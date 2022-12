MCI Husky Wrestling Meet [RESULTS]

MCI High School hosted the Husky Winter Classic Wrestling Meet on Wednesday, December 28th. Here are the Final and Consolation Final Results

Championship

106 PRESTON GARLAND, Mt Blue Dec JOEL DESJARDINS, Fort Kent, 4-3

113 NOAH KRYZTOFIAC, Mt Blue T-Fall MADDIE RIPLEY, Oceanside, 17-2

120 WYNN POOLER, Erskine Academy T-Fall PHOENIX MARTINEZ, Oceanside, 19-3

126 JEREMY TURNER, Oxford Hills Fall LUKE HORNE, Ellsworth, 1:15

132 JACK DESJARDINS, Fort Kent Dec KEITH COOK, MCI, 7-6

138 GAVIN RIPLEY, Oceanside Fall KARSON TIBBETTS, PCHS, 3:18

145 SHAMUS PEASE, Medomak Valley Fall JACOB OUELLETTE, Morse, 5:50

152 ISAAC KERESEY, MCI Dec STEVE GALKOWSKI, Mt Blue, 5-2

160 NATHANIEL SMALL, Oceanside M-Dec BRADLEY CREAMER, Morse, 12-4

170 ASHFORD HAYS, Morse Fall JOSEPH BROWN, Oceanside, 1:14

182 TIMBER PARLIN, Erskine Academy Fall WALEED JAMO, Cony/Messo, :30

195 LUKE MCKENNY, Ellsworth Fall CONNOR FITCH, Bucksport, 1:19

220 NATHAN SHEDD, Cony/Messo Fall MARSHALL ADDY, Medomak Valley, 1:48

285 JONNY LETTRE, Cony/Messo Fall NATHAN GESS, Medomak Valley, :18

Consolation