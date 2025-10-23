Maine High School Boy’s Soccer Playoff Schedule and Scores
With the final games of the 2025 season being played on October 22nd, the High School Playoffs are set. Here's the playoff schedule. Best of luck to all!
The Regional Prelims are scheduled to be played on October 24th for the 8-Player and October 25th for all. Regional Quarterfinals are scheduled for October 29th. The Regionals Semifinals for Class B, D and 8 Person are scheduled for October 31st and Regional Semifinals for Class A, and C are set for November 1st.
Regional Finals are set for November 4th at the following sites
- Class A North - Cameron Stadium - Bangor 630 p.m.
- Class A South - Falmouth 6:30 p.m.
- Class C North - Hampden Academy 6:30 p.m.
- Class C South - Edward Little - Auburn 6:30 p.m.
- Class D North - Presque Isle 5 p.m.
- Class D South - Cony 5 p.m.
Regional Finals are set for November 5th at the following sites
- Class B North - Cameron Stadium - Bangor 6 p.m.
- Class B South - McCann Field - Bath 6:30 p.m.
- 8-Person North - Brewer 6 p.m.
- 8-Person South - Gardiner 6 p.m.
State Finals are set for November 8th at the following sites
- Class A - Messalonskee 1:30 p.m.
- Class B - Edward Little 1:30 p.m.
- Class C - Cony - 1:30 p.m.
- Class D - Hermon 1:30 p.m.
- 8-Person - Central 1 p.m.
Here are the Playoff Brackets.
Class A North
Quarterfinals
- #1 Camden Hills vs. #8 Mount Blue
- #2 Lewiston vs. #7 Messalonskee
- #3 Brunswick vs. #6 Mount Ararat
- #4 Edward Little vs. #5 Bangor
Class A South
Prelims
- #5 Marshwood vs. #12 Portland
- #6 Kennebunk vs. #11 Biddeford
- #7 Westbrook vs. #10 Windham
- #8 Thornton Academy vs. #9 Deering
Quarterfinals
- #1 Scarborough vs. Winner #8 Thornton Academy vs. #9 Deering
- #2 Falmouth vs. Winner #7 Westbrook vs. #10 Windham
- #3 Gorham vs. Winner #6 Kennebunk vs. #11 Biddeford
- #4 South Portland vs. Winner #5 Marshwood vs. #12 Portland
Class B North
Prelims
- #5 Presque Isle vs. #12 Foxcroft Academy
- #6 Medomak Valley vs. #11 MDI
- #7 Erskine Academy vs. #10 Ellsworth
- #8 Waterville vs. #9 Cony
Quarterfinals
- #1 John Bapst vs. Winner #8 Waterville vs. #9 Cony
- #2 Oceansice vs. Winner #7 Erskine Academy vs. #10 Ellsworth
- #3 Caribou vs. Winner #6 Medomak Valley vs. #11 MDI
- #4 Gardiner vs. Winner #5 Presque Isle vs. #12 Foxcroft Academy
Class B South
Quarterfinals
- #1 Yarmouth vs. #8 Lincoln Academy
- #2 Greely vs. #7 Freeport
- #3 Leavitt vs. #6 Morse
- #4 Cape Elizabeth vs. #5 York
Class C North
Quarterfinals
- #1 Orono vs. #8 MCI
- #2 Mount View vs. #7 Winslow
- #3 Fort Kent vs. #6 Central
- #4 GSA vs. #5 Washington Academy
Class C South
Prelims
- #8 Lisbon vs. #9 Wells
Quarterfinals
- #1 Hall-Dale vs. Winner #8 Lisbon vs. #9 Wells
- #2 Mt. Abram vs. #7 NYA
- #3 Traip Academy vs. #6 Winthrop
- #4 Maranacook vs. #5 Oak Hill
Class D North
Quarterfinals
- #1 Fort Fairfield vs. #8 Schenck
- #2 Madawaska vs. #7 Central Aroostook
- #3 Penobscot Valley vs. #6 Washburn
- #4 Hodgdon vs. #5 Easton
Class D South
Quarterfinals
- #1 Monmouth Academy vs. #8 Machias
- #2 Narraguagus vs. #7 Richmond
- #3 Woodland vs. #6 Jonesport-Beals
- #4 Bangor Christian vs. #5 Buckfield
8-Person North
Prelims
- #5 Wisdom vs. #12 Houlton
- #6 Calais vs. #11 Van Buren
- #7 Dexter vs. #10 Southern Aroostook
- #8 Mattanawcook Academy vs. #9 Ashland
Quarterfinals
- #1 Piscataquis vs. # Winner #8 Mattanawcook Academy vs. #9 Ashland
- #2 Katahdin vs. Winner #7 Dexter vs. #10 Southern Aroostook
- #3 Penquis Valley vs. Winner #6 Calais vs. #11 Van Buren
- #4 Bucksport vs.Winner #5 Wisdom vs. #12 Houlton
8-Person South
Quarterfinal
- #1 Telstar vs. #8 Wiscasset
- #2 Pine Tree Academy vs. #7 Temple Academy
- #3 Valley vs. #6 Greenville
- #4 Islesboro vs. #5 Carrabec