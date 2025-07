The 35th Annual Lobster Bowl takes place on Saturday, July 19th, at Lewiston High School.

Only digital tickets can be purchased for the game, prior to the game, or at the gate. Tickets are available at MaineShrineLobsterBowl.com. The cost of a ticket is $20.

Wondering who has played in the Lobster Bowl in the past from your High School? Here's the list! Thanks to Pliable Marketing for including this in the 2025 Media Guide!

Note if there are any spelling errors please email Chris Popper letting him know the school and error and we will correct it.

BANGOR

Rich Rygalski.................... 1990

Kirk Campbell ....................1991

Rob Estey ..........................1993

John Tennett ....................1993

Craig Bowden....................1994

Matt Nye............................1994

Nat Clark ...........................1995

Josh Jamieson .................1995

Richie Day .........................1996

Joshua Morse...................1996

Mike Pelkey .......................1996

Jeff Guerette....................1997

Jason St Pierre ................1997

Mike Wilcox.......................1997

Lucas Turner.................... 1998

Eric Vogell......................... 1998

Tom Waterman................ 1998

Dan Chadbourne..............1999

Hampton Clarkson...........1999

Stu Cooper..................... 2000

Jared Hockman...............2001

Pat Kinaide.......................2001

Joe Vanadestine.............2001

Chris Bombardier...........2002

D J Johnson....................2002

Buddy Nickerson............2002

Wes Day...........................2003

Zach Ray..........................2003

Connor Stephens...........2003

P J Dowe..........................2004

Trevor Lagrange.............2004

Mike Prentiss..................2004

Aaron Gallant .................2005

Kyle Oliver.......................2005

Andrew Trundy...............2005

Mike McPike....................2006

Robert Seccareccia .......2007

Brad White......................2007

Tyler McDade..................2008

Kyle Vanidestine ............2008

Ryan Weston ..................2008

Adam Billings..................2009

Tyler Pembroke ..............2009

Jory Tracy........................2009

Lonnie Hackett................2010

Andrew Logan .................2010

Joseph Quinn ..................2010

Josiah Hartley...................2011

Joseph Seccareccia .........2011

Tyler Shanklin....................2011

Wyatt Frost...................... 2012

Elijah Hughes................... 2012

Ellis Throckmorton ......... 2012

Cody Chapman ................ 2013

Mathew Cosgrove........... 2013

Gregory Duff.................... 2013

Logan Lanham................. 2014

Xavier Lewis..................... 2014

Evan McAuliffe ................ 2015

Josh Clement .................. 2016

Cameron Cota ................. 2016

Dane Johnson ................. 2016

Jeff Lewis......................... 2016

Austin Labbe ....................2017

Nick Cannar..................... 2018

Luke Tuell ......................... 2018

Gabe Higgens .................. 2019

Bryce Henaire.................2020

Max Clark ........................2022

Austin Lozano ................2023

Jack Schuck....................2024

Jake Biberstein ..............2025

BELFAST

Brian Goff......................... 1990

Chris Baker ........................1991

Jeff Lovejoy ......................1992

J D Way .............................1993

Mathew Varney................1994

Brian Cushman.................1995

Eddie King .........................1996

Peter Verzoni....................1996

Gregg Bouchard ...............1997

Joe Littlefield ...................1997

Ryan Maheux................... 1998

Josh Brady........................1999

Dan Marriner....................1999

Rob Skillings................... 2000

Chris York....................... 2000

Sam Hayes .......................2001

Colby Horne....................2002

Reid Woodbury...............2002

Zach Gallant....................2003

Jeff Parenteau ...............2003

Matt Welch .....................2003

Nick Arthers ...................2004

Paul Herman ...................2004

Ronnie Morse .................2004

Josh Aldus ......................2005

Gerren Horne..................2005

Nick Thomann ................2006

Travis Lee ........................2007

Jacob Arthers ................2008

Nick Marston..................2008

Travis Spencer................2009

Joshua Beal .....................2010

Lana Eversage ...................2011

Adam Heroux.....................2011

Jacob Campbell............... 2012

Kyle Culbertson............... 2012

Peter Kelley...................... 2013

Greg Clark ........................ 2014

Zach Collier...................... 2014

Steven Davis.................... 2015

Jared Hansen .................. 2016

Travis Tran.........................2017

Konnor Harford............... 2018

Donald Resh..................... 2019

Isaak Cummingham .......2020

Drew Abelon ...................2022

Kaden Bonin ...................2023

Elias Higgins....................2024

BIDDEFORD

Gary Boisvert................... 1990

Chris Goulet..................... 1990

Ray Magnant ................... 1990

Neil Bolduc.........................1991

Kevin Letellier ...................1991

John St Onge.....................1991

Chris Cote..........................1992

Craig Pendergrass ...........1992

Peter Poirier......................1992

Reuben Sevigney .............1993

Shawn Walton...................1993

George Corriveau.............1994

Jason Crepeau .................1994

Keith Grenier....................1994

Jason Tremblay................1994

Minho Choi ........................1995

Randy Petit .......................1995

Steve Tardif.......................1995

Justin Drapeau ................1996

Nathan Gagne ..................1996

Benjamin Gosselin ...........1996

Chulho Choi.......................1997

Nick Small..........................1997

Joel Casavant.................. 1998

Joey Drapeau.................. 1998

Bob Parisien......................1999

Andrew Petrin ..................1999

Keith Ruel..........................1999

Luke Bernier.................. 2000

Josh Cincotta................ 2000

Randy Forcier................ 2000

Dimitrios Makos ..............2001

Mikol Jin ..........................2002

Eric Ouellette..................2002

Matt Benson...................2003

Anthony Cincotta ..........2003

Bryan Laverrierre ..........2003

Phil Bourassa..................2004

Robbie Elie ......................2004

Jon Godbout...................2004

Jon Benson.....................2005

Ben Grant-Roy ...............2005

Ernest Dore.....................2006

Josh Morin......................2006

Jordan Fields..................2007

Justin Tarbox-Toussaint..2008

Nathan Curran ...............2009

Justin Gagne ..................2009

Travis Vigneault ..............2010

Nicholas Gagne .................2011

Andrew Descoteaux....... 2012

Ian Robinson.................... 2013

Corey Creeger ................. 2014

Capen Macomber............ 2015

Tyler Janelle .................... 2016

Lucas Rhoy....................... 2016

Trey Burnham ...................2017

Joey Curit..........................2017

Patrick Pearl .....................2017

Cameron Lantangne....... 2018

Carter Edgerton.............. 2019

Kurtis Edgerton..............2020

Brayden Locke................2022

Kaden Cadorette ...........2023

Jaydon Agosto ...............2024

Cullen Behen...................2025

BONNY EAGLE

Mathew Ferrante.............1993

Chris Morton.....................1994

Ryan Leighton ..................1995

Kyle O'Connell ..................1996

John Theroux ...................1996

Andy Gervais ....................1997

Josh Ward........................ 1998

Jerry Sawyer ....................1999

Nick Wilson.................... 2000

Colby Frankland ..............2001

Caleb George ...................2001

Josh Watson....................2001

Jon Rogers......................2002

Josh Bowen ....................2003

John McDonough ..........2003

Pat McDonough..............2003

Peter Adams...................2004

Brandon Pike ..................2004

Kyle McKague.................2005

Matt O'Donnell...............2005

Jeff Thompson...............2005

Brett Cartwright ............2006

Mike O'Donnell ...............2006

Anthony Atkins ..............2007

Ben Delcourt...................2007

Stan Watts ......................2007

Richard Hoyt...................2008

Mathew Spearin.............2008

Kyle Wedge .....................2008

Nathaniel Doehler.........2009

Travis Dunn.....................2009

Joshua Spearin ..............2009

Stephen Martin...............2010

Ryan Nason......................2010

Jeff Amell...........................2011

Nathan Martel...................2011

Ethan Thorne.....................2011

Mathew Burnell............... 2012

Cameron Cooper............. 2012

Curtis LaBelle .................. 2012

Tyson Goodale................. 2013

Andrew Martel ................ 2013

Isaiah Reynolds ............... 2014

Jon Woods ....................... 2014

Zach Dubiel...................... 2015

Ben Malloy........................ 2015

Luke Winslow................... 2015

Wiley Hollen..................... 2016

Cam Day ............................2017

Parker Gammon ...............2017

Kirby Morrell.....................2017

Zach Klein ........................ 2018

Arlo Pike ........................... 2018

Connor Sirois ................... 2018

Aiden McGlone................ 2019

Will Whyte........................ 2019

Tyler Williams .................. 2019

Nate Ferris ......................2020

Will Horton......................2020

Zack Maturo ...................2020

Thomas Horton ..............2022

Jake McDonald...............2022

Nick Riker........................2023

Kyle Blaney .....................2024

Kaden Sullivan................2024

CJ Cooper........................2025

Jayden Doughty.............2025

Isaac Ward ......................2025

BOOTHBAY REGIONAL

Keven Ames..................... 1990

Ben Lucas..........................1992

Samuel Kaler.....................1993

Eddie Crocker...................1994

Peter Rines........................1995

Benjamin Kaler.................1996

Corey Pottle......................1997

Chris Bashaw................... 1998

Brian Carver..................... 1998

Chad Averill.......................1999

Rob Vail..............................1999

Jay Spoon ...................... 2000

Matt Brown......................2001

Taylour Russell ...............2002

Max Arsenault................2003

Will Carroll.......................2003

Jon Farrin........................2004

D J Holcomb ...................2005

Brian Pottle.....................2005

Blake Krukiel...................2006

Pat Norton ......................2007

Steven Alexander..........2008

Joseph Farrin .................2008

Dylan Brandt...................2009

Aaron Weston ................. 2012

Cormac Miller .................. 2013

Anthony Hammond ........ 2014

Doug Steinmetz............... 2016

Maddox Cusumano........2025

BREWER

Andy Kiah......................... 1990

Chad Damon ......................1991

Mike Friel ...........................1992

Kevin Rogers.....................1993

Christopher Horr .............1994

Damon Wilson ..................1995

Eric Duffey ........................1996

Dan Coffin .........................1997

Dave Mieirdirk ................. 1998

Asa Pickard.......................1999

DJ Alderding.................. 2000

Justin Spencer................2001

Chris Cote........................2002

Eric Trask.........................2003

Brad Kearns....................2004

Chad Szylvian .................2005

Ben Caldwell ...................2006

Ricky Porter....................2006

Ryan Babin......................2007

Ralph Cammack .............2008

Johnathan Thoms..........2009

James Williamson...........2010

Dylan Oxley........................2011

Anthony Jackson............ 2012

Nathan Morris................. 2012

Spencer Valley................. 2013

Adam Lufkin .................... 2014

Austin Pagnozzi............... 2015

Danny Davis..................... 2016

Dylan Severance ............. 2016

Tyler Hafford.....................2017

Tyler Bean ........................ 2018

Zach Steiger..................... 2019

Damyan Greenlaw..........2020

Caleb Seymour...............2022

Cameron Hughes ...........2023

Colby Largay ...................2024

Caleb Colby .....................2025

BRUNSWICK

Craig Vandersea.............. 1990

Mike Wunder ................... 1990

Shane Aubrey....................1991

Mike Thomas......................1991

Joe Labbe..........................1992

Ben Tarr.............................1992

Ayren Jacobs....................1993

Jeff Brawn.........................1994

Steve Shepard..................1996

John Marquis....................1997

Paul Carpentier............... 1998

Bill Trufant........................ 1998

Jim Pederson....................1999

Bill Thompson...................1999

Chris Brown ................... 2000

Kurt Chapman............... 2000

Will Edwards ....................2001

Trevor Lloyd .....................2001

Chris Chubbuck..............2002

Brian Macarthur.............2003

Adam Premo ...................2003

Jon Hamilton ..................2004

Devan Sheppard ............2004

Phil Warren .....................2004

Aaron Chaffin .................2005

Garret Masse..................2005

Kevin Scully.....................2005

Alex Hersey.....................2006

Shaine Artis ....................2007

Dylan Chandler...............2007

Nick Trujillo .....................2007

Shaun Fraser..................2009

James Cejka.....................2010

Rashon Edgerton............2010

John Williams ..................2010

Derrick DaRosa .................2011

Justin Libby ..................... 2012

Jared Jensen................... 2013

Brett Lancaster............... 2013

Jacob Duffy ..................... 2014

Lucas McCue ................... 2014

Joshua Thibeault ............ 2014

Alex Bandouveres........... 2015

