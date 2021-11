State Class A Cross Country Results

As expected, the Boys Class A Race came down to a duel between Hampden Academy's Abbott Valentine and Bangor's Daniel McCarthy. In the end, Valentine prevailed, becoming the Individual State Champion, besting McCarthy by 01.35.

The State Finals were held at the Troy Howard Middle School in Belfast, which was the site for the Festival of Champions, on October 2nd. At that meet, McCarthy had bested Valentine by 10.11 seconds.

On the Boy's Side the Top 5 teams were

Hampden Academy - 69 Bangor - 115 Brunswick - 117 Portland - 143 South Portland - 174

On the Girl's Side the Top 5 teams were

Bonny Eagle - 51 Marshwood - 112 Gorham - 115 Bangor - 118 Falmouth - 151

Boys Individual Results from Sub 5

Boys 5000 Meter Run Class A Class A ================================================================================== Name Year School Avg Mile Finals Points ================================================================================== Results - Men Class A 1 Abbott Valentine SR Hampden Academy 5:00.8 15:34.44 1 2 Daniel McCarthy SR Bangor High School 5:01.2 15:35.79 2 3 Grady Satterfield SR Mt. Ararat 5:09.1 16:00.20 3 4 Chris Walton SR Biddeford 5:15.9 16:21.21 5 Zachary Barry SR Scarborough 5:19.1 16:31.31 4 6 Calvin Cummings SR Gorham High School 5:19.4 16:32.21 5 7 Maddox Jordan SO Noble High School 5:20.2 16:34.73 8 Logan Ross SR Falmouth 5:20.3 16:35.09 6 9 Andrew Keene SR Kennebunk 5:25.8 16:51.95 7 10 Charlie Collins JR Hampden Academy 5:27.6 16:57.81 8 11 Eli Palmer JR Brunswick 5:29.2 17:02.56 9 12 Jacob Ramos SR South Portland 5:30.1 17:05.38 10 13 Braden Butler SR Marshwood 5:30.9 17:07.98 11 14 Luke Cloutier SR Massabesic 5:31.4 17:09.55 15 Alexey Seredin SR Deering High School 5:31.6 17:10.10 12 16 Harrison Shain SO Hampden Academy 5:32.1 17:11.54 13 17 Cyrus Evans JR Mt. Blue 5:33.1 17:14.73 14 18 Nathan Blades SO Portland 5:34.0 17:17.64 15 19 Dolan Pols SR Brunswick 5:37.7 17:29.03 16 20 Caden Cote SR Messalonskee 5:38.1 17:30.20 17 21 Miles Fischer JR Portland 5:39.9 17:35.90 18 22 Fritz Oldenburg SR Bangor High School 5:40.2 17:36.80 19 23 Brody Simons SO Hampden Academy 5:40.3 17:37.29 20 24 Flynn Crean JR Kennebunk 5:41.1 17:39.61 21 25 Henri McCourt FR Mt. Blue 5:41.5 17:40.72 22 26 Brady Guay SR South Portland 5:41.6 17:41.20 23 27 Daniel Niles JR Portland 5:41.6 17:41.31 24 28 Joey Valliere SR Brunswick 5:41.9 17:42.05 25 29 Patrick McKenney JR Skowhegan 5:42.3 17:43.36 30 Andrew Sirois SR Bonny Eagle 5:42.3 17:43.39 26 31 Judson Nash SR Hampden Academy 5:42.6 17:44.14 27 32 Miles Logan JR Brunswick 5:45.7 17:53.96 28 33 Kevin Fogarty FR Bangor High School 5:46.3 17:55.83 29 34 Ben Keleher SR Mt. Ararat 5:47.4 17:59.24 30 35 Rowan McDonald SO Bonny Eagle 5:47.5 17:59.61 31 36 Simon Socolow SR Bangor High School 5:49.9 18:06.84 32 37 Ethan DeMerchant JR Bangor High School 5:49.9 18:07.08 33 38 Lucien Beardsley JR Gorham High School 5:50.6 18:09.29 34 39 Jack Nickerson JR South Portland 5:51.0 18:10.25 35 40 Colby Pawson SR Messalonskee 5:51.6 18:12.16 36 41 Charlie Jacques FR Portland 5:51.8 18:12.87 37 42 Cooper Parlee SR Brewer High School 5:52.0 18:13.62 43 Adam Bendetson JR Scarborough 5:52.5 18:15.18 38 44 Aidan Pecoraro JR Westbrook 5:52.7 18:15.59 45 Nathan Kallin SR Brunswick 5:53.1 18:16.83 39 46 Felix Battle SR Brunswick 5:53.1 18:17.02 40 47 Tyler Shumate JR Biddeford 5:53.3 18:17.61 48 Pierce Coughlin FR Messalonskee 5:54.0 18:19.77 41 49 Tyler Gilbert