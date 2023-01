Brewer Girls/Boys Win EMITL Meet 6, Bucksport Girls 2nd, Orono Boys 2nd

The Brewer Girls and Boys Indoor Track Teams won the Eastern Maine Indoor Track League Meet 6A at the New Balance Field House at the University of Maine on Wednesday, January 25th. The Bucksport Girls and Orono Boys Teams came in 2nd. Competing were teams from Brewer, Bucksport, Central, Ellsworth, John Bapst, Old Town and Orono.

Here are the Team Results

Girls Team Results

Brewer - 129 Bucksport - 94 Old Town - 92 Orono - 59 Ellsworth - 10 John Bapst - 4 Central - 3

Boys Team Results

Brewer - 117 Orono - 79 Ellsworth - 71 Old Town - 65 Bucksport - 25 Central - 15 John Bapst - 14

Here are the individual results from Sub 5

Girls 55 Meter Dash

===================================================================

Name Year School Finals H#

===================================================================

Finals

1 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 7.60 4

2 Haley Rose 9 Bucksport Hi 7.83 4

3 Gloria Hoskins 11 Brewer High 8.02 4

4 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 8.04 4

5 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 8.15 4

6 Mikayla Johnston 10 Old Town Hig 8.20 4

7 Jordan Doak 12 Brewer High 8.22 3

8 Grace Menario 9 Central High 8.33 3

9 Emily Wheeler 10 Old Town Hig 8.40 3

10 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 8.42 3

11 Karma Ruggeri 11 Old Town Hig 8.52 3

12 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 8.56 2

13 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 8.58 3

14 Makenzie Rushlow 11 Central High 8.64 2

15 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 8.75 2

16 Chloe Henry 9 Old Town Hig 9.13 2

17 Brianna Rotella 9 Bucksport Hi 9.14 2

18 Dalia Rivera 11 Central High 9.31 2

19 Atiana Melanson 11 Orono High S 9.45 1

20 Sydney Burns 9 Orono High S 9.83 1

21 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 10.08 1

22 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 10.32 1

Girls 200 Meter Dash

===================================================================

Name Year School Finals H#

===================================================================

1 Lauren Vanidestine 10 Brewer High 27.80 6

2 Haley Rose 9 Bucksport Hi 28.32 6

3 Gloria Hoskins 11 Brewer High 28.94 6

4 Mikayla Johnston 10 Old Town Hig 29.61 5

5 Jordan Doak 12 Brewer High 29.90 5

6 Emily Wheeler 10 Old Town Hig 30.36 4

7 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 30.77 5

8 Leigha Woodard 10 Orono High S 30.96 3

9 Olivia Barthelemy 9 Old Town Hig 31.20 3

10 Rhiannon Bousquet 10 Old Town Hig 31.71 4

11 Roz O'Reilly 10 Orono High S 32.08 3

12 Karma Ruggeri 11 Old Town Hig 32.32 4

13 Chloe Henry 9 Old Town Hig 33.01 2

14 Natalie Speed 9 Central High 34.24 2

15 Kayli Tilden 10 Ellsworth Hi 34.31 1

16 Brianna Rotella 9 Bucksport Hi 34.50 1

17 Hannah McBreairty-Frye 12 Ellsworth Hi 36.69 1

Girls 400 Meter Dash

===================================================================

Name Year School Finals H#

===================================================================

1 Kayleigh Johnston 12 Old Town Hig 1:09.58 2

2 Myah Worster 12 Old Town Hig 1:11.54 1

3 Ashley Cyr 11 Bucksport Hi 1:11.72 2

4 Marie Nemeth 11 John Bapst M 1:12.18 2

5 Grace Henry 12 Brewer High 1:16.48 1

6 Adella Mabee 11 Orono High S 1:16.53 1

Girls 800 Meter Run

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Addison Nelson 12 Ellsworth Hi 2:29.05