Will Bessey....................... 2016

Andrew Cilia..................... 2016

Josh Goddard.................. 2016

Jesse Devereaux .............2017

Jackson Gordon...............2017

Max Friedman.................. 2018

Elijah Gagnon................... 2018

Bailey Pelletier ................ 2018

Tyler Nadeau ................... 2019

Noah Goddard................2020

Treyvon MacKenzie .......2020

Owen Richardson...........2020

Weston Cooper ..............2022

Gavin Barbour ................2023

Trevor Gerrish.................2025

BUCKSPORT

Larry Boynton ................. 1990

Rich Wagenknecht.......... 1990

Cory Bennett .....................1991

Paul Gauvin ........................1991

Todd Orcutt.......................1992

Paul Urquhart Jr..............1993

H Peter Kenny, IV.............1994

Jared Zimmerman ...........1995

David Gross.......................1996

Chris Soper.......................1997

John Beck ........................ 1998

Matt Macomber.............. 1998

Chad Gilley ........................1999

Cameron Giroux ...............1999

Ronnie Hutchins............ 2000

Justin Barnes ..................2001

Warren Chase.................2002

Kyle Milan........................2002

Mike Odgen.....................2002

Phil Harvey......................2003

Josh Johnson.................2004

Joey Carmichael ............2005

Nick Tymoczko ...............2005

Chad Cottrell ..................2006

Deven Eaton ...................2006

Matt Gray ........................2007

Dylan Small .....................2008

CJ Breidt..........................2009

Nathan Warren ..............2009

Robert McGuire...............2010

Michael Cummings ......... 2012

Christopher Powell ......... 2012

James Osgood................. 2013

Joshua Gray..................... 2014

Matt Stewart ................... 2015

Hayden Craig ................... 2016

Josh Geagan.....................2017

Chase Carmichael........... 2018

Tyson Gray ....................... 2019

Carter Tolmosoff............. 2019

Dawson Eaton ................2020

Tyler Hallett ....................2022

Josh Miller ......................2022

Evan Trojano ...................2023

Ayden Maguire ...............2024

Wyatt Weaver ................2025

CALAIS

Blake Ford .......................2009

Spencer McCormick .........2011

Marcus Bacco.................. 2012

CAMDEN HILLS

Cameron Gartley.............2010

Jacob Halberg ...................2011

Brandon Graffam ............ 2012

Connor Graffam .............. 2014

Bryan Clement................. 2015

Hunter Norton................2022

Dylan Lowe......................2024

Isaac Dutille ....................2025

CAPE ELIZABETH

Nick Welch ......................2004

Kyle Toot..........................2006

Tucker Emerson .............2007

Adam Danielson.............2008

Mathew Weiss ................2009

Thomas Foden.................2010

Conner McAleney .............2011

Andrew Lavallee ............. 2012

Tom Feenstra................... 2014

Justin Guerette............... 2016

Ben Ekedahl ......................2017

Ryan Weare...................... 2018

Matt Conley ..................... 2019

Matt Laughlin .................2020

Caden McDuffie .............2022

Nick Laughlin..................2023

Tyler Granata..................2025

CARRABEC

Zachary White...................2011

CHEVERUS

Steve Cote........................ 1990

Jon White...........................1991

Mark Bissonnette ............1992

Tony Aceto ........................1993

Michael Balko ...................1994

Tom Thornton ...................1995

Ross Silkman ....................1996

Jeff Justice.......................1997

Jim Ouellette....................1997

Matt Capano.................... 1998

Zack Napolitano.............. 1998

Barry Goodman................1999

Calvin Hatfield.................2001

Rico Minervino.................2001

Peter Guoba....................2002

Trevor Powers.................2002

Brian White.....................2003

Kyle Bourgoin .................2004

Nick Rich..........................2004

Andrew Schobar............2004

Ken Cianchette ..............2006

Paul Hinmen....................2007

Andrew Pochebit ...........2007

Topher Pochebit.............2008

Anthony DiPhillipo.........2009

Mickey O'Brien ................2010

Mathew Place..................2010

Zach Dulac .........................2011

Peter Gwilym......................2011

Spencer Cooke ................ 2012

Cam Olson........................ 2012

Ryan Casale ..................... 2013

Don Goodrich................... 2013

Greg Grinnell.................... 2014

Cody O'Brien.................... 2014

Noah Stebbins................. 2014

Joe Fitzpatrick ................ 2015

Dan O'Brien...................... 2015

Dan Baker......................... 2016

Rylan Benedict .................2017

Dominic Casale.................2017

Zeb Leavitt....................... 2018

Teigan Lindsteadt ........... 2019

Vincent Morrone............. 2019

Sean Tompkins ...............2020

Braden Smith..................2022

Rilan Smith......................2023

Preston Fallon.................2024

Liam Backman................2025

CONY

Mike Farnham.................. 1990

Chris Stiman ......................1991

Bill McDonald....................1992

Ryan Keller........................1993

Jason Mills ........................1994

Aaron Hussey...................1995

John Wintle ......................1996

John Harakall ...................1997

Jeff Newcombe............... 1998

John Nedik........................1999

BL Lippert....................... 2000

Scott Connor...................2001

Ian Patton.........................2001

Sean Brawn.....................2002

Chris Brookes .................2002

Caleb McKenzie..............2002

Nkolo Nyada ...................2003

Miles Whitlock................2004

Kyle Poulin.......................2005

Derek Gause ...................2006

Dillon Shaw .....................2006

Gabe Hinds......................2007

John Carll........................2008

Cameron O'Brien............2008

Gregory O'Neill ...............2009

Richard Orio.....................2010

Thomas Vallee .................2010

Luke Duncklee...................2011

Colin McKee.......................2011

Chase Shostak ................ 2012

Chandler Shostak ........... 2013

Brandon St Michel.......... 2013

Nic Benner....................... 2014

Isaac Gingras ................... 2014

Benjamin Lucas............... 2014

Jonathan Saban.............. 2014

Mitchell Caron ................. 2015

Taylor Carrier................... 2015

Anthony Brunelle............ 2016

Taylor Heath .....................2017

Jordan Roddy .................. 2018

Reed Hopkins .................. 2019

Nic Mills ............................ 2019

Mike Wonziak................... 2019

Matt Wozniac .................. 2019

Adrian Larrabee.............2020

Caleb MacFarland..........2020

Ashton Dennett .............2022

Casey Mills ......................2022

Jaden Geyer ...................2023

Dom Napolitano.............2023

Parker Sergent ...............2024

Jackson Veilleux ............2025

DEERING

Bob Haskell ........................1991

Matt Huff...........................1992

Chris Portas ......................1993

Bruce Murphy...................1994

Jon Griffin .........................1995

Mike Fullerton...................1996

Nick Guerrette .................1996

Joe Foley ...........................1997

Joe Dorzaio...................... 1998

Kellar MacMath................1999

Tim Donald ..................... 2000

Ernest Johnson...............2001

Anthony Guerette .........2002

David Moore....................2003

Joey Marsh .....................2004

Joseph Melcher.............2004

Jon Presby ......................2004

Robert Sampson............2004

Al Axelson .......................2005

Mike Joyce ......................2005

Nick Cantrell ...................2006

Randy Hansen ................2006

Pat Guerrette .................2007

Chris LeRoy.....................2007

Brian Sandora.................2007

Wilfred Joy......................2008

Ernesto Salamone .........2009

Travis Wade......................2010

John Hardy ........................2011

James Ross........................2011

Alexander Stilphen......... 2012

Kenneth Sweet................ 2013

John Curtis ...................... 2014

Dominick Bernard........... 2016

Patrick Viola..................... 2016

Rob Dacey .........................2017

Keegan Stanton .............. 2018

Chauncey Alado.............2020

Jack Caron......................2024

Miles Hibbard .................2024

Tavian Lauture................2025

Christian Silva ................2025

DeShawn Lamour...........2025

DEXTER

Scott Hayes ..................... 1990

Jason Hallee......................1991

Kirby Reardon...................1992

Brian Smith .......................1993

Jamie Hartley...................1994

Mike Wakefield.................1995

Brent Cunningham ..........1996

Josh Annis ........................1997

Jim Hartford .................... 1998

Calvin Texeira ...................1999

Ben Robinson ..................2001

Aaron Vafiades...............2003

Mark Pullen.....................2005

Matt Hubbell...................2006

Adam Rush......................2008

Andrew Lockhart ...........2009

Zachary Poirier................2010

Andrew LeVansalor........ 2013

Zach White........................2017

Tyler Beem ....................... 2018

Caleb Weeks .................... 2019

Haedyn Guenther..........2020

Gage Sinclair...................2022

Bryce Connor..................2023

Beau Talbot .....................2024

DIRIGO

Donald Rand .................... 1990

Josh Daley ......................2007

Aaron Fenstermacher...2009

Tyler Chiasson.................2010

Nicholas Crutchfield.......2010

Spencer Ross.....................2011

Jacob Dowland................ 2012

Spencer Trenoweth ........ 2013

Jack Brown ...................... 2014

Tyler Frost ........................ 2015

Riley Robinson................. 2016

Bryce Whittemore ...........2017

Cooper Chaisson............. 2018

Alex Gorham.................... 2019

Curtis Errington .............2022

Dakota White..................2025

EDWARD LITTLE

Mike Smith ....................... 1990

Rob Pelletier......................1991

Jason Agren .....................1992

Fred Bean..........................1992

Jon Gautier.......................1993

Jon Haley ..........................1994

Corey Martel.....................1995

James Bailey.....................1996

Donnie Gayton..................1996

Chris Webster...................1997

Jeremy Christl................. 1998

David Cooper................... 1998

Price Gendron...................1999

Joel Herrick ......................1999

Calvin Hunter....................1999

Stan Palmer ................... 2000

Andrew Sloat ................. 2000

Justin Starbird................2001

Thomas Hunter..............2002

Matt Capone...................2003

Jeff Sloat.........................2003

Brian Taylor.....................2003

Chris LeClair ...................2004

Rob Leighton ..................2005

Nate Chantrill .................2006

Scott Daigle ....................2007

Jon Demers ....................2007

Garrett Wyman ..............2008

Grady Burns....................2009

Sean Daigle .....................2009

Cody Goddard.................2009

Wade Colon......................2010

Teven Colon........................2011

Cody Meserve....................2011

Alphonso Belnavis.......... 2012

Joshua Delong ................ 2012

Alexander Sterling.......... 2013

Brandin Knowlton........... 2014

Hunter Martin ................. 2015

Dillon Hummes ................ 2016

Tyler Blanchard ................2017

Maxx Bell .......................... 2018

Grant Hartley................... 2018

Leighton Girardin............ 2019

Misha Boulet...................2020

Gavin Lepage..................2022

Caden Garry....................2023

Jack Pepin.......................2024

Gavin Therriault .............2024

ELLSWORTH

Cody Delconte................. 2013

Keith Robinson................ 2014

Wally Moon ...................... 2016

Keith Jordan.....................2017

Ethan Kane ...................... 2018

Charlie Hughes................ 2019

Connor Crawford............2020

Jack Sullivan...................2023

Josiah James-Chin........2024

Daniel Carter..................2025

FALMOUTH

Jesse Fifield....................2004

Thomas Darcy.................2008

Jack Horton.......................2011

Jack Cooleen................... 2012

Jonathan Walker ............ 2013

Storm Covens .................. 2014

Noah Nelson.................... 2015

Drew Chamberlain.......... 2016

Brandon Martin................2017

Jack Bryant...................... 2018

Riley Reed ........................ 2019

Shane Allen.....................2020

Indi Backman..................2025

Owen Bombardier..........2025

Logan McVeigh...............2025

FOXCROFT ACADEMY

Tony Costigan.................. 1990

Roland Flewelling............ 1990

Jamie Holmes....................1991

Dennis Chase....................1992

Mike Hardy........................1993

Mike Smith ........................1993

Aaron DeWitt ...................1994

BJ Higgins .........................1995

Steve Smith.......................1996

Charlie Fearon..................1997

Josh Higgins .................... 1998

Nate Laita ........................ 1998

Ben Preston ..................... 1998

Jacob Brooks....................1999

Tristen Mullis ................. 2000

Rob Vigue....................... 2000

Ryan Taylor ......................2001

Jeff Steinke.....................2002

Trey Merrill......................2003

Josh Sands......................2003

Danny White...................2003

Lincoln Robinson ...........2004

Josh Withee....................2004

Bobby Gilbert..................2005

James McPhee...............2006

Josh Pelletier..................2006

Shaw Weeks....................2007

Jonathon Geiger............2008

Evan Worthing................2008

Andrew Larson...............2009

Ian Champeon .................2010

