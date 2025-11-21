Former Maine High School Girls Basketball Players Now Playing in Maine Universities and Colleges 2025-26
This should be no surprise! There are A LOT of former Maine High School Girls Basketball players, now playing at 16 universities and colleges in Maine. Here's the list we've found!
University of Maine
- Emmie Streams - Bangor
- Izzy Allen - Central
- Lizzy Gruber - Gardiner
- Sarah Talon - Windham
- Maddie Fitzpatrick - Cheverus
- Bailey Breen - Oceanside
Husson University
- Abby Radel - Ellsworth
- Lilly Roy - Wisdom
- Danielle Dow - MCI
- Aubrey Kachnovich - Spruce Mountain
- Audrey Jackson - Medomak Valley
- Saige Evans - Old Town
- Laney Farrar - Gray-New Gloucester
- Laela Martinez - Bangor
Maine Maritime Academy
- Evelyn Dagan - GSA
- Cali Pomerleau - Mt. Ararat
- Morgan Clifford - Ellsworth
- Sydney Loring - Old Town
University of Maine - Presque Isle
- Aleyah Matheson - Hodgdon
- Camryn Ala - Fort Fairfield
- Madison Bridges - Fort Fairfield
- Cady Stairs - Fort Fairfield
- Karen Marshall - Telstar
- Grace Sloan - Easton
- Lindsay Hamilton - Carrabec
- Nevaeh Bello - South Portland
- Logan Curtis - Washburn
University of Maine - Farmington
- Hailey Lynch - Falmouth
- Ella Rice - Winthrop
- MaKenzie Nadeau - Lawrence
- Halle Tripp - Belfast
- Eva Harvie - Brunswick
- Ruby McMinis - Wells
- Elizabeth Grondin - Spruce Mountain
- Makayla Emerson - Old Town
- Kytana Williamson - Medomak Valley
- Audrey Mackie - Oceanside
- Grace Dwyer - Maranacook
- Jessica Dow - Thornton Academy
- Jaydn Pingree - Spruce Mountain
- Melissa Mayo - Lake Region
- Sarah Poll - Lawrence
- Lilly Gray - Lawrence
Thomas College
- Kaya Loring - Penobscot Valley
- Emily Hagerty - Lawrence
- Holly Loring - Penobscot Valley
- Elena Alderman - MDI
- Sarah Davis - Old Orchard Beach
St. Joseph
- Layla Facchiano - Edward Little
- Maddie Russell - Southern Aroostook
- Hayden Madore - Hall-Dale
- Sydney Gallop - Hermon
- Emily Adams - Bangor
- Eliese Perron - South Portland
- Logan Brown - Brunswick
- Izzy Orlando - Freeport
- Lily Bean - Ellsworth
- Madison Lebel - Hermon
- Grace Ramsell - Wells
University of Southern Maine
- Morgan Cunningham - Cony
- Dakota Shipley - Brunswick
- Julia Kratzer - Cheverus
- Baleria Yugu - Portland
- Lucy Wiles - Hampden Academy
- Ali Portas - Gray-New Gloucester
- Izzy Morreli - Gray-New Gloucester
- Emma Stred - Erskine Academy
- Lexi Morin - Brunswick
- Jaycie Christopher - Skowhegan
- Bri Townswend - Nokomis
Bates
- Angel Huntsman - North Yarmouth Academy
- Claire Gaetani - John Bapst
Bowdoin
- Abbie Quinn - Bangor
Colby
- Caroline Hartley - Scarborough
University of Maine - Augusta
- Lillian Cox - Madawaska
- Sage Fortin - Cony
- Skyla Dean - MCI
- Elizabeth Crommett - Lawrence
- Emma Boulanger - Sacopee Valley
- Alisyn Alley - Steans
- Molly Hay - Carrabec
- Addison McCormick - Medomak Valley
Central Maine Community College
- Kennedy Lampert - Mt. Ararat
- Abilene Corson - Dexter
- Gabbie Tibbetts - Oxford Hills
- Julie Darres - Belfast
- Scarlett O'Brien - Lincoln Academy
- Ava Smith - Lake Region
- Hunter Hartsgrove - Katahdin
- Jenny Chaput - Edward Little
- Caitlyn McCoy - Leavitt
- Autumn Peterson - Narraguagus
University of New England
- Grace Boucher - Wells
- Jaylyn Bartolome - Sanford
- Hailey Marshall - Wells
- Hannah Cook - Thornton Academy
- Avery Beal - Mt. Ararat
Southern Maine Community College
- Julia Reed - Gorham
- Abby Roy - Old Orchard Beach
- Mackenzie Wood - Lewiston
- Emily Clark - Marshwood
- Kylie Young - Westbrook
- Skyler Tinker - Machias
- Katie Lozoraitis - Falmouth
- Ashley Mullen - Messalonskee
- Milo Seams - Oxford Hills
- Julissa McBarron - Sanford
Washington County Community College
- Mackenzie Graham - Central
Note- Hopefully I didn't miss anyone or misspell anyone's names. If there are any errors/omissions please email chris.popper@townsquaremedia.com and we will make the corrections ASAP