2 Ellie Brooks 12 Orono High S 2:31.66

3 Kayla Graffam 12 Brewer High 2:33.71

4 Alexis Wesley 10 Old Town Hig 2:37.12

5 Macy Farrington 12 Brewer High 2:50.14

6 Abigail Hunt 12 Bucksport Hi 2:57.05

7 Nettie Fox 11 Bucksport Hi 3:03.04

8 Gabriella Kahkonen 9 Brewer High 3:07.02

Girls 1 Mile Run

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Audra Brooks 9 Orono High S 5:57.34

2 Gabriella Kahkonen 9 Brewer High 6:51.97

3 Abigail Farricker 10 Bucksport Hi 7:10.42

4 Christina Degiso 10 Bucksport Hi 7:33.57

Girls 2 Mile Run

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Maya Boyington 9 Orono High S 12:14.32

2 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 13:17.07

3 Macy Farrington 12 Brewer High 14:55.31

4 Abigail Farricker 10 Bucksport Hi 16:07.30

5 Siobhan Farrell 10 Orono High S 16:16.62

Girls 55 Meter Hurdles

===================================================================

Name Year School Finals H#

===================================================================

1 Grace Willey 12 Old Town Hig 9.57 2

2 Lauren Low 10 Brewer High 9.76 2

3 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 9.98 2

4 Madison Rose 9 Bucksport Hi 10.57 2

5 Lilly Mitchell 11 Old Town Hig 10.59 2

6 Abigail Wilson 9 Bucksport Hi 10.76 1

7 Chloe Bratcher 10 Bucksport Hi 10.78 1

8 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig 11.00 2

9 Marie Komedja 10 Orono High S 11.36 1

10 Violet Davis 11 John Bapst M 11.47 1

11 Myah Worster 12 Old Town Hig 11.53 1

12 Adella Mabee 11 Orono High S 12.19 1

Girls 4x200 Meter Relay

===================================================================

School Finals H#

===================================================================

1 Brewer High School 1:55.77 3

2 Bucksport High School 1:56.18 3

3 Orono High School 2:03.57 2

-- Old Town High School DNF 3

-- Central High School DQ 2 cut in before break

-- Old Town High School 'B' X2:03.09 2

-- Bucksport High School 'B' X2:07.97 1

-- Orono High School 'B' X2:15.39 1

-- Orono High School 'C' X2:28.45 1

Girls High Jump

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Grace Willey 12 Old Town Hig 5-00.00

2 Elyannah Briggs 9 Old Town Hig J5-00.00

3 Olivia Small 12 Old Town Hig 4-04.00

4 Cassidy Rackliffe 12 Old Town Hig 4-02.00

5 Orianna McIntire 12 Orono High S 3-06.00

-- Hope St. John 12 Bangor Chris NH

Girls Pole Vault

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 8-00.00

2 Madalynn Soto 12 Brewer High 7-00.00

3 Elisabeth Audet 9 Brewer High J7-00.00

4 Alyx Frazell 12 Bucksport Hi 6-06.00

5 Roz O'Reilly 10 Orono High S 6-00.00

6 Grace Menario 9 Central High 5-00.00

-- Abby Batchelder 12 Orono High S NH

-- Natalie Speed 9 Central High NH

-- Ashley Cyr 11 Bucksport Hi NH

-- Rosaleena Rickett 9 Bucksport Hi NH

Girls Long Jump

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 15-11.50

2 Carly Mchale 10 Bucksport Hi 15-01.25

3 Leigha Woodard 10 Orono High S 14-08.50

4 Madison Rose 9 Bucksport Hi 14-06.00

5 Makenzie Rodriguez 10 Bucksport Hi 13-06.00

6 Makenzie Rushlow 11 Central High 13-05.50

7 Orianna McIntire 12 Orono High S 13-00.25

8 Addison Nelson 12 Ellsworth Hi 12-11.00

9 Lily Young 12 Old Town Hig 12-10.25

10 Ava Harvey 9 Old Town Hig 12-08.00

11 Abigail Talon 12 Old Town Hig J12-08.00

12 Akouvi Komedja 9 Orono High S 11-03.50

13 Atiana Melanson 11 Orono High S 11-02.75

14 Kayli Tilden 10 Ellsworth Hi 11-00.50

15 Carmen Bryant 9 Brewer High 10-07.75

16 Iria Diez 12 Orono High S 9-09.50

17 Hannah McBreairty-Frye 12 Ellsworth Hi 9-07.00

-- Sydney Burns 9 Orono High S FOUL

Girls Triple Jump

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Natasha Monreal 11 Bucksport Hi 32-09.75