Ryan Stroud.....................2010

Dylan Andrews ..................2011

Brent Thomas.................. 2012

Donald Boyer................... 2013

Louis LaFache.................. 2013

Ryan Rebar ...................... 2013

Corey Bjornson................ 2014

Peter Boyer...................... 2015

Clay Carroll....................... 2015

Brandon Brock ................ 2016

Connor Holmes................ 2016

Hunter Smith................... 2016

Matt Storer.......................2017

Reggie Johnston............. 2018

RJ Nelson......................... 2018

Eli Bickford....................... 2019

Hyatt Smith...................... 2019

Isaac Weymouth ............2020

Jesse Drury ....................2022

Austin Seavy...................2022

Anthony Smith ...............2022

Caden Crocker................2023

DJ Scheel.........................2023

Gage Beaudry.................2024

Hunter McSorley............2024

Wyatt Rayfield ...............2024

Silas Topolski ..................2025

FREEPORT

Mathew MacMillan ...........2011

J Morgan Kuntz .............. 2012

Jared Polley ..................... 2013

Joe Nixon ......................... 2014

Brandon Cass .................. 2016

TJ Morrill............................2017

Josh Burke....................... 2018

Adam Ulrickson..............2020

Bailey Slocum .................2022

Aidan Heath....................2023

James Coffin...................2024

Teddy Peters...................2025

FRYEBURG ACADEMY

Brian Turner..................... 1990

Matt Tinder........................1991

Geoff LaBarge ..................1992

Shawn Daigle ....................1993

Sean Eldridge....................1994

Ed Gerber..........................1995

Abram Chappel ................1996

Caine Dutton ....................1997

Kendall Clark ................... 1998

Asher Chappell.................1999

Erik Whittaker............... 2000

Daryl Edwards .................2001

Buck Brown.....................2002

Matt Soule.......................2003

Arik Nelson .....................2004

Nate Broyer ....................2005

Chris Harriman...............2005

Finn Chappell..................2006

Nate Chamberlain..........2007

Orion Winkler.................2008

Preston Jones ................2009

Nathan Hill .........................2011

Robert Ramsay................ 2012

Andrew Lyman ................ 2014

Matt Boucher.................. 2016

Kevin Ventura...................2017

Calob Ekland.................... 2018

Tucker Buzzell.................. 2019

Reece Kneissler .............. 2019

Jack Campbell ................2020

Calvin Southwick............2020

Owen Galligan.................2023

Gunnar Saunders...........2024

Michael Malia..................2025

GARDINER

Dave Linton...................... 1990

Wade Corbett ....................1991

Ross McCormick ...............1991

Jon Kakasenko.................1992

Mark Ladner.....................1992

Nate Whalen.....................1992

Doug Morgan....................1993

Chris Whalen ....................1993

Timothy Sullivan...............1994

Chris Bailey .......................1995

Pat Colwell.........................1995

Joe White..........................1995

Jason Chadwick...............1996

Chris McLaughlin .............1996

Paul Stilphen.....................1996

Phil Alley............................1997

Josh Chapman ................ 1998

Mike Madore.................... 1998

Nate Sergent ................... 1998

Josh Croll ..........................1999

Jim Curry...........................1999

Pat Munzing......................1999

Vin Lavallee.................... 2000

Andrew Munzing........... 2000

Jon Fairfield.....................2001

Arley Mosher..................2002

Jay Folckemer................2003

Mike Capen .....................2004

Nate Munzing .................2004

Kris Ramsay....................2004

Craig Toulouse................2005

Nick Godfrey...................2006

Devon Brown ..................2007

Nick Robbins...................2007

Isac Cone.........................2009

Tyler Hall...........................2010

Dalton Eldridge..................2011

Alonzo Connor................. 2012

Dennis Meehan ............... 2013

Jeff Minchin..................... 2014

Jake Truman .................... 2015

Isaiah Swann.................... 2016

Austin Weymouth........... 2018

Garrett Maheux .............. 2019

Nate Malinowski.............. 2019

AJ Chadwick...................2020

Sean Michaud.................2020

Ryan Banister.................2022

Colton Dube....................2023

Eli Farias ..........................2024

Zach Kristan ...................2024

Kyle Doody ......................2025

GORHAM

Matt Cranston............... 2000

Kendrick Ballantyne......2002

Michael Rand..................2002

Dustin Spiller..................2003

Adam Fecteau ................2004

Tyson Nason...................2005

Jimmy Sawyer................2005

Andy Hager.....................2006

Jon Mitchell ....................2007

Andy Nash.......................2007

Kevin Boucher................2008

Justin Villacci .................2008

Clayton Loubier..............2009

Johnathan Day................2010

Nicholas Kilborn.............. 2012

Matthew McKenney ....... 2013

Zach Mills ......................... 2015

Rob Pellerin...................... 2016

Matt Anderson.................2017

Caleb Caron ......................2017

Jack Niles......................... 2018

Kyle Ouillette..................2020

Quentin Riiska................2022

Hayden Battaglia ...........2023

Izak Young.......................2024

Jack Karlonas.................2025

GRAY-NEW GLOUCESTER

Chad Kelsey ....................2006

Derek Down ....................2008

Roman Latno ................... 2012

Joshua Greenleaf ........... 2013

Austin Chase ................... 2016

Connor Myatt .................. 2019

Danny Stash ...................2020

Maxwell MacCallum.......2022

Michael Ryan ..................2023

Kobi Conant ....................2025

GREELY

Ryan Pote........................2004

Zac Copp .........................2005

Seth Brewster ................2006

Sean Vaughn...................2007

Adam Copp .....................2008

Christopher Higgins ......2009

Brandon Hethcoat..........2010

Michael Burgess................2011

Jonathan Higgins..............2011

Svenn Jacobson.............. 2013

Dylan Rasch ..................... 2014

Ryan Pomeroy ................. 2015

Evan McCarthy................ 2016

Joey Casella..................... 2019

Ryder Simpson ...............2024

Wes Piper........................2025

HALL DALE

Greg Gilson....................... 1990

Kevin Dennison .................1991

HAMPDEN ACADEMY

Josh Rancourt...................1991

Mike Basso........................1992

Josh King...........................1993

Del Terrill ...........................1994

Ryan Ward.........................1995

Daniel Terrill......................1996

Beau Thomas....................1997

Chad O'Leary ................... 1998

Josh Dickinson.................1999

Ben Preston ......................1999

Ryan Thomas ....................1999

Jim Tribou ...................... 2000

Jarrod Tyler................... 2000

Adam Dickey....................2001

Evan Thomas ..................2002

Jason Cross ....................2004

Ramsey Lafayette..........2005

Chris Morris ....................2006

Kyle Ross.........................2007

Ryan Lindemann ............2008

Nathan Rocker...............2009

Nolan Turner....................2010

Jon Haws............................2011

Nicholas Stevens ............ 2012

Logan Steward ................ 2013

John Chen........................ 2014

Mathew Martin................ 2014

Nick Haggan..................... 2015

William Campbell ............ 2016

Griffin Nye........................ 2016

Kent Oliver....................... 2019

Troy Spencer...................2020

Brycen Scales .................2024

Andrew Henaghen.........2025

Aiden Kochendoerfer....2025

HERMON

Troy Bennett.................... 2012

Garrett McIntyre............. 2013

McKenzie Slauenwhite... 2014

Nick Bennett ................... 2015

Jordan Bishop ................. 2018

Keith Pomeroy................. 2019

Garrett Trask ................... 2019

River Mullen....................2020

Chris Gage.......................2022

Jacob Dow.......................2023

Gary Glidden...................2023

Kayden Patten................2024

Bruce Coulter.................2025

Max Hopkins...................2025

HOULTON

Jake Drew ........................ 2015

Garrett Ring..................... 2016

Austin Brown....................2017

Damon Reynolds............. 2018

Noah Reynolds ...............2020

Caleb Solomon ...............2022

Collin Crouse...................2023

JAY

Matt Friedman................. 1990

Dan House..........................1991

Todd Dumeny....................1992

Chris Grant........................1993

T J Plourde........................1994

Tony Dube .........................1995

Waman Mills......................1996

Brian Fournier ..................1997

Jason McDonald ............. 1998

Anthony Disotto ..............1999

William Travis................. 2000

Eric Lake...........................2001

Shawn Floyd....................2003

Marc Kelvey ....................2004

Joel Ouellette.................2005

Justin Wells ....................2005

Ryan Bourassa ...............2006

Mike Nemi .......................2006

Trevor McCourt ..............2007

Nick Bourassa ................2008

Zachary Lacroix .............2009

Austin Clark.....................2010

Matt Lancaster .................2011

JOHN BAPST

Will Brown ..........................1991

Julio DeSanctis ................1992

Benjamin Ward.................1993

Mark Baxter......................1994

JC Whitt ............................1995

Michael Aldrich ................1996

Ben Pratt...........................1997

Scott Tyree ...................... 1998

Matt Fisher.................... 2000

Andy Hughes ...................2001

Patrick Healy ..................2003

Anthony Alvarez ............2004

Corey Pattison................2005

Brian Leighton................2006

Anthony Ortiz.................2007

Charles Merritt...............2008

Chase Huckestein..........2009

Derek Smith....................2009

William Wetherbee.........2010

Chris Desmond..................2011

Max Andrews................... 2012

Deven Romain ................. 2012

Kurt Massey .................... 2013

Jacob Moore.................... 2013

Nicholas Jordan.............. 2014

Jackson Leonard ............ 2015

Spencer Baron................. 2016

Garrett Casburn...............2017

JJ Higgins......................... 2018

Noah Scanlon .................. 2019

Rhett McDonald.............2020

Quinn Mitchell ................2020

Kyle Long.........................2022

Nolan Mitchell ................2023

Logun McMahon ............2024

Tristan Smith ..................2025

KENNEBUNK

Jeff Bouchard.................. 1990

Mark Carney ......................1991

Kevin Cross .......................1992

Jeff Seguin........................1992

Todd Sturman...................1992

Derek Huff.........................1993

David Stearns ...................1993

Jamie Cook .......................1994

Hai Nguyen........................1995

Michael Green ..................1996

Casey Legg........................1997

Josh Blaisdell................... 1998

Keith Trumbly .................. 1998

Pat Myers ..........................1999

Bill Russell.........................1999

Peter Toner.......................1999

Dan Boothby.................. 2000

Nick Pulire...................... 2000

Scott Parsons..................2001

Chris Seavey ...................2002

Chris Butcher .................2003

Dan Racaniello................2004

Dan Seavey .....................2004

Tom Boothby...................2005

Ricky Nadeau..................2006

Kirk Metayer...................2007

Kyle Bertrand .................2008

Raistlin Delisle................2008

Douglas Stockbridge.....2009

William Foley....................2010

Ethan Drigotas ..................2011

Sean Foley........................ 2012

William Dumas................. 2013

Larson Coppinger........... 2014

Nicco DeLorenzo............. 2014

Nick Emmons................... 2014

Jake Boothby .................. 2015

Travon Bradford .............. 2016

Patrick Saunders .............2017

Connor Archibald............ 2018

Cole Hoffman................... 2018

Jake Littlefield ................ 2018

Dante Delorenzo............. 2019

Chase Lamontagne ........ 2019

Zack Sullivan.................... 2019

Dylan Johnston..............2020

Keegan Andrews............2022

Matt Moore.....................2022

David York.......................2022

Jack Cataldi ....................2023

Jacob Morris...................2023

John Ogden ....................2023

Jonah Barstow ...............2024

Owen Bourque................2024

Gabe Jewett ...................2024

Max Andrews..................2025

Charles Majkowski.........2025

Brady Stone ....................2025

LAKE REGION

Jeremy Ring..................... 1990

Dan Guiliani........................1991

Chuck Record ...................1992

Erold Kilkenny...................1993

Michael Capano................1994

Sean Quinn........................1995

Desmond Skillings ...........1996

Thad Casey .......................1997

Chriss Hess ...................... 1998

Cory Schildroth ................1999

Joe Allen ........................ 2000

Jacob Moore.................. 2000

Troy Smith ........................2001

Tom Staley.......................2002

Nate Brown.....................2003

Tom Daley........................2004

Brandon Allen.................2006

Lee Maher.......................2007

Adam Madura.................2008

Carlo Oliveira ..................2009

Jeff Merrill .......................2010

Zachary Simmons .............2011

Kamen Scott.................... 2013

Cody Gibbons .................. 2014

Quinn Piland .................... 2015

Lexus Rodriguez ............. 2016

Brandon Sargent............2020

Michael Ross...................2022

Colby Chadwick..............2023

