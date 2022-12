Brewer Freshman Sets 2 Brewer Records and MDI Pool Record in 2nd Career High School Meet

The MDI Girls and Boys Swim and Dive Teams defeated Brewer at the MDI YMCA on Thursday, December 15th. Brewer's Brynn Lavigueur, a freshman set a pool record in the 100 yard breast stroke with a time of 1:08.48 and also set the Brewer 50 yard freestyle record with a split of 24.54 and 200 yard individual medley with a time of 2:13.27. It was just her 2nd career High School meet.

The MDI Girls beat Brewer 108-69 while the MDI Boys beat Brewer 122-25. Here are the individual results.

Girls 200 Yard Medley Relay

1, Brewer High School 'A' (Price, Eden 14, Lavigueur, Brynn 15, Price,

Rhyannon 16, Lincoln, Maggie 17), 2:01.33. 2, Mdi Trojans 'B' (Davis, Susanna

, James, Lily , Yarborough, Elle , Wagstaff, Denali ), 2:04.26. 3, Mdi Trojans

'A' (Wilhelm, Luna , Rozeff, Nina , Allen, Lily , Parker, Gracie ), 2:23.26.

4, Brewer High School 'B' (Flotten, Annette 17, Murray, Kenzie 17, Stewart,

Laura 17, Martin, Morgan 17), 2:57.52. --, Brewer High School 'C' (Eubanks,

Lily 15, Wintenberger, Loucka 18, White, Breanne 14, Downs, Morgan 18), DQ.

Boys 200 Yard Medley Relay

1, Mdi Trojans 'A' (Salysiak, Patrick , Owen, Alec , McKernan, Liam , Cooper,

Chris ), 2:04.24. 2, Brewer High School 'A' (Day, Jackson 16, Grover, Colin

16, Kimball, Colin 18, Khan, Omair 16), 2:51.77.

Girls 200 Yard Freestyle

1, Price, Eden, BREW, 2:13.97. 2, Parker, Gracie, MDI, 2:18.93. 3, Byer, Lily,

MDI, 2:21.71. 4, Rozeff, Nina, MDI, 2:23.75. 5, Bouchard, Hailey, BREW,

2:51.40. 6, Bendure, Jessica, BREW, 3:01.64.

Boys 200 Yard Freestyle

1, Graves, Brendan, MDI, 2:03.43. 2, Reed, Tyler, MDI, 2:35.10. 3, Grover,

Colin, BREW, 3:04.19.

Girls 200 Yard IM

1, Lavigueur, Brynn, BREW, 2:13.27. 2, James, Lily, MDI, 2:25.02. 3, Wagstaff,

Denali, MDI, 2:34.75. 4, Allen, Lily, MDI, 2:37.66. --, Stewart, Laura, BREW,

DQ.

Boys 200 Yard IM

1, Owen, Alec, MDI, 2:24.52. 2, Donahue, Riley, MDI, 2:43.09.

Girls 50 Yard Freestyle

1, Price, Rhyannon, BREW, 26.01. 2, Wagstaff, Lylah, MDI, 27.08. 3, Davis,

Susanna, MDI, 29.59. 4, Wilhelm, Luna, MDI, 33.02. 5, Harper, Kiera, BREW,

35.37. 6, Eubanks, Lily, BREW, 37.67. --, White, Breanne, BREW, X35.91. --,

Look, Abby, BREW, X40.94. --, Flotten, Annette, BREW, X44.95. --, Martin,

Morgan, BREW, X48.66. --, Downs, Morgan, BREW, X49.07. --, Sprague, Eliza,

MDI, X2:37.79.

Boys 50 Yard Freestyle

1, York, Sam, MDI, 24.34. 2, Morris, McCadden, MDI, 27.31. 3, Kimball, Colin,

BREW, 36.95. 4, Khan, Omair, BREW, 38.54. 5, Cooper, Chris, MDI, 39.42. --,

Zhang, Simon, MDI, X40.39.

Girls 1 mtr Diving

1, St. Germain, Fiona, MDI, 164.65. 2, Byer, Isabelle, MDI, 113.35. 3, Ray,

Zoey, MDI, 102.25.

Boys 1 mtr Diving

1, Donahue, Riley, MDI, 113.50.

Girls 100 Yard Butterfly

1, Wagstaff, Lylah, MDI, 1:08.13. 2, Price, Eden, BREW, 1:08.17. 3, Lincoln,

Maggie, BREW, 1:30.97.

Boys 100 Yard Butterfly

1, Graves, Brendan, MDI, 1:02.03. 2, Cullen, Sebastian, MDI, 1:10.55.

