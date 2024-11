PVC All-Academic Fall Team

The Penobscot Valley Athletic Conference (PVC) released their All-Academic Teams for the various fall sports. Congratulations to all who are putting the Student in student-athlete.

(If there are any spelling errors please email Chris Popper and we will correct them ASAP)

Cheering

Bucksport - Rylee Vanscoy

Dexter - Andrea Gillman

Ellsworth - Olivia Leighton, Carmen LaHaye, Cadence Graves, Annine Kovacs

Foxcroft Academy - Samantha Brunner

Hermon - Makayla Bemis, Abigail Chapman, Kaleigh Coffin, Jadyn Krueger, Devyn Brasslett, Ashlynn Stitham, Navaeh Thomspon

John Bapst - Fallon Lawson, Indy Reeves, Corrine Zhang

Mattanawcook Academy - Lexie Ireland, Karli Spinney

Old Town - Amelia Albert

Boys Cross Country

Caribou - Jacob Violette

Central - Gordon Robinson, Nolan Ainsworth

Ellsworth - Aedyn Hughes, Noah Didonato, Aric Gleason, Ben Tate, Felix Markosian

Foxcroft Academy - Runner Jarret

GSA - Ansel Tenney, Owen Norgang

John Bapst - Griffin Merrill, Jon Ouellette, Jed Hartley

Machias - William Good

Mattanawcook Academy - Kodiak Gerken

MDI - Lucian Avila-Gatz, Simon Zhang

Narraguagus - Charlie Willey

Old Town - Willams "Hayna" Francis, Cameron Jones, Kevin Murray, Jesse Bouchard

Orono - Aaron Lang, Camden Brown, Ben Arsenault, Alex Kinnison, Will Stoner, Julian Winters, Gabe McIntosh

Presque Isle - Ale LeClair

Washington Academy - Brendan Bragg

Girls Cross Country

Bucksport - Christina Degiso

Dexter - Lillian Cooley

Ellsworth - Livezey Sheehan, Nevaeh Becker, Adrianna Richardson, Kelly Malcolm

Hermon - Brielle Walker

GSA - Eve Skoletsky, Lucy Clews

John Bapst - Carolie Lobe

Machias - Addisyn Demarest

Mattanawcook Academy - Isabella Sutherland

MDI - Hope Lemoine, Fiona St. Germain, Amelia VanDongen

Old Town - Lida Kanoti

Presque Isle - Cathleen Chen, Olivia Goodine, Bailee McIntyre, Brooklyn McIntyre, Ashlee Bailey

Field Hockey

Dexter - Preslee Dow, Alexandra Vafiades, Brianna Vafiades, McKenzie Clay, Kiera Bennett

Foxcroft Academy - Emma Bither, Madison Gaylord, Emily Greenlaw

Hermon - Kallie Bartley, Quinn Bird, Delaney Carr, Molly Simcox, Savanna Clark, Tia Moon, Sophie Peterson, Genevieve Rios-Mallett, Addison Waning

John Bapst - Cecilia McDonald

Mattanawcook Academy - Emily Garden, Emily deSorbo, Katherine Rockwell, Karli Spinney

Old Town - Crystal Thacker, Amara Francis

Orono - Mariah Sharrow, Alison Wilson

Piscaqtaquis -Khloe Kimball, Gabriella Koscielny

Golf

Caribou - Luke Beidelman, Madelynn Deprey

Central - Nathanael Rogers

Dexter - Cole Doherty, Ethan Doherty, Chase Farsnworth, Willis Rienhardt

Ellsworth - Orion Wilson, Brayden King

Foxcroft Academy - Calvin Landry, Joshua Knapp, Cameron Pratt, Chhotherith Tysheativisoth

Greenville - Ocean Turner

Hermon - Sam Curtis, Matt Miles

John Bapst - Nick Needham, Myles Rodgerson

Mattanawcook Academy - Nolan Arthurs, Owen Harper, Abigail Theriault, James Trott

Narraguagus - Brayden Kane

Old Town - Nate Barker, Sam Cote, Cameron Rackliff

Orono - Noah Schaff

Presque Isle - Ean Roy

PVHS - Jessica Kondrup

Boys Soccer

Bangor Christian - Jonathan Benjamin, Joshua Bubar, Michelin Eckstein

Bucksport - Bo Provencher, Jackson Saunders

Calais - Kaeson Dana

Caribou - Dawson St. Peter, Edison Sleeper, Madelyn Cote, Makena Green, Landan Albar, Kaymen Sargent