Brock Gibbons ................2025

LAWRENCE

Derek Fennell................... 1990

Jason Tardif..................... 1990

Chris Clark..........................1991

Lenny Cole .........................1991

Scott Walker......................1991

Tom Martin........................1992

Kelly Dyer..........................1993

Allan Fortin .......................1993

Jared Libby .......................1993

William Cole ......................1994

Nick Nadeau .....................1994

Allan Richards ..................1994

Albert Smith .....................1994

Jon Campbell....................1995

Joe DeBlois.......................1995

Jon Hiltz ............................1995

Adam Knox........................1996

Ryan Bolduc......................1997

Nick Buck ..........................1997

Joe Coombs ......................1997

Matt Goggin......................1997

Brandon Knox.................. 1998

Travis Hotham ..................1999

Nick Irving ...................... 2000

Justin Roderick............. 2000

Davis Spaulding............. 2000

Mark Bradford.................2001

Troy Savage......................2001

Don Thibodeau................2001

Alex Pellerin....................2002

Peter McLaughlin...........2003

Sean Leary ......................2004

Dylan Costigan ...............2006

Ryan McKeen..................2006

Adam Champagne .........2007

Tom Hersom....................2007

David Wallace .................2007

Shawn Champagne........2008

John Hersom..................2008

Isaiah Underwood..........2008

Mathew Perkins .............2009

Kevin Pressey.................2009

Christian Powers.............2010

Lucas Quimby....................2011

Shaun Carroll................... 2012

Alex Leathers .................. 2012

Joshua Perry ................... 2012

Spencer Carey................. 2013

Anthony Sementelli........ 2013

Eriq Stewart..................... 2013

Kyle McLain...................... 2014

Cody Martin ..................... 2015

Kyle Robinson.................. 2016

Jacob Lennon...................2017

Gunner McAllister............2017

Braden Ballard................. 2018

Logan Fortin..................... 2019

Paul Morneau .................2020

Nathan Grard..................2022

Cameron Littlefield........2022

Parker Higgins ................2023

Cameron Dostie .............2024

Colton Carter..................2025

Preston Roy ....................2025

LEAVITT

Nate Michaud.................. 1990

Scott Rioux ...................... 1990

Daryan Swanson...............1991

Travis Leavitt ....................1992

Travis Allen........................1993

Paul Chicoine....................1994

Justin Thone.....................1995

Matt Additon....................1996

Sam Smith.........................1996

John Springer...................1996

Joe McLean ......................1997

James Ray.........................1997

Troy Keach ....................... 1998

Jeff Dube...........................1999

Jason Pleau ......................1999

Jared Poland.....................1999

Josh Wing ...................... 2000

Andrew Hall .....................2001

Jon Duchette..................2002

Jamie Brewer..................2003

Lance Poland ..................2003

Chad Schrepper.............2004

Jon Pirruccello ...............2005

Ryane Staples.................2005

Tyler Angell .....................2006

Mike Austin.....................2006

Brandon Pare..................2006

Corey Witham.................2006

Tyler Millett.....................2007

Kyle Youland ...................2007

Evan Barker.....................2008

Jeff Newton....................2008

Tyler Green......................2009

Douglas Nash .................2009

Kolby Youland.................2009

Mathew Pellerin ..............2010

Joshua Strickland...........2010

Eric Theiss........................2010

Maxwell Cloutier...............2011

Zachery Frost ....................2011

James Morin......................2011

Lucas Whitham .................2011

Jordan Hersom ............... 2012

Jacob Ouellette .............. 2012

Brian Bedard.................... 2013

Devin McMahan .............. 2013

Nate Coombs................... 2014

Levi Morin ........................ 2014

Matt Powell ...................... 2014

Mitchel Davis ................... 2015

Will Parkin ........................ 2015

Gabe Seeley ..................... 2015

Billy Bedard...................... 2016

Levi Craig.......................... 2016

Maxwell Green................. 2016

Hunter Sirois.....................2017

Nolan Cabral.................... 2018

Aiden Parameter............. 2018

Stephen Gray................... 2019

Cole Melanson................. 2019

Camden Jordan..............2020

Cole Morin.......................2020

Riley Parameter..............2020

Jack Boutaugh...............2022

Hunter Hayes .................2022

Reeve Twitchell ..............2022

Dayton Calder.................2023

Brett Coburn...................2023

Sawyer Hathaway..........2023

Beau Mayo ......................2023

Noah Carpenter.............2024

Maddox Demers.............2024

Will Keach .......................2024

Jace Negley ....................2024

Mason Twitchell .............2024

Aiden Levesque .............2025

Keegan Reny...................2025

LEWISTON

John Cortes ..................... 1990

Mark Gervais ................... 1990

Eric Lachance.................. 1990

Charlie Duncan..................1991

Steve Letourneau.............1991

Scott Poirier.......................1991

Jason Fuller......................1992

Chris Small ........................1992

Bill Desmaris.....................1993

Troy Kyajohnian................1994

Brent Watson ...................1994

Jason Fournier.................1995

Mark Pettengill.................1995

Jason Williams .................1995

Jason Auger .....................1996

Luke Piepkorn...................1997

Marc St Jean ....................1997

Jim Becvar....................... 1998

Jason Duchette ...............1999

Nate Dubois................... 2000

Rob Dion...........................2001

David Bodger..................2002

Travis Lowe .....................2002

Brian Patry......................2002

Kevin St Pierre ...............2002

Kirk Bolduc......................2003

Brent Dube......................2003

Rob Laverdiere...............2003

Steve Cobb......................2004

Nick Lajoie.......................2004

George Foisy...................2005

Chris Ford........................2006

Josh Leger......................2007

Frank Sawyer..................2007

Jared Turcotte................2007

Ryan Coleman.................2008

Mathew Letourneau......2008

Wesley Myers .................2009

Kristopher Gagne ...........2010

Andrew Pulk.....................2010

Ronald Turner..................2010

Elliott Chicoine..................2011

Jeffrey Keene....................2011

Rudy Pandora .................. 2012

Jeff Turcotte.................... 2012

Stephen Patrie ................ 2013

Ben Howell ....................... 2014

Quintarian Brown............ 2015

Ace Curry ......................... 2015

Stefon Porter................... 2016

Roman Dennis ..................2017

Garrett Poussard............ 2018

Hunter Landry................. 2019

Dominick Colon ..............2020

Dylon Jackson................2020

Donovan Jackson ..........2022

Eli Bigelow .......................2023

Farid Muhammad-Aceto..2023

Tafari Corson-James.....2024

Joe Dube.........................2025

Gage Parent ....................2025

Jeffrey Randall...............2025

LISBON

Matt Koza......................... 1990

Kevin Lerette.....................1991

Jamie Douglas..................1992

Jay Kamke.........................1993

Brian Levesque ................1994

Craig Morrissette.............1994

Ken Adams........................1995

Keith Doucette.................1995

Aaron Smith......................1996

James Goss.......................1997

Chris Ridley.......................1997

Jason Watts......................1997

Jason Brooks................... 1998

Dave Wellington.............. 1998

Tim Ridley..........................1999

Jon Foss ......................... 2000

Dan Roberts................... 2000

Nick Freeman...................2001

Chad Dought...................2002

Adam Furin......................2003

John Tefft........................2004

Tony Walker ....................2004

Chris Kates......................2005

Chris Brunick..................2006

Levi Ervin.........................2006

Elija Trefts .......................2006

Dan Willis.........................2007

Michael Unterkoefler....2008

Jacob Cyr........................2009

Paul Stambach ................2010

Tobey Harrington..............2011

Zachary Splude ............... 2012

Brandon Hovey................ 2013

Quincy Thompson........... 2014

Joe Philbrick.................... 2015

Tyler Halls..........................2017

Tanton Mattson................2017

Noah Buiniskas ............... 2018

Isaiah Thompson............. 2019

Colin Houle......................2020

Seth Leeman...................2020

Hunter Mason ................2020

Mason Booker ................2022

Chance Versey ...............2022

Canaan Cameron ...........2023

Landon Dewildt ..............2023

Owen Smith.....................2023

Adam Hayes....................2024

Kaiden Lavalley ..............2025

LIVERMORE FALLS

Jim Meyer......................... 1990

Matt Jacobs.......................1991

Tom Beedy.........................1992

Pierre Castonguay...........1993

Brian Dube ........................1994

David Polkey .....................1994

Pat Lessard.......................1995

Jason Allen .......................1996

Brandan Gerry..................1997

Dick Fredericks................ 1998

Ian Hanson........................1999

Jeremy Abbott.............. 2000

Travis Dube .................... 2000

Aaron Hanson ............... 2000

Mike Chretien ..................2001

Keith Flagg......................2002

Shawn Demarey .............2003

Travis Tardif.....................2003

Garrett Young.................2004

Brad Bryant ....................2005

Ryan Webster.................2006

Mike Durrell.....................2007

Mark O'Shea ...................2007

Kevin Gats.......................2008

Zachary Brochu..............2009

Chandler White ...............2010

Alexander Rose.................2011

MADISON

Clayton Abbott................ 1990

Jon Christopher.............. 1990

Nathan Clark .....................1991

Ros Fichthorn....................1991

Mark LaCasse...................1992

Kevin Vining......................1992

Shaun Quimby ..................1993

Brent Linkletter ...............1994

Peter Freeman..................1995

Chris Morris ......................1995

Chad Rogers .....................1995

Joe Doore..........................1996

Michael Henderson .........1996

Mathew Linkletter...........1996

Ryan Estes ........................1997

Jesse Lacasse ................. 1998

Nathan Webber................1999

Chris Duncombe ........... 2000

John Krisnavage .............2001

Chris Price.......................2002

David Clark......................2003

John Kalagher................2004

Mike Fredrick..................2005

Mitch Steward ................2006

Garrick Brown.................2007

Nicholas Ellis...................2008

Samuel Perkins...............2009

Lucas Libby......................2010

Stephen Day .................... 2012

Ryan Malcolm .................. 2013

Christopher Hayden....... 2014

Cody Soucier.................... 2015

Chase Malloy ................... 2016

Mitch Jarvais ....................2017

Evan Bess......................... 2018

Sean Whalen.................... 2018

Brad Peters...................... 2019

Eric Wescott .................... 2019

Jackson Theriault..........2022

Noah Lattin.....................2023

Brode Strout...................2024

MAINE CENTRAL INSTITUTE

Aaron Wiles ..................... 1990

Stephen Shaw ...................1991

Chris Heaton.....................1992

Chuck Norris.....................1993

Greg Hughes .....................1994

Brian Hetherman .............1996

Aric Friend.........................1997

Jason Cummings............. 1998

Matt York ..........................1999

Steve Allen..................... 2000

Ben Hall ............................2001

Mike Susi ..........................2001

Steve Weeman ................2001

Luke McGowen...............2002

Tyson Quint.....................2003

Ryan Bennett .................2004

Marty Quint ....................2005

Derek Gregory ................2006

Domenick Frost..............2007

Nicholas Miller................2009

Shawn Bennett ...............2010

Tyler Maloon......................2011

Adam Odgen.................... 2012

Patrick Noonan ............... 2013

Briar Bussell..................... 2014

Nick Deckert.................... 2015

Eric Hathaway ................. 2015

Austin Tolman.................. 2015

Curtis McLeod................. 2016

Josh Buker........................2017

Adam Bertrand ............... 2018

David Young..................... 2018

Seth Bussell..................... 2019

TJ Kuespert...................... 2019

Isaac Bussell ...................2020

Harrison Sites.................2020

Bryce Bussell ..................2022

Braydon Fitts..................2023

Gavin Hanscombe..........2024

Caleb Kennedy ...............2025

MARANACOOK

Jason Tims........................1999

Bret McGovern ...............2002

Danny Stearn..................2003

Greg Whittier..................2004

Corey Allen......................2007

Patrick Norwood............2009

Zachary Snell...................2010

Dustin Knowles .................2011

Luke Emery ...................... 2012

Ian Palmer........................ 2012

Andrew Lachance........... 2013

Adam Betts...................... 2014

Josh Murphy.................... 2015

Kyle Morand..................... 2016

Drew Davis ........................2017

Garit Laliberte ................2020

Travis Lemelin.................2023

Owen Dunn .....................2024

Jack Crosby ....................2025

MARSHWOOD

Mike Adamets.................. 1990

