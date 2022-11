KVAC All-Conference Girls Class A Soccer All Conference and All-Academic Team

The Kennebec Valley Athletic Conference released the Girls Class A All-Conference and All-Academic Soccer Teams. Congratulations to all!

Player of the Year - Isabella Tanis - Brewer

- Isabella Tanis - Brewer Coach of the Year - Griffin Conlogue - Mt. Blue

1st Team

Britta Denny - Camden Hills

Alexis Morin - Brunswick

Emmie Streams - Bangor

Molly Tefft - Brunswick

Abbie Quinn - Bangor

Kateyn Daggett - Mt. Blue

Meren Zeliger - Mt. Blue

Hannah Lay - Brunswick

Anna Connors - Bangor

Islah Godo - Mt. Ararat

Amelia Johnson - Camden Hills

Julianna Allen - Mt. Ararat

2nd Team

Sydney Stone - Camden Hills

Annabelle Morris - Skowhegan

Leah Snyder - Camden Hills

Ashley Schultz - Bangor

Ashley Richardson - Oxford Hills

Izzy Ireland - Bangor

Emma Parsons - Messalonsee

Zoe Castrucci - Hampden Academy

Elizabeth Hallee - Oxford Hills

Gianna Devivo - Oxford Hills

Jordan Doak - Brewer

Kynli Van Leer - Brunswick

Lexi Kelsea - Edward Little

Madelaine Miller - Oxford Hills

Caitlin Burke - Mt. Blue

All-Academic Team

Bangor - Anna Connors, Samantha Erb, Emma McNeil, Hannah Osmer, Abbigail Quinn, Ashley Schultz

- Anna Connors, Samantha Erb, Emma McNeil, Hannah Osmer, Abbigail Quinn, Ashley Schultz Brewer - Caroline Clark, Jordan Doak, Mya Edgecomb, Charlee Laffey, Kayla Lockhart, Bella Tanis, Asianna West, Megan Youngs

- Caroline Clark, Jordan Doak, Mya Edgecomb, Charlee Laffey, Kayla Lockhart, Bella Tanis, Asianna West, Megan Youngs Brunswick - Laura Butterfield, Kelsie Carlton, Shannon Flanagan, Isabella Foster, Ella Gustafson, Hannah Lay, Helen Maher, Gabriella Swain, Kynli Van Leer

- Laura Butterfield, Kelsie Carlton, Shannon Flanagan, Isabella Foster, Ella Gustafson, Hannah Lay, Helen Maher, Gabriella Swain, Kynli Van Leer Camden Hills - Kara Andrews, Hannah Christie, Darian Langille, Sydney Stone

- Kara Andrews, Hannah Christie, Darian Langille, Sydney Stone Edward Little - Jordan Barnes, Erin Cowie, Abby Faucher, Izzy Langelier, McKenna Menke, Gloria San Pedro, Lilly Watkins, Breya Whitman

- Jordan Barnes, Erin Cowie, Abby Faucher, Izzy Langelier, McKenna Menke, Gloria San Pedro, Lilly Watkins, Breya Whitman Hampden Academy - Olivia Airey, Riley Crosby, Logan Daigle, Marina Hooper

- Olivia Airey, Riley Crosby, Logan Daigle, Marina Hooper Lewiston - Audrey Bilodeau, Emily Bilodeau, Alyssa Marcoux, Emily Robert

Audrey Bilodeau, Emily Bilodeau, Alyssa Marcoux, Emily Robert Messalonskee - Lucy Bradfield, Mia DiGirolamo, Ruby Marden, Penelope Minkel, Lily Moore, Caroline Westhoff

- Lucy Bradfield, Mia DiGirolamo, Ruby Marden, Penelope Minkel, Lily Moore, Caroline Westhoff Mt. Ararat - Ella Bergeron, Piper Dedek, Sydney Dufresne, Ariana Graybill

- Ella Bergeron, Piper Dedek, Sydney Dufresne, Ariana Graybill Mt. Blue - Emma Casavant, Vivian Casavant, Emma Dunn, Taylor Gordon, Quintessa Marcotte, Kaylee Sterling, Callahan Towle, Meren Zeliger

- Emma Casavant, Vivian Casavant, Emma Dunn, Taylor Gordon, Quintessa Marcotte, Kaylee Sterling, Callahan Towle, Meren Zeliger Oxford Hills - Abbigale Ayres, Kelsey Bennett, Quintessa DiBiase, Elizabeth Hallee, Ashley Richardson, Wynter Smith

- Abbigale Ayres, Kelsey Bennett, Quintessa DiBiase, Elizabeth Hallee, Ashley Richardson, Wynter Smith Skowhegan - Maddy Thorndike

If there are any spelling errors please email chris.popper@townsquaremedia.com and we will correct them ASAP