SO Bonny Eagle 5:54.2 18:20.28 42 50 Sam DeGrappo JR Marshwood 5:54.3 18:20.74 43 51 Joseph Cotta JR Scarborough 5:54.5 18:21.30 44 52 Adam Miller-Treat JR Bangor High School 5:55.0 18:22.83 45 53 Nathan Driscoll JR Scarborough 5:55.9 18:25.60 46 54 Xavier Lemieux SO Bonny Eagle 5:55.9 18:25.67 47 55 Walker Hedrich FR Camden Hills 5:56.6 18:27.88 56 Adam Bilodeau JR Lewiston 5:57.0 18:28.93 57 Eli Hoeft FR Mt. Blue 5:57.1 18:29.38 48 58 Trevor Parlee SO Brewer High School 5:57.5 18:30.49 59 George Theall SR Portland 5:57.9 18:31.69 49 60 Tieran Croft SR Messalonskee 5:57.9 18:31.78 50 61 Ian Sampson JR Massabesic 5:58.4 18:33.24 62 Kyle Hartford JR South Portland 5:58.6 18:34.11 51 63 Willem van Oosterum SR Deering High School 5:59.0 18:35.23 52 64 Beckett Cote FR Messalonskee 5:59.1 18:35.45 53 65 Miles Woodbury JR Falmouth 5:59.4 18:36.50 54 66 Emmons Whited JR South Portland 5:59.5 18:36.69 55 67 Lucas Lefebvre SR South Portland 6:01.5 18:42.93 56 68 Owen Lynch JR Portland 6:01.6 18:43.27 57 69 Ethan Keller FR Scarborough 6:01.6 18:43.31 58 70 Harrison Jones JR South Portland 6:03.2 18:48.24 59 71 Evan Flynn SO Mt. Ararat 6:03.6 18:49.52 60 72 Tyler Stillman JR Hampden Academy 6:03.9 18:50.36 61 73 Kevin Lu SR Falmouth 6:04.8 18:53.34 62 74 Luke Dockham SO Marshwood 6:04.9 18:53.53 63 75 Trevor Williams SO Kennebunk 6:04.9 18:53.68 64 76 Gavin Nash SO Hampden Academy 6:05.7 18:56.16 65 77 Harrison Dunne FR Bonny Eagle 6:05.7 18:56.21 66 78 Ben Prestes SO Portland 6:06.4 18:58.14 67 79 Isaac Seeker JR Falmouth 6:07.2 19:00.85 68 80 Grey Vanderwood SR Oxford Hills 6:08.0 19:03.21 81 Quinn D'Alessio SR Bangor High School 6:08.3 19:04.12 69 82 Sebastian Shields SO Thornton Academy 6:08.9 19:06.10 83 Ryan Gray SR Falmouth 6:09.0 19:06.45 70 84 Benjamin Bouchard SO Scarborough 6:10.0 19:09.38 71 85 Sam Anderson SO Deering High School 6:10.2 19:09.90 72 86 Finley Knappe FR Kennebunk 6:11.3 19:13.48 73 87 Deven Abrams SR Deering High School 6:12.0 19:15.62 74 88 Nate Chase SR Mt. Ararat 6:12.2 19:16.38 75 89 Tomas Cundick SR Mt. Blue 6:12.4 19:16.74 76 90 Declan Frueh JR Falmouth 6:13.5 19:20.14 77 91 Hayden Sawyer JR Marshwood 6:13.6 19:20.75 78 92 Alex Hardy SR Mt. Blue 6:14.3 19:22.80 79 93 Logan Munsey SR Mt. Ararat 6:15.6 19:26.72 80 94 Finn Theos SR Marshwood 6:16.8 19:30.55 81 95 Owen Heseltine SO Mt. Blue 6:17.1 19:31.61 82 96 Andrew Atwater JR Kennebunk 6:17.3 19:32.05 83 97 Daniel Dalton SO Mt. Blue 6:18.5 19:35.68 84 98 Asa Tussing FR Deering High School 6:18.7 19:36.43 85 99 Parker Libby JR Mt. Ararat 6:19.6 19:39.14 86 100 Sam Fegel SO Messalonskee 6:20.5 19:41.96 87 101 Ben Byrd JR Marshwood 6:23.2 19:50.56 88 102 Luke Page SR Mt. Ararat 6:23.3 19:50.88 89 103 Sam Cashman FR Brunswick 6:28.3 20:06.19 90 104 Fletcher Crean JR Kennebunk 6:28.8 20:07.68 91 105 Max Stratton SO Deering High School 6:29.4 20:09.59 92 106 Evan Russo SR Gorham High School 6:30.7 20:13.73 93 107 Teighan Koch SR Bonny Eagle 6:31.1 20:14.87 94 108 Thomas Tracy JR Messalonskee 6:32.9 20:20.57 95 109 Nolan Feyler SO Gorham High School 6:34.0 20:24.02 96 110 Jacob Mora SO Gorham High School 6:34.7 20:26.21 97 111 Colby Shumway SO Scarborough 6:40.6 20:44.44 98 112 Dylan Hurley JR Kennebunk 6:40.8 20:45.12 99 113 Chris Jaynes FR Falmouth 6:43.5 20:53.61 100 114 James Tedder JR Deering High School 6:45.5 20:59.73 101 115 Cruise LaBrie SO Gorham High School 6:46.5 21:02.74 102 116 Nathan Bergquist-Guimond SO Gorham High School 6:47.5 21:05.98 103 117 Anthony Johnson SR Bonny Eagle 7:08.7 22:11.91 104 118 Noah Rogers FR Marshwood 8:29.0 26:21.36 105