Corey Caignan ................. 1990

Steve Knight .................... 1990

Justin Rosberg................ 1990

Abel Schultz..................... 1990

Jason Kast .........................1991

Chad Sylvester..................1991

Sam Horton.......................1992

Jeff McCall ........................1992

Rob Sylvester....................1992

Richard Clough.................1993

Eric Shufelt .......................1993

Marc Turcotte...................1993

Whit Foster.......................1994

Kyle Holton........................1995

Sean Murphy ....................1996

Andrew Powers ................1996

Pat Hanscom ....................1997

Scott Orlando...................1997

David Buehne .................. 1998

Andy Wright..................... 1998

Craig Gould .......................1999

Scott Holton .....................1999

Tom Whelan ......................1999

Tony Morgan.................. 2000

Jeremiah Davis................2001

Chris Metcalf ..................2002

David Dutkiewicz ...........2003

Andrew Elwell .................2004

Nate Webster.................2005

Garrett O'Malley ............2006

Travis Thurber................2007

Pat Wormel .....................2007

Mark Haley......................2008

Jonathan Hussey...........2008

Nicholas Pouliot .............2008

Thomas Jenkins.............2009

Benjamin Dalecki ............2010

David Mick..........................2011

Troy Pappas ..................... 2012

Eric Pratt .......................... 2013

Beau Blanchette ............. 2014

Nick Dalecki ..................... 2015

Brett Gerry....................... 2015

Zach Doyon...................... 2016

Loukas Coussoule............2017

Kyle Glidden..................... 2018

Joe Taran.......................... 2018

Adam Doyon .................... 2019

Drew Gregor..................... 2019

Tommy Springer.............. 2019

Justin Bryant..................2020

Connor Caverly...............2020

John Valentine...............2020

Cam Cornett ...................2022

Andrew Goodwin............2022

Riley Parnham ................2024

Shane Waterman ...........2025

MASSABESIC

Scott Pomerleau ............. 1990

Tracy Pomerleau ...............1991

Nathan Randall ................1992

Shawn Stephenson..........1992

Eric Therriault ..................1993

Jon Gallant........................1994

Chris Simmons..................1994

Kris Noble..........................1995

Ed Ramos ..........................1995

Aaron Suhy .......................1995

Greg Tirrell ........................1995

Michael Grier....................1996

Shawn Saucier..................1997

Mathew Vittorioso...........1997

Ray Emmons .................... 1998

Matt Lyle .......................... 1998

Ethan Dolleman................1999

Josh Gile............................1999

Andy Braun.................... 2000

Jacob Roy....................... 2000

Steve Bridges ..................2001

Joe Olszewski..................2001

Jason O'Tash ...................2001

Mike Bennett ..................2002

Joe Crowe .......................2002

Derek Eggleton...............2002

Dan Devine......................2003

Shawn Sevigny ...............2004

Jason Bennett................2005

Tim Cole...........................2006

Jason Ledoux .................2006

Ken Paul...........................2006

Quentin Loe ....................2007

Shane Perry ....................2007

Jeffrey Elliott..................2008

Joseph Eon .....................2009

Gregg Callanan................2010

Andrew Hammond............2011

Samuel Chaves................ 2012

Joshua Andrews ............. 2013

Jacob Desrocher ............ 2013

Tyler Everett .................... 2014

Jared Vigue.......................2017

Justin Vigue..................... 2018

Jason Guinard ................. 2019

Jacob Breton..................2020

Sean Wakefield...............2022

Charlie Frechette...........2023

Collin Scully.....................2023

Matt Letellier..................2024

Bryden Marcotte............2024

Cam Bradbury ................2025

MATTANAWCOOK ACADEMY

Joe Grillon........................ 1990

Craig McGaw.................... 1990

Jeff Polk .............................1991

Sandy Dube.......................1992

Bunk Smith........................1993

Kyle Hanscom...................1994

Jim McLaughlin ................1995

Jarrod Lane ......................1996

Pat House..........................1997

DJ Jordan......................... 1998

Bill Kelley...........................1999

BJ Birtz ........................... 2000

Wade Jordan ................. 2000

Nate Thibodeau ............ 2000

Nate Leighton..................2001

Cory Tash.........................2002

Jonathan Carney...........2003

Tom Lasko .......................2003

Tyler Libbey ....................2003

Tyler Gardner..................2004

Justin Bard .....................2005

Dylan Hanscom ..............2006

Duncan Markie...............2006

Shey Gardner..................2007

Isaac Young.....................2007

Ian Nevells.......................2008

Nathan Nevells...............2008

Nathan Ireland ...............2009

William Hand....................2010

Nolan Pelkey ......................2011

Cody McDonald ............... 2012

Ryan O'Hara..................... 2013

A J MacEachern.............. 2014

Carter Ward ......................2017

Alex Brown....................... 2019

Cameron Murphy...........2020

Jackson Sutherland ......2022

Issac Hainer....................2023

James Dube....................2024

Ian Friend ........................2025

MEDOMAK VALLEY

Colton Spear.................... 2015

Brendan Lash .................. 2016

Tyler Stewart ....................2017

Garrett Bowers................ 2018

Eli Miller............................ 2019

Erik Benner.....................2020

Levi Ward ........................2022

Hayden Staples..............2023

Marshall Addy ................2024

Aaron Reed.....................2024

Porter Gahagan..............2025

Gabe Lash .......................2025

MESSALONSKEE

Bill Dolley.......................... 1990

Scott Pro ............................1991

Matt Perkins .....................1992

Russ Abbott......................1993

William Carpenter............1994

Ben Poulin .........................1995

Nick Bragg.........................1996

James Gradie....................1996

Mike Williams....................1997

Jon Dubois....................... 1998

Ryan Blethen ....................1999

Rob Brooks..................... 2000

Justin Knox......................2001

Max Marston....................2001

Eric Castonguay.............2002

Chris Tracey ....................2003

Isaac Hutchinson ...........2004

Colin Clifford ...................2005

James Bonnell................2006

Josh Cote ........................2006

Ted Fabian.......................2006

Nick Ouellette ................2007

Lucas Thomas.................2007

Justin Grant....................2008

David Hash......................2008

Kyle Grover .....................2009

Jared McLean..................2010

Desmond Nutter.............2010

Cody Ziegenfus ...............2010

Joshua Hall ........................2011

Keenan Knox .....................2011

Samuel Dexter................. 2012

Jacob Stinson.................. 2013

Devin Warren................... 2014

Jake Dexter ..................... 2015

Jake Doyon ...................... 2015

Jackson Bernatchez....... 2016

Colby Dexter.....................2017

Alden Balboni .................. 2018

Austin Pelletier ............... 2018

Josh Goff.........................2020

Brady Doucette..............2022

Brayden Perkins.............2022

Bryce Crowell..................2023

Garrett Card ...................2024

Drake Brunelle................2025

Anthony Pickell ..............2025

MORSE

Jason Morrison............... 1990

Forest York ...................... 1990

Ian Bresnahan ...................1991

Pat Ryan ............................1992

Neal Jacunski...................1993

Pat Maguire.......................1995

Brian Eaton .......................1996

Steve Wallace ...................1996

Jeremy Decker.................1997

Wayne Munsey................ 1998

David Lagueux..................1999

Adam Lebel.................... 2000

David Marshall............... 2000

Andy Lounder..................2001

Ryan Martin ....................2002

AJ Buzzell........................2003

Jared Dunn .....................2005

Shawn Perkins................2005

Tyler Morse.....................2006

Darrus Grate...................2008

Carl Nygaard...................2009

Arthur Cavanagh ............2010

Everett Moye .....................2011

Zachary Fone................... 2012

D'Vaughn Myers.............. 2013

Trenton Moore................. 2014

Josh McDougal................ 2015

Juwan Moore................... 2016

Raz Baltazar......................2017

Parker Onorato ............... 2018

Austin Baltazar............... 2019

Domenic Dickinson........2020

Gabe Aucoin ...................2022

Wyatt Shipley.................2023

Braylon Williams ............2024

Jackson Murray .............2025

MOUNT ARARAT

Steve Craig..................... 2000

Chev Juntura...................2001

Tyler Beaudoin ...............2002

Charlie Goodwin.............2003

John Morgan ..................2004

Lou Quintal .....................2005

Brad Sturgeon................2007

Curtis Cochrane.............2008

Michael Rinaldi ...............2009

Franklin TRUE..................2010

Derek TRUE........................2011

Samuel Mondonedo ....... 2012

Ryan Moody..................... 2013

Jordon Castonguay........ 2014

Michael Tran .................... 2015

Alex LaFountain.............. 2016

Robert Hetherman ..........2017

Ryan Mello........................ 2018

Hunter Lohr..................... 2019

Riley Morin......................2020

Elliot Douglass................2022

Shea Farrell.....................2023

Parker Lohr.....................2024



MOUNT BLUE

Jason Gage ...................... 1990

Jeremy Libby ................... 1990

Nick Richards................... 1990

Gene McCabe ....................1991

Marc Chabot .....................1992

Mike Demarsh ..................1992

Jonah Tyler.......................1992

Trent Robinson.................1993

Tyson Wehrman ...............1993

Scott Kamholtz ................1994

Jamie Emerson ................1995

Jeremy Bryant..................1997

Josh Tyler..........................1997

Chad Crandell.................. 1998

Matt Duffy........................ 1998

James Black......................1999

Jon McCabe................... 2000

JR Moreau...................... 2000

Troy Adams ......................2001

Matt Childs.......................2001

Marcus Cory.....................2001

Matt Waite .......................2001

Cole Parlin .......................2002

Ron DiGravio...................2003

Nate Bolduc ....................2004

Calhan Miller...................2004

Jordan Stevens ..............2005

Mason Barker.................2006

John Moloney.................2006

Tom Robinson.................2006

Justin Lowe.....................2007

Joseph Gilbert................2008

Christopher Reynolds ...2009

Nicholas Watson.............2010

Mathew Archer.................2011

Colten Miranda..................2011

Izaiha Tracy ...................... 2012

Bradley Jackson ............. 2013

Chadanee Luker.............. 2013

Jordan Whitney .............. 2013

Colin Richards.................. 2014

JT Williams....................... 2015

Nate Pratt-Holt............... 2016

Brandon Durrell................2017

Abram Meader................ 2018

John "Noah" Bell............. 2019

Kyle Fox ...........................2020

Hunter Meeks.................2020

Haisen Foster.................2022

Isaac Wrigley ..................2023

Warren Allen...................2024

Alex Rackliff....................2024

Stephen Galkowski ........2025

MOUNT DESERT ISLAND

Chris James ..................... 1990

Shane Carter .....................1991

Chris Blanchette..............1993

Thom Mosley ....................1995

Matt Ketchen ...................1996

Peter Nicholson................1997

Jamie Cunningham..........1999

Dale Beaudoin ................2005

Andrew Leiser................2007

Christopher Ranco ........2008

Jasper Cousins...............2009

Ryan Lynde ........................2011

Lucas Murphy.................. 2012

Ezra Hallett ...................... 2013

Teagan Candage.............. 2014

Santos Henggler ............. 2015

Chris Farnsworth .............2017

Croix Albee....................... 2018

Micah Hallett ................... 2018

Colby Lee.......................... 2018

Gilbert Isaacs................... 2019

Elijah Joyce...................... 2019

Andre Lozano .................2022

Aiden Grant ....................2023

Spencer Laurendeau.....2024

Mason Rose ....................2025

MOUNT VIEW

Ed Rodrigues ..................2008

Jason Hughes..................2010

Nathan Sigouin..................2011

Richard Moulton.............. 2013

Christopher Spaulding... 2014

Clint Spaulding ................ 2014

Tyler Ripley ...................... 2016

Etha Sewall-Berry........... 2016

Colby Furrow.....................2017

Garrett Smith .................2020

Sam Valleau ....................2022

MOUNTAIN VALLEY

Eric Richard...................... 1990

Ryan Casey ........................1991

Matt Gaudette ..................1991

Mike Gawtry.......................1991

Joe Bedard........................1992

Jason Carrier....................1993

Brian Thibeault.................1993

Adam Dayon .....................1994

Cory Melanson .................1995

Mark Paulin.......................1995

Mathew Schmal................1996

Rob Gaudette ...................1997

Anthony Mazza ................1997

Jamie Belskis................... 1998

Troy Theriault .................. 1998

Jason Melanson...............1999

Kevin Do ......................... 2000

Jesse Peterson ............. 2000

Eric Gallant.......................2001

Chad Doucette ...............2002

Pat Lever.........................2002

Brent Gallant ..................2003

