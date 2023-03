KVAC All-Conference Wrestling and All-Academic Team

The Kennebec Valley Athletic Conference (KVAC) released their All-Conference 1st and 2nd Team and All-Academic Team. Congratulations to all!

KVAC Wrestling All Conference FIRST TEAM Wt. First Name Last Name School 106 Brody Simons Hampden Academy 113 Wallace Pooler Erskine Academy 120 Adam St. Cyr Lincoln Academy 126 Julian Henderson Camden Hills 132 Gavin Ripley Oceanside 138 Kyle Doody Gardiner 145 Aiden Clark Skowhegan 152 Jayden Lafrenaye Lincoln Academy 160 Isaac Keresey MCI 170 Shea Farrell Mt. Ararat/Brunswick 182 Timber Parlin Erskine Academy 195 Christopher Levesque Oxford Hills 220 Nathan Shedd Cony/Messalonskee 285 Tyreke Burke Erskine Academy Second Team WT. First Name Last Name School 106 Madolin Ripley Oceanside 113 Noah Krysztofiak Mt. Blue 120 Hagen Chase Belfast 126 Elijah Farias Gardiner 132 Landon Pease Camden Hills 138 Michael Rollins Camden Hills 145 Connor Pease Camden Hills 152 Michael Welch Skowhegan 160 Isaiah Morin Nokomis 170 Eitan Arfiat Oxford Hills 182 Riley Turner-Watts Camden Hills 195 Michael Matthew Oceanside 220 Caleb Pratt Skowhegan 285 Kobe Butters Skowhegan Most Outstanding Wrestler Class A Shea Farrell Mt. Ararat/Brunswick Class B Tyreke Burke Erskine Academy Coach of the Year Class A Patrick Kelly Camden Hills Class B Jason Yates Oceanside 2023 KVAC Wrestling All Academic First Name Last Name School Hagen Chase Belfast Area High School Jackson Lapierre Belfast Area High School Julian Henderson Camden Hills Regional High School Joe Morse Camden Hills Regional High School Nathan Shedd Cony Timber Parlin Erskine Academy Obediah Meyer Messalonskee Oriyon Khalilov Mt. Ararat High School Jacob St. Pierre Mt. Blue High School Michael Matthews Oceanside High School Nathaniel Small Oceanside High School Byce Atkisson Oxford Hills Mike Welch Skowhegan Alex Crews Winslow Michaela Demers Winslow Pedro Garcia Winslow Caden Trask Winslow Jaxen Wiegand Winslow