Girls Individual Results from Sub 5

Girls 5000 Meter Run Class A Class A ================================================================================== Name Year School Avg Mile Finals Points ================================================================================== Results - Women Class A 1 Delaney Hesler SR Bonny Eagle 5:56.8 18:28.29 1 2 Megan Randall SR Bangor High School 6:00.6 18:40.19 2 3 Sarah McClellan SO Marshwood 6:15.9 19:27.81 3 4 Annabelle Brooks JR Cheverus 6:18.1 19:34.67 4 5 Emmaline Pendleton SR Bonny Eagle 6:18.9 19:37.13 5 6 Jenna VanRyn SO Camden Hills 6:20.1 19:40.87 6 7 Payton Bell JR Edward Little 6:20.8 19:42.95 8 Cassie Middleton FR Camden Hills 6:20.9 19:43.14 7 9 Addie Fuller JR Marshwood 6:21.2 19:44.13 8 10 Megan Cunningham SR Deering High School 6:23.1 19:50.20 11 Emma Charles SR Mt. Blue 6:23.4 19:51.17 9 12 Samantha Moore FR Portland 6:24.0 19:52.93 10 13 Addy Thibodeau SO Bonny Eagle 6:24.2 19:53.68 11 14 Hannah Stevens SR Bonny Eagle 6:24.7 19:55.11 12 15 Elisabeth Loranger SR Gorham High School 6:31.2 20:15.39 13 16 Jaz Vanderhoof SR Thornton Academy 6:33.5 20:22.28 14 17 Katie McCarthy SO Bangor High School 6:33.6 20:22.72 15 18 Sadie Harrow JR Bangor High School 6:33.9 20:23.76 16 19 Grace Johnson JR Gorham High School 6:36.6 20:32.19 17 20 Kayla Graffam JR Brewer High School 6:37.6 20:35.10 21 Fiona Hanrahan JR Falmouth 6:38.3 20:37.39 18 22 Grace Turner SR Cheverus 6:40.6 20:44.62 19 23 Rachel Cummings JR Gorham High School 6:43.6 20:53.83 20 24 Madeline Kallin SO Brunswick 6:43.6 20:53.94 21 25 Rowan Driscoll FR Scarborough 6:44.8 20:57.40 26 Kallie Warner SO Bonny Eagle 6:45.2 20:58.65 22 27 Rita Cummings SO Gorham High School 6:47.2 21:04.86 23 28 Teagan Barry JR Falmouth 6:47.2 21:05.11 24 29 Tenley Flint JR Portland 6:48.2 21:08.21 25 30 Allie Hesler SO Bonny Eagle 6:49.4 21:11.86 26 31 Lila Findlay SR Falmouth 6:49.5 21:12.22 27 32 Catie McClellan SR Marshwood 6:51.1 21:17.17 28 33 Alyssa Sigfridson JR Portland 6:52.1 21:20.20 29 34 Elise Tardiff FR Falmouth 6:52.8 21:22.42 30 35 Marissa Pushard FR Hampden Academy 6:53.9 21:25.71 36 Zoe Wilson JR Brunswick 6:55.2 21:29.77 31 37 Brynne Robbins SR Mt. Blue 6:55.3 21:30.24 32 38 Hannah Keene FR Kennebunk 6:55.5 21:30.63 33 39 Ellie Gilman FR Brunswick 6:55.8 21:31.58 34 40 Emma Tessier JR Marshwood 6:55.8 21:31.77 35 41 Nora McCourt FR Mt. Blue 6:56.1 21:32.72 36 42 Maya Judice JR Thornton Academy 6:57.0 21:35.36 37 43 Maggie Chamberlain JR Marshwood 6:57.4 21:36.82 38 44 Sophie Reuter FR Bangor High School 7:01.0 21:48.00 39 45 Bridget Reusch JR Mt. Blue 7:05.8 22:02.67 40 46 Lauren Howland JR Camden Hills 