Pat Knapp........................2005

Chris Lever......................2005

Korey Staires..................2005

Aaron Arsenault ............2006

Travis Fergola .................2006

Thadeus Bennett ...........2007

Kyle Dow..........................2007

Dean McCrillis.................2008

Derek Sicotte..................2008

Mathew Laubauskas .....2009

Justin Staires .................2009

Ryan Laubauskas............2010

Taylor Bradley....................2011

Christian Durland .............2011

Cameron Kaubris ..............2011

Ryan Glover...................... 2012

Nathan Nicols.................. 2012

Jacob Theriault ............... 2013

Anthony Boucher ........... 2014

Caleb Gauvin.................... 2015

Alan Carrier ..................... 2016

Kyle Farrar.........................2017

Curtis Gauvin................... 2018

Jacob Blanchard............. 2019

Matthew Brown..............2020

Jonah Byam....................2022

Robert Leveillee.............2023

Kaden Paaso...................2024

Bradley Sirois..................2025

NOBLE

Shane Kennedy ............... 1990

Eric Allen ............................1991

R J Letendre.....................1992

Earl Morrill.........................1993

Sonny Ecker......................1994

Kevin Hartford..................1994

Howard MacKenzie..........1995

Mathew Koelker...............1996

James Blood.....................1997

Kevin Chandler.................1997

Joe Erwin...........................1997

Bruce Ames ..................... 1998

Jon Hall............................. 1998

Larry Hartford ................. 1998

Ben Ames ..........................1999

Jeremy Chandler .............1999

Randy Ouellette...............1999

Eli Poore.......................... 2000

Josh Ricker......................2001

Evign Dodge....................2002

James Leach...................2003

Decota Cotton................2004

Jeremie Pillsbury ...........2005

Aaron Allaire...................2006

Nick Tucker.....................2006

Nick Clapp.......................2007

Josh Gagnon...................2007

Wade Mondoux ..............2007

Michael Couture.............2008

Christopher Allen...........2009

Shane Martin...................2010

Micah Lewis .......................2011

Mathew Beatrice ............ 2012

Ethan Beaulier................. 2013

Joe Grenier...................... 2014

John Hamme ................... 2015

Isaac Houstin................... 2016

Logan Pomerleau.............2017

Jonathan Grenier ........... 2018

Blake Ouellette...............2020

Ryan Morrison................2023

Isaiah Conary..................2024

Tommy Gagnon...............2025

Jamier Rose....................2025

NOKOMIS

Steve Shea ......................2007

John White .....................2008

Heiko Nichols...................2010

Daniel Tucker.....................2011

Cody Pelletier.................. 2012

Rusty Wilson.................... 2014

Noah Kershner................ 2015

Jake Nichols .................... 2015

Jake SeeHusen ............... 2016

Cody Rice...........................2017

Colby Pinette................... 2018

James Boyd ..................... 2019

Darius Currie ..................2020

Ryan McAfee ..................2022

Grady Hartsgrove ..........2023

Madden White................2023

Jacob Cote......................2024

Noah Holden...................2025



OAK HILL

Scott Clark ....................... 1990

Geoffrey Wright ................1991

Louis Lachance ................1992

James Machowski ...........1993

Ryan Cloutier....................1994

Denny Webber..................1995

Morris Lemay....................1996

Scott Colby .......................1997

Jason Cyr......................... 1998

Russell Vannah.................1999

BJ Robbins..................... 2000

Jon Bilodeau....................2001

Brett Boucher.................2002

Adam Buckingham.........2003

David Chase....................2003

Adam Labbe....................2004

Troy Janelle.....................2005

Eric Daniels .....................2006

Robie Leavitt ..................2006

Joey Gilbert ....................2007

Nicholas Brown ..............2008

Andrew Jannelle............2009

Ben Foss ...........................2010

Cody Provost .....................2011

Cody Depuy...................... 2012

Caleb Provost .................. 2013

Bayley Beaulieau............. 2014

Luke Washburn ............... 2014

Kyle Flaherty.................... 2015

Alex Mace......................... 2015

Adam Merrill .................... 2015

Kyle Tervo......................... 2015

Conner Elwell................... 2016

Dalton Therrien............... 2016

Steven Gilbert ..................2017

Adam Mooney ..................2017

Darryn Bailey................... 2018

Austin Pierce................... 2018

Caleb Treadwell ............... 2019

Kyle Stilkey......................2020

Caden Thompson...........2022

Alex Hinkley....................2023

Adam Hinkley .................2024

Kaiden Delano ................2025

OCEANSIDE

Seth Batty........................ 2012

Samuel Meklin ................. 2013

Garrett Burns .................. 2014

Preston Spear.................. 2015

Thomas Curtis ................. 2016

Jack Freeman.................. 2018

Karl Ilvonen.....................2020

Jacob Carroll ..................2022

Jack Elwell.......................2023

Aiden Sergent ................2024

Zeb Foster.......................2025

OLD ORCHARD BEACH

Mike Demmons................ 1990

Kevin Moulton ...................1991

Shane Wilcher...................1991

Adam Wilson......................1991

Kevin Bancroft .................1992

Scott Cote.........................1992

Pat Flaherty ......................1992

Chris Angelosante ...........1993

Robert Davies...................1994

Sjhon Frazier.....................1994

Matt Geyer........................1994

Jerry Nason......................1995

Wayne Moody...................1996

David Girard......................1997

Donald Dubois................. 1998

Ryan Ouellette .................1999

Justin Cordwell ............. 2000

Will Weigle........................2001

Alex Chou........................2003

Fred Chase ......................2004

Ryan Bisson ....................2005

Mike Perrone ..................2006

Andrew St Michel ..........2007

Samuel Lewis..................2008

Mitchell Blow ..................2009

Zachary Chase ...............2009

Jason Regis...................... 2012

Quincy Grace ................... 2013

Tyler Scott........................ 2014

Bryan Roberts ................. 2015

Joe Anderson.................. 2016

Jon Gillis ............................2017

Tyler Tozier....................... 2018

Jacob Payea....................2022

Reid McNair....................2024

Derrick Webber..............2024

Riley Provencher............2025

OLD TOWN

Gene Fadrigon ................. 1990

Mike Morin ....................... 1990

Nat Lord .............................1991

Dan Baker..........................1992

Chris Taylor.......................1992

Wayne Keeran..................1993

Rob Cody ...........................1994

Andy Roy ...........................1994

Steve Hildreth ..................1995

Mathew DeGrasse ...........1996

Chad Hay...........................1997

Peter Baker...................... 1998

Alger Yanish..................... 1998

Zach Brandmeir ...............1999

Seth Holmes .................. 2000

Adam Cambridge ............2001

Adam Sokoloski..............2002

Derek Perkins .................2003

Jim Feero.........................2004

Tyler Eastman.................2005

Travis Shaw.....................2006

Lance Getchell................2008

Joshua Boucher..............2010

Levi Stokes.........................2011

Daniel Rivers.................... 2012

Adam Boucher................. 2013

Braden Upshaw............... 2015

Jake Jarvis....................... 2016

Andre Miller..................... 2016

TJ Crawford.......................2017

Jacob St Louis................. 2018

Dom Mitchell.................... 2019

Jarred Spencer............... 2019

Sam Magoon...................2020

Chester Turner...............2022

Jordan Craft ...................2023

Logan LaBelle .................2024

JP Reinzo.........................2025

ORONO

Dylan Farnham ................ 2019

Joe Robertson................2022

Cayden Brown ................2023

Ashton Duran.................2024

Cooper Sawyer...............2024

Will Francis......................2025

Brady Grant ....................2025

OXFORD HILLS

Chuck Allen...................... 1990

Paul Bickford.................... 1990

Todd Sawyer.......................1991

Brad Smith ........................1992

Nathan Danforth..............1993

Kevin Thurston.................1994

Kevin Wyman....................1994

Mike Lowell........................1995

Dan Danforth....................1996

Wayne Millett ...................1996

Miguel Gonzales...............1997

Dana Hodgdon..................1997

Ian Truman ........................1997

Nick Johnson................... 1998

Dan Maxfield.................... 1998

Jim McClendon................ 1998

Mike Lapham ....................1999

Daren Lewis ......................1999

Jared Cash..................... 2000

Dan Olson....................... 2000

Mike Tatu........................ 2000

Albert Brackett ...............2001

Mike Mowatt....................2001

Brandon Pomerleau .......2001

Jeff Austin......................2002

Jake Treadwell................2002

Tyler Wilson ....................2002

Jacob Folz .......................2003

Levi Chouinard ...............2004

Jeff Tifft ..........................2005

Jim Bower .......................2006

Ron Packard....................2007

Ethan Sutton ..................2007

Caleb Flanders ...............2008

Joshua Desrosier...........2009

Nathaniel Dubois ............2010

George Turner...................2011

Tyler Hamlin..................... 2012

Dexter Turner.................. 2013

Ethan Edwards ................ 2014

Davis Turner..................... 2015

Jacob Spinhirn ................ 2016

Connor Bickford...............2017

Adaryan Ray .....................2017

Ryland VanDecker ...........2017

Jordan Silver.................... 2018

Dawson Stevens ............. 2018

Jarrod Taylor................... 2018

Austin Doughty............... 2019

Parker LaFrance.............. 2019

David Dingley..................2020

Colby VanDecker............2020

JJ Worster......................2020

Trevor Danforth..............2022

Matt Doucette................2022

John Hatcher..................2022

Isaiah Oufiero .................2022

Tanner Bickford..............2023

Zach Louvat ....................2023

Lincoln Merrill.................2023

Elias Soehren..................2023

Alex Bartlett ...................2024

Jake Carson....................2024

Holden Shaw...................2024

Eli LaVerdiere..................2025

POLAND

Stevie Ray .......................2005

Hunter Travers ...............2006

Whitney Cross................2007

Joshua Quint ..................2008

Mathew Hyland..............2009

Joshua Cooper................2010

Conrad Labbe ....................2011

Mathew Russell............... 2012

Tyler Sturtevant.............. 2013

Everett Bertrand............. 2014

Tony Benedict.................. 2015

Alex Thibault.................... 2016

Aaron Paradise................ 2018

Tyler Tuicci ....................... 2019

Brady Downing ...............2020

Isaac Fifield.....................2022

Michael Phillips...............2023

Isaac Ramsdell................2024

Nolan O'Driscoll .............2025

PORTLAND

Josh Miranda................... 1990

Pat Paquette.................... 1990

Joe McLeod .......................1991

Joe Johnson.....................1992

Nick Napolitano ...............1992

Steve Stinson ...................1992

Scott Alexander...............1993

Dave Brown.......................1993

Luke Porter.......................1994

Brian Cox ...........................1995

Brian Caouette.................1996

Joe D'Andrea ....................1996

Don Gillies .........................1997

Joe Kenny .........................1997

James Dawson................ 1998

Jeff Morris ....................... 1998

Scott Thomes .................. 1998

David Jackiewiecz ...........1999

Scott Derrig ................... 2000

Zac Leo ........................... 2000

Quinton Porter................2001

Bill Roak............................2001

Josh Doughty .................2002

Michael Duperre ............2002

Tim Brown .......................2003

Keith Derrig ....................2003

Carl Frye ..........................2003

Will Hews.........................2003

Mike Grimaldi..................2004

Lavon McKoy ..................2004

David Philbrook..............2004

Kalen Curran...................2005

Brandon Dorsett............2005

Richard Newcomb..........2006

Chris Triester..................2007

Jacob Alexander.............2010

Imadhi Zagon.....................2011

Nathaniel Porter............. 2012

Ronald Hargrove ............. 2014

Justin Zukowski .............. 2014

Jerimiah Copeland.......... 2015

Dominic Dimillo................ 2015

Joe Esposito.................... 2016

Dan Marzilli ...................... 2016

Nick Archambeault..........2017

Dylan Bolduc.....................2017

Vinnie Pasquali................ 2018

Zach Elowitch .................. 2019

Koa Farnsworth............... 2019

Jamal Moriba..................2020

Aiden Dimillo...................2022

Nathan Isajar..................2022

Andrew Brewer ..............2023

Kennedy Charles............2023

Reegan Buck...................2024

Hunter Temple................2024

Brayden Wales ...............2024

Colin Kelly........................2025

Aidan McGowan .............2025

Anthony Tavares............2025

Louis Thurston ...............2025



R. W. TRAIP ACADEMY

David Delozier................. 1990

Scott Merrill.......................1991

Chris McKean ...................1992

Jay Durgin.........................1993

Eric McDaniel....................1994

Tyler Lakin.........................1995

Shawn Ilsley ......................1996