2 Olivia Lizzotte 9 Old Town Hig 32-01.50

3 Easnadh Nobel-To'olo 9 Brewer High 31-08.25

4 Elisabeth Audet 9 Brewer High 30-09.75

5 Marie Komedja 10 Orono High S 30-02.50

6 Lauren Low 10 Brewer High 28-09.75

7 Abby Batchelder 12 Orono High S 28-06.50

8 Olivia Small 12 Old Town Hig 27-01.50

9 Abigail Talon 12 Old Town Hig 27-01.00

10 Lily Young 12 Old Town Hig 26-02.00

11 Ava Harvey 9 Old Town Hig 25-10.00

12 Olivia Neely 12 Old Town Hig 24-02.50

Girls Shot Put

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Dez Seeley 11 Orono High S 32-06.00

2 Claire Henry 11 Brewer High 31-05.00

3 Karessa Anderson 12 Brewer High 29-11.50

4 Madison Randall 9 Brewer High 29-09.50

5 Olivia Neely 12 Old Town Hig 29-08.00

6 Aliyah Goldsmith 12 Central High 29-06.50

7 Jewel Roberts 12 Central High 29-01.00

8 Meg Morrison 12 Bucksport Hi 25-11.50

9 Kristen Farricker Bucksport Hi 25-11.00

10 Emilee Wardwell 11 Bucksport Hi 25-10.00

11 Natalie Simpson 10 Bucksport Hi 24-03.50

12 Abigail Quimby 11 Brewer High 23-04.00

13 Laycee Tweedie 10 Bucksport Hi 22-09.50

14 Brooke Elden 10 Bucksport Hi 22-02.50

15 Lydia Carter 9 Bucksport Hi 19-11.50

16 Akouvi Komedja 9 Orono High S 19-06.00

17 Claire Lawson 11 Brewer High 18-08.50

18 Lily Therrien 10 Bucksport Hi 18-06.50

19 Natasha Costarelli 11 Bucksport Hi 15-00.00

20 Trinity Allen 9 Bucksport Hi 14-06.00

Boys 55 Meter Dash

===================================================================

Name Year School Finals H#

===================================================================

1 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 6.89 4

2 Jorden Cote 12 Old Town Hig 6.99 4

3 Dom Ondo 11 Orono High S 6.99 4

4 Liam Cormier 11 Brewer High 7.22 4

5 Evan Trojano 12 Bucksport Hi 7.24 4

6 Logan Jackson 11 Central High 7.30 3

7 Caleb Jenkins 9 Ellsworth Hi 7.31 3

8 Alex Maheu 11 Orono High S 7.39 4

9 Brandon Elden 12 Bucksport Hi 7.44 3

10 Nick Kelley 11 Central High 7.62 3

11 Griffin Murray 12 Old Town Hig 7.65 3

12 Ty Velgouse 12 Central High 7.66 2

13 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 7.75 3

14 Casyn Rushlow 9 Central High 7.93 2

15 Ryan St Peter 12 Central High 7.99 2

16 Thomas Hilton 12 Ellsworth Hi 8.10 2

17 Christopher Tapley 10 Bucksport Hi 8.34 2

18 Wyatt McHale 11 Bucksport Hi 8.48 2

19 Garrett Wheeler 9 Central High 8.74 1

20 Isaac Ladd 9 Central High 8.75 1

21 Jack Doane 9 Central High 8.78 1

22 Josh Reardon 9 Central High 9.59 1

Boys 200 Meter Dash

===================================================================

Name Year School Finals H#

===================================================================

1 Josh Horr 12 Brewer High 24.45 5

2 Connor Wight 11 Ellsworth Hi 24.65 5

3 Dom Ondo 11 Orono High S 24.67 4

4 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 24.92 5

5 James Bertolino 12 Brewer High 25.48 4

6 Kyle Horr 11 Brewer High 25.50 4

7 Damien Frey 12 Brewer High 25.77 1

8 William Hileman 11 Bucksport Hi 26.06 3

9 Michael Giggey 9 Brewer High 26.56 3

