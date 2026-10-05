Maine High School Girls Soccer Heal Point Standings – October 4
Here are the Maine High School Girls Soccer Heal Point Standings for games played and reported through Sunday, October 4th.
Teams play 14 games in the regular season.
Class A North - Top 8 Teams Qualify for Playoffs
- Camden Hills 9-0-0 79.031
- Brunswick 7-3-0 54.898
- Mt. Ararat 6-2-0 45.663
- Bangor 6-3-1 39.974
- Mt. Blue 3-3-3 35.663
- Brewer 6-3-1 29.770
- Hampden Academy 4-6-0 24.490
- Messalonskee 2-7-0 10.102
- Edward Little 3-7-0 8.061
- Lewiston 1-8-1 4.490
- Oxford Hills 0-7-1 1.531
Class B North - Top12 Teams Qualify for Playoffs
- Gardiner 9-0-0 65.163
- Presque Isle 5-1-2 50.893
- John Bapst 7-0-1 50.332
- Hermon 5-2-1 41.862
- Belfast 8-0-0 41.1173
- Skowhegan 7-1-1 32.985
- Erskine Academy 6-4-0 31.633
- Ellsworth 4-4-0 27.704
- Cony 4-4-1 27.168
- MDI 3-5-1 14.362
- Foxcroft Academy 5-4-0 12.857
- Lawrence 2-5-3 10.230
- Caribou 1-7-0 6.684
- Medomak Valley 1-8-1 5.281
- Waterville 1-9-0 2.908
- Oceanside 1-8-0 2.908
- Old Town 0-8-0 0.000
- Nokomis 0-10-0 0.000
Class C North - Top 8 Teams Qualify for Playoffs
- Fort Kent 7-0-2 60.408
- Houlton/GHCA 5-4-0 36.173
- Orono 5-2-1 29.668
- Winslow 7-2-0 28.367
- Mattanawcook Academy 5-3-0 26.990
- Central 3-5-0 26.765
- MCI 3-7-0 12.143
- Bucksport 2-6-2 11.505
- Mount View 2-4-1 10.995
Class D North - Top 8 Teams Qualify for Playoffs
- Central Aroostook 9-1-0 48.265
- Penobscot Valley 4-1-3 46.276
- Ashland 6-1-1 42.015
- Fort Fairfield 9-2-0
- Van Buren 4-5-0 27.755
- Madawaska 5-2-0 24.286
- Washburn 4-6-0 10.408
- Schenck/Stearns 4-5-0 6.939
- Easton 2-7-0 2.449
- Hodgdon 1-9-0 1.735
- Southern Aroostook 1-9-0 1.735
- Maine School of Science and Math 0-5-0 0.000
8-Person North Top 11 Teams Qualify for Playoffs
- Wisdom 8-1-0 49.082
- Sumner 8-0-0 38.163
- Dexter 7-2-0 36.735
- Shead 6-2-0 33.367
- Deer Isle-Stonington 5-2-1 28.980
- Katahdin 5-4-0 23.673
- Penquis Valley 3-6-0 21.327
- Calais 4-4-0 20.408
- Lee Academy 6-4-0 18.469
- Piscataquis 2-7-0 13.163
- Penobscot Christian 4-4-0 12.959
- GSA 2-6-1 11.735
- Narraguagus 4-5-0 8.061
- Woodland 1-7-0 0.714
- Washington Academy 0-7-0 0.000
- East Grand 0-8-0 0.000
Class A South - Top 12 Teams Qualify for Playoffs
- Scarborough 8-0-1 86.735
- Windham 7-1-1 67.347
- South Portland 6-1-2 58.673
- Bonny Eagle 6-1-2 56.327
- Kennebunk 6-3-1 55.612
- Cheverus 5-3-0 36.735
- Gorham 4-3-1 32.857
- Thornton Academy 5-4-1 31.837
- Westbrook 3-5-1 28.061
- Marshwood 3-5-1 28.061
- Falmouth 2-6-1 21.939
- Deering 4-5-1 19.592
- Portland 3-5-1 11.429
- Sanford 2-6-1 8.367
- Noble 3-6-0 7.857
- Massabesic 1-9-0 0.714
- Biddeford 0-9-0 0.000
Class B South - Top 8 Teams Qualify
- Cape Elizabeth 8-1-0 70.000
- Yarmouth 8-0-0 69.745
- Poland 8-1-1 57.985
- Lincoln Academy 8-2-0 46.224
- Freeport 6-2-0 39.643
- Leavitt 5-5-0 30.000
- Fryeburg Academy 3-7-1 23.413
- Greely 5-3-0 23.214
- York 2-7-1 19.770
- Lake Region 5-4-0 14.694
- Morse 4-5-0 14.031
- Gray-New Gloucester 3-7-0 8.980
Class C South - Top 8 Teams Qualify for Playoffs
- Mt. Abram 10-0-0 64.490
- Maranacook 7-1-0 44.796
- Traip Academy 6-2-2 38673
- North Yarmouth Academy 6-2-0 31.378
- Hall-Dale 4-2-2 23.189
- Spruce Mountain 3-3-2 21.735
- Waynflete 3-5-0 14.643
- Winthrop 3-5-0 13.980
- Oak Hill 2-7-0 9.592
- Wells 0-8-1 6.403
- Sacopee Valley 0-9-0 0.000
- Lisbon 0-8-0 0.000
Class D South - Top 4 Teams Qualify
- Old Orchard beach 4-5-0 29.082
- Monmouth Academy 4-3-0 24.337
- Telstar 5-3-0 10.714
- Wiscasset/Boothbay 2-6-1 5.089
8-Person South - Top 10 Teams Qualify
- Bangor Christian 9-0 67.959
- Buckfield 8-10 51.080
- Madison 7-2-0 39.184
- Richmond 6-3-0 36.633
- Temple Academy 8-1-0 30.323
- Dirigo 6-4-0 16.304
- Searsport 4-5-0 12.143
- Greenville 3-5-0 6.857
- Mountain Valley 2-5-1 5.937
- Valley 2-5-1 4.490
- Pine Tree Academy 1-6-1 3.833
- Rangeley Lakes 1-6-1 3.673
- Vinalhaven/North Haven 0-4-1 2.857
- Carrabec 1-7-0 1.143