Jared Beers ......................1997

Mike Cibroski ................... 1998

Jon Grant ..........................1999

Ryan Martin ................... 2000

Brian Fowler.....................2001

Ben Briggs.......................2003

Bryan Farren...................2005

Devon Lewis....................2006

Steve Webber.................2007

Robert Allen....................2008

Daniel Farren ..................2009

Jack Donaldson ..............2010

Timothy Rogers.................2011

Mathew Clifford .............. 2012

Cordero Aldecoa............. 2013

Benjamin Castellano ...... 2013

Matt Graham ................... 2014

Angelo Succi .....................2017

Bobby Lane.....................2020

ROCKLAND

Lincoln McRae ................. 1990

Jim Hendricks....................1991

Paul Benjamin...................1992

Christopher Curtis...........1993

Peter Cayouette...............1994

Aaron Overlock ................1994

Clay Fowlie ........................1995

Micheal Robishaw............1996

Andy Hedrich....................1997

Aaron Weaver.................. 1998

Don Williams.....................1999

Ian Fish ............................2002

Mike Curtis......................2003

Trevor Davis ....................2004

Paul Curtis.......................2005

Dan Curtis .......................2006

Josh Elwell ......................2007

Andrew Weiss.................2008

David Searle....................2009

Alexander Young ............2010

Derek Miller .......................2011

SACOPEE VALLEY

Heath Cormier.................2010

Edward Warren ...............2010

Kenneth Corvin ............... 2012

Zach Barrows................... 2014

Roderick Maynard .......... 2016

Travis Weeks.................... 2018

Isaac Stocks....................2020

Abram Maynard .............2022

Dylan Capano .................2024

Chandise Wells...............2025

SANFORD

Adam Cote .........................1991

Dave Demers .....................1991

Eric Fletcher .....................1992

Brian LaClair.....................1993

Matt Toulouse ..................1994

Luke Sylvanus...................1995

Branden Allen...................1996

Zach Mathews..................1997

Pat Toulouse .....................1997

Isaac Clark.........................1999

Kendal O'Gorman.............1999

John Tederous..................1999

Kevin Bougie.................. 2000

Tim Dumont ................... 2000

Brian Roux...................... 2000

Brian Lapham ..................2001

Chris Roux........................2001

Pat Shairs.........................2001

James Grondin...............2002

Nick Legere.....................2002

Colby Perkins..................2003

Keith Knight....................2004

Matt Kilgore....................2005

Alex Gagnon ...................2006

Derek Legere ..................2007

Mathew Matoin ..............2008

Nicholas Roux.................2009

Gage Lebeuf.....................2010

Shawn Goodrich................2011

Jonathan Schroder ........ 2012

Alexander Shain.............. 2013

Colby Perigo..................... 2014

Jed Scott.......................... 2014

Dakota Chapman ............ 2015

James Roche ................... 2016

Ethan Belanger ................2017

Nick Howard .....................2017

Frankie Veino....................2017

Michael Lunny ................. 2018

Nick Works....................... 2018

Doug Johnson ................. 2019

Reese Boucher...............2020

Pahtra Mar......................2022

Luke Mcfarland ..............2023

Jordan Bissonnette.......2024

Cam Suhy ........................2024

Tucker Walker.................2024

Rhylen Avery...................2025

SCARBOROUGH

Mark Morrison............... 2000

Matt Noyes ......................2001

Matt Pemberton.............2002

Nial DeMena ...................2003

Travis Hitchcock.............2003

Ted Bonenfant................2004

Ben Watts .......................2005

Robert Wohltjen.............2006

Brendon LeBlanc............2007

Darren Smith ..................2008

William Gorman..............2009

Brian Woodbury .............2009

Luke Bogdanovich ..........2010

Michael Cyr........................2011

Scott Thibeault ............... 2012

Travis Elliot....................... 2013

Dillon Russo..................... 2013

Chris Cyr........................... 2014

Andrew Simons ............... 2015

Mahlon Glidden ............... 2016

Josh Reed ........................ 2016

Aren Dickman...................2017

Dakota Joy........................2017

Alex Bryer ........................ 2018

Owen Garrard.................. 2018

Ben Hughes...................... 2018

Jared Nelson ................... 2019

Zack Reed ........................ 2019

Chase Cleary...................2020

Andrew Lancaster.........2022

DeAngelo Alston............2023

Tim Crockett ...................2023

Charlie Murray ...............2023

Miguel Torres..................2024

SKOWHEGAN

Kevin Barstow ................. 1990

Steve Cates...................... 1990

Adam Michaud ................ 1990

Jason Cooke ......................1991

Chris Jarvais......................1991

Mark Shields......................1991

Jamie Charrier .................1992

Jarrod True .......................1992

Jason Popadak.................1993

Mathew Clark ...................1994

Woody Moore ...................1994

Nathan Bradley................1995

Jacob Dionne....................1995

Ross Sirois.........................1995

Jared Cochran..................1996

Josh Hartford...................1997

Mike Morrison ..................1997

Tom Nadeau..................... 1998

Don Sadler ....................... 1998

Ben Clark...........................1999

Brian Dodge ......................1999

Christian Savage..............1999

Brandon Craft................ 2000

Rob Williams .................. 2000

Vaughn Beckwith............2001

Josh Clark ........................2001

BJ Dunlap........................2002

Ryan Frederick ...............2002

Brandon Hamilton..........2003

Jacoby Johnson.............2003

Josh Meyer.....................2003

Nate Goff.........................2004

Jared Walker ..................2004

John Maclean.................2005

Chris Mitchell..................2005

Devin Provencal .............2005

Aaron Chambers............2006

Mike LaCasse..................2006

Josh Whiting ..................2006

Shawn Gray.....................2008

Scott Mitchell .................2008

Gregory Saydjari ............2008

Peter Boardman.............2009

William Clark...................2009

Cody Williamson.............2009

Ian Candage.....................2010

Jared Herrin ....................2010

Kaleb Austin ......................2011

Etan Johnson .................. 2012

Christopher Kruse.......... 2012

Alexander Baker............. 2013

DJ Allen ............................ 2014

Gus Benson...................... 2015

Kaleb Brown..................... 2015

Sam Baker........................ 2016

Hunter Allen .....................2017

Owen Boardman ..............2017

Garrett McSweeney ........2017

Cam Barnes...................... 2018

Jon Bell............................. 2018

Marcus Christopher....... 2019

Zeb Tibbets .....................2020

Marcus Hampton ...........2022

Kyle LePage.....................2023

Collin LePage ..................2023

Quintcey Mccray............2023

Hunter McEwen..............2023

Owen Falardeau .............2024

Miller Foss.......................2025

SOUTH PORTLAND

Mike Soucy....................... 1990

Paul St John .................... 1990

Jeff Walker....................... 1990

Justin Lombardelli............1991

Bart Pacillo.........................1991

Shane Dover.....................1992

Darren Davis.....................1993

Keith Dover.......................1993

Bert Rich............................1993

David Kahill .......................1994

Dion Welch........................1994

Bryan Harvie.....................1995

Pat Thombs.......................1995

Ben Blackwood.................1996

Drew Hews ........................1996

Dan Roediger....................1996

Ben Beck ...........................1997

Tim Lawson.......................1997

Rich Reo.............................1997

Bob Ganley....................... 1998

Rob Kierstead.................. 1998

Tom McGown ................... 1998

Artie Gallant .....................1999

Jeremiah Libby.................1999

Matt Dibiase .................. 2000

Mike LeConte................. 2000

Bo Voisine....................... 2000

Chris DeVinney................2001

Brandon McCrossin........2001

Pat Lyons.........................2002

Brian Guillerault .............2003

Scott Guillerault.............2004

Andy Wood......................2004

Mike Wells .......................2005

Anthony Bruneau ..........2006

Joey Martin.....................2007

James Boudreau............2008

Matt Hebert....................2009

Ryan Curit ........................2010

Michael Foley...................2010

Mathew Welch...................2011

Logan Gaddar.................. 2012

Cody Munson................... 2013

Liam Rottkov ................... 2013

Duncan Preston .............. 2014

Hayden Owen .................. 2015

Matt Stearns ................... 2015

Danny Guilliani ................ 2016

Finn Zechman...................2017

Jake Poole........................ 2018

Caden Horton.................. 2019

Anthony Poole................2020

Ryan Thurber..................2022

Nolan Hobbs ...................2023

Jaelen Jackson ..............2023

Joshua Lamour..............2023

Josh Sparacio.................2023

Alex Dobson ...................2024

Parker Sipos....................2024

Eli Filieo............................2025

Brady Haynes .................2025

Easton Healy...................2025

SPRUCE MOUNTAIN

Zachary Bonnevie........... 2012

William Calden................. 2012

Joshua Wilcox ................. 2013

Tristan Castonguay ........ 2014

Deonte Ring ..................... 2015

Peter Theriault ................ 2015

Matt Vigue ....................... 2015

James Ouellette.............. 2016

Brett Frey ......................... 2018

Kayle Stewart .................. 2019

Brandon Frey ..................2020

Camden Phillips..............2022

Reece Davis ....................2023

Brandon Cooper.............2025

STEARNS

Chris Carr......................... 1990

Will Daisey..........................1991

Aaron McDonald ...............1991

Jude Tardy .........................1991

Craig Beers .......................1992

Andy Hanscom.................1992

Paul Brooker.....................1993

Steve Brown......................1993

Kevin Legassey ................1993

Lateef O'Connor...............1993

Drew O'Connor.................1994

Jason Cyr..........................1995

Eric McAvoy ......................1995

Michael Gibson.................1996

Adam Greenlaw................1996

Jared Ripton.....................1996

Scot MacArthur...............1997

Heath Weatherbee..........1997

Travis Cummings............. 1998

Eric Panasci...................... 1998

Corey Streams................. 1998

Seth Dickinson .................1999

Ben Lankhurst..................1999

Peter Richardson .............1999

Scott Bouchard............. 2000

Chris McDonald............. 2000

Les Cote............................2001

Justin Cummings ............2001

James Valley....................2001

Ryan Sweeney ................2002

Ian Johnson ....................2003

Derek Difrederico ..........2004

Ryan Bouchard...............2005

Shawn Picard..................2006

Gene Kim .........................2007

Spencer Pelkey...............2008

Cory Barnett...................2009

Caleb Wallace ..................2010

Billy Eurich .........................2011

Brandon McLaughlin ........2011

Charlie Tapley ....................2011

Ryan Hibbs....................... 2012

Mark Lyons....................... 2013

Marc Morneault .............. 2015

Gage Modery ....................2017

Trenton Goody................. 2018

Andrew Daigle ................. 2019

Bennett Dunstan...........2020

Alex Jacobs ....................2022

Elliot Shearer..................2022

Aidan Sanders................2023

Brady McAvoy.................2024

Caden Raymond.............2024

Cameron Atkinson.........2025

TELSTAR

Drew Wilson..................... 2012

Nicholas Mills................... 2013

Austin Ryerson................ 2014

Ryan Vail........................... 2015

Calvin Glover.................... 2016

Brayden Stevens............2022

Cruze Kimball..................2024

THORNTON ACADEMY

Mike Babcock .................. 1990

Doug Goulet..................... 1990

Eric Sargent ..................... 1990

Matt Cook ..........................1991

Tom Longstaff ...................1991

Guy Picard..........................1991

Jeff Desrocher.................1992

Art Leveris ........................1992

Josh Knox .........................1993

Mathew LeBlanc ..............1993

Kirk Purvis.........................1993

Rick Kerry..........................1994

Chris Tabor........................1994

Jason Boudreau...............1995

Scott Fisk ..........................1995

Chad Perreault .................1995

Greg Lamarre....................1996

Enraku Sargent ................1996

Nick Tabor.........................1996

Kris Mercier......................1997

Travis Roy..........................1997

Brian Thompson...............1997

Jason Grantham ............. 1998

Darrell Rondeau.............. 1998

Josh Gregoire...................1999

Mike Garrigan ................ 2000

Frank Bayley ....................2001

Dan Foley..........................2001

Trapper Pelletier.............2001

Tyler McKenney .............2002

TJ Metcalfe......................2002

Stefan Scarks .................2002

Max Janelle.....................2003

Parker Mooney...............2003

Peter Cleary....................2004

Ryan Pike.........................2005

Nate Roberts ..................2005

Brian Morrison ...............2006

Max Baillargeon..............2007

James Trask....................2008

Joseph Begin..................2009

John Gilboy.....................2009

Patrick Randall ...............2009