10 Casyn Rushlow 9 Central High 28.37 3

11 Zachary Havey-Chambers 9 Bucksport Hi 29.79 2

12 Christopher Tapley 10 Bucksport Hi 30.68 2

13 Jack Doane 9 Central High 31.47 1

14 Wyatt McHale 11 Bucksport Hi 31.81 1

Boys 400 Meter Dash

===================================================================

Name Year School Finals H#

===================================================================

1 Logan Jackson 11 Central High 56.17 2

2 William Hileman 11 Bucksport Hi 56.73 2

3 Caleb Jenkins 9 Ellsworth Hi 58.17 2

4 Camden Brown 10 Orono High S 58.97 2

5 Griffin Murray 12 Old Town Hig 59.03 1

6 Cooper Neely 9 Old Town Hig 59.64 1

7 Elliot Gandarillas 11 Brewer High 1:06.28 1

Boys 800 Meter Run

===================================================================

Name Year School Finals H#

===================================================================

1 James Bertolino 12 Brewer High 2:03.35 2

2 Matthew Cormier 11 Ellsworth Hi 2:06.45 2

3 Hashim Wise 12 Orono High S 2:09.66 2

4 Wyatt Byther 12 Old Town Hig 2:13.75 2

5 Aedyn Hughes 10 Ellsworth Hi 2:15.61 2

6 Lucas Allen 12 Orono High S 2:16.43 2

7 Ethan Sherman 12 Orono High S 2:18.12 2

8 Chris Taylor 10 Ellsworth Hi 2:26.29 1

9 Benjamin Tate 10 Ellsworth Hi 2:36.14 1

10 Zachary Havey-Chambers 9 Bucksport Hi 2:38.26 1

11 Marlin Orcutt 9 Bucksport Hi 2:40.88 1

12 Connor Ladd 9 Central High 2:59.46 1

13 LJ Nicholas 10 Brewer High 3:03.58 1

Boys 1 Mile Run

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Trevor Parlee 11 Brewer High 4:55.45

2 Jed Hartley 10 John Bapst M 4:58.51

Boys 2 Mile Run

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Gage Bruns 11 Bucksport Hi 10:46.00

2 Spencer Gordon 12 Old Town Hig 10:52.44

3 Trevor Parlee 11 Brewer High 11:40.48

4 Michael Johnson 11 Bucksport Hi 11:41.38

5 Jayden Richards 11 Brewer High 12:47.89

Boys 55 Meter Hurdles

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Pablo Garcia 12 Brewer High 8.64

2 Rowan Tate 11 Ellsworth Hi 9.69

3 Mason Perkins 12 John Bapst M 9.74

4 Ryan St Peter 12 Central High 10.09

5 Brayden Farmer 12 Old Town Hig 10.25

6 BamiDele Odeleye 10 Brewer High 10.53

Boys 4x200 Meter Relay

===================================================================

School Finals H#

===================================================================

1 Brewer High School 1:39.15 2

2 Orono High School 1:45.40 1

3 Old Town High School 1:46.26 2

4 Ellsworth High School 1:49.46 2

-- Orono High School 'B' X1:47.01 1

Boys High Jump

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 6-03.00

2 James Cote 12 Old Town Hig 5-08.00

3 Rowan Tate 11 Ellsworth Hi 5-04.00

4 Caleb Firkin 12 Orono High S J5-04.00

4 Owen Conner Self 12 Orono High S J5-04.00

6 Lendl Zaehringer 12 Brewer High 5-02.00

7 Wyatt Byther 12 Old Town Hig 5-00.00

-- Elliot Gandarillas 11 Brewer High NH

-- Charlie Parker 10 Bucksport Hi NH

Boys Pole Vault

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Alex Maheu 11 Orono High S 12-00.00

