Town Coyotes in Girls&#8217; Varsity Basketball

The Ellsworth Eagles visit the Old Town Coyotes in girls' varsity basketball on Monday, Jan. 12, 2026.

The game will begin below at 7 p.m. A replay will be available once it is processed.

Ticket TV is always free. We will never ask you for credit card information. Ticket TV is committed to highlighting our local high school sports teams every season. Good luck to all who play the game.

Below is this week's Ticket TV schedule*:

MONDAY 1/12/26 7:00PM BBALL – G ELLSWORTH AT OLD TOWN
TUESDAY 1/13/26 5:00PM BBALL – G CAMDEN HILLS AT BREWER
TUESDAY 1/13/26 6:30PM BBALL – B CAMDEN HILLS AT BREWER
TUESDAY 1/13/26 6:30PM BBALL – B BANGOR AT HAMPDEN
WEDNESDAY 1/14/26 7:00PM BBALL – B HERMON AT FOXCROFT
WEDNESDAY 1/14/26 6:30PM BBALL – G OLD TOWN AT JOHN BAPST
WEDNESDAY 1/14/26 8:00PM BBALL – B OLD TOWN AT JOHN BAPST
THURSDAY 1/15/26 7:00PM BBALL – B MATTANAWCOOK AT ORONO

*subject to change