7:08.8 22:12.16 41 47 Anna Nelson SR Gorham High School 7:09.1 22:13.15 42 48 Leska Whitmarsh SR Cheverus 7:10.7 22:17.97 43 49 Abby Valliere JR Brunswick 7:12.2 22:22.66 44 50 Lydia White SO Mt. Ararat 7:12.8 22:24.55 45 51 Alison St. Peter SO Bangor High School 7:13.4 22:26.44 46 52 Lilly Knappe JR Kennebunk 7:13.5 22:26.58 47 53 Moriah Reusch JR Mt. Blue 7:13.8 22:27.50 48 54 Aislyn McLean SO Gorham High School 7:14.8 22:30.73 49 55 Greta Holmes JR Portland 7:14.8 22:30.75 50 56 Ella Boxall SR Kennebunk 7:15.2 22:31.84 51 57 Zora DeSilva FR Falmouth 7:15.6 22:33.24 52 58 Sophia Mazzarelli SO Bangor High School 7:16.6 22:36.25 53 59 Mary Wheeler SR Mt. Ararat 7:18.2 22:41.33 54 60 Ava Dries SR Falmouth 7:18.4 22:41.97 55 61 Abigail Fox SR Thornton Academy 7:19.3 22:44.63 56 62 Maeve Ginevan FR Falmouth 7:24.3 23:00.26 57 63 Ryan Norton SR Mt. Ararat 7:24.5 23:00.78 58 64 Emily Donlon SR Thornton Academy 7:24.6 23:01.22 59 65 Hannah Wilkoff JR Brunswick 7:26.8 23:07.90 60 66 Brynn Butler FR Marshwood 7:26.9 23:08.31 61 67 Freida Camacho FR Brunswick 7:27.3 23:09.65 62 68 Natalie McCarthy SO Mt. Blue 7:30.3 23:18.87 63 69 Emily Quinnell JR Edward Little 7:30.4 23:19.26 70 Alana Day JR Marshwood 7:30.6 23:19.87 64 71 Mara Muse SO Kennebunk 7:30.9 23:20.81 65 72 Jasmine Knapp SR Bangor High School 7:31.3 23:21.92 66 73 Rylee Spadea SO Messalonskee 7:32.0 23:24.24 74 Ava Chadbourne FR Portland 7:34.1 23:30.76 67 75 Zawadi Debola SO Lewiston 7:34.6 23:32.29 76 Bo Miller SO Cheverus 7:34.9 23:33.18 68 77 Abbie Cramer SR Mt. Blue 7:36.3 23:37.52 69 78 Zoe O'Brien JR Camden Hills 7:36.7 23:38.77 70 79 Lily Hatrick SR Brunswick 7:38.3 23:43.79 71 80 Lola Black FR Camden Hills 7:39.0 23:45.99 72 81 Natalie Miner FR Gorham High School 7:41.2 23:52.65 73 82 Angela Moreno SO Kennebunk 7:41.2 23:52.67 74 83 Rowan Pow SR Kennebunk 7:42.1 23:55.49 75 84 Ella Marston JR Thornton Academy 7:42.7 23:57.48 76 85 Mary Herman FR Cheverus 7:44.8 24:04.04 77 86 Delaney Grant JR Kennebunk 7:45.7 24:06.80 78 87 Lucy O'Brien FR Camden Hills 7:47.1 24:11.11 79 88 Ella Sobol FR Portland 7:48.7 24:15.98 80 89 Matilda Schroeder FR Camden Hills 7:49.1 24:17.44 81 90 Molly Neuner JR Portland 7:49.7 24:19.24 82 91 MACKENZIE Munsey SO Mt. Ararat 7:51.0 24:23.27 83 92 Sarah Gray SO Mt. Ararat 7:54.0 24:32.66 84 93 Grace Lambert FR Thornton Academy 8:00.0 24:51.14 85 94 Maria Gonzalez Martins JR Thornton Academy 8:03.4 25:01.69 86 95 Samantha Heinzman SR Cheverus 8:05.5 25:08.10 87 96 Claire Tankersley JR Mt. Ararat 8:25.3 26:09.78 88 97 Saki Hoshino SR Mt. Ararat 8:28.3 26:19.06 89 -- Meseret Day SO Bonny Eagle DNF -- Eva Fleurent FR Biddeford DNF