Tomothy Grose................2010

Samuel Lalezari...............2010

Steven Trask ....................2010

Joshua Woodward............2011

Luke Libby........................ 2012

Robert Begin.................... 2013

Dakota Tarbox ................. 2013

Andrew Libby................... 2014

Cody Lynn......................... 2014

Ian Paul ............................. 2014

D'Andre Morgan .............. 2015

Jimmy Remmes............... 2015

Ben Zuke .......................... 2015

Elijah Ayotte .................... 2016

Own Elliot ......................... 2016

Corey Hart........................ 2016

Nick Bartholomew...........2017

Kyle Holman......................2017

Michael Laverriere...........2017

Cameron Houde .............. 2018

Jack Webb ....................... 2018

Anthony Bracamonte..... 2019

Ethan Logan..................... 2019

Tommy Palmer................. 2019

Kobe Gaudette...............2020

Cole Paulin ......................2020

Seth Beyea......................2022

Cody Ruff.........................2022

Jack Brochu....................2023

Brent Paulin ....................2023

Hayden Whitney ............2023

Liam Hieger.....................2024

Samuel Nelson ...............2024

Henry Mahoney..............2025

Zach Nelson....................2025

Jackson Paradis.............2025

WASHINGTON ACADAMY

Marek Veal ......................2020

Nicholas Pineo................. 2012

Tyler Warner.................... 2013

Fred MacLean.................. 2014

Dakota Cates-Wright ..... 2015

Justin Villone....................2017

Finn Furth......................... 2019

WATERVILLE

Dan White ........................ 1990

Shane Boucher..................1991

Dave Fernald......................1991

Mike Brown .......................1992

Jason Jabar......................1992

Mike McDonald.................1992

Chris Fitch.........................1993

Jason Plante.....................1993

Christopher Scott............1993

Darin Carpenter...............1994

Michael Hamel..................1994

Ian Stanley ........................1994

Chris Verzoni ....................1994

Chad Bissonnette ............1995

Eric Fortin..........................1995

Bruce Genest....................1995

Brian Scott........................1995

Lucas Adams ....................1996

Aaron Additon..................1996

Adam Hamel .....................1996

Michael Bailey ..................1997

Jason Fortin......................1997

Dan Gyles ..........................1997

Adam Libby...................... 1998

Jerrad Murray ................. 1998

Chris DeGuzman ..............1999

Chad Hart..........................1999

Matt Gilley...................... 2000

Paul Ezhaya......................2001

Cody DeGuzman.............2002

Josh Hart ........................2002

Nate Hart ........................2003

Ryan Lockard..................2003

Dylan Veilleaux...............2004

Brian Tormollen..............2005

Jonathan Hart................2006

John Ringer ....................2007

Daniel Hussey.................2008

Cameron Bishop.............2009

Josh Gaudette.................2010

Kyle Bishop ........................2011

Nicolas Margitza ............. 2012

Thomas Cox ..................... 2013

Troy Gurski....................... 2014

Luke Knight...................... 2014

Ben Cox............................. 2015

Corey Huerferno ............. 2015

Max Rogers .......................2017

John Evans....................... 2019

Trafton Gilbert................2020

Liam Von Oesen.............2022

Spencer Minihan............2023

Dawson Harrison ...........2024

Donovan Porter..............2025

WELLS

Rob McHale........................1991

Michael Roche..................1992

Ed Durham ........................1993

Tim Ryan............................1993

Dan Bothwell ....................1994

Luke Chase........................1994

John Paquet Jr................1995

Gary Forgione...................1996

Mark McDonald................1997

Ben Cohen........................ 1998

Jon Walters...................... 1998

Chad Wescott.................. 1998

Jon Moody ........................1999

Sean Terry .........................1999

Brandon Caston............ 2000

Skip Kelley...................... 2000

Mike Walters.................. 2000

Robert McKenna.............2001

Adam Chase....................2002

Doug Gaines....................2003

Pat Casten.......................2004

Scott Guzman.................2005

Kirk Jones .......................2005

Brian Mathews ...............2006

Vander Forbes................2008

Ryan Jolley......................2009

Alec Gatzogiannis...........2010

Alex Robinson ...................2011

Chad Whitten ....................2011

Louis Ditomasso.............. 2012

Joshua Ingalls.................. 2012

Paul McDonough............. 2012

Marc Surprenant............. 2013

Jake Moody...................... 2014

Chris Carney .................... 2015

Matt Healey ..................... 2016

Owen Berry .......................2017

Riley Dempsey..................2017

Deandre Woods................2017

Nolan Potter.................... 2018

Tyler Bridge...................... 2019

Morgan Welch-Thompson..2019

Matt Tufts .......................2020

Brady Fox ........................2022

Mike Lewinski .................2023

Brooks Fox ......................2024

Eli Potter..........................2025

WESTBROOK

Chris Bois ...........................1991

Ray Poulin..........................1992

Alex Cook ..........................1993

Kevin Anderson................1994

Eric Gray............................1995

Aaron Dobson ..................1996

Dan Morales......................1996

Jeff Wilson........................1996

Seth Wilson.......................1997

Corey Lane....................... 1998

Rudy DiPietro ...................1999

Mike DiDonato............... 2000

Joe Brant .........................2001

Mike Spoffard .................2002

Eliot Storey .....................2003

Shawn McCurdy .............2004

Steve Burton...................2005

Anthony Dahms .............2006

Tony Cook........................2007

Joel Chadbourne ...........2008

Ian Levinsky....................2008

Nicholas Adriance .........2009

Oliver Steele ....................2010

Trevor Bates.......................2011

Terry Webber................... 2012

Cale Bollig......................... 2013

Kyle Heath........................ 2014

Derek Breunig.................. 2015

Maurice Johnson............ 2015

Bailey Ryan ...................... 2016

Dave Redmond.................2017

Brayden Demers ............2020

Colin Allen .......................2022

Damen Chandler............2023

Steven White ..................2023

Aiden Taylor....................2024

Jackson Young...............2024

WINDHAM

Walter Penney............... 2000

Mark York.........................2001

Adam Carney..................2002

Matt Duffy.......................2003

Rob Larochelle ...............2004

Mike Barr.........................2005

Peter Cekutis..................2005

Chris Molleur..................2005

Jordan Scanlon ..............2006

Matt Sherburne .............2006

Raibonne Charles ..........2007

Josh Sundquist ..............2007

Dan Swett........................2007

Travis Guerrette.............2008

Carlton Charles ..............2009

David Ingraham..............2009

Cody McLean..................2009

Mathew Gledhill ..............2010

Logan Jordan...................2010

Dylan Sabasteanski........2010

Jackson Taylor ................2010

Nicholas Ramsdell ............2011

Mathew McLean.............. 2012

Brandon Mitchel ............. 2013

Damien Shepard.............. 2013

Ethan Petty...................... 2014

Zack Davis........................ 2015

Tanner Laberge ............... 2015

Matt Roy........................... 2015

Dylan Koza ....................... 2016

Ben MacDonald................2017

Tanner Bernier ................ 2018

Marcus Canty .................. 2018

Nate Watson.................... 2018

Braxton Cassidy.............. 2019

Matt Babb .......................2020

Satate Chork ..................2022

Nick Garrison..................2022

Will Leadbetter ..............2022

Max Arbour.....................2023

Logan Hirning .................2023

Alex Yeaton.....................2023

Ezra Foster......................2024

Brayden Penney.............2025

Byron Rubito...................2025

WINSLOW

Matt Stafford................... 1990

Jim Haskell.........................1991

Paul Fecteau .....................1992

Chad Mower......................1992

Doug Peters ......................1993

Brad Vigue.........................1993

Daniel Ferrigan.................1994

Brian Gilbert .....................1994

Marc Hachey.....................1994

Chris Houston...................1995

Mike Parker.......................1995

Jacob Morin......................1996

Nick Bizier.........................1997

Joel Fernald......................1997

Ruben Lemelin..................1997

Rick Browning.................. 1998

David Higgins................... 1998

Todd Carter.......................1999

Eric McCaslin ....................1999

Pat Bard.......................... 2000

Keith Glidden...................2001

Johnathan McCaslin ......2001

Sam Hapworth................2002

Chris Langlais .................2002

Ken Nadeau ....................2002

Ricky Vigue .....................2003

Chris Derosiers ..............2004

Ben McPherson..............2004

Derek Runnells...............2004

Eric Lopez........................2005

Brandon Bellows ............2006

Jared Maroon.................2006

Justin Lindie...................2007

Kevin McCabe.................2007

Steve Siviski....................2007

Don Clark.........................2008

James Wood...................2008

Scott Siviski ....................2009

Benjamin Fredette..........2010

John McCabe.....................2011

Eric Crawley..................... 2012

Brock Deschaine............. 2013

Zachary Guptil................. 2014

Bobby Chenard................ 2015

Dylan Hapworth .............. 2015

Nat Beckwith................... 2016

Alec Clark......................... 2016

Jake Trask........................ 2016

Dylan Hutchinson ............2017

Kenny Rickard ..................2017

Ryan Fredette.................. 2018

Ben Dorval........................ 2019

Cameron Winslow........... 2019

Ronan Drummond..........2020

Colby Pomeroy ...............2020

Evan Bourget ..................2022

Jared Newgard...............2023

Matt Quirion ...................2024

Seth Bard ........................2025

WINTHROP

Nate Doughty .................. 1990

Bill Perkins .........................1991

Jason Baird.......................1992

Geof Cobb .........................1993

Craig Kempton .................1993

Joel Stoneton...................1993

Eric Webber......................1994

Steve Contreras ...............1995

Conan Michel....................1995

Mark Feith.........................1996

Matt Harris .......................1996

Tom Trenholm ...................1996

Bill Rogers .........................1997

Brad Blanche ................... 1998

Darrell Feeney ..................1999

Josh Tibbetts ...................1999

Zack Therien.................. 2000

John Uhouse ................. 2000

Miah Clark ........................2001

Walter Polkey...................2001

Matt Whitehouse............2001

Clyde Moody ...................2002

Lee St Hilaire ..................2002

Chad Garwood................2003

Chris Levigne..................2004

Chip Burnham.................2005

Kyle Bowden ...................2007

Brandon Kenney ............2008

Kevin Hart .......................2009

Jacob Steele...................2009

Cory Staples ....................2010

Ryan Conant ......................2011

Tyler Reeve ...................... 2012

Zachary Nadeau.............. 2013

Zach Glazier..................... 2014

Brandon Goff................... 2014

Jeremy Mihalakis............ 2015

Ben Ames ......................... 2016

Dominic Trott..................2023

Avry Jones ......................2024

Cody Cobb.......................2025

WINTHROP/MONMOUTH

Alec Brown........................2017

Nate Scott.........................2017

Luke St Hilaire................. 2018

Dylan Lajoie ..................... 2019

Keegan Choate...............2020

Jevin Smith.....................2020

Logan Baird.....................2022

Jake Umberhind.............2022

YARMOUTH

Keith McDonald............... 2012

Brady Neujahr................. 2014

Jack Snyder..................... 2016

Ricky Tillotson ................. 2016

Remi LeBlanc....................2017

Henry Venden.................. 2018

Jack TRUE........................ 2018

Aren Strobel ...................2022

Spencer Labrecque .......2023

Rufus MacVane ..............2024

Wyatt Gawtry.................2025

YORK

Brian Bakke...................... 1990

Matt Nelson..................... 1990

Matt Ronca ...................... 1990

Kip Humphrey....................1991

Mike Sinclair.......................1991

Jason Szczepanik ............1992

Scott Avery .......................1993

Matt Fredrickson .............1997

Bill Sutton......................... 1998

Matt Jacobson.................1999

Ben McKay ..................... 2000

Brady McGowen..............2001

Adam Kilgore ..................2002

Nolan Patten...................2002

Bryan Williams................2003

Adam Stone ....................2004

Brandon Cross................2006

Chris Knox.......................2006

Daniel Petruzzella..........2008

Evan Wallace...................2009

Patrick Bond ....................2010

Jack Radke.........................2011

Jared Petruzella.............. 2012

Alexander Mercurio ....... 2013

Ross Hogan...................... 2014

Jordan Pidgeon............... 2015

Cullen McCarty................ 2016

Ryan Daley ........................2017

Shane Pidgeon ................ 2019

Noah Carmmihalis .........2020

Liam Clayton...................2022

Hayden Henricksen.......2022

William Orso....................2022

Matt Charpentier...........2023

Ben Brown.......................2024

Peter Martin ...................2025