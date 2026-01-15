TICKET TV: Mattanawcook Academy Lynx Visit Orono Red Riots in Boys&#8217; Varsity Basketball

TICKET TV: Mattanawcook Academy Lynx Visit Orono Red Riots in Boys’ Varsity Basketball

Getty Images/Ticket

The Mattanawcook Academy Lynx visit the Orono Red Riots in boys' varsity basketball on Thursday, Jan. 15, 2026.

The game will begin below at 7 p.m. A replay will be available once it is processed.

Ticket TV is always free. We will never ask you for credit card information. Ticket TV is committed to highlighting our local high school sports teams every season. Good luck to all who play the game.

Below is this week's Ticket TV schedule*:

MONDAY 1/12/26 7 PM BBALL – G ELLSWORTH AT OLD TOWN
TUESDAY 1/13/26 5 PM BBALL – G CAMDEN HILLS AT BREWER
TUESDAY 1/13/26 6:30 PM BBALL – B CAMDEN HILLS AT BREWER
TUESDAY 1/13/26 6:30 PM BBALL – B BANGOR AT HAMPDEN
WEDNESDAY 1/14/26 7 PM BBALL – B HERMON AT FOXCROFT
WEDNESDAY 1/14/26 6:30 PM BBALL – G OLD TOWN AT JOHN BAPST
WEDNESDAY 1/14/26 8 PM BBALL – B OLD TOWN AT JOHN BAPST
THURSDAY 1/15/26 7 PM BBALL – B M.A. AT ORONO
SATURDAY 1/17/2026 12 PM BBALL - G BRUNSWICK AT BREWER
SATURDAY 1/17/2026 1:30 PM BBALL - B PRESQUE ISLE AT ELLSWORTH
SATURDAY 1/17/2026 3 PM BBALL - G PRESQUE ISLE AT ELLSWORTH

*subject to change

92.9 The Ticket logo
Get our free mobile app

LOOK: These Are the Richest NFL players

To uncover the richest NFL players, Stacker consulted Celebrity Net Worth and ranked them by their 2022 net worth, calculated using a proprietary formula. 

Gallery Credit: Katrina Sirotta

16 Wildest Foods Sold in NFL Stadiums

Pizza Burgers? Cotton Candy Burritos? Cannoli Nachos? It must be football season!

Gallery Credit: Matthew Wilkening

Filed Under: Mattanawcook Academy, Orono Red Riots
Categories: Articles, Boys Basketball, Exclusive Videos, High School Basketball, High School Sports, Ticket TV, Videos

More From 92.9 The Ticket