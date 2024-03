KVAC Girls and Boys Class A and Class B All-Conference and All-Academic Swim and Dive Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their Class A and Class B All-Conference and All-Academic Swim and Dive Teams for the 2023-2024 season. Congratulations to all!

KVAC Class A Girls Swimming All Conference First Team First Name Last Name School Girls 200 Medley Relay Addison Burnham Cony Logan Dinkle Cony Lillianna Choate Cony Anabelle Orth Cony Girls 200 Free Olivia Colaluca Brunswick Girls 200 IM Addison Burnham Cony Girls 50 Free Gabby Roy Lewiston Girls 100 Fly Gabby Roy Lewiston Girls 100 Free Layla Hammer Brunswick Girls 500 Free Sadie Levy Brunswick Girls 200 Free Relay Lillianna Choate Cony Emily Foster Cony Logan Dinkle Cony Emily Kennard Cony Girls 100 Back Layla Hammer Brunswick Girls 100 Breast Logan Dinkle Cony Girls 400 Free Relay Anabelle Orth Cony Emily Foster Cony Lillianna Choate Cony Addison Burnham Cony Second Team First Name Last Name School Girls 200 Medley Relay Layla Hammer Brunswick Olivia Colaluca Brunswick Remy Cook Brunswick Sadie Levy Brunswick Girls 200 Free Anabelle Orth Cony Girls 200 IM Logan Dinkle Cony Girls 50 Free Cailyn Henning Messalonskee Girls 100 Fly Lillianna Choate Cony Girls 100 Free Annabella Orth Cony Girls 500 Free Remy Cook Brunswick Girls 200 Free Relay Emma McDowell Messalonskee Liana Arnold Messalonskee Audrey Mihm Messalonskee Cailyn Henning Messalonskee Girls 100 Back Addison Burnham Cony Girls 100 Breast Olivia Colaluca Brunswick Girls 400 Free Relay Eliza Levy Brunswick Olivia Colaluca Brunswick Remy Cook Brunswick Layla Hammer Brunswick KVAC Class A Girls Swimming All Academic First Name Last Name High School Sadie Levy Brunswick High School Emilie Poulin Brunswick High School Katelyn Pratt Brunswick High School Evelyn Prince Brunswick High School Alexa Scott Brunswick High School Anjali Selinger Brunswick High School Addison Burnham Cony HS Sequora Kelley Cony HS Liana Arnold Messalonskee High School Emelia Bean Messalonskee High School Brynn Lilly Messalonskee High School Rylee Spadea Messalonskee High School Sophia Gonzalez Mt. Ararat High School McKenna Lamoreaux Mt. Ararat High School Maryscott Larsen Mt. Ararat High School Mattea Branaugh Nokomis Regional High

KVAC Class A Boys Swimming All Conference First Team First Name Last Name School 200 Medley Relay Josh Langworthy MTA Aidan Saunders MTA Keegan Rowe MTA Bradan Leeman MTA 200 Free Marco Venegas Brunswick 200 IM Keegan Rowe MTA 50 Free Aidan Saunders MTA 100 Fly Keegan Rowe MTA 100 Free Josh Langworthy MTA 500 Free Isaac Raymond ELP 200 Free Relay Kaden Schneider Brunswick Marco Venegas Brunswick Alexander Le Brunswick Leo Venegas Brunswick 100 Back Josh Langworthy MTA 100 Breast Aidan Saunders MTA 400 Free Relay Chase Leonardo ELP Isaac Raymond ELP Jack Martel ELP Gavin Holbrook ELP Second Team First Name Last Name School 200 Medley Relay Jack Martel ELP Gavin Holbrook ELP Mattnew Tabet ELP Chase Leonardo ELP 200 Free Isaac Raymond ELP 200 IM Chase Leonardo ELP 50 Free Gavin Holbrook ELP 100 Fly Chase Leonardo ELP 100 Free Jack Martel ELP 500 Free Reid DeJongh Cony 200 Free Relay Jameson Russell Cony Matteo Hardy Cony Reid DeJongh Cony Raiden Ramkissoon Cony 100 Back Jameson Russell Cony 100 Breast Gavin Holbrook ELP 400 Free Relay Keegan Rowe MTA Caleb Galgovitch MTA Jon Munsey MTA Josh Langworthy MTA KVAC Class A Boys Swimming All Academic First Name Last Name High School Isaac Raymond Edward Little Leif Walker Edward Little Gavin Holbrook Leavitt Area HS Elijah Nelsen Messalonskee High School Bradan Leeman Mt. Ararat High School Jonathan Munsey Mt. Ararat High School Aidan Saunders Mt. Ararat High School

KVAC Class B Girls Swimming All Conference First Team First Name Last Name School 200 Medley Relay Elena Trundy Morse Eliza Marco Morse Yuiza Rodriguez Morse Grace Tetreault Morse 200 Free Eliza Marco Morse 200 IM Adella Brainerd Camden 50 Free Maeve Littlefield Belfast 100 Fly Elena Trundy Morse 100 Free Sally Vannini Camden 500 Free Flynn Layton Camden 200 Free Relay Lily Mott Camden Avery Weeks Camden Adella Brainerd Camden Flynn Layton Camden 100 Back London Nicolet Camden 100 Breast Eliza Marco Morse 400 Free Relay Marguerite Worner Camden Rana Abess Camden Sally Vannini Camden Flynn Layton Camden Second Team First Name Last Name School 200 Medley Relay London Nicolet Camden Adella Brainerd Camden Avery Weeks Camden Sally Vannini Camden 200 Free Flynn Layton Camden 200 IM Piper Carleton Lincoln Academy 50 Free Addison Pollis Gardiner 100 Fly Lily Mott Camden 100 Free Maeve Littlefield Belfast 500 Free Rana Abess Camden 200 Free Relay Greta Graf Belfast Danielle Hicock Belfast Maeve Littlefield Belfast Sophia Birocco Belfast 100 Back Lily Mott Camden 100 Breast Adella Brainerd Camden 400 Free Relay Yuiza Rodriguez Morse Grace Tetreault Morse Elena Trundy Morse Eliza Marco Morse KVAC Class B Girls Swimming All Academic First Name Last Name High School Ada Curry Belfast Area High School Kalli-Alexis Daley Belfast Area High School Danielle Hicock Belfast Area High School Cassandra Kromer Belfast Area High School Maeve Littlefield Belfast Area High School Finley Marriner Belfast Area High School Sophia Taylor Belfast Area High School Emma Deetjen Camden Hills Regional High School Lily Mott Camden Hills Regional High School Chloe Root Camden Hills Regional High School Natalie Henderson Erskine Academy AJ Jarosz Erskine Academy Stephanie Kumnick Erskine Academy Allison Foust Gardiner Area High School Dayna Vasoll Gardiner Area High School Elizabeth Cothran Maine Central Institute Eliza Marco Morse High School Elena Trundy Morse High School Lilian Wright Morse High School Beatrice Beale Tate Waterville High School Julia Scott Waterville High School