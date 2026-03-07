Maddie Provost and Nolan Ames Named Miss and Mr. Maine Basketball [VIDEO]
Lawrence's Maddie Provost and Camden Hills Nolan Ames were named Miss and Mr. Maine Basketball at the 2026 McDonald's Senior All-Star Banquet at the Anah Shrine Temple on Friday night, March 6th.
Mr. Maine Finalists:
- Nolan Ames – Camden Hill
- Akol Maiwen – Edward Little
- Tyrie James – Windham
Miss Maine Finalists:
- Kylie Lamson - Cheverus
- Maddie Provost - Lawrence
- Addison Cyr - Mattanawcook Academy
Previous Mr. and Miss Basketball Award winners.
|Year
|Mr. Basketball
|School
|Miss Basketball
|School
|2025
|Jamier Rose
|Noble HS
|Madelynn Deprey
|Caribou
|2024
|Chance Mercier
|Ellsworth HS
|Madigan Fitzpatrick
|Cheverus HS
|2023
|Wil Davies
|Thornton Academy
|Lizzy Gruber
|Gardiner HS
|2022
|John Shea
|Edward Little HS
|Jaycie Christopher
|Skowhegan HS
|2021
|Cash McClure
|Maranacook HS
|Emily Archibald
|Kennebunk HS
|2020
|Bryce Lausier
|Hampden Academy
|Julia Colby
|Oxford Hills HS
|2019
|Matt Fleming
|Bangor HS
|Anna DeWolfe
|Greely HS
|2018
|Terion Moss
|Portland HS
|Kolleen Bouchard
|Houlton HS
|2017
|Matt McDevitt
|Greely HS
|Emily Esposito
|Gorham HS
|2016
|Nick Gilpin
|Hampden Academy
|Nia Irving
|Lawrence
|2015
Kyle Bouchard
Houlton HS
Ashley Storey
Greely HS
|2014
Dustin Cole
Bonny Eagle
Allie Clement
McAuley HS
|2013
Garet Beal
Jonesport-Beals
Martha Veroneau
Waynflete
|2012
Christian McCue
Hampden Academy
Alexa Coulombe
Catherine McAuley
|2011
Tyler McFarland
Camden Hills
Kayla Burchill
Deering
|2010
Indiana Faithful
Cheverus
Christy Manning
Scarborough
|2009
Thomas Knight
Dirigo
Morgan Frame
Waterville
|2008
Ryan Martin
Maranacook
Rachael Mack
Cony
|2007
Troy Barnies
Edward Little
Ashley Cimino
McAuley
|2006
Bryant Barr
Falmouth
Kayla Parker
Sanford
|2005
Tyler Emmons
Portland
Kate Rollins
Cony
|2004
Ralph Mims
Brunswick
Erica Stupinski
Mt. Ararat
|2003
Zak Ray
Bangor
Bracey Barker
Mt. Desert Island
|2002
Nik Caner-Medley
Deering
Lanna Martin
Calais
|2001
Jamaal Caterina
Deering
Morgan DiPiettro
Greely
|2000
Chris Markwood
South Portland
Heather Ernest
Mt. Blue
|1999
Robert Pilsbury
Portland
Lynn Girouard
Lewiston
|1998
Austin Ganly
Greely
Andrea Pardilla
Old Town
|1997
Mike Mastropaolo
Falmouth
Kim Condon
Presque Isle
|1996
T.J. Caouette
Winthrop
Amy Vachon
Cony
|1995
Josh Nash
Medomak Valley
Allison Booth
Kennebunk
|1994
Bob Davies
Old Orchard Beach
Cindy Blodgett
Lawrence
|1993
Matt Arsenault
Old Town
Trisha Ripton
Stearns
|1992
Keith Gendron
Sanford
Valerie Brown
Edward Little
|1991
Matt Gaudet
Mountain Valley
Rita Sullivan
Bangor
|1990
Mike Adams
Mt.Blue
Christina Strong
Georges Valley
|1989
Raymond Alley
Vinalhaven
Stephanie Carter
Schenck
|1988
Tim Scott
Ellsworth
Julie Bradstreet
Central
You can watch the McDonald's All-Star Games on Saturday, March 7th from Husson University on Ticket TV. These games will be streamed live for FREE.