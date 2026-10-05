Maine High School Girls Soccer Heal Point Standings – October 4

Maine High School Girls Soccer Heal Point Standings – October 4

Photo Chris Popper

Here are the Maine High School Girls Soccer Heal Point Standings for games played and reported through Sunday, October 4th.

Teams play 14 games in the regular season.

Class A North - Top 8 Teams Qualify for Playoffs

  1. Camden Hills 9-0-0  79.031
  2. Brunswick 7-3-0  54.898
  3. Mt. Ararat 6-2-0  45.663
  4. Bangor 6-3-1  39.974
  5. Mt. Blue 3-3-3  35.663
  6. Brewer 6-3-1  29.770
  7. Hampden Academy 4-6-0  24.490
  8. Messalonskee 2-7-0  10.102
  9. Edward Little 3-7-0  8.061
  10. Lewiston 1-8-1  4.490
  11. Oxford Hills 0-7-1  1.531

Class B North - Top12 Teams Qualify for Playoffs

  1. Gardiner 9-0-0  65.163
  2. Presque Isle 5-1-2  50.893
  3. John Bapst 7-0-1  50.332
  4. Hermon 5-2-1  41.862
  5. Belfast 8-0-0  41.1173
  6. Skowhegan 7-1-1  32.985
  7. Erskine Academy 6-4-0  31.633
  8. Ellsworth 4-4-0  27.704
  9. Cony 4-4-1  27.168
  10. MDI 3-5-1  14.362
  11. Foxcroft Academy 5-4-0  12.857
  12. Lawrence 2-5-3  10.230
  13. Caribou 1-7-0  6.684
  14. Medomak Valley 1-8-1  5.281
  15. Waterville 1-9-0  2.908
  16. Oceanside 1-8-0  2.908
  17. Old Town 0-8-0  0.000
  18. Nokomis 0-10-0  0.000

Class C North - Top 8 Teams Qualify for Playoffs

  1. Fort Kent 7-0-2  60.408
  2. Houlton/GHCA 5-4-0  36.173
  3. Orono 5-2-1  29.668
  4. Winslow 7-2-0  28.367
  5. Mattanawcook Academy 5-3-0 26.990
  6. Central 3-5-0  26.765
  7. MCI 3-7-0 12.143
  8. Bucksport 2-6-2  11.505
  9. Mount View 2-4-1  10.995

Class D North - Top 8 Teams Qualify for Playoffs

  1. Central Aroostook 9-1-0  48.265
  2. Penobscot Valley 4-1-3  46.276
  3. Ashland 6-1-1 42.015
  4. Fort Fairfield 9-2-0
  5. Van Buren 4-5-0 27.755
  6. Madawaska 5-2-0  24.286
  7. Washburn 4-6-0  10.408
  8. Schenck/Stearns 4-5-0  6.939
  9. Easton 2-7-0  2.449
  10. Hodgdon 1-9-0  1.735
  11. Southern Aroostook 1-9-0  1.735
  12. Maine School of Science and Math 0-5-0  0.000

8-Person North Top 11 Teams Qualify for Playoffs

  1. Wisdom 8-1-0  49.082
  2. Sumner 8-0-0 38.163
  3. Dexter 7-2-0  36.735
  4. Shead 6-2-0  33.367
  5. Deer Isle-Stonington 5-2-1  28.980
  6. Katahdin 5-4-0  23.673
  7. Penquis Valley 3-6-0 21.327
  8. Calais 4-4-0  20.408
  9. Lee Academy 6-4-0  18.469
  10. Piscataquis 2-7-0  13.163
  11. Penobscot Christian 4-4-0  12.959
  12. GSA 2-6-1  11.735
  13. Narraguagus 4-5-0  8.061
  14. Woodland 1-7-0  0.714
  15. Washington Academy 0-7-0  0.000
  16. East Grand 0-8-0  0.000

Class A South - Top 12 Teams Qualify for Playoffs

  1. Scarborough 8-0-1  86.735
  2. Windham 7-1-1  67.347
  3. South Portland 6-1-2  58.673
  4. Bonny Eagle 6-1-2  56.327
  5. Kennebunk 6-3-1  55.612
  6. Cheverus  5-3-0  36.735
  7. Gorham 4-3-1  32.857
  8. Thornton Academy 5-4-1  31.837
  9. Westbrook 3-5-1  28.061
  10. Marshwood 3-5-1  28.061
  11. Falmouth 2-6-1  21.939
  12. Deering 4-5-1  19.592
  13. Portland 3-5-1  11.429
  14. Sanford 2-6-1  8.367
  15. Noble 3-6-0  7.857
  16. Massabesic 1-9-0  0.714
  17. Biddeford 0-9-0  0.000

Class B South - Top 8 Teams Qualify

  1. Cape Elizabeth 8-1-0  70.000
  2. Yarmouth 8-0-0  69.745
  3. Poland 8-1-1  57.985
  4. Lincoln Academy 8-2-0  46.224
  5. Freeport 6-2-0  39.643
  6. Leavitt 5-5-0 30.000
  7. Fryeburg Academy 3-7-1  23.413
  8. Greely 5-3-0  23.214
  9. York 2-7-1  19.770
  10. Lake Region 5-4-0  14.694
  11. Morse 4-5-0  14.031
  12. Gray-New Gloucester 3-7-0  8.980

Class C South - Top 8 Teams Qualify for Playoffs

  1. Mt. Abram 10-0-0  64.490
  2. Maranacook 7-1-0  44.796
  3. Traip Academy 6-2-2  38673
  4. North Yarmouth Academy 6-2-0  31.378
  5. Hall-Dale 4-2-2  23.189
  6. Spruce Mountain 3-3-2  21.735
  7. Waynflete 3-5-0  14.643
  8. Winthrop 3-5-0  13.980
  9. Oak Hill 2-7-0  9.592
  10. Wells 0-8-1  6.403
  11. Sacopee Valley 0-9-0  0.000
  12. Lisbon 0-8-0  0.000

Class D South - Top 4 Teams Qualify

  1. Old Orchard beach 4-5-0  29.082
  2. Monmouth Academy 4-3-0  24.337
  3. Telstar 5-3-0  10.714
  4. Wiscasset/Boothbay 2-6-1  5.089

8-Person South - Top 10 Teams Qualify

  1. Bangor Christian 9-0  67.959
  2. Buckfield 8-10 51.080
  3. Madison 7-2-0  39.184
  4. Richmond 6-3-0  36.633
  5. Temple Academy 8-1-0  30.323
  6. Dirigo 6-4-0  16.304
  7. Searsport 4-5-0  12.143
  8. Greenville 3-5-0  6.857
  9. Mountain Valley 2-5-1  5.937
  10. Valley 2-5-1  4.490
  11. Pine Tree Academy 1-6-1  3.833
  12. Rangeley Lakes 1-6-1  3.673
  13. Vinalhaven/North Haven 0-4-1  2.857
  14. Carrabec 1-7-0  1.143

The Week That Was: In Photos (Oct. 02, 2026)

Categories: Articles, Girls Soccer, High School Soccer

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