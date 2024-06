KVAC Large and Small School Boy’s Lacrosse All-Conference Teams

The Kennebec Valley Athletic Conference released their Large and Small School All-Conference and All-Academic Boy's Lacrosse Teams on June 9th. Congratulations to all!

Large School

1st Team

ATTACK Ryan Parent Messalonskee Jr. Will Pelc Bangor Jr. Gabe Thornwall Hampden Academy Soph. MIDFIELD Brady Brunelle Messalonskee Sr. Cole Mazzei Bangor Sr. Richard Trott IV Bangor Sr. DEFENSE Owen Kirk Messalonskee Jr. Joe Martel Edward Little Sr. Nick Dexter Messalonskee Sr. GOALIE Matt Shayne Hampden Academy Sr. LSM Hunter Arno Bangor Sr. FOGO Keith Brooks Hampden Academy Sr. UTILITY Evan O'Donnell Edward Little Sr.

2nd Team

ATTACK Miles Randall Bangor Sr. Gage Senecal Brunswick Soph. Robert Bowen Brunswick Soph. MIDFIELD Andrew Clements Edward Little Jr. Finn White Brunswick Soph. Jack Pepin Edward Little Sr. DEFENSE Will Kelly Hampden Academy Sr. Ed Yock Hampden Academy Sr. Kyle Ingalls Mt. Ararat Sr. GOALIE Nelson Balboni Mt. Ararat Sr. LSM Eben White Brunswick Sr. FOGO Garrett Bell Messalonskee Sr. UTILITY Tyler Hansen Messalonskee Sr.

CO-PLAYERS OF THE YEAR Brady Brunelle Messalonskee Matt Shayne Hampden Academy COACH OF THE YEAR George West Hampden Academy

Large School All-Academic Team

First Name Last Name High School James Bowen Brunswick HS Jonas McGrath Brunswick HS Rafe Pearson Brunswick HS Cam Dufour Edward Little High School Joe Martel Edward Little High School Evan O'Donnell Edward Little High School William Kelley Hampden Academy Matthew Shayne Hampden Academy Harrison Withee Hampden Academy Edward Yock Hampden Academy Cody Dionne Lewiston High School Aiden St. George Lewiston High School Brady Brunelle Messalonskee High School Malachi Gagnon Messalonskee High School Hunter Hallee Messalonskee High School Tyler Hansen Messalonskee High School Jack Kinney Messalonskee High School Nelson Balboni Mt. Ararat HS Myles Wooster Oxford Hills Comp. High School John Bessette Oxford Hills Comp. High School Kadan Neureuther Oxford Hills Comp. High School Cameron Sherbinski Oxford Hills Comp. High School Finnegan Winning Oxford Hills Comp. High School

Small School

1st Team

FIRST TEAM ATTACK Liam Fortin Win./Law. Soph. Finlay Fitch Camden Hills Jr. Ray Dineen Cony Sr. MIDFIELD Cody Dingwell Gardiner Sr. Chase Ranger Mt. Blue Sr. Eben Weislogel Camden Hills Sr. DEFENSE Finley Ward Mt. Blue Sr. Sawyer Wright Morse Jr. Owen Hotchkin Camden Hills Sr. GOALIE Michael Martin Morse Sr. LSM Alex Ochoa Erskine Academy Sr. FOGO Zach Kirstan Gardiner Sr. UTILITY Jayden Lafrenaye Lincoln Academy Sr. PLAYER OF THE YEAR Chase Ranger Mt. Blue COACH OF THE YEAR Matt Reynolds Mt. Blue

2nd Team

ATTACK Alcide Demers Morse Soph. Owen McManus Camden Hills Sr. Tyler Abell Mt. Blue Jr. MIDFIELD Peyton James Morse Jr. Chase Larrabee Erskine Academy Jr. Nate Iliffe Lincoln Academy Sr. DEFENSE Evan Michaud Gardiner Sr. Colin Oliphant Erskine Academy Jr. Daniel Richardson Cony Sr. GOALIE Nate Grenier Erskine Academy Sr. LSM Levi Bogar Mt. Blue Sr. FOGO Liam Drewniak Morse Sr. UTILITY Julian Reynolds Mt. Blue Soph.

