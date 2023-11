2023 Pine Tree Conference Football All-Conference and All-Academic Teams

The Pine Tree Conference released their 2023 All-Conference Football and All-Academic Teams today, Monday, November 27th. Congratulations to all!

Offense 1st Team

Quarterback - Parker Morin - Cony

Running Back - Sam Dube - Messalonskee, Indi Backman - Falmouth

Wide Receiver - Parker Sergent - Conyl Ethan Demmons - Cony; Garrett Card - Messalonskee

Tight End - Zach Kristan - Gardiner

Center - Josh Kidd - Cony

Guard - Cam Dostie - Lawrencel John Lettre - Cony

Tackle - Will Gale - Falmouth; Cam Stewart - Lawrence

Utility - Chase Burgess - Gardiner

Place Kicker - Landon Fotter - Cony

Kick Returner - Garrett Card - Messalonskee

Punter - Steven Galkowski - Mt. Blue

Offense 2nd Team

Quarterback - Tatum Doucette - Messalonskee

Running Back - Colton Carter - Lawrence; Dane Cousineau - Mt. Blue

Wide Receiver - Gavin Lunt - Lawrence; Brady Brunelle - Messalonskee; Evan Michaud - Gardiner

Tight End - Charles Stevens - Mt. Blue

Center - Warren Allen - Mt. Blue

Guard - Mitch Marquis - Messalonskee; Thomas Gale - Falmouth

Tackle - Jeff Bickford - Conyl Cooper LeClair - Messalonskee

Ultility - Denny Martin - Messalonskee; Preston Roy - Lawrence

Place Kicker - Fin Minkel - Messalonskee

Kick Returner - Trevor Austin - Skowhegan

Punter - Jason Aubin - Skowhegan

Player of the Year - Will Gale - Falmouth

Coaches of the Year - John Hermsom - Lawrence ; Blair Doucette - Messalonskee

John Hermsom - Lawrence ; Blair Doucette - Messalonskee Assistant Coach of the Year - Bob Lippert - Cony

Defense 1st Team

Defensive Line - Will Gale - Falmouth; Kyle Doody - Gardiner; John Lettre - Cony; Gaige Martin - Lawrence

Linebacker - Josh Kidd - Cony; Mitch Marquis - Messalonskee; Indi Backman - Falmouth; Brayden Littlefield - Lawrence

Defensive Back - Drake Brunelle - Messalonskee; Garrett Card - Messalonskee; Colby Nadeau - Lawrence; Cole Quirion - Lawrence

Utility - Brady Brunelle - Messalonskee

Defense 2nd Team

Defensive Line - Nate Deblois - Messalonskee; Trevor Bates - Mt. Blue; Cam Dostie - Lawrence; Cam Stewart - Lawrence

Linebacker - Owen Chadwick - Gardiner; Evan Michaud - Gardiner; Alex Rackliff - Mt. Blue; Asher Fitzgerald - Skowhegan

Defensive Back - Anderson St. Onge - Cony; Parker Sergent - Cony; Steven Galkowski; Miller Foss - Skowhegan

Utility - Trevor Austin - Skowhegan

All-Academic

Bangor - Jack Schuck

Belfast - Tanner Carson

Brewer - Liam Cormier, Colby Largay

Brunswick - Rafe Pearson

Camden Hills - Ethan Butler, Franklin Coffey, Max Ergas, William Haslem, James Johndro, Owen Reynolds, Miles Spear

Cony - Landon Foster, Tyler Pelletier, Jameson Russell, Parker Sergent

Edward Little - Camren Dufour, Jacob Grealish, Kade Masselli, Drew Smith, Kayla Therriault

Gardiner - Cody Dingwell

Hampden Academy - Paxton Stetson

Lawrence - Cameron Blodgett, Jayden Burnham-Butler, Cameron Dostie, Gavin Lunt, Colby Nadeau, Maddox Santone, Izeck Spaulding, Cameron Stewart, Brandon Watson, Dane Zawitowski

Leavitt - Brendan Bickford, Noah Carpenter, Maddox Demers, Will Keach, Jayce Kubaja, Matt Rementer, Colten Taylor, Aiden Turcotte

Lewiston - Michael Klick

MCI - John Chianchette, Grace Cooley, Gabrielle Ouellette

Medomak Valley - Marshall Addy, Kaylee Kurr, Sam Moody, Aaron Reed, Steven Wheeler, Liam Wilson

Messalonskee - Garrett Bell, Brady Brunelle, Tyler Hansen, Jack Kinney

Mt. Blue - Warren Allen, Charles Stevens

Oceanside - Carter Galley, Cohen Galley, Gavin Ripley, Aiden Sergent, Benjamin Trip

Oxford Hills - Logan Spencer, Brady Truman

Skowhegan - Ekhayo Fairley, Owen Falardeau, Asher Fitzgerald, Bryce Jewell

- Ekhayo Fairley, Owen Falardeau, Asher Fitzgerald, Bryce Jewell Winslow - Gage Dorval, William Parent