Central - Bryce Cadieux, Jakson Pollock

Dexter - Cole Doherty

Ellsworth - Daniel Lindsey, Hollis Grindal

Foxcroft Academy - Khoa Ho, Khang Nguyen, Nghi Pham

GSA - Rowan Gagne, Logan Spratt

Greenville - Ocean Turner

Hermon - Rex Bateman, Jacob Gawrych, David Hinchliffe, Brayden Ladd, Brayden Ouellette, Cooper Stanley

Houlton - James Diehi, Ryan Wright

John Bapst - Oscar Martinez, Giuseppe Aulisa, Isak Robichaud, Elmer Robichaud, Logan Hart, Tyler Dorr, Tyler Rarrar, Duncan Carlisle, Laken Walker, Silas Pepin, Connor Messervey

Jonesport-Beals - Kaden Beal

Lee Academy - Andrew Glidden, Finn Knowles, Jackson Sabattus, Cole Staples

Machias - Quinn Cunningham, Kaiden Wood, Tyler Alley

Mattanawcook Academy - Drew Libby, Eben Ryder, Owen Ryder

MDI - Corin Baker

Narraguagus - Charles Willey, Caleb Homan

Old Town - Lucas Bartkiewicz, Joseph Reinzo, Tyler Michaud, Kameron Plourde, Kaiden Plourde, Teg Goiley, Alex McCannell

Orono - Nicke Agrawal, Henry Buetens, Jay Tweedie, Nathan Culina, Ben Sidelko

Penquis - Lucas Chai, James Chenkin, Brenan Grant

Piscataquis - Gavyn Gilbert

Presque Isle - Alex Duprey, Ben Willey, Dyllan Maples

Washington Academy - Ethan Cates, Coleman McCall, Mike Taylor, Ashton Whitney

Woodland - Matthew Glidden, Tyler LaPlant

Girls Soccer

Bangor Christian - Sydney Barnes, Katherine Benjamin, Brinn George, Calliana Honnell-Cronon, Meghan Remington, Noelle Thomas, Corina Walden

Bucksport - Chloe Bratcher, Ruby Pereira, Lily Therrien, Lacy Tweedie

Calais - Tiernan Cox, Jaida Jamison, Mikayla Pyle, Kaylen Morrison, Kayleigh Scott

Caribou - Ainsley Caron, Vivinene Prashaw, Joslyn Griffeth, Amelia Godin

Central - Iva Fowler, Kaitlyn McCorrison, Kathryn Miller, Emma Byers

Dexter - Avery Fogler, Claire Fogler, Abilene Corson, Lillian Cooley, Amelia Greaves

Ellsworth - Jayden Sullivan, Layni Ray, Miah Coffin, Sydney Libby, Lily Bear, Taylor Libby, Abby Radel, Addison Atheron

Foxcroft Academy - Noa Clarke, Alexis Heretakis, Shaelyn Jankunas, Madyson Kimball

GSA - Kaiya Loukes, Mya Schildroth

Greenville - Haley Ferland

Hermon - Brooke Gallop, Olivia Johnston

John Bapst - Sophia Fogg, Claire Gaetani, Sofia Martinez, Jacquie Pangburn, Claire Starks

Lee Academy - Arianna Chandonait

MDI - Mia Shaw, Mai Ishiwura

Old Town - Ava Brasslett, Mikayla Johnston, Allyson Caron, Rhiannon Bousuet, Sadie May, Savanna Lolar

Orono - Chelsie Smith, Kate Higgins, Aja Marzilli

Narraguagus - Paidyn Cashman, Hailey Derby

Penquis - Mackenzie Fernald, Rylee Heal

Presque Isle - Addison Clairemony, Cassidy Carlisle, Olivia Locke

Schenck - Rhylie Booton, Shyanne Morrison

Washington Academy - Avery Cates, Miranda Cheney, Johanna Kiland

Woodland - Emma Bailey, Hayley Scott

Volleyball

Bucksport - Paige Bowden, Jetta Shook, Natalie Simpson, Grace Firley

Calais - Avva Cassidy, Kate McPhee

Ellsworth - Brielle Grindle, Shanteena Griffiths, Olivia Snow

GSA - Amelia Jackson, Madison Brackett, Sayla Russell-Blake

Jonesport-Beals - Melody Gray, Cody Leighton, Makayla Merchant

Lee Academy - Taryn Budge, Maeve Albert, Aven Gadue, Jae Marin

Machias - Casandra Dahle, Elayna Van Ormer, Maleah Rhodes, Sydney Phinney

MDI - Julia Ramos

Narraguagus - Allison Fraser, Emma Parker, Abby Rolfe, Nevaeh Schoppee

Washington Academy - Reese Crossman, Abigail Maker, Autumn Balyint, Lola Smith

Woodland - Paige Gagney, Denny Woodruff