Girls 100 Yard Freestyle

1, Yarborough, Elle, MDI, 59.60. 2, Allen, Lily, MDI, 1:05.25. 3, Wilhelm,

Luna, MDI, 1:13.73. 4, Bendure, Jessica, BREW, 1:19.41. 5, Murray, Kenzie,

BREW, 1:23.11. 6, Eubanks, Lily, BREW, 1:27.33. --, White, Breanne, BREW,

X1:24.22. --, Wintenberger, Loucka, BREW, X1:28.49. --, Look, Abby, BREW,

X1:36.02. --, Flotten, Annette, BREW, X1:38.66.

Boys 100 Yard Freestyle

1, McKernan, Liam, MDI, 55.25. 2, York, Sam, MDI, 55.58. 3, Owen, Alec, MDI,

56.30. 4, Day, Jackson, BREW, 1:13.33. --, Zhang, Simon, MDI, X1:32.43.

Girls 500 Yard Freestyle

1, Price, Rhyannon, BREW, 5:43.79. 2, James, Lily, MDI, 5:54.52. 3, Rozeff,

Nina, MDI, 6:35.65. 4, Harper, Kiera, BREW, 8:06.77.

Boys 500 Yard Freestyle

1, Morris, McCadden, MDI, 5:58.14. 2, Salysiak, Patrick, MDI, 6:03.38. 3,

Kimball, Colin, BREW, 7:45.20.

Girls 200 Yard Freestyle Relay

1, Brewer High School 'A' (Lavigueur, Brynn 15, Price, Eden 14, Lincoln,

Maggie 17, Price, Rhyannon 16), 1:50.90. 2, Mdi Trojans 'A' (Byer, Lily ,

Byer, Isabelle , Davis, Susanna , Wagstaff, Lylah ), 1:55.31. 3, Brewer High

School 'B' (Bendure, Jessica 15, Bouchard, Hailey 15, Look, Abby 17, Harper,

Kiera 17), 2:26.65.

Boys 200 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'B' (Zhang, Simon , York, Sam , Graves, Brendan , Donahue,

Riley ), 1:55.77. 2, Mdi Trojans 'A' (Reed, Tyler , Cullen, Sebastian ,

Morris, McCadden , Cooper, Chris ), 2:05.33. 3, Brewer High School 'A'

(Grover, Colin 16, Khan, Omair 16, Kimball, Colin 18, Day, Jackson 16),

2:23.27.

Girls 100 Yard Backstroke

1, Byer, Lily, MDI, 1:13.12. 2, Davis, Susanna, MDI, 1:13.17. 3, Parker,

Gracie, MDI, 1:17.60. 4, Lincoln, Maggie, BREW, 1:22.37. 5, Murray, Kenzie,

BREW, 1:43.00. 6, Wintenberger, Loucka, BREW, 1:48.50. --, Martin, Morgan,

BREW, X2:16.52. --, Downs, Morgan, BREW, X2:22.55.

Boys 100 Yard Backstroke

1, McKernan, Liam, MDI, 1:06.36. 2, Reed, Tyler, MDI, 1:25.57. 3, Grover,

Colin, BREW, 1:28.23.

Girls 100 Yard Breaststroke

1, Lavigueur, Brynn, BREW, 1:08.48. 2, Yarborough, Elle, MDI, 1:15.27. 3,

Byer, Isabelle, MDI, 1:27.41. 4, Stewart, Laura, BREW, 1:59.03. --, Bouchard,

Hailey, BREW, DQ. --, Wagstaff, Denali, MDI, DQ.

Boys 100 Yard Breaststroke

1, Salysiak, Patrick, MDI, 1:13.07. 2, Cullen, Sebastian, MDI, 1:26.80. 3,

Day, Jackson, BREW, 1:44.36.

Girls 400 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'A' (Wagstaff, Lylah , James, Lily , Rozeff, Nina , Yarborough,

Elle ), 4:07.81. 2, Mdi Trojans 'B' (Byer, Lily , Allen, Lily , Parker, Gracie

, Byer, Isabelle ), 4:25.40. 3, Brewer High School 'A' (Harper, Kiera 17,

Stewart, Laura 17, Bendure, Jessica 15, Bouchard, Hailey 15), 5:31.62. 4,

Brewer High School 'B' (White, Breanne 14, Look, Abby 17, Murray, Kenzie 17,

Eubanks, Lily 15), 6:02.83. 5, Brewer High School 'C' (Wintenberger, Loucka

18, Flotten, Annette 17, Downs, Morgan 18, Martin, Morgan 17), x6:53.45.

Boys 400 Yard Freestyle Relay

1, Mdi Trojans 'B' (Reed, Tyler , York, Sam , McKernan, Liam , Graves, Brendan

), 3:51.19. 2, Mdi Trojans 'A' (Donahue, Riley , Owen, Alec , Morris, McCadden

, Salysiak, Patrick ), 3:58.83

Thanks to MDI Coach Dave Blaney for the results

