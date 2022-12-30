MCI Husky Wrestling Meet [RESULTS]
MCI High School hosted the Husky Winter Classic Wrestling Meet on Wednesday, December 28th. Here are the Final and Consolation Final Results
Championship
- 106 PRESTON GARLAND, Mt Blue Dec JOEL DESJARDINS, Fort Kent, 4-3
- 113 NOAH KRYZTOFIAC, Mt Blue T-Fall MADDIE RIPLEY, Oceanside, 17-2
- 120 WYNN POOLER, Erskine Academy T-Fall PHOENIX MARTINEZ, Oceanside, 19-3
- 126 JEREMY TURNER, Oxford Hills Fall LUKE HORNE, Ellsworth, 1:15
- 132 JACK DESJARDINS, Fort Kent Dec KEITH COOK, MCI, 7-6
- 138 GAVIN RIPLEY, Oceanside Fall KARSON TIBBETTS, PCHS, 3:18
- 145 SHAMUS PEASE, Medomak Valley Fall JACOB OUELLETTE, Morse, 5:50
- 152 ISAAC KERESEY, MCI Dec STEVE GALKOWSKI, Mt Blue, 5-2
- 160 NATHANIEL SMALL, Oceanside M-Dec BRADLEY CREAMER, Morse, 12-4
- 170 ASHFORD HAYS, Morse Fall JOSEPH BROWN, Oceanside, 1:14
- 182 TIMBER PARLIN, Erskine Academy Fall WALEED JAMO, Cony/Messo, :30
- 195 LUKE MCKENNY, Ellsworth Fall CONNOR FITCH, Bucksport, 1:19
- 220 NATHAN SHEDD, Cony/Messo Fall MARSHALL ADDY, Medomak Valley, 1:48
- 285 JONNY LETTRE, Cony/Messo Fall NATHAN GESS, Medomak Valley, :18
Consolation
- 106 AUSTIN WHITE-ORTIZ, Oceanside Fall KADEN WEBSTER, Morse, 4:47
- 113 JOEL ALLEN, Ellsworth Fall SAM LAFAVOR, Cony/Messo, 2:15
- 120 BRYCE ATKISSON, Oxford Hills M-Dec ISAAC STROUT, Morse, 12-2
- 126 ANTONIO VIEIRA, Mt View Fall ALCIDE DEMERS, Morse, :52
- 132 SEAN BONZAGNI, Morse M-Dec MOLLY SIPPLE, PCHS, 13-0
- 138 GIACOMO SMITH, Erskine Academy Fall RILAN SMITH, Cheverus/Falmouth, 1:51
- 145 HUNTER WORMWOOD, Oxford Hills Fall CHASE KENNEY, Mt View, :24
- 152 GRADY PEASE, Medomak Valley Dec BRADY MARTIN, Poland, 8-1
- 160 ISAAC HORLER, Cheverus/Falmouth Fall BRYCE HAZELTON, Oxford Hills, 2:04
- 170 LIAM BACKMAN, Cheverus/Falmouth Fall KAYDEN FOSTER, Bucksport, 2:06
- 182 SAM SOPER, Bucksport Fall TONY MATHOUS, Mt View, 4:55
- 195 KAIDEN VEILLEUX, Cony/Messo Fall MICHAEL MATTHEWS, Oceanside, :43
220 CHRIS LEVESQUE, Oxford Hills Fall SAWYER MERRILL, Cheverus/Falmouth, :29
- 285 RILEY BRYANT, Mt View Fall TAKUMA STEINBERGER, Oceanside, :35