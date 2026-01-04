PVC Boy&#8217;s Class D and S Individual Stat Leader &#8211; December 28

PVC Boy’s Class D and S Individual Stat Leader – December 28

Photo Chris Popper

Here are the Penobscot Valley Conference (PVC) Class D and S Individual Stat Leaders for games played thru December 28th.

Points per game

1) Brae - den Sonthonax Narr
22.5
2) Isaac Traves Searsport
20.6
3) Brayden Osborne Schenck
19.2
4) Ali Cavusoglu Lee Ac
18.8
4) Brady Gaw PCHS
18.8
4) Kooper Badger Penquis
18.8
7) Anderson Alley J Beals
18
8) Rajon Reed BC
17.8
9) Mickey Fitzsimmons Machias
17
9) Hayden Robinson Narr
17
11) Gage Brown Schenck
16.3
12) Shayne Grass Stearns 15.4
15.4

Rebounds per game

1) Hayden Robinson Narr 15
15
2) Ben Thompson Narr 10
10
3) Isiah Lawrence Shead 9.5
9.5
4) Isaac Traves Searsport 8.8Searsport8.8
5) Noah Austin PVHS 8.5
8.5
6) Jesse Booker BCSearsport8.4
7) Caden Pullen Lee Ac
8
8) Caleb Peavey Schenck
7.5
9) Noah Kane PCHS
7
10) Ryan Dawson PVHS
6.8

Assists per game

1) Isaac Sullivan Shead
5.5
2) Mickey Fitzsimmons Machias
5.4
3) Ali Cavusoglu Lee Ac
5.3
4) Brayden Osborne Schenck
4.7
5) Brady Gaw PCHS
4.2
6) Rajon Reed BC
3.5
7) Zach Helms BC
3.4
8) Grayson Harkins Shead
3.3
8) Liam O'Connor Machias
3.3
8) Brae-den Sonthonax Narr
3.3

Steals per game

1) Ali Cavusoglu Lee Ac
4.8
2) Mickey Fitzsimkons Machias
4.3
2) Liam O'Connor Machias
3.9
4) Isaac Sullivan Shead
3.5
4) Austen Jipson Lee Ac
3.5
6) Rajon Reed BC
3.4
7) Chase Landers PCHS
3
7) Anderson Alley J Beals
3
9) Brayden Osborne Schenck
2.8
9 ) Jesse Booker BC
2.8
92.9 The Ticket logo
Get our free mobile app
Categories: Boys Basketball

More From 92.9 The Ticket