2 Pablo Garcia 12 Brewer High 11-00.00

3 Liam Cormier 11 Brewer High 9-06.00

4 Kegan Allen 11 Brewer High 8-06.00

5 Camden Brown 10 Orono High S 8-00.00

6 Charlie Parker 10 Bucksport Hi 7-06.00

7 Brian Nunes 9 Brewer High 7-00.00

-- Connor Moeykens 9 Orono High S NH

-- Thomas Dolhancryk 9 Brewer High NH

-- Michael McAfee 9 Brewer High NH

Boys Long Jump

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Josh Horr 12 Brewer High 20-00.25

2 Kyle Horr 11 Brewer High 18-09.25

3 Jorden Cote 12 Old Town Hig 18-02.00

4 Hashim Wise 12 Orono High S 17-10.00

5 BamiDele Odeleye 10 Brewer High 17-00.00

6 Saladin Wise 10 Orono High S 16-11.75

7 Caleb Firkin 12 Orono High S 16-09.75

8 Kevin Howard 12 Central High 16-07.25

9 Logan Williams 10 Orono High S 16-02.75

10 Ty Velgouse 12 Central High 15-09.75

11 Lendl Zaehringer 12 Brewer High 15-09.50

12 Brian Nunes 9 Brewer High 15-05.25

13 Cooper Neely 9 Old Town Hig 15-01.75

14 Thomas Dolhancryk 9 Brewer High 14-11.25

15 Tony Bisson 11 Orono High S 14-05.00

16 Eli Swartz 11 Orono High S 14-00.75

17 Connor Ladd 9 Central High 13-09.50

18 Isaac Ladd 9 Central High 13-01.75

19 Sam Wingard 10 Orono High S 12-00.75

Boys Triple Jump

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Corbin Flewelling 12 Old Town Hig 44-06.50

2 Drew Pierson 12 Ellsworth Hi 41-04.75

3 James Cote 12 Old Town Hig 39-07.00

4 Damien Frey 12 Brewer High 38-07.25

5 Connor Moeykens 9 Orono High S 36-03.50

6 Saladin Wise 10 Orono High S 35-10.75

7 Brayden Farmer 12 Old Town Hig 34-11.25

8 Kennen Bean 12 Central High 33-10.00

9 Kevin Howard 12 Central High 32-07.00

10 Nick Kelley 11 Central High 31-04.00

11 Eli Swartz 11 Orono High S 29-03.00

Boys Shot Put

================================================================

Name Year School Finals

================================================================

1 Noah Parker 12 Orono High S 45-07.00

2 Colby Largay 11 Brewer High 43-10.00

3 Ashton Paul 11 Orono High S 40-05.50

4 Cooper Sawyer 11 Orono High S 37-11.50

5 Antoine Francis 12 Orono High S 35-02.50

6 Benjamin Tate 10 Ellsworth Hi 35-01.00

7 Kevin Carpenter 10 Brewer High 34-06.50

8 Ashton Duran 11 Orono High S 33-04.00

9 Brady Grant 10 Orono High S 31-11.00

10 Andrew Wolfertz 11 Old Town Hig 31-00.00

11 Logan Williams 10 Orono High S 28-10.00

12 Tony Bisson 11 Orono High S 28-07.00

13 Thomas Hilton 12 Ellsworth Hi 27-10.00

14 Michael Giggey 9 Brewer High 27-01.00

15 Colin Wheeler 11 Central High J27-01.00

16 Ayden Boyer 11 Brewer High 27-00.50

17 Garrett Wheeler 9 Central High 25-10.00

18 Rylee Whalen 12 Bucksport Hi 25-09.00

19 Jacson Saunders 10 Bucksport Hi 24-09.00

20 Josh Reardon 9 Central High 24-06.00

21 LJ Nicholas 10 Brewer High 24-04.50

22 Nathaniel Larson 9 Brewer High 22-04.00

23 Sam Wingard 10 Orono High S 21-11.00

24 Aidan Burgess 10 Brewer High 21-02.00