Maddie Provost and Nolan Ames Named Miss and Mr. Maine Basketball [VIDEO]

Photo Chris Popper

Lawrence's Maddie Provost and Camden Hills Nolan Ames were named Miss and Mr. Maine Basketball at the 2026 McDonald's Senior All-Star Banquet at the Anah Shrine Temple on Friday night, March 6th.

Mr. Maine Finalists:

  • Nolan Ames – Camden Hill
  • Akol Maiwen – Edward Little
  • Tyrie James – Windham

Miss Maine Finalists:

  • Kylie Lamson - Cheverus
  • Maddie Provost - Lawrence
  • Addison Cyr - Mattanawcook Academy

 

Previous Mr. and Miss Basketball Award winners.

YearMr. BasketballSchoolMiss BasketballSchool
2025Jamier RoseNoble HSMadelynn DepreyCaribou
2024Chance MercierEllsworth HSMadigan FitzpatrickCheverus HS
2023Wil DaviesThornton AcademyLizzy GruberGardiner HS
2022John SheaEdward Little HSJaycie ChristopherSkowhegan HS
2021Cash McClureMaranacook HSEmily ArchibaldKennebunk HS
2020Bryce LausierHampden AcademyJulia ColbyOxford Hills HS
2019Matt FlemingBangor HSAnna DeWolfeGreely HS
2018Terion MossPortland HSKolleen BouchardHoulton HS
2017Matt McDevittGreely HSEmily EspositoGorham HS
2016Nick GilpinHampden AcademyNia IrvingLawrence
2015
Kyle Bouchard
Houlton HS
Ashley Storey
Greely HS
2014
Dustin Cole
Bonny Eagle
Allie Clement
McAuley HS
2013
Garet Beal
Jonesport-Beals
Martha Veroneau
Waynflete
2012
Christian McCue
Hampden Academy
Alexa Coulombe
Catherine McAuley
2011
Tyler McFarland
Camden Hills
Kayla Burchill
Deering
2010
Indiana Faithful
Cheverus
Christy Manning
Scarborough
2009
Thomas Knight
Dirigo
Morgan Frame
Waterville
2008
Ryan Martin
Maranacook
Rachael Mack
Cony
2007
Troy Barnies
Edward Little
Ashley Cimino
McAuley
2006
Bryant Barr
Falmouth
Kayla Parker
Sanford
2005
Tyler Emmons
Portland
Kate Rollins
Cony
2004
Ralph Mims
Brunswick
Erica Stupinski
Mt. Ararat
2003
Zak Ray
Bangor
Bracey Barker
Mt. Desert Island
2002
Nik Caner-Medley
Deering
Lanna Martin
Calais
2001
Jamaal Caterina
Deering
Morgan DiPiettro
Greely
2000
Chris Markwood
South Portland
Heather Ernest
Mt. Blue
1999
Robert Pilsbury
Portland
Lynn Girouard
Lewiston
1998
Austin Ganly
Greely
Andrea Pardilla
Old Town
1997
Mike Mastropaolo
Falmouth
Kim Condon
Presque Isle
1996
T.J. Caouette
Winthrop
Amy Vachon
Cony
1995
Josh Nash
Medomak Valley
Allison Booth
Kennebunk
1994
Bob Davies
Old Orchard Beach
Cindy Blodgett
Lawrence
1993
Matt Arsenault
Old Town
Trisha Ripton
Stearns
1992
Keith Gendron
Sanford
Valerie Brown
Edward Little
1991
Matt Gaudet
Mountain Valley
Rita Sullivan
Bangor
1990
Mike Adams
Mt.Blue
Christina Strong
Georges Valley
1989
Raymond Alley
Vinalhaven
Stephanie Carter
Schenck
1988
Tim Scott
Ellsworth
Julie Bradstreet
Central

You can watch the McDonald's All-Star Games on Saturday, March 7th from Husson University on Ticket TV. These games will be streamed live for FREE.

