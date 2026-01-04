PVC Boy’s Class D and S Individual Stat Leader – December 28
Here are the Penobscot Valley Conference (PVC) Class D and S Individual Stat Leaders for games played thru December 28th.
Points per game
1) Brae - den Sonthonax Narr
|22.5
2) Isaac Traves Searsport
|20.6
3) Brayden Osborne Schenck
|19.2
4) Ali Cavusoglu Lee Ac
|18.8
4) Brady Gaw PCHS
|18.8
4) Kooper Badger Penquis
|18.8
7) Anderson Alley J Beals
|18
8) Rajon Reed BC
|17.8
9) Mickey Fitzsimmons Machias
|17
9) Hayden Robinson Narr
|17
11) Gage Brown Schenck
|16.3
12) Shayne Grass Stearns 15.4
|15.4
Rebounds per game
1) Hayden Robinson Narr 15
|15
2) Ben Thompson Narr 10
|10
3) Isiah Lawrence Shead 9.5
|9.5
|4) Isaac Traves Searsport 8.8
|Searsport
|8.8
5) Noah Austin PVHS 8.5
|8.5
|6) Jesse Booker BC
|Searsport
|8.4
7) Caden Pullen Lee Ac
|8
8) Caleb Peavey Schenck
|7.5
9) Noah Kane PCHS
|7
10) Ryan Dawson PVHS
|6.8
Assists per game
1) Isaac Sullivan Shead
|5.5
2) Mickey Fitzsimmons Machias
|5.4
3) Ali Cavusoglu Lee Ac
|5.3
4) Brayden Osborne Schenck
|4.7
5) Brady Gaw PCHS
|4.2
6) Rajon Reed BC
|3.5
7) Zach Helms BC
|3.4
8) Grayson Harkins Shead
|3.3
8) Liam O'Connor Machias
|3.3
8) Brae-den Sonthonax Narr
|3.3
Steals per game
1) Ali Cavusoglu Lee Ac
|4.8
2) Mickey Fitzsimkons Machias
|4.3
2) Liam O'Connor Machias
|3.9
4) Isaac Sullivan Shead
|3.5
4) Austen Jipson Lee Ac
|3.5
6) Rajon Reed BC
|3.4
7) Chase Landers PCHS
|3
7) Anderson Alley J Beals
|3
9) Brayden Osborne Schenck
|2.8
9 ) Jesse Booker BC
|2.8
Get our free mobile app